Глобалният политически пейзаж претърпява драматични промени през последните часове. След ключовия регионален вот в германската провинция Саксония-Анхалт, политическите баланси в Европа се пренареждат, докато Финландия предприема крайни мерки за информационна изолация на исторически документи.

Финландия „заключи“ руските архиви до 9999 година

Националният архив на Финландия официално наложи безпрецедентно ограничение, като забрани отдалечения достъп до исторически материали, получени от руските архиви. Дигиталната забрана в системата на архива е настроена с шокиращ краен срок – 31 декември 9999 година.

Мярката засяга близо един милион страници документи, обхващащи периода от 1500 г. до 1990 г.. Закупуването и систематизирането на тези данни започна през 2005 г. и струваше на финландския бюджет над 1 милион евро. Според финландската медия Yle, изследователите вече могат да разглеждат материалите единствено на място в сградата на архива под строг физически контрол. Като официален мотив се посочват съображения, свързани с киберсигурността и липсата на защитена дигитална среда.

BSW и Алтернатива за Германия се обединяват срещу санкциите

На фона на преброяването на гласовете от проведените на 6 септември избори за ландтаг в провинция Саксония-Анхалт, кандидатът от партията „Съюз на Сара Вагенкнехт“ (BSW) Томас Шулце направи знаково изявление пред агенция DPA. Той потвърди, че неговата политическа сила е готова да преговаря с дясната „Алтернатива за Германия“ (АдГ) за съвместно управление.

Шулце категорично отхвърли т.нар. „политически брандмауер“ (табуто за сътрудничество с десните) и посочи директни идеологически съвпадения между BSW и АдГ. Двете партии споделят обща позиция по руския въпрос, настоявайки за пълно отменяне на икономическите санкции, които според тях „буквално разрушават германската икономика“.

Дмитриев сравни Мерц със Стармър след вота в Саксония-Анхалт

Историческият възход на АдГ в Саксония-Анхалт предизвика остри международни коментари. На фона на предварителните изборни резултати, ръководителят на Руския фонд за директни инвестиции (РФПИ) Кирил Дмитриев направи паралел между лидера на германския Християндемократически съюз (ХДС) Фридрих Мерц и бившия британски премиер Киър Стармър.

Пред „Комсомолская правда“ Дмитриев заяви, че „унизеният Мерц току-що се е превърнал в Стармър“. По думите му междинните резултати в Германия са ясен знак, че германските избиратели са се събудили и са гласували срещу лицемерието на дискредитираната традиционна коалиция. Дмитриев визира политическия крах на Стармър във Великобритания, който доведе до предсрочната му оставка през юни 2026 г., за да илюстрира сходната съдба на германските традиционни лидери.