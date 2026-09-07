Глобалният политически пейзаж претърпява драматични промени през последните часове. След ключовия регионален вот в германската провинция Саксония-Анхалт, политическите баланси в Европа се пренареждат, докато Финландия предприема крайни мерки за информационна изолация на исторически документи.
Финландия „заключи“ руските архиви до 9999 година
Националният архив на Финландия официално наложи безпрецедентно ограничение, като забрани отдалечения достъп до исторически материали, получени от руските архиви. Дигиталната забрана в системата на архива е настроена с шокиращ краен срок – 31 декември 9999 година.
Мярката засяга близо един милион страници документи, обхващащи периода от 1500 г. до 1990 г.. Закупуването и систематизирането на тези данни започна през 2005 г. и струваше на финландския бюджет над 1 милион евро. Според финландската медия Yle, изследователите вече могат да разглеждат материалите единствено на място в сградата на архива под строг физически контрол. Като официален мотив се посочват съображения, свързани с киберсигурността и липсата на защитена дигитална среда.
BSW и Алтернатива за Германия се обединяват срещу санкциите
На фона на преброяването на гласовете от проведените на 6 септември избори за ландтаг в провинция Саксония-Анхалт, кандидатът от партията „Съюз на Сара Вагенкнехт“ (BSW) Томас Шулце направи знаково изявление пред агенция DPA. Той потвърди, че неговата политическа сила е готова да преговаря с дясната „Алтернатива за Германия“ (АдГ) за съвместно управление.
Шулце категорично отхвърли т.нар. „политически брандмауер“ (табуто за сътрудничество с десните) и посочи директни идеологически съвпадения между BSW и АдГ. Двете партии споделят обща позиция по руския въпрос, настоявайки за пълно отменяне на икономическите санкции, които според тях „буквално разрушават германската икономика“.
Дмитриев сравни Мерц със Стармър след вота в Саксония-Анхалт
Историческият възход на АдГ в Саксония-Анхалт предизвика остри международни коментари. На фона на предварителните изборни резултати, ръководителят на Руския фонд за директни инвестиции (РФПИ) Кирил Дмитриев направи паралел между лидера на германския Християндемократически съюз (ХДС) Фридрих Мерц и бившия британски премиер Киър Стармър.
Пред „Комсомолская правда“ Дмитриев заяви, че „унизеният Мерц току-що се е превърнал в Стармър“. По думите му междинните резултати в Германия са ясен знак, че германските избиратели са се събудили и са гласували срещу лицемерието на дискредитираната традиционна коалиция. Дмитриев визира политическия крах на Стармър във Великобритания, който доведе до предсрочната му оставка през юни 2026 г., за да илюстрира сходната съдба на германските традиционни лидери.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЯВНО В ТИЯ АРХИВИ ПИШЕ
06:34 07.09.2026
2 Ключът от палатката
Коментиран от #9
06:35 07.09.2026
3 Следващата голяма новина
Русофобия. Нацизм!
06:36 07.09.2026
4 Нека
06:37 07.09.2026
5 име
Коментиран от #7, #10
06:41 07.09.2026
6 Финландците счупиха тъпомера
Коментиран от #15
06:46 07.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ъъъъ не!
До коментар #2 от "Ключът от палатката":Обикновени комплексари!
06:54 07.09.2026
10 Един
До коментар #5 от "име":Яко не си в час или съзнателно изкривяваш нещата по някаква причина.
Коментиран от #12, #16, #23
06:58 07.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Не обиждай финландците
До коментар #6 от "Финландците счупиха тъпомера":Никой не ги е питал за НАТО.
Финландците са честен, кадърен и доветчив народ, като всички скандинавци. Но във всяко стадо се намира и мърша!
Една палавница на Сорос с две майки, ги набута там. НПОтата им набутаха политиците.
И не те, а другата креаутура Стуб е скрил архивите.
07:07 07.09.2026
16 Друг
До коментар #10 от "Един":Отвори финладските архиви, за да се увериш дали е изкривил нещата или не!
Коментиран от #21
07:12 07.09.2026
17 Много страх ,много
07:16 07.09.2026
18 Гориил
07:18 07.09.2026
19 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
Коментиран от #27
07:21 07.09.2026
20 Не е руска
До коментар #13 от "14/88":но отдавна е китайска, като преди това бе купена от САЩ за да я фалират. Подобна съдба сполетя и Ериксон въпреки че бе купена от пуделите им- японците
Защото всички операционни системи трябваше да на САЩ (и службите им)
Дори на Самсунг забраниха собствената им ОС.
07:23 07.09.2026
21 Един
До коментар #16 от "Друг":Ти отварял ли си ги?
07:25 07.09.2026
22 Kaлпазанин
07:26 07.09.2026
23 лапай банана
До коментар #10 от "Един":Докато се изправи историята ;)
07:32 07.09.2026
24 Шокиращо
07:32 07.09.2026
25 Логично
Ами лявата партия на Шолц и дясната на Мерц, бяха в коалиция нали? Но за да съсипят Германия.
Защо BSW и АзГ да не се съюзят за да я възстановят.
07:40 07.09.2026
26 Хаха
Скоро сигурно, ще има Сису 3 в който един финландец с голи ръце окончателно, ще заличи Русия от картата на света🤣🤣🤣🤣
Болни мозици!
07:46 07.09.2026
27 Гориил
До коментар #19 от "☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️":От втората половина на 50-те години на миналия век Финландия внася съветски телевизори, радиоапарати, хладилници, прахосмукачки, перални машини, автомобили, пътностроителна техника (трактори, багери, асфалтополагачи, пътни валяци), както и железопътни вагони (включително електрически влакове, които, между другото, са били широко използвани и по българските железници) и локомотиви. В замяна финландските компании доставят на СССР риболовни кораби, ледоразбивачи и пристанищни кранове, както и различни видове електрическо оборудване и контролно-измервателни уреди, което дава началото на производството първо на традиционни телефони, а след това и на мобилни устройства (първоначално с тегло около един килограм, а по-късно и на по-леки и компактни модели). Без развитата индустриална и научна база, която се появява във Финландия през следвоенния период на многомилиардните съветски инвестиции, създаването на модерни за времето си технологии за мобилни комуникации би имало съмнителни перспективи.
07:55 07.09.2026