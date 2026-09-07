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Финландия „заключи“ руските исторически архиви до... 9999 г.

Финландия „заключи“ руските исторически архиви до... 9999 г.

7 Септември, 2026 06:22, обновена 7 Септември, 2026 06:30 1 828 27

  • алтернатива за германия-
  • кирил дмитриев-
  • политика

Вагенкнехт и Алтернатива за Германия се обединяват срещу санкциите. Дмитриев сравни Мерц със Стармър след вота в Саксония-Анхалт

Финландия „заключи“ руските исторически архиви до... 9999 г. - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Глобалният политически пейзаж претърпява драматични промени през последните часове. След ключовия регионален вот в германската провинция Саксония-Анхалт, политическите баланси в Европа се пренареждат, докато Финландия предприема крайни мерки за информационна изолация на исторически документи.

Финландия „заключи“ руските архиви до 9999 година

Националният архив на Финландия официално наложи безпрецедентно ограничение, като забрани отдалечения достъп до исторически материали, получени от руските архиви. Дигиталната забрана в системата на архива е настроена с шокиращ краен срок – 31 декември 9999 година.

Мярката засяга близо един милион страници документи, обхващащи периода от 1500 г. до 1990 г.. Закупуването и систематизирането на тези данни започна през 2005 г. и струваше на финландския бюджет над 1 милион евро. Според финландската медия Yle, изследователите вече могат да разглеждат материалите единствено на място в сградата на архива под строг физически контрол. Като официален мотив се посочват съображения, свързани с киберсигурността и липсата на защитена дигитална среда.

BSW и Алтернатива за Германия се обединяват срещу санкциите

На фона на преброяването на гласовете от проведените на 6 септември избори за ландтаг в провинция Саксония-Анхалт, кандидатът от партията „Съюз на Сара Вагенкнехт“ (BSW) Томас Шулце направи знаково изявление пред агенция DPA. Той потвърди, че неговата политическа сила е готова да преговаря с дясната „Алтернатива за Германия“ (АдГ) за съвместно управление.

Шулце категорично отхвърли т.нар. „политически брандмауер“ (табуто за сътрудничество с десните) и посочи директни идеологически съвпадения между BSW и АдГ. Двете партии споделят обща позиция по руския въпрос, настоявайки за пълно отменяне на икономическите санкции, които според тях „буквално разрушават германската икономика“.

Дмитриев сравни Мерц със Стармър след вота в Саксония-Анхалт

Историческият възход на АдГ в Саксония-Анхалт предизвика остри международни коментари. На фона на предварителните изборни резултати, ръководителят на Руския фонд за директни инвестиции (РФПИ) Кирил Дмитриев направи паралел между лидера на германския Християндемократически съюз (ХДС) Фридрих Мерц и бившия британски премиер Киър Стармър.

Пред „Комсомолская правда“ Дмитриев заяви, че „унизеният Мерц току-що се е превърнал в Стармър“. По думите му междинните резултати в Германия са ясен знак, че германските избиратели са се събудили и са гласували срещу лицемерието на дискредитираната традиционна коалиция. Дмитриев визира политическия крах на Стармър във Великобритания, който доведе до предсрочната му оставка през юни 2026 г., за да илюстрира сходната съдба на германските традиционни лидери.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЯВНО В ТИЯ АРХИВИ ПИШЕ

    29 3 Отговор
    ЧЕ ФИНЛАНДЦИ НЯМА А СА ВСЪЩНОСТ ЧУКЧЕ ПЛЕМЕ ОТ ВРЕМЕОНО В СЕВЕРОЗСПАДНА ИМПЕРИЯ РЪЦИЯ

    06:34 07.09.2026

  • 2 Ключът от палатката

    41 1 Отговор
    Финландия е била част от руската империя, но не и от СССР. Това ли се опитват да скрият?

    Коментиран от #9

    06:35 07.09.2026

  • 3 Следващата голяма новина

    36 4 Отговор
    Във финландска детска градина, дете отказа да си дояде руската салата.

    Русофобия. Нацизм!

    06:36 07.09.2026

  • 4 Нека

    27 2 Отговор
    по-добре финландците да си "заключат" главите !

    06:37 07.09.2026

  • 5 име

    39 2 Отговор
    Финландците де опитват да скрият факта, че са били роби на шведите, служели са за месо, да умират във войните на шведските крале. Когато стават част от Руската империя, руснаците им дават автономия, правят ги кралство/княжество. Хелзинки е построен от руснаците, с руски пари, от руски инженери. На мястото му е имало миризливо рибарско селище. Направили са им държава, дали са им образование, направили са ги част от руската аристокрация и интелектуален елит. След ВСВ вместо Сталин да ги накаже, че са били съюзници на Хитлер, че са организирали лагери за нефинландци в Карелия, където са избивали цивилни, Сталин ги е помилвал. И са подписали безсрочен пакт за неутралност. Явно не чак толкова безсрочен, в момента са нужни на европейските неонацита заради месото и границата им с Русия. Икономиката им вече е разрушена, защото от една страна Нокия умря. От другй успехите им са били благодарение на връзките с Русия. Никой не иска да купи Боингите на Фин Еър, била е една от най-добрите авиокомпанни в Европа защото ексклузивно са обсужвали полетите от централна и западна Европа към Русия. Най-успешния им експорт са продукти от дървесина, която те са купували от Русия. Сега трябва да режат своите ограничени гори. Което не е чак такъв проблем, защото и без това се обезлюдяват. Най-вече пограничните райони с Русия, които буквално умират прави защото руснаците затвориха притока на руски пари към Финландия.

    Коментиран от #7, #10

    06:41 07.09.2026

  • 6 Финландците счупиха тъпомера

    27 1 Отговор
    Питали финландците "Защо влязохте в Нато" Отговорът: "Ами защото ни е страх от Русия!" Пак ги питали "А защо ви е страх от Русия!?" Отговорът : Страх ни е от Русия защото сме в Нато! " )))))

    Коментиран от #15

    06:46 07.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ъъъъ не!

    13 3 Отговор

    До коментар #2 от "Ключът от палатката":

    Обикновени комплексари!

    06:54 07.09.2026

  • 10 Един

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "име":

    Яко не си в час или съзнателно изкривяваш нещата по някаква причина.

    Коментиран от #12, #16, #23

    06:58 07.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Не обиждай финландците

    13 1 Отговор

    До коментар #6 от "Финландците счупиха тъпомера":

    Никой не ги е питал за НАТО.
    Финландците са честен, кадърен и доветчив народ, като всички скандинавци. Но във всяко стадо се намира и мърша!
    Една палавница на Сорос с две майки, ги набута там. НПОтата им набутаха политиците.
    И не те, а другата креаутура Стуб е скрил архивите.

    07:07 07.09.2026

  • 16 Друг

    6 2 Отговор

    До коментар #10 от "Един":

    Отвори финладските архиви, за да се увериш дали е изкривил нещата или не!

    Коментиран от #21

    07:12 07.09.2026

  • 17 Много страх ,много

    7 0 Отговор
    Сакън да не се разбере истината.

    07:16 07.09.2026

  • 18 Гориил

    9 0 Отговор
    Обикновено държавите крият или престъпленията си, или унижението и срама си.Обикновено държавите крият или престъпленията си, или униженията и позора си. Финландия подписва акта за безусловна капитулация в Москва на 19 септември 1944 г. За да не дразни съюзниците от антихитлеристката коалиция, Сталин кани набързо събрана британска делегация в Москва и прекарва няколко дни, заливайки я с деликатеси и изискани кримски вина в Екатерининската зала на Големия Кремълски дворец. Британците пият алкохол от сутрин до вечер (за голяма изненада и забавление на Сталин, който има лошо мнение за тях, особено след като един от членовете на британската делегация прави сексуално предложение на млад офицер от службата за сигурност на Кремъл). Поради това част от делегацията не успява да присъства на церемонията по подписване на акта за безусловна капитулация на Финландия в Москва и документът е подписан от британски дипломати с изключително нисък статус и ранг. Затова актът за капитулация трябва да бъде подписан втори път в по-мека форма на 10 февруари 1947 г. в Париж.

    07:18 07.09.2026

  • 19 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    4 2 Отговор
    и нокия е руска

    Коментиран от #27

    07:21 07.09.2026

  • 20 Не е руска

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "14/88":

    но отдавна е китайска, като преди това бе купена от САЩ за да я фалират. Подобна съдба сполетя и Ериксон въпреки че бе купена от пуделите им- японците
    Защото всички операционни системи трябваше да на САЩ (и службите им)
    Дори на Самсунг забраниха собствената им ОС.

    07:23 07.09.2026

  • 21 Един

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Друг":

    Ти отварял ли си ги?

    07:25 07.09.2026

  • 22 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    От ден на ден става по интересно ,и ще става все по гладно и студено ,,,,за западащия запад

    07:26 07.09.2026

  • 23 лапай банана

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Един":

    Докато се изправи историята ;)

    07:32 07.09.2026

  • 24 Шокиращо

    4 0 Отговор
    Как едни избори в една германска провинция създадоха такава паника в европейските "елити"!?

    07:32 07.09.2026

  • 25 Логично

    4 0 Отговор
    "Шулце категорично отхвърли т.нар. „политически брандмауер“ (табуто за сътрудничество с десните) и посочи директни идеологически съвпадения между BSW и АдГ."

    Ами лявата партия на Шолц и дясната на Мерц, бяха в коалиция нали? Но за да съсипят Германия.
    Защо BSW и АзГ да не се съюзят за да я възстановят.

    07:40 07.09.2026

  • 26 Хаха

    1 0 Отговор
    Гледали ли сте фантастичния финландски филм "Сису" 1 и 2? Е там може да резберете, колко болни са и какви комплекси ги тресат финландците😂
    Скоро сигурно, ще има Сису 3 в който един финландец с голи ръце окончателно, ще заличи Русия от картата на света🤣🤣🤣🤣
    Болни мозици!

    07:46 07.09.2026

  • 27 Гориил

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️":

    От втората половина на 50-те години на миналия век Финландия внася съветски телевизори, радиоапарати, хладилници, прахосмукачки, перални машини, автомобили, пътностроителна техника (трактори, багери, асфалтополагачи, пътни валяци), както и железопътни вагони (включително електрически влакове, които, между другото, са били широко използвани и по българските железници) и локомотиви. В замяна финландските компании доставят на СССР риболовни кораби, ледоразбивачи и пристанищни кранове, както и различни видове електрическо оборудване и контролно-измервателни уреди, което дава началото на производството първо на традиционни телефони, а след това и на мобилни устройства (първоначално с тегло около един килограм, а по-късно и на по-леки и компактни модели). Без развитата индустриална и научна база, която се появява във Финландия през следвоенния период на многомилиардните съветски инвестиции, създаването на модерни за времето си технологии за мобилни комуникации би имало съмнителни перспективи.

    07:55 07.09.2026

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