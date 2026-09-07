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Седми ден огънят бушува над село Антон: Военен хеликоптер „Кугър“ се включи в гасенето

Седми ден огънят бушува над село Антон: Военен хеликоптер „Кугър“ се включи в гасенето

7 Септември, 2026 19:45 427 12

  • пожар-
  • село антон-
  • гасене-
  • хеликоптер кугър

„Пожарът не е локализиран. На малки части от периметъра той се развива. От вчера сме излели около 40 тона вода по периметъра. Трудно се гаси смолистата растителност“, казва старши комисар Георги Иванов, директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – София.

Седми ден огънят бушува над село Антон: Военен хеликоптер „Кугър“ се включи в гасенето - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Военен хеликоптер „Кугър“ се включи в борбата с пожара в Национален парк „Централен Балкан“. Седми ден продължава гасенето на огъня над село Антон, съобщават от bTV.

Горят треви и смолиста растителност. Огънят е почти на върха, а теренът е труднодостъпен.

Екипи товарят маркучи, лопати и вода. Доброволци тръгват към пожара високо в планината.

На места път почти няма и се минава по камъни. Пътят продължава през ручей и между дървета.

Това е най-близката точка до пожара с превозно средство. Оттам нататък всеки пожарникар и доброволец трябва да върви пеша заедно с техника, за да стигне до огъня.

Тодор Иванов вече седми ден помага в битката с огъня.

„Положението не е добре. Просто не знам. Ще дойдат, вземат шланговете и ще ги изкачат нагоре по линия, за да стигнат до най-далечната точка. Отгоре се пуска вода. От билото надолу. Иначе оттук нагоре няма как. Пътят е много труднодостъпен. Дотук е. Нагоре вече само пеш“, казва Тодор Иванов.

На терен са 25 пожарникари, служители на Национален парк „Централен Балкан“, както и доброволци от общината. Огнището се оглежда с дрон, а в късния следобед в гасенето се включва и хеликоптер.

„Пожарът не е локализиран. На малки части от периметъра той се развива. От вчера сме излели около 40 тона вода по периметъра. Трудно се гаси смолистата растителност“, казва старши комисар Георги Иванов, директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – София.

Основната версия за пожара е човешка грешка.

„100% е изхвърлена цигара. На мястото намерихме около 100 фаса. Хората, които заварихме по време на започването на пожара, беряха боровинки“, казва Андрей Симов, кмет на община Антон.

Засегнатата площ е над 100 декара.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    3 1 Отговор
    Гледай ся, малоумщина!!!
    Купиха 15 ненужни медицински хеликоптера, за да гепят, а не купихъъ десетина хеликоптера за гасене на пожари, от които наистина има нужда!!!

    19:50 07.09.2026

  • 2 от 5 пожара

    4 0 Отговор
    4 ги палят цигани

    19:51 07.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бай той Толстой

    3 0 Отговор
    Циганите пак.Пулете си, ние вече се изнесохме от кочината

    19:55 07.09.2026

  • 5 А пие ли

    2 0 Отговор
    Простенал или пикае на капки!?

    19:55 07.09.2026

  • 6 Мюмюн от съседното село

    2 0 Отговор
    Сиганити са гу запалили бирачи на дренки бурувинки те там са кът скакълси на тумби дърти млади чивета

    19:57 07.09.2026

  • 7 Павел Пенев

    3 1 Отговор
    Нашите мисирки считат за много важно да подчертаят,че включеният в пожарите военен хеликоптер не е руски а Кугър., които не могат да летят в дъждовно време. Журналистически простотии.

    20:02 07.09.2026

  • 8 горски

    2 0 Отговор
    Вековна гора може да има , ако е строго охраняема и грижливо почиствана от сухи клони.
    Пожар е перманентен резултат от неглижиране на проблема. Щом всеки може да има достъп, то и всеки има възможност да си хвърли фаса в сухите листа.

    20:03 07.09.2026

  • 9 100%

    2 0 Отговор
    Е изхвърлена цигара, как пък в тоя пожар фасовете останаха а не изгоряха . Приказки от хиляда и една нощ. Не че е невъзможно , мърльовци всякакви. Но да не ни взимат за будали. Тези където берат боровинки не са тъпи да си хвърлят фасовете незагасени . Догодина какво ще берат ако всичко изгори. Слагайте фотоволтаиците още сега не чакайте.

    20:05 07.09.2026

  • 10 МИСЛЕТЕ ЗА ПОЖАРИТЕ

    0 0 Отговор
    НЕ ЗА БОТАШ БОКО, ШИШО...

    20:10 07.09.2026

  • 11 Ако сте намерили Фасове !

    2 0 Отговор
    Ако сте намерили Фасове !

    Те са Били Вече Загасени !

    И там Огън Не Е горял !

    И не те са предизвикали пожара !

    Иначе Щяха да изгорят !

    И нямаше да намерите Нищо !

    Коментиран от #12

    20:18 07.09.2026

  • 12 Софийски селянин,

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ако сте намерили Фасове !":

    Правих няколко пъти експеримент,от незагасен фас цигара суха трева не се пали..
    За това трябва огън,пламък,кибрит или запалка!

    20:28 07.09.2026

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