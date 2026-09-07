Седми ден огънят бушува над село Антон: Военен хеликоптер „Кугър“ се включи в гасенето

Военен хеликоптер „Кугър“ се включи в борбата с пожара в Национален парк „Централен Балкан“. Седми ден продължава гасенето на огъня над село Антон, съобщават от bTV.

Горят треви и смолиста растителност. Огънят е почти на върха, а теренът е труднодостъпен.

Екипи товарят маркучи, лопати и вода. Доброволци тръгват към пожара високо в планината.

На места път почти няма и се минава по камъни. Пътят продължава през ручей и между дървета.

Това е най-близката точка до пожара с превозно средство. Оттам нататък всеки пожарникар и доброволец трябва да върви пеша заедно с техника, за да стигне до огъня.

Тодор Иванов вече седми ден помага в битката с огъня.

„Положението не е добре. Просто не знам. Ще дойдат, вземат шланговете и ще ги изкачат нагоре по линия, за да стигнат до най-далечната точка. Отгоре се пуска вода. От билото надолу. Иначе оттук нагоре няма как. Пътят е много труднодостъпен. Дотук е. Нагоре вече само пеш“, казва Тодор Иванов.

На терен са 25 пожарникари, служители на Национален парк „Централен Балкан“, както и доброволци от общината. Огнището се оглежда с дрон, а в късния следобед в гасенето се включва и хеликоптер.

„Пожарът не е локализиран. На малки части от периметъра той се развива. От вчера сме излели около 40 тона вода по периметъра. Трудно се гаси смолистата растителност“, казва старши комисар Георги Иванов, директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – София.

Основната версия за пожара е човешка грешка.

„100% е изхвърлена цигара. На мястото намерихме около 100 фаса. Хората, които заварихме по време на започването на пожара, беряха боровинки“, казва Андрей Симов, кмет на община Антон.

Засегнатата площ е над 100 декара.