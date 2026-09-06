Йотова: Съединението върна България на картата

„Малко са такива дати в българската история. От деня на Съединението България се връща на географската карта на света, от този ден се връща името България, което българският народ никога не е губил и не е променял от създаването на държавата до наши дни.“ Това заяви президентът Илияна Йотова по време на тържествената проверка-заря в Пловдив по случай 141 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.
В официалното си и емоционално слово на площад „Съединение“, излъчено в реално време в националния ефир, Йотова припомни съдбоносните събития от есента на 1885 г. Тя отбеляза, че великите сили са се оказали малки пред единството и духа на българския народ, който тогава сам е решил съдбата си без външна намеса. По думите ѝ, актьорите на това историческо събитие не са търсели власт или лични облаги, а са искали да напишат истинската биография на родината.
Президентът обвърза уроците от миналото със съвременната политическа ситуация в страната. Тя подчерта, че думите „Съединението прави силата“ не са просто букви върху сградата на Народното събрание, а изстрадана съдба и национална клетва за единодействие. Йотова изрази увереност, че българите притежават огромен потенциал и таланти, чрез които институциите и обществото могат да върнат взаимното си доверие.
На официалната церемония в Пловдив присъстваха още министър-председателят Румен Радев, председателят на Народното събрание Михаела Доцова, Пловдивският митрополит Николай и кметът на града Костадин Димитров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
22:06 06.09.2026
2 Тази уфцъ
22:06 06.09.2026
3 Овчар
22:07 06.09.2026
4 Българин
Честито Съединение БЪЛГАРИ!
Честит празник БЪЛГАРИЯ!
Приятелство, Любов и Доброта!
"ЕДИН НАРОД - и жилав и корав,
по-горд от ЛЪВ, по-силен от ОРЕЛА,
ЕДИН НАРОД - потомци на КУБРАТ
до огън мрази и до кръв обича"
СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА!
Коментиран от #15
22:10 06.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Елементарно , бе Уотсън !
22:10 06.09.2026
7 Помак
22:10 06.09.2026
8 Муткурова , Пазарджик
Коментиран от #32
22:12 06.09.2026
9 Сатана Z
Коментиран от #16
22:13 06.09.2026
10 Аха
22:13 06.09.2026
11 ДАНС да провери Йотова!
Коментиран от #12
22:14 06.09.2026
12 ДАНС си има проблеми
До коментар #11 от "ДАНС да провери Йотова!":България се наводни с украински терористи !
22:15 06.09.2026
13 604
22:16 06.09.2026
14 Българин
22:16 06.09.2026
15 Българин 🇧🇬
До коментар #4 от "Българин":Кой "орел" ? Белоглавия лешояд на краварския герб ? А опорна за прослава на полумесеца не ти ли дадоха ?
22:17 06.09.2026
16 604
До коментар #9 от "Сатана Z":Феса и доман ..по на юг още е османско за там си!
22:19 06.09.2026
17 НА СНИМКАТА
Коментиран от #29
22:20 06.09.2026
18 Стара чанта
Коментиран от #20
22:20 06.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Знаеш ли
До коментар #18 от "Стара чанта":колко тъпо изглеждаш с тролене?
22:23 06.09.2026
21 НИ бой сЯ близо е времето, когато
22:23 06.09.2026
22 Аман
Какво ,,СЪЕДИНЕНИЕ" бре?
Забравихте ли...Кой не скача е червен...от 37 години само ...РАЗИДЕНЕНИЕ...ама не по 2...не по 102 а днес ...всеки САМ ЗА СЕБЕ СИ...КОЙ КАКТО МОЖЕ за да ЗАБОГАТЕЕ или чисто и просто...ОЦЕЛЕЕ!
22:23 06.09.2026
23 ХаХа
22:24 06.09.2026
24 Маоулумни лаладжии
22:30 06.09.2026
25 Българин
22:31 06.09.2026
26 Хванала го е липсата
22:33 06.09.2026
27 Компютър
22:34 06.09.2026
28 Селско момиче
22:36 06.09.2026
29 Сатанистът Борисов
До коментар #17 от "НА СНИМКАТА":Пропуснахте сатанисти, които порчъчват платените убийства . А през това време американското посолство спи.
22:37 06.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Син на Слънцето
В момента "АЗ" Сина на Слънцето
раздавам КАРТИ ..... в тоя ФОРУМ
докато не съм БАННАТ
Най - старата игра - ЦАРТВОТО НА КАРТИТЕ
Кой от КАРТИТЕ ще спечелят БЪЛГАРИЯ
на следващите ИЗБОРИ?
БЪЛГАРСКО Царство на ПИКАТА
БЪЛГАРСКО Царство на КУПАТА
БЪЛГАРСКО Царство на КАРОТО
БЪЛГАРСКО Царство на СПАТИЯТА
Играта на карти е била любимо занимание на децата на Бог „ХОР” – ХОРАТА още по онова време когато на българска земя сме правили цивилизация играели сме ‘ХОРА’ и сме пеели заедно в ‘ХОР’. Но какво всъщност символизира тя играта на карти? Какъв е нейният скрит смисъл и каква е нейната цел? В същност това е една алегория на една война между 4 царства, които воюват помежду си.
В първото царство най-високо се е ценила силата, власта и въобще героизма(пиките).
Във второто най-висша ценност е било милосърдието и любовта между хората(купите).
В третото царство-парите(както е сега), който е имал пари е могъл да пътува навсякъде по света, да купува каквото си иска, дом и земи (карите).
А в четвъртото-духовната свобода, знанията и мъдроста (спатиите).
22:39 06.09.2026
32 604
До коментар #8 от "Муткурова , Пазарджик":Дай тъ видим ве красавецо...сигур мязъш на мъндръсън наркозависим
22:39 06.09.2026
33 Симов
22:41 06.09.2026
34 Син на Слънцето
И наистина в тази огромна БЪЛГАРСКА държава, която започва от Черно Море и се разпростира до Атлантическия и свършва чак до Тихия океан, между I и V век става един малък хаос(няма да се спирам в подробности)при което всяка една от кастите се стреми към надмощие. На практика това е една продължителна гражданска война, която довежда до упадък на цели райони и така започва ‘великото преселение на народите’. Във всяко едно от царствата най-силната карта е (A)сото, а след него идва попа (K)инг, дамата(Q)ueen и валето(J)ack - престонаследника. Това е така защото и устройството на държавата е било такава.
Когато се раждаш не знаеш какъв ще се родиш-беден или богат и в коя държава, нито пък какви ще са ти родителите. Така е при играта на карти-раздават се, виждаш ги, определя се коза(дома, т е на чия територия ще бъде войната) и играеш войната докрай.
22:41 06.09.2026
35 Син на Слънцето
Но мисля, че ние БЪЛГАРИТЕ - децата на Бог "ХОР" - ХОРАТА ще запееме единно в ХОР и ще изиграеме ЗАЕДНО БЪЛГАРСКО ХОРО
22:42 06.09.2026
36 се връща на географската карта на света
Коментиран от #38
22:43 06.09.2026
37 Името е...
22:44 06.09.2026
38 Тоест Съединението на Княжество България
До коментар #36 от "се връща на географската карта на света":със „земята на римляните“ !
Коментиран от #40
22:45 06.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Чардафон от чарда-говедар
До коментар #38 от "Тоест Съединението на Княжество България":е бил най великият римлянин
22:47 06.09.2026
41 Жоро си беше пееедал
До коментар #39 от "ВИС-2 🦁":Ако Карамански беше жив още щеше да му дуе свирки
22:49 06.09.2026