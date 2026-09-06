Йотова: Съединението върна България на картата

„Малко са такива дати в българската история. От деня на Съединението България се връща на географската карта на света, от този ден се връща името България, което българският народ никога не е губил и не е променял от създаването на държавата до наши дни.“ Това заяви президентът Илияна Йотова по време на тържествената проверка-заря в Пловдив по случай 141 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

В официалното си и емоционално слово на площад „Съединение“, излъчено в реално време в националния ефир, Йотова припомни съдбоносните събития от есента на 1885 г. Тя отбеляза, че великите сили са се оказали малки пред единството и духа на българския народ, който тогава сам е решил съдбата си без външна намеса. По думите ѝ, актьорите на това историческо събитие не са търсели власт или лични облаги, а са искали да напишат истинската биография на родината.

Президентът обвърза уроците от миналото със съвременната политическа ситуация в страната. Тя подчерта, че думите „Съединението прави силата“ не са просто букви върху сградата на Народното събрание, а изстрадана съдба и национална клетва за единодействие. Йотова изрази увереност, че българите притежават огромен потенциал и таланти, чрез които институциите и обществото могат да върнат взаимното си доверие.

На официалната церемония в Пловдив присъстваха още министър-председателят Румен Радев, председателят на Народното събрание Михаела Доцова, Пловдивският митрополит Николай и кметът на града Костадин Димитров.