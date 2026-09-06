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Йотова: Съединението върна България на картата

Йотова: Съединението върна България на картата

6 Септември, 2026 21:59, обновена 6 Септември, 2026 22:02 577 41

  • илияна йотова-
  • президент-
  • пловдив-
  • съединение

На площад „Съединение“ в Пловдив президентът подчерта историческото величие на 6 септември 1885 г. и призова за съвременно единение

Йотова: Съединението върна България на картата - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

„Малко са такива дати в българската история. От деня на Съединението България се връща на географската карта на света, от този ден се връща името България, което българският народ никога не е губил и не е променял от създаването на държавата до наши дни.“ Това заяви президентът Илияна Йотова по време на тържествената проверка-заря в Пловдив по случай 141 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

В официалното си и емоционално слово на площад „Съединение“, излъчено в реално време в националния ефир, Йотова припомни съдбоносните събития от есента на 1885 г. Тя отбеляза, че великите сили са се оказали малки пред единството и духа на българския народ, който тогава сам е решил съдбата си без външна намеса. По думите ѝ, актьорите на това историческо събитие не са търсели власт или лични облаги, а са искали да напишат истинската биография на родината.

Президентът обвърза уроците от миналото със съвременната политическа ситуация в страната. Тя подчерта, че думите „Съединението прави силата“ не са просто букви върху сградата на Народното събрание, а изстрадана съдба и национална клетва за единодействие. Йотова изрази увереност, че българите притежават огромен потенциал и таланти, чрез които институциите и обществото могат да върнат взаимното си доверие.

На официалната церемония в Пловдив присъстваха още министър-председателят Румен Радев, председателят на Народното събрание Михаела Доцова, Пловдивският митрополит Николай и кметът на града Костадин Димитров.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 4 Отговор
    тоя червен кадър празнуваше ли преди 89та ?или само 9 септември ?

    22:06 06.09.2026

  • 2 Тази уфцъ

    17 3 Отговор
    с манталитет и обноски на класна ръководителка в прогимназията ли ще е президент?

    22:06 06.09.2026

  • 3 Овчар

    8 4 Отговор
    Съединението ще се помни и празнува всяка година..! Йотова като я прибере всевишния ще бъде забравена бързо..!

    22:07 06.09.2026

  • 4 Българин

    4 3 Отговор
    Българския празник на 6 СЕПТЕМВРИ - "1885 г. Съединението на Княжество България и Источна Румелия."

    Честито Съединение БЪЛГАРИ!
    Честит празник БЪЛГАРИЯ!
    Приятелство, Любов и Доброта!

    "ЕДИН НАРОД - и жилав и корав,
    по-горд от ЛЪВ, по-силен от ОРЕЛА,
    ЕДИН НАРОД - потомци на КУБРАТ
    до огън мрази и до кръв обича"

    СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА!

    Коментиран от #15

    22:10 06.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Елементарно , бе Уотсън !

    8 11 Отговор
    Голяма Санстефанска България , която ни беше извоювана от Руската империя , бе разкъсана от Западните хиени на Берлинския конгрес , което наложи Съединението ! 🇧🇬 Бог да пАзи България и Русия !

    22:10 06.09.2026

  • 7 Помак

    1 4 Отговор
    Съединението е по.мк празник ..когато си съединил преди 141 г пмк си харизал държавата на маф.ията ..пома..шката и половината държава ..в този сайт дали има един или двама който ще ме разберат

    22:10 06.09.2026

  • 8 Муткурова , Пазарджик

    7 4 Отговор
    Йотова е типична св-ня вижте извивката на устата и колкото старее толко повече прилича на Св ня

    Коментиран от #32

    22:12 06.09.2026

  • 9 Сатана Z

    4 9 Отговор
    Йотова не е питала живеещите в Турската автономна област Източна Румелия дали са били съгласни да живеят заедно със Северните варвари от Княжество Булгария,които организираха анексирането наречено за благозвучие Съединение.

    Коментиран от #16

    22:13 06.09.2026

  • 10 Аха

    7 4 Отговор
    Е да,но вие с Мунчо се стараете да я изтриете от там

    22:13 06.09.2026

  • 11 ДАНС да провери Йотова!

    9 6 Отговор
    На колко руски шпиона даде българско гражданство?

    Коментиран от #12

    22:14 06.09.2026

  • 12 ДАНС си има проблеми

    5 5 Отговор

    До коментар #11 от "ДАНС да провери Йотова!":

    България се наводни с украински терористи !

    22:15 06.09.2026

  • 13 604

    2 4 Отговор
    Къв празник ве люмпини...вище колко са биле опълченците..после вище колко са биле в априлското въстание и ще ви светне, че не я заслужавате тая свобода...нито е наша нито е спечелена от нас! Дадена по интересите на раша. Не виждам и грам мотивация да празнувам...макар тази дата най да го дава самостоятелна.

    22:16 06.09.2026

  • 14 Българин

    2 0 Отговор
    Петър Осоговец, богомилския жрец през 956 г.: “И повели Бог Млечният път да властва над България. . . . И превратна бе участта на Египет, умряха двата народа близнаци в Междуречието, изгоря Гърция, погина Юдея, разсипа се Рим, само Византия и България останаха. . . . Но този, що се вслушва в пророчески вещания, знае твърдо, че неповолни бранни дни ще разсипят Византия навсякъде, а България като огнена птица ще се възражда из собствената си пепел, та докрай на вековете ще пребъде . . .”

    22:16 06.09.2026

  • 15 Българин 🇧🇬

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Кой "орел" ? Белоглавия лешояд на краварския герб ? А опорна за прослава на полумесеца не ти ли дадоха ?

    22:17 06.09.2026

  • 16 604

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    Феса и доман ..по на юг още е османско за там си!

    22:19 06.09.2026

  • 17 НА СНИМКАТА

    9 1 Отговор
    ТАМПЛИЕРИ и масони. Въобще не им пука за България.

    Коментиран от #29

    22:20 06.09.2026

  • 18 Стара чанта

    3 2 Отговор
    Въпросът е - вие къде смятате да върнете България? Военните хунти не водят към добро - навсякъде по света !

    Коментиран от #20

    22:20 06.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Знаеш ли

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Стара чанта":

    колко тъпо изглеждаш с тролене?

    22:23 06.09.2026

  • 21 НИ бой сЯ близо е времето, когато

    1 0 Отговор
    селянията, мързела и лакомщината ще я изтъркат отново.

    22:23 06.09.2026

  • 22 Аман

    1 1 Отговор
    Аман от лустросани,заучени слова,пропити с ...фалш...
    Какво ,,СЪЕДИНЕНИЕ" бре?
    Забравихте ли...Кой не скача е червен...от 37 години само ...РАЗИДЕНЕНИЕ...ама не по 2...не по 102 а днес ...всеки САМ ЗА СЕБЕ СИ...КОЙ КАКТО МОЖЕ за да ЗАБОГАТЕЕ или чисто и просто...ОЦЕЛЕЕ!

    22:23 06.09.2026

  • 23 ХаХа

    1 1 Отговор
    Преди туй бяхъ 2 БГта на картата....

    22:24 06.09.2026

  • 24 Маоулумни лаладжии

    1 1 Отговор
    Сте само. Какво съединение, кви 5 евро. Вдигайте шибанит3 заплати

    22:30 06.09.2026

  • 25 Българин

    0 1 Отговор
    Браво на Тръмп: Тръмп е против танца на трансжендърството по площадите! Тръмп каза: На света има два пола - Мъж и Жена! На света има две икономики - мъжка и женска! Толкоз по дискусия за джендърската икономика по площадите!

    22:31 06.09.2026

  • 26 Хванала го е липсата

    0 0 Отговор
    Леле, Борисов пак ли го няма?

    22:33 06.09.2026

  • 27 Компютър

    0 0 Отговор
    Кокаинови Комунистически Ценности! Не ми се продължава повече ....да копирам от книгите на Атанас Панайотов – Кокаин на Мутриленд – в подземния лабиринт ... ANONYMOUS BULGARIA / май 10, 2013 ..... понеже само като четете и ще ИЗКУКУРИГАТЕ и ще разбере в какви КОКАИНОВИ Времена сме живели по време на Соца на Бай Тодоранчо - от Кокаинова петилетка на Кокаинова петилетка...... но без народа да знае за това и се Кокаинозира с взор към Комунизма..... а след 1989г от тоя Взор към Комунизма прогледна през очите на Кокаина!

    22:34 06.09.2026

  • 28 Селско момиче

    0 0 Отговор
    Как няма да има катастрофи по пътищата, като навсякъде ние млади моми чакаме и спираме нагло тираджиите да си изкарваме пари, за да моеме да си изхранваме децата, че бащите им заминаха по чужбина да търсят млади моми! То и от там Трънчаните така хвалят мома: " Она е като блага круша край път. Кой как мине, все че я разтресе"

    22:36 06.09.2026

  • 29 Сатанистът Борисов

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "НА СНИМКАТА":

    Пропуснахте сатанисти, които порчъчват платените убийства . А през това време американското посолство спи.

    22:37 06.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Син на Слънцето

    0 0 Отговор
    Привет на всички в тоя форум!
    В момента "АЗ" Сина на Слънцето
    раздавам КАРТИ ..... в тоя ФОРУМ
    докато не съм БАННАТ

    Най - старата игра - ЦАРТВОТО НА КАРТИТЕ

    Кой от КАРТИТЕ ще спечелят БЪЛГАРИЯ

    на следващите ИЗБОРИ?

    БЪЛГАРСКО Царство на ПИКАТА
    БЪЛГАРСКО Царство на КУПАТА
    БЪЛГАРСКО Царство на КАРОТО
    БЪЛГАРСКО Царство на СПАТИЯТА

    Играта на карти е била любимо занимание на децата на Бог „ХОР” – ХОРАТА още по онова време когато на българска земя сме правили цивилизация играели сме ‘ХОРА’ и сме пеели заедно в ‘ХОР’. Но какво всъщност символизира тя играта на карти? Какъв е нейният скрит смисъл и каква е нейната цел? В същност това е една алегория на една война между 4 царства, които воюват помежду си.

    В първото царство най-високо се е ценила силата, власта и въобще героизма(пиките).

    Във второто най-висша ценност е било милосърдието и любовта между хората(купите).

    В третото царство-парите(както е сега), който е имал пари е могъл да пътува навсякъде по света, да купува каквото си иска, дом и земи (карите).

    А в четвъртото-духовната свобода, знанията и мъдроста (спатиите).

    22:39 06.09.2026

  • 32 604

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Муткурова , Пазарджик":

    Дай тъ видим ве красавецо...сигур мязъш на мъндръсън наркозависим

    22:39 06.09.2026

  • 33 Симов

    1 0 Отговор
    Браво на Йотова. Българският президент. Не като Чехлю.

    22:41 06.09.2026

  • 34 Син на Слънцето

    0 0 Отговор
    Надявам се вече се досещате за кои царства става дума.
    И наистина в тази огромна БЪЛГАРСКА държава, която започва от Черно Море и се разпростира до Атлантическия и свършва чак до Тихия океан, между I и V век става един малък хаос(няма да се спирам в подробности)при което всяка една от кастите се стреми към надмощие. На практика това е една продължителна гражданска война, която довежда до упадък на цели райони и така започва ‘великото преселение на народите’. Във всяко едно от царствата най-силната карта е (A)сото, а след него идва попа (K)инг, дамата(Q)ueen и валето(J)ack - престонаследника. Това е така защото и устройството на държавата е било такава.
    Когато се раждаш не знаеш какъв ще се родиш-беден или богат и в коя държава, нито пък какви ще са ти родителите. Така е при играта на карти-раздават се, виждаш ги, определя се коза(дома, т е на чия територия ще бъде войната) и играеш войната докрай.

    22:41 06.09.2026

  • 35 Син на Слънцето

    0 0 Отговор
    П.С. Имайте на в предвид, че ЧОВЕЧЕСТВОТО даже и при най ГОЛЕМИЯ ХАОС не е играло на плакат от над 1000 изборни партии, а само на четири ПАРТИИ - Пика, Каро, Купа и Спатия. А защо е така? Понеже ние Боговете - Българите сме Държавотворния Народ и всяко село може да направи Нова Държава. Няма Проблем!
    Но мисля, че ние БЪЛГАРИТЕ - децата на Бог "ХОР" - ХОРАТА ще запееме единно в ХОР и ще изиграеме ЗАЕДНО БЪЛГАРСКО ХОРО

    22:42 06.09.2026

  • 36 се връща на географската карта на света

    1 0 Отговор
    Името Румелия идва от турското наименование Rumeli, което означава „земя на римляните“. Произход на името Рум (Rûm): Арабско и турско наименование за Източната римска империя (Византия) и нейните жители (ромеите). Думата произлиза от Рим.Ели (eli): Турска дума за „земя“ или „страна“.

    Коментиран от #38

    22:43 06.09.2026

  • 37 Името е...

    1 0 Отговор
    ИдиЙотова

    22:44 06.09.2026

  • 38 Тоест Съединението на Княжество България

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "се връща на географската карта на света":

    със „земята на римляните“ !

    Коментиран от #40

    22:45 06.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Чардафон от чарда-говедар

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Тоест Съединението на Княжество България":

    е бил най великият римлянин

    22:47 06.09.2026

  • 41 Жоро си беше пееедал

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "ВИС-2 🦁":

    Ако Карамански беше жив още щеше да му дуе свирки

    22:49 06.09.2026

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