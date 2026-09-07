ЦИК регистрира инициативни комитети за вота

Централната избирателна комисия (ЦИК) започва официално да приема документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на Република България, насрочени за 25 октомври 2026 г.. Процедурата стартира точно в 9:30 часа на 7 септември, съгласно приетата от изборната администрация хронограма.
Подаването на заявленията ще се извършва всеки ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в сградата на Народното събрание (пл. „Княз Александър І“ № 1, във фоайето, вход „Ларго“). Крайният срок за регистрация на инициативните комитети е 17:00 часа на 14 септември 2026 г.. Процесът се урежда съобразно Решение № 38-ПВР на комисията.
Паралелно с това продължава и приемането на документи от партии и коалиции, чийто краен срок изтича на 9 септември в 17:00 часа. Всички политически субекти и независими кандидати, получили зелена светлина от ЦИК, ще трябва да внасят за регистрация конкретните кандидат-президентски двойки най-късно до 22 септември 2026 г..
Следващата ключова стъпка от изборния календар е планирана за 23 септември, когато чрез теглене на жребий ще се определят поредните номера на кандидатите в бюлетината, а самата предизборна кампания се открива официално в 00:00 часа на 25 септември.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хихи
Коментиран от #3
07:53 07.09.2026
2 Ний ша Ва упрайм
07:54 07.09.2026
3 тиквенсониада
До коментар #1 от "хихи":Андрея Бандата , трябва да се прекръсти на Шайка Шайка , в чест на великата ПП с име ГЕРБ !
Не може да не се почете най-почетния Простак на България и неговото сдружение от разбойници , което напоследък доста оредя.
08:02 07.09.2026
4 авантгард
08:17 07.09.2026
5 още
08:19 07.09.2026
6 надарена кака
08:25 07.09.2026
7 Че то
08:26 07.09.2026