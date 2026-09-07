ЦИК регистрира инициативни комитети за вота

Централната избирателна комисия (ЦИК) започва официално да приема документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на Република България, насрочени за 25 октомври 2026 г.. Процедурата стартира точно в 9:30 часа на 7 септември, съгласно приетата от изборната администрация хронограма.

Подаването на заявленията ще се извършва всеки ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в сградата на Народното събрание (пл. „Княз Александър І“ № 1, във фоайето, вход „Ларго“). Крайният срок за регистрация на инициативните комитети е 17:00 часа на 14 септември 2026 г.. Процесът се урежда съобразно Решение № 38-ПВР на комисията.

Паралелно с това продължава и приемането на документи от партии и коалиции, чийто краен срок изтича на 9 септември в 17:00 часа. Всички политически субекти и независими кандидати, получили зелена светлина от ЦИК, ще трябва да внасят за регистрация конкретните кандидат-президентски двойки най-късно до 22 септември 2026 г..

Следващата ключова стъпка от изборния календар е планирана за 23 септември, когато чрез теглене на жребий ще се определят поредните номера на кандидатите в бюлетината, а самата предизборна кампания се открива официално в 00:00 часа на 25 септември.