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ЦИК регистрира инициативни комитети за вота

ЦИК регистрира инициативни комитети за вота

7 Септември, 2026 07:43, обновена 7 Септември, 2026 07:46 622 7

  • цик-
  • избори-
  • инициативни комитети

От днес Централната избирателна комисия отваря врати за издигането на независими кандидати за президентския вот през октомври

ЦИК регистрира инициативни комитети за вота - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Централната избирателна комисия (ЦИК) започва официално да приема документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на Република България, насрочени за 25 октомври 2026 г.. Процедурата стартира точно в 9:30 часа на 7 септември, съгласно приетата от изборната администрация хронограма.

Подаването на заявленията ще се извършва всеки ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в сградата на Народното събрание (пл. „Княз Александър І“ № 1, във фоайето, вход „Ларго“). Крайният срок за регистрация на инициативните комитети е 17:00 часа на 14 септември 2026 г.. Процесът се урежда съобразно Решение № 38-ПВР на комисията.

Паралелно с това продължава и приемането на документи от партии и коалиции, чийто краен срок изтича на 9 септември в 17:00 часа. Всички политически субекти и независими кандидати, получили зелена светлина от ЦИК, ще трябва да внасят за регистрация конкретните кандидат-президентски двойки най-късно до 22 септември 2026 г..

Следващата ключова стъпка от изборния календар е планирана за 23 септември, когато чрез теглене на жребий ще се определят поредните номера на кандидатите в бюлетината, а самата предизборна кампания се открива официално в 00:00 часа на 25 септември.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хихи

    0 0 Отговор
    Аз, ще гласувам за Луна или за Андрея Банда Банда

    Коментиран от #3

    07:53 07.09.2026

  • 2 Ний ша Ва упрайм

    2 1 Отговор
    нещо цирка ГЕРБ го нема на хоризонта май клоуните и циркаджиите са му се разбягали

    07:54 07.09.2026

  • 3 тиквенсониада

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "хихи":

    Андрея Бандата , трябва да се прекръсти на Шайка Шайка , в чест на великата ПП с име ГЕРБ !
    Не може да не се почете най-почетния Простак на България и неговото сдружение от разбойници , което напоследък доста оредя.

    08:02 07.09.2026

  • 4 авантгард

    0 0 Отговор
    Вечният Йоло Денев ще е по-адекватен български президент от обявените до сега кандидатури карикатури.

    08:17 07.09.2026

  • 5 още

    0 0 Отговор
    Алис Вайдел заяви, че историческият резултат на "АзГъз" в Саксония-Анхалт дава на партията ясен мандат да състави правителство.

    08:19 07.09.2026

  • 6 надарена кака

    0 0 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    08:25 07.09.2026

  • 7 Че то

    1 0 Отговор
    има ли читави , можещи и достойни сред кандидатите орезиени , че да се гласува за такъв ?

    08:26 07.09.2026

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