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Политолог: Ако ГЕРБ не издигне кандидат за президент, това ще бъде услуга в полза на Гюров и Кандев

Политолог: Ако ГЕРБ не издигне кандидат за президент, това ще бъде услуга в полза на Гюров и Кандев

8 Септември, 2026 09:04 927 21

  • георги проданов-
  • герб-
  • кандидат-
  • услуга-
  • андрей гюров и георги кандев

"Мечтата на ПП-ДБ на тези избори е да кажат "ние сме реалната опозиция". Те го казват от първия ден. Затова е важно ГЕРБ да имат кандидат, за да се спрат тези спекулации", каза още бившият депутат Александър Сиди

Политолог: Ако ГЕРБ не издигне кандидат за президент, това ще бъде услуга в полза на Гюров и Кандев - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Днес и утре са най-неподходящите дни да се прогнозира какво ще бъде развитието на събитието и да се оценява ситуацията. Разбрахме, че Борисов е дал още два дена срок на своите структури да изчистят позицията си. Ясно е, че ще бъде противоречива, но е и ясно, че ще се вземе някакво решение. Към момента има негласно обединение на елита около фигурата на действащия президент. Шансовете на алтернативата са свързани с първите стъпки, които правят Гюров и Кандев. Натрупва се една оценка - все повече се затвърждава, че има ясен фаворит и той много изпреварва алтернативата, която до този момент е заявена.

Това каза политологът проф. Румяна Коларова в предаването "Тази сутрин" по bTV, цитиран от novini.bg.

Надявам се да направят ход, с който да направят изборите по-интересни, каза бившия депутат Александър Сиди. "ГЕРБ е втората по големина политическа сила на последните избори и е логично да имат своето представителство, да имат своето име в бюлетините. Надявам се Борисов да не тръгне по пътя, който досега заявява. Една от причините е, че Борисов ще покаже, че партията е много зле като кондиция. Партията не е добре и ще слезе още малко надолу в електоралната си тежест, посочвайки тяснопартиен кандидат", посочи още Сиди.

Той подчерта, че не разбира желанието на Борисов да има общ кандидат за президент между ГЕРБ и ПП-ДБ. "Избирателите на ГЕРБ не биха подкрепили такъв вариант - да подкрепят Гюров и Кандев, или да подкрепят обща кандидатура", поясни Сиди.

Според него ако ГЕРБ издигнат кандидат и направят добра кампания - имат по-голям шанс да отидат на балотаж. "Мечтата на ПП-ДБ на тези избори е да кажат "ние сме реалната опозиция". Те го казват от първия ден. Затова е важно ГЕРБ да имат кандидат, за да се спрат тези спекулации", каза още Александър Сиди.
Борисов и друг път се е крил зад формулата "партията решава", мисля, че сме много близо партията да реши да има кандидат. Интересно е кои са вариантите, които се обсъждат, заяви политологът Георги Проданов. Според него, ако ГЕРБ не издигне кандидат, това ще бъде услуга в полза на Гюров и Кандев.

"От друга страна ще бъде един много странен фокус върху опит за формиране на двуполюсен модел. Разделението между двата основни кандидата на парламентарните партии е връщане към отдавна забравен двуполюсния модел поне на тези избори", добави Проданов.

Кандидат на ГЕРБ би вкарал интрига, защото не знаем кого ще издигнат. За да издигнат човек в последния момент - това трябва да е много ярка фигура. Тогава тази ярка фигура може да изтегли и вот, който не е чисто ГЕРБ, посочи Проданов. Според него не би било добре да е партийна фигура.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гюров е човек на ДПС!

    11 1 Отговор
    Доказано!

    Коментиран от #18

    09:10 08.09.2026

  • 2 Ъхъъъъ

    3 0 Отговор
    Не се кахърете.всичсо е решено от хората с парите.
    В България са няколко,в света още няколко и те вече са решили!

    09:10 08.09.2026

  • 3 Българин

    5 1 Отговор
    Радев и Борисов се разбраха, както подобава на държавни мъже. Радев запазва Президенството, а Бойко милиардите и обръчите от фирми. А за петроханци остава една комбинация, от три пръста.
    Точно, както всички нормални хора искат!

    09:11 08.09.2026

  • 4 Едва ли ще гласуват

    5 0 Отговор
    Гербаджии може да сс глупаци, но мразят петроханци..

    Коментиран от #20

    09:11 08.09.2026

  • 5 14/88

    5 1 Отговор
    гульо и кондьо в момента обикалят сички геь клубове в страната за симпатизанти срещу определени "услуги" и обещания за кашони със смазочни гелове

    09:11 08.09.2026

  • 6 От къде се появи този политолог?

    3 0 Отговор
    Бивш депутат. По тази логика бай Хасан, който е бил депутат нам кога си, може да го изтъпанят пред камерите и да говори глупости. Или да го пуснат вице като Кандев. ХОРА , БЪЛГАРИ !! Разбирате ли че ви мамят нон стоп, дори и когато ви пускат Бангаранга, ви казват че това е музика. А то цялата работа е Бангаранга, включително и този коментатор.

    09:13 08.09.2026

  • 7 ГЕРБ СДС ДПС

    6 3 Отговор
    БКП и ПП, ДБ унищожиха българската национална парична единица.
    Забраниха Референдумите и фалшифицираха данните за дефицит.
    Официално признание на Евростат.
    80% от държавните заеми са натрупани от 2020 до декември 2025.
    В Гърция има осъдени политици за фалшифициране на критерии Маастрихт, за да ги набутат в Ойрото.
    В България, кога?
    До 5 г. ни чака гръцкият сценарий, благодарение на ГЕРБ, СДС и ДПС.
    Не ни занимавайте с тези политически излезли от употреба образувания, избягаха подло,
    когато 2025 януари българите получиха по 400 лв. сметки за ток.

    09:15 08.09.2026

  • 8 Анонимен

    11 1 Отговор
    Съмнявам се разумен човек от която и да е партия да гласува за Гюров и Кандев. Те са функционално неграмотни за заемат длъжноста президент и вицепрезидент.

    09:16 08.09.2026

  • 9 цумбрум

    2 0 Отговор
    Много тежи този кандидат за издигане.На гербавите им трябва въжен кран.

    09:18 08.09.2026

  • 10 Има ни пак

    6 0 Отговор
    Само запълват телевизионно време разни политолози с всякакви предположения и варианти. Ясен е победителят и бъдещия президент. Въобще хората не ги вълнува кой ще ходи на балотаж освен Йотова. Излишни политически клюки и интриги омръзнали до болка на нормалните хора.

    09:22 08.09.2026

  • 11 Е най сетне

    3 0 Отговор
    Открихме топлата вода.

    09:27 08.09.2026

  • 12 щамов работник

    1 0 Отговор
    Вие я открихте,а аз се чипкам с топла вода. На Хисаря.

    09:34 08.09.2026

  • 13 Глупости

    5 0 Отговор
    А кой арестува Борисов? И той сега да ги подкрепя ли? И то при една Йотова, която е в пъти повече от другите кандидати?! И да се даде кормилото на едни твърде неподготвени пепейци ли?! Боже

    09:37 08.09.2026

  • 14 Хохо Бохо

    3 0 Отговор
    Е те Гюро и Кюмуро са си герберасти. Как се става полицейски шеф по тиквено време?

    09:40 08.09.2026

  • 15 Гласове от зайчарника в Банкя

    3 1 Отговор
    Бацо каза, че обмисля да направи този сватбен подарък на младоженците Гюро и Кандьо, ако го поканят за кум😉

    09:41 08.09.2026

  • 16 Смехоран

    2 2 Отговор
    Баце,с тия машини фалшименто,хич не се лъжи да предлагаш кандидат.Резултата е ясен още от сега.Машините са настроени за знаеш коя.

    09:44 08.09.2026

  • 17 Герб не могат

    2 0 Отговор
    Да намерят толкова красиви кандидати, колкото са Гюров и Кандев както и нито една друга партия.

    09:45 08.09.2026

  • 18 Гласоподавател

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гюров е човек на ДПС!":

    Пропагандата е в паника. Не могат да измислят даже опорна точка. Гюров човек на ДПС.? !..... ХА ХА ХА

    10:06 08.09.2026

  • 19 Борисов

    3 0 Отговор
    хариза ГЕРБ НА ППДБ.

    ВМЕСТО ДА ПОДКРЕПИ ДОКАЗАНИ ДЕСНИ И ЕВРОПЕЙСКИ кандидати като Николай Ненчев и Цвета Кирилова.
    Боко дори е забранил на герберските медии да споменават за Ненчев- Кирилова.
    ГЕРБ гузно мъчат!

    10:06 08.09.2026

  • 20 Толкова просто

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Едва ли ще гласуват":

    Така наречените петроханци развалиха всички сметки на ДПС и ГЕРБ и затова сега е тази омраза към тях.

    10:08 08.09.2026

  • 21 Тъпчо,

    1 0 Отговор
    ГЕРБ си имат вице в услуга на йоцата. И сега ГЕРБ управляват с двете рунди. Нищо не е в услуга на Гюров и Кандев. Защо изобщо се занимавате с демократичната общност!

    10:16 08.09.2026

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