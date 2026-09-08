Политолог: Ако ГЕРБ не издигне кандидат за президент, това ще бъде услуга в полза на Гюров и Кандев

Днес и утре са най-неподходящите дни да се прогнозира какво ще бъде развитието на събитието и да се оценява ситуацията. Разбрахме, че Борисов е дал още два дена срок на своите структури да изчистят позицията си. Ясно е, че ще бъде противоречива, но е и ясно, че ще се вземе някакво решение. Към момента има негласно обединение на елита около фигурата на действащия президент. Шансовете на алтернативата са свързани с първите стъпки, които правят Гюров и Кандев. Натрупва се една оценка - все повече се затвърждава, че има ясен фаворит и той много изпреварва алтернативата, която до този момент е заявена.

Това каза политологът проф. Румяна Коларова в предаването "Тази сутрин" по bTV, цитиран от novini.bg.

Надявам се да направят ход, с който да направят изборите по-интересни, каза бившия депутат Александър Сиди. "ГЕРБ е втората по големина политическа сила на последните избори и е логично да имат своето представителство, да имат своето име в бюлетините. Надявам се Борисов да не тръгне по пътя, който досега заявява. Една от причините е, че Борисов ще покаже, че партията е много зле като кондиция. Партията не е добре и ще слезе още малко надолу в електоралната си тежест, посочвайки тяснопартиен кандидат", посочи още Сиди.

Той подчерта, че не разбира желанието на Борисов да има общ кандидат за президент между ГЕРБ и ПП-ДБ. "Избирателите на ГЕРБ не биха подкрепили такъв вариант - да подкрепят Гюров и Кандев, или да подкрепят обща кандидатура", поясни Сиди.

Според него ако ГЕРБ издигнат кандидат и направят добра кампания - имат по-голям шанс да отидат на балотаж. "Мечтата на ПП-ДБ на тези избори е да кажат "ние сме реалната опозиция". Те го казват от първия ден. Затова е важно ГЕРБ да имат кандидат, за да се спрат тези спекулации", каза още Александър Сиди.

Борисов и друг път се е крил зад формулата "партията решава", мисля, че сме много близо партията да реши да има кандидат. Интересно е кои са вариантите, които се обсъждат, заяви политологът Георги Проданов. Според него, ако ГЕРБ не издигне кандидат, това ще бъде услуга в полза на Гюров и Кандев.

"От друга страна ще бъде един много странен фокус върху опит за формиране на двуполюсен модел. Разделението между двата основни кандидата на парламентарните партии е връщане към отдавна забравен двуполюсния модел поне на тези избори", добави Проданов.

Кандидат на ГЕРБ би вкарал интрига, защото не знаем кого ще издигнат. За да издигнат човек в последния момент - това трябва да е много ярка фигура. Тогава тази ярка фигура може да изтегли и вот, който не е чисто ГЕРБ, посочи Проданов. Според него не би било добре да е партийна фигура.