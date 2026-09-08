Политолог: Ако ГЕРБ не издигне кандидат за президент, това ще бъде услуга в полза на Гюров и Кандев

Днес и утре са най-неподходящите дни да се прогнозира какво ще бъде развитието на събитието и да се оценява ситуацията. Разбрахме, че Борисов е дал още два дена срок на своите структури да изчистят позицията си. Ясно е, че ще бъде противоречива, но е и ясно, че ще се вземе някакво решение. Към момента има негласно обединение на елита около фигурата на действащия президент. Шансовете на алтернативата са свързани с първите стъпки, които правят Гюров и Кандев. Натрупва се една оценка - все повече се затвърждава, че има ясен фаворит и той много изпреварва алтернативата, която до този момент е заявена.
Това каза политологът проф. Румяна Коларова в предаването "Тази сутрин" по bTV, цитиран от novini.bg.
Надявам се да направят ход, с който да направят изборите по-интересни, каза бившия депутат Александър Сиди. "ГЕРБ е втората по големина политическа сила на последните избори и е логично да имат своето представителство, да имат своето име в бюлетините. Надявам се Борисов да не тръгне по пътя, който досега заявява. Една от причините е, че Борисов ще покаже, че партията е много зле като кондиция. Партията не е добре и ще слезе още малко надолу в електоралната си тежест, посочвайки тяснопартиен кандидат", посочи още Сиди.
Той подчерта, че не разбира желанието на Борисов да има общ кандидат за президент между ГЕРБ и ПП-ДБ. "Избирателите на ГЕРБ не биха подкрепили такъв вариант - да подкрепят Гюров и Кандев, или да подкрепят обща кандидатура", поясни Сиди.
Според него ако ГЕРБ издигнат кандидат и направят добра кампания - имат по-голям шанс да отидат на балотаж. "Мечтата на ПП-ДБ на тези избори е да кажат "ние сме реалната опозиция". Те го казват от първия ден. Затова е важно ГЕРБ да имат кандидат, за да се спрат тези спекулации", каза още Александър Сиди.
Борисов и друг път се е крил зад формулата "партията решава", мисля, че сме много близо партията да реши да има кандидат. Интересно е кои са вариантите, които се обсъждат, заяви политологът Георги Проданов. Според него, ако ГЕРБ не издигне кандидат, това ще бъде услуга в полза на Гюров и Кандев.
"От друга страна ще бъде един много странен фокус върху опит за формиране на двуполюсен модел. Разделението между двата основни кандидата на парламентарните партии е връщане към отдавна забравен двуполюсния модел поне на тези избори", добави Проданов.
Кандидат на ГЕРБ би вкарал интрига, защото не знаем кого ще издигнат. За да издигнат човек в последния момент - това трябва да е много ярка фигура. Тогава тази ярка фигура може да изтегли и вот, който не е чисто ГЕРБ, посочи Проданов. Според него не би било добре да е партийна фигура.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гюров е човек на ДПС!
Коментиран от #18
09:10 08.09.2026
2 Ъхъъъъ
В България са няколко,в света още няколко и те вече са решили!
09:10 08.09.2026
3 Българин
Точно, както всички нормални хора искат!
09:11 08.09.2026
4 Едва ли ще гласуват
Коментиран от #20
09:11 08.09.2026
5 14/88
09:11 08.09.2026
6 От къде се появи този политолог?
09:13 08.09.2026
7 ГЕРБ СДС ДПС
Забраниха Референдумите и фалшифицираха данните за дефицит.
Официално признание на Евростат.
80% от държавните заеми са натрупани от 2020 до декември 2025.
В Гърция има осъдени политици за фалшифициране на критерии Маастрихт, за да ги набутат в Ойрото.
В България, кога?
До 5 г. ни чака гръцкият сценарий, благодарение на ГЕРБ, СДС и ДПС.
Не ни занимавайте с тези политически излезли от употреба образувания, избягаха подло,
когато 2025 януари българите получиха по 400 лв. сметки за ток.
09:15 08.09.2026
8 Анонимен
09:16 08.09.2026
9 цумбрум
09:18 08.09.2026
10 Има ни пак
09:22 08.09.2026
11 Е най сетне
09:27 08.09.2026
12 щамов работник
09:34 08.09.2026
13 Глупости
09:37 08.09.2026
14 Хохо Бохо
09:40 08.09.2026
15 Гласове от зайчарника в Банкя
09:41 08.09.2026
16 Смехоран
09:44 08.09.2026
17 Герб не могат
09:45 08.09.2026
18 Гласоподавател
До коментар #1 от "Гюров е човек на ДПС!":Пропагандата е в паника. Не могат да измислят даже опорна точка. Гюров човек на ДПС.? !..... ХА ХА ХА
10:06 08.09.2026
19 Борисов
ВМЕСТО ДА ПОДКРЕПИ ДОКАЗАНИ ДЕСНИ И ЕВРОПЕЙСКИ кандидати като Николай Ненчев и Цвета Кирилова.
Боко дори е забранил на герберските медии да споменават за Ненчев- Кирилова.
ГЕРБ гузно мъчат!
10:06 08.09.2026
20 Толкова просто
До коментар #4 от "Едва ли ще гласуват":Така наречените петроханци развалиха всички сметки на ДПС и ГЕРБ и затова сега е тази омраза към тях.
10:08 08.09.2026
21 Тъпчо,
10:16 08.09.2026