Димо Дренчев: Една държава трябва да има собствена валута, за да може да води независима и суверенна политика

Ние считаме, че една държава трябва да има собствена валута, за да може да води независима и суверенна политика. Това заяви водачът на листата на „Възраждане” в Перник Димо Дренчев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

Повод за разговора стана икономическата част от програмата „България 1400”, в която финансовата рамка заема сравнително малък обем. Според Дренчев обаче основният акцент е връщане на българския лев. „Всяка държава може да бъде много по-просперираща и по-свободна, ако има собствена валута”, подчерта той.

Той допълни, че макар да няма прецедент за излизане от еврозоната, подобен сценарий е възможен. „Считаме, че самото влизане на България е станало с фалшифициране на данни както за дефицита, така и за инфлацията”, заяви Дренчев.

Представителят на „Възраждане” уточни, че партията не е против еврото като валута. По думите му въпросът е свързан с времето на присъединяване, а не с отказ от поетите ангажименти. „Не водим борба срещу еврото, а за запазване на българския лев и валутния борд”, каза още той.

Дренчев определи валутния борд като ключов механизъм за финансова стабилност. По думите му страната ни постепенно се доближава до средните нива на задлъжнялост в Европейския съюз. „Валутният борд слага ограничения на безконтролното харчене и гарантира ниски нива на дълг”, заяви той.

Дренчев отрече „Възраждане” да настоява за излизане от ЕС. Според него увеличаването на военните разходи до 5% от БВП е неоправдано и би било за сметка на социални политики. „Говорим за промяна на правилата в ЕС - в областта на енергетиката, земеделието и разходите за отбрана”, обясни той.

По негови думи икономическата програма на „Възраждане” включва промени в данъчната система. „Хората с най-ниски доходи трябва да плащат по-малко или изобщо да не плащат данъци”, заяви Дренчев.

Според него целта е да се запази плоският данък, но с корекции в двата края на скалата – облекчения за най-бедните и по-висока тежест за най-богатите.