Димо Дренчев: Една държава трябва да има собствена валута, за да може да води независима и суверенна политика
  Тема: Избори

4 Април, 2026 19:34 2 166 87

Водачът на листата на „Възраждане” в Перник уточни, че партията не е против еврото като валута. По думите му въпросът е свързан с времето на присъединяване, а не с отказ от поетите ангажименти. „Не водим борба срещу еврото, а за запазване на българския лев и валутния борд”, каза още той.

Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ние считаме, че една държава трябва да има собствена валута, за да може да води независима и суверенна политика. Това заяви водачът на листата на „Възраждане” в Перник Димо Дренчев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.
Повод за разговора стана икономическата част от програмата „България 1400”, в която финансовата рамка заема сравнително малък обем. Според Дренчев обаче основният акцент е връщане на българския лев. „Всяка държава може да бъде много по-просперираща и по-свободна, ако има собствена валута”, подчерта той.

Той допълни, че макар да няма прецедент за излизане от еврозоната, подобен сценарий е възможен. „Считаме, че самото влизане на България е станало с фалшифициране на данни както за дефицита, така и за инфлацията”, заяви Дренчев.

Представителят на „Възраждане” уточни, че партията не е против еврото като валута. По думите му въпросът е свързан с времето на присъединяване, а не с отказ от поетите ангажименти. „Не водим борба срещу еврото, а за запазване на българския лев и валутния борд”, каза още той.

Дренчев определи валутния борд като ключов механизъм за финансова стабилност. По думите му страната ни постепенно се доближава до средните нива на задлъжнялост в Европейския съюз. „Валутният борд слага ограничения на безконтролното харчене и гарантира ниски нива на дълг”, заяви той.
Дренчев отрече „Възраждане” да настоява за излизане от ЕС. Според него увеличаването на военните разходи до 5% от БВП е неоправдано и би било за сметка на социални политики. „Говорим за промяна на правилата в ЕС - в областта на енергетиката, земеделието и разходите за отбрана”, обясни той.

По негови думи икономическата програма на „Възраждане” включва промени в данъчната система. „Хората с най-ниски доходи трябва да плащат по-малко или изобщо да не плащат данъци”, заяви Дренчев.

Според него целта е да се запази плоският данък, но с корекции в двата края на скалата – облекчения за най-бедните и по-висока тежест за най-богатите.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    34 57 Отговор
    Еврото е временно явление.Скоро лева ще се върне.

    Коментиран от #32, #47, #60, #68, #86

    19:37 04.04.2026

  • 2 Някой

    47 26 Отговор
    Франция, Германия, Италия, Австрия, Испания, Белгия, Нидерландия ..., нямат собствени валути, но имат суверенна политика.

    Коментиран от #8, #65, #80

    19:38 04.04.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    33 29 Отговор
    ФАКТ!! Една държава за да се счита за такава трябва да има собствена валута и граници!

    Коментиран от #6

    19:40 04.04.2026

  • 4 Умен , бе

    32 11 Отговор
    По цялата глава ! Няма кой да кълве ! Подценяваш тотално българските гражданин !

    19:40 04.04.2026

  • 5 Възрожденче кретенче

    25 15 Отговор
    И тоя като мен

    19:40 04.04.2026

  • 6 Голем смех

    30 19 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    Германия и Франция явно не да държави...

    Коментиран от #11, #22

    19:41 04.04.2026

  • 7 Иван

    33 15 Отговор
    Разискваме една тема която е затворена лева го забравете лева няма да оправи корупцията няма производство всичко е внос и най вече няма балсами да работят за без пари той за лева плаче

    Коментиран от #66

    19:42 04.04.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    26 23 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Не! Нямат! И като погледнеш всички изброени са реално фалирали!
    Германия държеше, защото еврото работеше за нея докато имаше огромен износ и положителен търговски дефицит - вече свърши и тоя филм! Вече нищо не крепи еврото освен инерцията... но планински проход не се качва по инерция - инерцията е когато летиш към дъното!

    Коментиран от #12, #16, #53

    19:43 04.04.2026

  • 9 ЕВРОТО...КОШМАРА за ВЪЗРАЖДАНЕ

    30 14 Отговор
    Тия май щеха да правят бунтове заради еврото

    19:43 04.04.2026

  • 10 кво е

    17 9 Отговор
    тая гейша

    19:44 04.04.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    25 22 Отговор

    До коментар #6 от "Голем смех":

    Франция е дефакто фалирала!
    Германия скоро ще последва, защото еврото работеше за нея, но при различни икономически условия, които в момента ги няма и Германия започва да влиза в същото блато в което е Франция и останалите членки! Много проста икономика вероятно 1ви курс

    Коментиран от #15

    19:44 04.04.2026

  • 12 Я пъ тоа

    30 15 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    Ти да не държиш спестяванията си в рубли, юани или рупии.

    Коментиран от #18, #21, #81

    19:45 04.04.2026

  • 14 койдазнай

    33 9 Отговор
    Каква независима и суверенна политика ще водиш, като си във валутен борд бе?!? От 1997-ма, българския една хартийка, цялото съдържание на която е еврото.

    19:45 04.04.2026

  • 15 Голем смех

    21 12 Отговор

    До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":

    Ако Франция е фалирала кво да кажем за Русия и САЩ....

    Коментиран от #24, #75

    19:46 04.04.2026

  • 16 Парс

    16 17 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    Каква суверенна политика.? Всички са васали. Германия с американски бази много суверенна.

    19:46 04.04.2026

  • 17 Възрожденче кретенче

    25 12 Отговор
    Тая партия все такива ги ражда....

    19:47 04.04.2026

  • 18 Българин

    20 3 Отговор

    До коментар #12 от "Я пъ тоа":

    Това, в каква валута си държи спестеното, е въпрос на личен избор. А валутата на България е държавническо решение!

    Коментиран от #20

    19:47 04.04.2026

  • 19 ЕВРОТО...КОШМАРА за ВЪЗРАЖДАНЕ

    20 11 Отговор
    Еврото ша сгази възрожденците на изборите, Верваай ми.

    19:48 04.04.2026

  • 20 Я пъ тоа

    13 9 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    По данни на БНБ в юани, рупии и рубли си държат спестяванията около 70 000 човека в бг....еврото е държавна политика, щото ХОТАТА го ИСКАТ.

    19:51 04.04.2026

  • 21 ДрайвингПлежър

    11 6 Отговор

    До коментар #12 от "Я пъ тоа":

    Да те светна... НЕ ГИ ДЪРЖА И В ЕВРО спестяванията си! Съвсем малка сума в разплащателна сметка държа в евро

    Коментиран от #34

    19:51 04.04.2026

  • 22 Милен

    12 12 Отговор

    До коментар #6 от "Голем смех":

    Ами на практика еврото е преструктуриране на дойчемарката, а Германия няма право на собствена политика след втората световна война. Значи всички приели еврото за своя валута споделят участта на Германия като васално държава. По същата логика няма как да имаме, собствена писменост, химн и знаме(за писмеността се води битка да я загубим от няколко десетилетия).

    19:51 04.04.2026

  • 23 Стършели

    20 11 Отговор
    А златото не е ли валута? И май не е еднонационална!
    В САЩ са 50 щата- държави и няма 50 вида валути!
    Да върнем ли конските трамвай, Дренчев?

    Коментиран от #76

    19:52 04.04.2026

  • 24 ДрайвингПлежър

    10 13 Отговор

    До коментар #15 от "Голем смех":

    Русия има екстремно ниска задлъжнялост (всъщност през паритет на покупателна способност е далече преди франция)
    А САЩ имат петродолар и долара като резервна валута - лукс, който Франция няма!

    Коментиран от #29

    19:53 04.04.2026

  • 25 12345

    1 4 Отговор
    Леф, леф, леф!

    19:53 04.04.2026

  • 26 Тоа пъ

    17 7 Отговор
    Пак говори глупости....валутата определяла държавата...тия Марксистки мисли отдавна не са валидни в съвременния свят....требваше да вкараме $$$
    и сега да сме американски щат...

    19:54 04.04.2026

  • 27 Дзак

    5 2 Отговор
    Едни хора са свикнали да ги водят на каишка. Други подмолно торпилираха фиксирания курс. Интересите им съвпаднаха.

    19:54 04.04.2026

  • 28 Иван

    21 3 Отговор
    Ко речи? И на тоя има хора да му вярват.

    Коментиран от #78

    19:55 04.04.2026

  • 29 Я пъ тоа

    17 11 Отговор

    До коментар #24 от "ДрайвингПлежър":

    Франция си има евро....и там се живее добре....да говориш че Франция е фалирала е срам за теб....

    19:56 04.04.2026

  • 30 Жалки,

    16 6 Отговор
    ама много жалки. Тотална липса на аргументи . Единствено безочливи лъжи.

    19:57 04.04.2026

  • 31 Пепо Волгата

    20 6 Отговор
    Аз избрах еврото ,отдавна

    19:58 04.04.2026

  • 32 Когато

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ти се върне младежкото либидо.

    19:59 04.04.2026

  • 33 ШЕФА

    7 25 Отговор
    Възраждане ще е трета политическа сила.Победа

    Коментиран от #39, #41

    19:59 04.04.2026

  • 34 Така де

    8 3 Отговор

    До коментар #21 от "ДрайвингПлежър":

    Решението е твое....може и в $$$просто ти казвам че незначителна част от хората си държат парите извън $$ и €€€€...

    19:59 04.04.2026

  • 35 Вятъра

    21 7 Отговор
    На тоя Димо има ли смисъл да му се припомня виденовата зима.И как всички станаха милионери в национална валута.

    Коментиран от #40

    19:59 04.04.2026

  • 36 Костадинов

    19 4 Отговор
    Аз влагам в имоти

    19:59 04.04.2026

  • 37 Българин

    17 7 Отговор
    Възраждане се борят за влизане в парламента. Напът са да ги изгонят от софрата.

    Радев ги изсмука.


    Въобще Възраждане са ненужни. Радев поема про-руската политика.

    20:00 04.04.2026

  • 38 Питане

    22 8 Отговор
    Що чиниш тук, бе блатнико ???
    Сибир Русия има собствена валута - РУБЛА.
    Уезжай !!!

    20:00 04.04.2026

  • 40 Дай бог

    13 5 Отговор

    До коментар #35 от "Вятъра":

    Димов тогава е било лапенце-сукалче.


    За 1.5 века левът е бил самостоятелен и не в борд има няма 10-20 години и всеки път е завършвал с икономическа криза.

    20:03 04.04.2026

  • 42 Милен

    7 5 Отговор
    На българите им е трябвало няколко века войни за да си извоюват правото да секст монети и да имат собствена монетарна политика, после ставаме ,,пълноправен" член на османския съюз и приемаме ,, турската лира" за валута, след това имаме за кратко собствена валута, докато не ставаме член на ЕС.

    Коментиран от #43

    20:05 04.04.2026

  • 43 Милен

    8 5 Отговор

    До коментар #42 от "Милен":

    Иначе казано, правото на собствена валута се извоюва трудно но се губи лесно.

    20:10 04.04.2026

  • 44 Нехис

    17 9 Отговор
    Странна работа. И Германия, и Франция, и Италия, и Испания нямат собствена валута, а са преуспяващи.
    Тях ли да гледам или да вярвам на лъжеца от Израждане?

    20:12 04.04.2026

  • 45 Възрожденче кретенче

    12 4 Отговор
    Кви ли не ги ражда нашата демокрация.

    20:17 04.04.2026

  • 46 икоксеа

    11 7 Отговор
    Коци 2 ра къща вдига с подкрепата на всички излъгани българи. Целия катун на Коци е напазаруван още преди старта, от лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя. Когато трябва, Коци и катуна му натискат вярното копче и Винету от банкя пърди на свобода и си пълни любовниците и чекмеджето. Като на вярно псе се хвърля и по някоя къща на морето на слугата. Такива са артисти, такава театрална трупа са. А в бюфета плскат кюфета на корем. Коци от всички крадци в парламента дето ограбиха България, само на Величие и Ивелин Михайлов подскача 1 година, без да са управлявали дори 1 ден и без 1 лев от държавата. Казаха му да напада опозицията и Коци изпълнява. Слава на Господ Иисус Христос идват избори. Всеки българин ги разбра Коци и Руди скеча на кого облизват ботушите. Мафия, и се мислят за много умни.

    20:18 04.04.2026

  • 47 Суворов

    3 16 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    По скоро ще се утвърди рублата.Учете руский язык.Ако направят коалиция от 161 гласа,нещата вървят на там.

    Коментиран от #52

    20:18 04.04.2026

  • 48 Саша Грей

    19 9 Отговор
    Искам да се върне левът, за да имаме собствена валута. О, почакай, левът беше евро, но пишеше ЛЕВ.
    Искам да се върне левът, за да имаме независима суверенна политика. О, почакай, Валутният борд не позволяваше това.
    Искам да се върне левът, за да може да ни вземат всичките пари, както го направиха при Румен Гечев. Държавата има нужда от спестяванията ни, за да стъпи на краката си.
    Еврото е валута на фалирали държави, а финансистите по цял свят са глупави и не разбират това, затова еврото е резервна валута след долара.
    Отивам да си обърна парите в рубли. Радев като пусне Корекомите ще мога да си купя новия Москвич с преводни рубли.

    Коментиран от #51

    20:26 04.04.2026

  • 49 Глупостите възрожденски

    23 7 Отговор
    Та като имахме русния леф колко бяхме независими от москва? Еврото е световна валута, а възраждане да се маха от политиката с тия кремълски тъпотии.

    Коментиран от #61

    20:28 04.04.2026

  • 50 Въпрос

    23 5 Отговор
    Какво му е независимото на лева при Валутния борд? Пълни глупости дрънка тази копейпка.

    20:32 04.04.2026

  • 51 Милен

    4 6 Отговор

    До коментар #48 от "Саша Грей":

    Работата на финансистите и икономистите е да създават кризи от които да печелят, те на практика не произвеждат нищо и единственият начин да спечелят нещо е да предизвикат криза, това им е икономическият модел.

    20:33 04.04.2026

  • 53 Разбирач

    15 0 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    Явно много ги разбираш нещата щом пишеш за "положителен търговски дефицит" :)))

    20:36 04.04.2026

  • 54 Майора

    14 8 Отговор
    Дренчев , стига сте ояли таз песен любовна , никой от ЕС не е загубил идентичността и суверенитета си от това , че е приел еврото! А за твоя информация лева е просъществувал малко време! Така че като не ви харесва хващайте пътя и отивайте в Русия , там ще сте милионери!

    20:37 04.04.2026

  • 55 Възрожденче кретенче

    12 5 Отговор
    Тоя напълно отговаря на ника....

    20:38 04.04.2026

  • 56 коко

    18 4 Отговор
    Прекрасна идея,аз съм за! Но с какво ще го обезпечим,без това ще има стойността на хартията на която е напечатан.Или ще го вържем пак към някоя валута,към рублата или юана или рупията? Аз имам едни неприятни спомени от една Виденова зима...

    Коментиран от #59

    20:39 04.04.2026

  • 57 ГОЛЕМ СМЕХ

    19 3 Отговор
    Аман от финансови дилетанти и политически смешници.

    20:40 04.04.2026

  • 58 Дядо дръмпир

    15 3 Отговор
    Такива думи не могат да се изричат от български политик!!!

    20:41 04.04.2026

  • 59 Болен мозък

    9 5 Отговор

    До коментар #56 от "коко":

    Предлагам да вържем лева с $$$$$. Ша станем щат на САЩ.

    20:41 04.04.2026

  • 60 ЛОШО е

    16 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Много е късно, ЛЕВЪТ умря 1997 г.

    20:50 04.04.2026

  • 61 Никой не казва

    5 8 Отговор

    До коментар #49 от "Глупостите възрожденски":

    още, че Възраждане са златният пръст на ГЕРБ.

    20:53 04.04.2026

  • 62 ссс

    10 2 Отговор
    НАЛИ СИ В ПАРЛАМЕНТА ЗАЩО НЕ НАПРАВИ НЕЩО .ЗАЩОТО ЦЯЛАТА ВИ ГРУПА СТЕ ХАДЖИПЕНЧОВЦИ И НИЕ ПРОСТОСМЪРТНИТЕ ГО РАЗБРАХМЕ И СЕГА НА 19.04 И ВИЕ ЩЕ ГО УСЕТИТЕ.

    20:54 04.04.2026

  • 63 Вие

    15 7 Отговор
    първи си сменихте левчетата с евро, както и първи се ваксинирахте, Жалко, че някои ви се връзват на лакърдиите. Подли, агресивни, гнусни

    21:13 04.04.2026

  • 64 Дик диверсанта

    9 4 Отговор
    Е, то е ясно копейка иска копейки.
    Обаче въпроса си стои - защо Копейкин преди 3 години преброи дебилите?

    21:32 04.04.2026

  • 65 Дик диверсанта

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Така е, и нямат такива дебили като нашенските.

    21:32 04.04.2026

  • 66 Пепи волгата

    9 5 Отговор

    До коментар #7 от "Иван":

    Аз съм доволен как прекарах българите и вземам заплата в евро, много евро.

    21:34 04.04.2026

  • 67 Дик диверсанта

    3 2 Отговор
    Мястото на алтернативно родените е там откъдето са излязли.

    21:35 04.04.2026

  • 68 Дик диверсанта

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    У дебилско нали.

    21:35 04.04.2026

  • 69 Хахахаха

    9 3 Отговор
    Абе специалист, каква беше нашата валута, която така или иначе беше вързана за еврото бе???? Искате да се беше отвързала ли, да видите на къде щеше да замине?

    22:22 04.04.2026

  • 70 Такова

    1 2 Отговор
    Прецакване ни сътвориха малумниците,но на тях какво им пука те са милионери,милиардери,но трябва да знаят ,че Господ не помага на богатите.1лв=1вро.

    22:30 04.04.2026

  • 72 ЕлСмешнико

    5 3 Отговор
    тоя шушляк от къде го изровиха, голям кре...н.

    00:04 05.04.2026

  • 73 Няма вечни империи!

    4 8 Отговор
    Като всяка империя на злото и ЕС и еврото ще отидат там откъдето са дошли! България е надживяла всички империи! Ще надживее и тази прокоба! Еврото е преходно, левът вечен!

    00:13 05.04.2026

  • 74 Е да ама не

    5 1 Отговор
    "собствена валута " ,обаче не е питал олигарсите как мислят по въпроса?Щото през 90- те години когато имахме наша собствена демократична валута решиха да я плячкосат ,изнесоха парите фалираха банките ,предприятия ,разпродадоха ги после на безценица ,летище ,Кремиковци за по 1 $ ,някой от тези да е мислил държава ,за лева ,за развитие ,ами не ,само алчност .Т.е . ние не знаем кой ще пази собствената валута ,защото народонаселението се лови като шаран на популисти измамници .А този лев трябва да има стойност спрямо еврото и долара ,но без борд няма да е 2 лева за 1 евро ,защото еврото беше обезпечението ,покритието при борд ,а без борд може да е 10 или 20 лв.,никой не знае .Не сме дорасли да ги пазим валутата ,защото тези които навремето ни ограбиха още са в играта.

    00:25 05.04.2026

  • 75 Име

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Голем смех":

    Русия няма дълг, но има много злато и ресурси!

    01:37 05.04.2026

  • 76 Име

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Стършели":

    ЕС не е федерация! Бъркате боя със ситуацията!

    01:38 05.04.2026

  • 77 тоя клоун

    3 0 Отговор
    няма един работен ден в животчето си тръгнал акъли да дава че и копейка на всичко отгоре...

    01:45 05.04.2026

  • 78 предимно

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Иван":

    бавноразвиващите

    01:49 05.04.2026

  • 79 ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ БЕ

    1 1 Отговор
    Б О К Л У К!!!

    01:51 05.04.2026

  • 80 Заю Баю

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Нямат.

    03:35 05.04.2026

  • 81 Ала Бала

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от "Я пъ тоа":

    Нито една от силните икономически държави в Източна Европа не прие еврото. Полша, Чехия, Румъния, Унгария, Словакия. България е последната дупка на кавала и ни свирят както и когато си искат, предатели много и бездушници както винаги е било.

    Коментиран от #83

    03:44 05.04.2026

  • 82 гумата

    0 2 Отговор
    Понеже всичките вие сте негодници и си загубихте валутата, сега ще си налягате парцалите, за да не обеднеете поголовно отново.

    04:06 05.04.2026

  • 83 оня с коня

    3 2 Отговор

    До коментар #81 от "Ала Бала":

    Виж какъв е Външния дълг и Инфлацията на изброените от тебе Държави но НАЙ-ВАЖНОТО:Припомни си Притчата за Лисицата и Гроздето и ще разбереш защо не приемат Еврото.Междувременно България е ПРЕД Румъния, Унгария,Гърция и Сърбия по ПОКУПАТЕЛНА СПОСОБНОСТ според скорошно Проучване в ЕС- тъй както се води "най-бедна"!

    04:07 05.04.2026

  • 85 Знайко

    1 1 Отговор
    Собствена валута във валутен борд е като летящ танк. Лети но не може да плува. Със слабия лев дори сърбите не ни бръснеха за слива.

    09:34 05.04.2026

  • 87 Сашо Стоянов

    0 0 Отговор
    Ще се върне когато ти се върнеш на село.

    09:37 05.04.2026

