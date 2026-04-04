Димо Дренчев: Една държава трябва да има собствена валута, за да може да води независима и суверенна политика

Ние считаме, че една държава трябва да има собствена валута, за да може да води независима и суверенна политика. Това заяви водачът на листата на „Възраждане” в Перник Димо Дренчев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.
Повод за разговора стана икономическата част от програмата „България 1400”, в която финансовата рамка заема сравнително малък обем. Според Дренчев обаче основният акцент е връщане на българския лев. „Всяка държава може да бъде много по-просперираща и по-свободна, ако има собствена валута”, подчерта той.
Той допълни, че макар да няма прецедент за излизане от еврозоната, подобен сценарий е възможен. „Считаме, че самото влизане на България е станало с фалшифициране на данни както за дефицита, така и за инфлацията”, заяви Дренчев.
Представителят на „Възраждане” уточни, че партията не е против еврото като валута. По думите му въпросът е свързан с времето на присъединяване, а не с отказ от поетите ангажименти. „Не водим борба срещу еврото, а за запазване на българския лев и валутния борд”, каза още той.
Дренчев определи валутния борд като ключов механизъм за финансова стабилност. По думите му страната ни постепенно се доближава до средните нива на задлъжнялост в Европейския съюз. „Валутният борд слага ограничения на безконтролното харчене и гарантира ниски нива на дълг”, заяви той.
Дренчев отрече „Възраждане” да настоява за излизане от ЕС. Според него увеличаването на военните разходи до 5% от БВП е неоправдано и би било за сметка на социални политики. „Говорим за промяна на правилата в ЕС - в областта на енергетиката, земеделието и разходите за отбрана”, обясни той.
По негови думи икономическата програма на „Възраждане” включва промени в данъчната система. „Хората с най-ниски доходи трябва да плащат по-малко или изобщо да не плащат данъци”, заяви Дренчев.
Според него целта е да се запази плоският данък, но с корекции в двата края на скалата – облекчения за най-бедните и по-висока тежест за най-богатите.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #32, #47, #60, #68, #86
19:37 04.04.2026
2 Някой
Коментиран от #8, #65, #80
19:38 04.04.2026
3 ДрайвингПлежър
Коментиран от #6
19:40 04.04.2026
4 Умен , бе
19:40 04.04.2026
5 Възрожденче кретенче
19:40 04.04.2026
6 Голем смех
До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":Германия и Франция явно не да държави...
Коментиран от #11, #22
19:41 04.04.2026
7 Иван
Коментиран от #66
19:42 04.04.2026
8 ДрайвингПлежър
До коментар #2 от "Някой":Не! Нямат! И като погледнеш всички изброени са реално фалирали!
Германия държеше, защото еврото работеше за нея докато имаше огромен износ и положителен търговски дефицит - вече свърши и тоя филм! Вече нищо не крепи еврото освен инерцията... но планински проход не се качва по инерция - инерцията е когато летиш към дъното!
Коментиран от #12, #16, #53
19:43 04.04.2026
9 ЕВРОТО...КОШМАРА за ВЪЗРАЖДАНЕ
19:43 04.04.2026
10 кво е
19:44 04.04.2026
11 ДрайвингПлежър
До коментар #6 от "Голем смех":Франция е дефакто фалирала!
Германия скоро ще последва, защото еврото работеше за нея, но при различни икономически условия, които в момента ги няма и Германия започва да влиза в същото блато в което е Франция и останалите членки! Много проста икономика вероятно 1ви курс
Коментиран от #15
19:44 04.04.2026
12 Я пъ тоа
До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":Ти да не държиш спестяванията си в рубли, юани или рупии.
Коментиран от #18, #21, #81
19:45 04.04.2026
14 койдазнай
19:45 04.04.2026
15 Голем смех
До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":Ако Франция е фалирала кво да кажем за Русия и САЩ....
Коментиран от #24, #75
19:46 04.04.2026
16 Парс
До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":Каква суверенна политика.? Всички са васали. Германия с американски бази много суверенна.
19:46 04.04.2026
17 Възрожденче кретенче
19:47 04.04.2026
18 Българин
До коментар #12 от "Я пъ тоа":Това, в каква валута си държи спестеното, е въпрос на личен избор. А валутата на България е държавническо решение!
Коментиран от #20
19:47 04.04.2026
19 ЕВРОТО...КОШМАРА за ВЪЗРАЖДАНЕ
19:48 04.04.2026
20 Я пъ тоа
До коментар #18 от "Българин":По данни на БНБ в юани, рупии и рубли си държат спестяванията около 70 000 човека в бг....еврото е държавна политика, щото ХОТАТА го ИСКАТ.
19:51 04.04.2026
21 ДрайвингПлежър
До коментар #12 от "Я пъ тоа":Да те светна... НЕ ГИ ДЪРЖА И В ЕВРО спестяванията си! Съвсем малка сума в разплащателна сметка държа в евро
Коментиран от #34
19:51 04.04.2026
22 Милен
До коментар #6 от "Голем смех":Ами на практика еврото е преструктуриране на дойчемарката, а Германия няма право на собствена политика след втората световна война. Значи всички приели еврото за своя валута споделят участта на Германия като васално държава. По същата логика няма как да имаме, собствена писменост, химн и знаме(за писмеността се води битка да я загубим от няколко десетилетия).
19:51 04.04.2026
23 Стършели
В САЩ са 50 щата- държави и няма 50 вида валути!
Да върнем ли конските трамвай, Дренчев?
Коментиран от #76
19:52 04.04.2026
24 ДрайвингПлежър
До коментар #15 от "Голем смех":Русия има екстремно ниска задлъжнялост (всъщност през паритет на покупателна способност е далече преди франция)
А САЩ имат петродолар и долара като резервна валута - лукс, който Франция няма!
Коментиран от #29
19:53 04.04.2026
25 12345
19:53 04.04.2026
26 Тоа пъ
и сега да сме американски щат...
19:54 04.04.2026
27 Дзак
19:54 04.04.2026
28 Иван
Коментиран от #78
19:55 04.04.2026
29 Я пъ тоа
До коментар #24 от "ДрайвингПлежър":Франция си има евро....и там се живее добре....да говориш че Франция е фалирала е срам за теб....
19:56 04.04.2026
30 Жалки,
19:57 04.04.2026
31 Пепо Волгата
19:58 04.04.2026
32 Когато
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ти се върне младежкото либидо.
19:59 04.04.2026
33 ШЕФА
Коментиран от #39, #41
19:59 04.04.2026
34 Така де
До коментар #21 от "ДрайвингПлежър":Решението е твое....може и в $$$просто ти казвам че незначителна част от хората си държат парите извън $$ и €€€€...
19:59 04.04.2026
35 Вятъра
Коментиран от #40
19:59 04.04.2026
36 Костадинов
19:59 04.04.2026
37 Българин
Радев ги изсмука.
Въобще Възраждане са ненужни. Радев поема про-руската политика.
20:00 04.04.2026
38 Питане
Сибир Русия има собствена валута - РУБЛА.
Уезжай !!!
20:00 04.04.2026
40 Дай бог
До коментар #35 от "Вятъра":Димов тогава е било лапенце-сукалче.
За 1.5 века левът е бил самостоятелен и не в борд има няма 10-20 години и всеки път е завършвал с икономическа криза.
20:03 04.04.2026
42 Милен
Коментиран от #43
20:05 04.04.2026
43 Милен
До коментар #42 от "Милен":Иначе казано, правото на собствена валута се извоюва трудно но се губи лесно.
20:10 04.04.2026
44 Нехис
Тях ли да гледам или да вярвам на лъжеца от Израждане?
20:12 04.04.2026
45 Възрожденче кретенче
20:17 04.04.2026
46 икоксеа
20:18 04.04.2026
47 Суворов
До коментар #1 от "Последния Софиянец":По скоро ще се утвърди рублата.Учете руский язык.Ако направят коалиция от 161 гласа,нещата вървят на там.
Коментиран от #52
20:18 04.04.2026
48 Саша Грей
Искам да се върне левът, за да имаме независима суверенна политика. О, почакай, Валутният борд не позволяваше това.
Искам да се върне левът, за да може да ни вземат всичките пари, както го направиха при Румен Гечев. Държавата има нужда от спестяванията ни, за да стъпи на краката си.
Еврото е валута на фалирали държави, а финансистите по цял свят са глупави и не разбират това, затова еврото е резервна валута след долара.
Отивам да си обърна парите в рубли. Радев като пусне Корекомите ще мога да си купя новия Москвич с преводни рубли.
Коментиран от #51
20:26 04.04.2026
49 Глупостите възрожденски
Коментиран от #61
20:28 04.04.2026
50 Въпрос
20:32 04.04.2026
51 Милен
До коментар #48 от "Саша Грей":Работата на финансистите и икономистите е да създават кризи от които да печелят, те на практика не произвеждат нищо и единственият начин да спечелят нещо е да предизвикат криза, това им е икономическият модел.
20:33 04.04.2026
53 Разбирач
До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":Явно много ги разбираш нещата щом пишеш за "положителен търговски дефицит" :)))
20:36 04.04.2026
54 Майора
20:37 04.04.2026
55 Възрожденче кретенче
20:38 04.04.2026
56 коко
Коментиран от #59
20:39 04.04.2026
57 ГОЛЕМ СМЕХ
20:40 04.04.2026
58 Дядо дръмпир
20:41 04.04.2026
59 Болен мозък
До коментар #56 от "коко":Предлагам да вържем лева с $$$$$. Ша станем щат на САЩ.
20:41 04.04.2026
60 ЛОШО е
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Много е късно, ЛЕВЪТ умря 1997 г.
20:50 04.04.2026
61 Никой не казва
До коментар #49 от "Глупостите възрожденски":още, че Възраждане са златният пръст на ГЕРБ.
20:53 04.04.2026
62 ссс
20:54 04.04.2026
63 Вие
21:13 04.04.2026
64 Дик диверсанта
Обаче въпроса си стои - защо Копейкин преди 3 години преброи дебилите?
21:32 04.04.2026
65 Дик диверсанта
До коментар #2 от "Някой":Така е, и нямат такива дебили като нашенските.
21:32 04.04.2026
66 Пепи волгата
До коментар #7 от "Иван":Аз съм доволен как прекарах българите и вземам заплата в евро, много евро.
21:34 04.04.2026
67 Дик диверсанта
21:35 04.04.2026
68 Дик диверсанта
До коментар #1 от "Последния Софиянец":У дебилско нали.
21:35 04.04.2026
69 Хахахаха
22:22 04.04.2026
70 Такова
22:30 04.04.2026
72 ЕлСмешнико
00:04 05.04.2026
73 Няма вечни империи!
00:13 05.04.2026
74 Е да ама не
00:25 05.04.2026
75 Име
До коментар #15 от "Голем смех":Русия няма дълг, но има много злато и ресурси!
01:37 05.04.2026
76 Име
До коментар #23 от "Стършели":ЕС не е федерация! Бъркате боя със ситуацията!
01:38 05.04.2026
77 тоя клоун
01:45 05.04.2026
78 предимно
До коментар #28 от "Иван":бавноразвиващите
01:49 05.04.2026
79 ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ БЕ
01:51 05.04.2026
80 Заю Баю
До коментар #2 от "Някой":Нямат.
03:35 05.04.2026
81 Ала Бала
До коментар #12 от "Я пъ тоа":Нито една от силните икономически държави в Източна Европа не прие еврото. Полша, Чехия, Румъния, Унгария, Словакия. България е последната дупка на кавала и ни свирят както и когато си искат, предатели много и бездушници както винаги е било.
Коментиран от #83
03:44 05.04.2026
82 гумата
04:06 05.04.2026
83 оня с коня
До коментар #81 от "Ала Бала":Виж какъв е Външния дълг и Инфлацията на изброените от тебе Държави но НАЙ-ВАЖНОТО:Припомни си Притчата за Лисицата и Гроздето и ще разбереш защо не приемат Еврото.Междувременно България е ПРЕД Румъния, Унгария,Гърция и Сърбия по ПОКУПАТЕЛНА СПОСОБНОСТ според скорошно Проучване в ЕС- тъй както се води "най-бедна"!
04:07 05.04.2026
85 Знайко
09:34 05.04.2026
87 Сашо Стоянов
09:37 05.04.2026