Дренчев, "Възраждане": Вторият кръг консултации е излишен и бави излизането от политическата криза

Датата 19 април не отговаря на понятието бързи избори. 19 април вече не е бързо. Бързо ще бъде 29 март. Но към момента това е датата, на която ще се проведат изборите. Това каза депутатът от "Възраждане" Димо Дренчев в ефира на БНТ.
Според него максимално бързо трябва да бъде назначено служебно правителство и да бъде насрочена дата за избори.
"Вторият кръг консултации е излишен и забавя излизането от политическата криза. В момента се дава време на Румен Радев да събере хора за партията си", смята Дренчев. И поясни, че правителството в оставка не работи в полза на българите.
Дренчев коментира и промените в Изборния кодекс, според които се ограничава броят на секциите в чужбина. "Ние го предлагаме това нещо в 48-ото, 49-ото, 50-ото и 51-ото Народно събрание. Ние винаги сме казвали, че намесата на Турция трябва да бъде ограничена. Ще има проблем в две държави. Едната страна е САЩ, където проблемът не е толкова голям, защото гласуват малко хора. Проблем ще има във Великобритания - там хората ще трябва да чакат на опашки", каза още той.
Относно евентуалното участие на Радев на предстоящите избори, Димо Дренчев заяви: "Позициите, които проектът на Радев използва, са буквално копирани от нашата програма". И очерта сериозни идеологически различия между двете формации: "Той е позициониран много по-евроатлантически, докато "Възраждане" стои за принципите на суверенните държави."
1 въпросче
08:46 05.02.2026
2 хараре
Коментиран от #25
08:50 05.02.2026
3 Каква криза?
Коментиран от #8
08:51 05.02.2026
4 оня с коня
Коментиран от #5
08:56 05.02.2026
5 оня с магарето
До коментар #4 от "оня с коня":Да не забравиш да пишеш и за атомната централа, и за емигрантите как ти къртят диференциала
08:58 05.02.2026
6 НИЯ
Коментиран от #19
08:58 05.02.2026
7 кфилок
Коментиран от #17, #21
08:59 05.02.2026
8 Нуриега
До коментар #3 от "Каква криза?":Ако не я бяха премахнали, военният преврат беше нарисуван.
08:59 05.02.2026
9 Мафия ни управлява
Пак схеми и задкулисни договорки ! Дано да е за добро,но едва ли !?
09:01 05.02.2026
10 нннн
А за секциите - някои демократични европейски държави изобщо забраняват гласуването в чужбина.
09:02 05.02.2026
11 До последно крадът
09:02 05.02.2026
12 Така е
Какво отчаквате от едни обиграни мафиоти !
Всички са от едно котило !
09:05 05.02.2026
13 Истината
До последния ден на това престъпно правителство !
09:06 05.02.2026
14 служебен премиер скоро няма да има
09:07 05.02.2026
15 Мафия
Да ни довършат съвсем !
09:15 05.02.2026
16 Абсурдистан
09:20 05.02.2026
17 Минувач
До коментар #7 от "кфилок":Да, бе, много са ги купили... Затова:
1. Във всеки парламент ГЕРБ предлагат коалиция с Възраждане, за да ги убият, както Атака, ВМРО и другите излъгали се да се коалират с мафията.
2. Герб, като бяха на власт биеха по протестите хората на Възраждане, още се точат делата срещу тях.
3. Герб чрез Гешев води дела за ЗАЛИЧАВАНЕ на Възраждане, но не успяха в съда. Голяма патерица, а? Да искаш да я закриеш...
4. Герб пращаше всеки месец пълна проверка на Възраждане от НАП и ДАНС, за да ги хванат с нещо, за субсидии, връзки и други неща, но и там не успяха да открият никакви компромати или незаконни неща. То, затова и ПееФски, който държи всички компромати чрез ДАНС не може и копче да им каже, защото там няма нищо за тях.
5. Възраждане са гласували с Герб и други партии, само ако това е било нещо позитивно и е било супер рядко. Може да се провери, че няма друга партия да е гласувала толкова разделено от Герб и Дпс. За разлика от тях ППДБ цяла сглобка си направиха с мафията, която щяха да чегъркат. Просто вижте реално гласуванията, а не говорете наизуст.
Коментиран от #22
09:22 05.02.2026
18 Йоло Денев
09:25 05.02.2026
19 Эпикриза
До коментар #6 от "НИЯ":диагнозата е "ритуалното самоубийство на един народ".
09:27 05.02.2026
20 Връщай
09:30 05.02.2026
21 Абе Сидеров
До коментар #7 от "кфилок":Защо не е ходил в казармата?
09:31 05.02.2026
22 уйкмоик
До коментар #17 от "Минувач":Тези да ги разправяш на някои туземец от Възраждане. Има много гласувания в които се краде от България, минали с гласовете на Възраждане. Много. Това че по глупавите българи ги лъжете не значи че всички българи лъжете. А така се борите с мафията на ГЕРБ и ДПС -Шишко, че само Ивелин Михайлов и Величие нападахте всеки ден. Тези лъжи на Възраждане да си ги разправяте там в катуна.
09:34 05.02.2026
23 Не само
09:40 05.02.2026
24 Пенка
09:41 05.02.2026
25 следовател
До коментар #2 от "хараре":България е единствената страна в която на явна показна екзекуция властта ни я представя като "ритуално самоубийство"като причината се криела в организирана педофилия.Дори майки и бащи доброволно и чрез "връзки"ги водели.Сакън,някой да не си помисли като депо за наркотици,трафик на мигранти,оръжие,донорски органи и други дефицитни стоки.Не ни обясняват защо една хижа са пази от тежко въоръжена частна армия?Така се пазеха навремето военните погреби.Сигурен съм,че такава охрана нямат дори новите Ф-16!
09:55 05.02.2026
26 ООрана държава
09:57 05.02.2026
27 абе другаря Радев
10:35 05.02.2026
28 явер
10:40 05.02.2026