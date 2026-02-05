Дренчев, "Възраждане": Вторият кръг консултации е излишен и бави излизането от политическата криза

Датата 19 април не отговаря на понятието бързи избори. 19 април вече не е бързо. Бързо ще бъде 29 март. Но към момента това е датата, на която ще се проведат изборите. Това каза депутатът от "Възраждане" Димо Дренчев в ефира на БНТ.

Според него максимално бързо трябва да бъде назначено служебно правителство и да бъде насрочена дата за избори.

"Вторият кръг консултации е излишен и забавя излизането от политическата криза. В момента се дава време на Румен Радев да събере хора за партията си", смята Дренчев. И поясни, че правителството в оставка не работи в полза на българите.

Дренчев коментира и промените в Изборния кодекс, според които се ограничава броят на секциите в чужбина. "Ние го предлагаме това нещо в 48-ото, 49-ото, 50-ото и 51-ото Народно събрание. Ние винаги сме казвали, че намесата на Турция трябва да бъде ограничена. Ще има проблем в две държави. Едната страна е САЩ, където проблемът не е толкова голям, защото гласуват малко хора. Проблем ще има във Великобритания - там хората ще трябва да чакат на опашки", каза още той.

Относно евентуалното участие на Радев на предстоящите избори, Димо Дренчев заяви: "Позициите, които проектът на Радев използва, са буквално копирани от нашата програма". И очерта сериозни идеологически различия между двете формации: "Той е позициониран много по-евроатлантически, докато "Възраждане" стои за принципите на суверенните държави."