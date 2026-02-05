Новини
България »
София »
Дренчев, "Възраждане": Вторият кръг консултации е излишен и бави излизането от политическата криза

5 Февруари, 2026 08:42 795 28

  • димо дренчев-
  • възраждане-
  • избори-
  • служебен кабинет

Датата 19 април не отговаря на понятието бързи избори

Дренчев, "Възраждане": Вторият кръг консултации е излишен и бави излизането от политическата криза - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Датата 19 април не отговаря на понятието бързи избори. 19 април вече не е бързо. Бързо ще бъде 29 март. Но към момента това е датата, на която ще се проведат изборите. Това каза депутатът от "Възраждане" Димо Дренчев в ефира на БНТ.

Според него максимално бързо трябва да бъде назначено служебно правителство и да бъде насрочена дата за избори.

"Вторият кръг консултации е излишен и забавя излизането от политическата криза. В момента се дава време на Румен Радев да събере хора за партията си", смята Дренчев. И поясни, че правителството в оставка не работи в полза на българите.

Дренчев коментира и промените в Изборния кодекс, според които се ограничава броят на секциите в чужбина. "Ние го предлагаме това нещо в 48-ото, 49-ото, 50-ото и 51-ото Народно събрание. Ние винаги сме казвали, че намесата на Турция трябва да бъде ограничена. Ще има проблем в две държави. Едната страна е САЩ, където проблемът не е толкова голям, защото гласуват малко хора. Проблем ще има във Великобритания - там хората ще трябва да чакат на опашки", каза още той.

Относно евентуалното участие на Радев на предстоящите избори, Димо Дренчев заяви: "Позициите, които проектът на Радев използва, са буквално копирани от нашата програма". И очерта сериозни идеологически различия между двете формации: "Той е позициониран много по-евроатлантически, докато "Възраждане" стои за принципите на суверенните държави."


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 12 гласа.
  • 1 въпросче

    13 0 Отговор
    Че какво в България работи в полза на българите?! ББ и Шишито,ли?

    08:46 05.02.2026

  • 2 хараре

    15 1 Отговор
    България е най-бедната страна в Европа.С най-ниски заплати и пенсии за хората,но е с най-високи цени на храните и другите стоки.Ток,вода,услуги са в космоса по цени. Но нашите политици не ги интересуват тези неща,интересуват ги само заплатите им,почивки в чужбина,луксозни жилижа и автомобили. Така е,за съжаление!

    Коментиран от #25

    08:50 05.02.2026

  • 3 Каква криза?

    12 2 Отговор
    Неслучайно премахнаха армията. Вместо да отиват пари за нея, влизат в джобовете им. А без армия, никой не може да ги мръдне от стола и ще крадат докато избягат всички българи. След това циганите ще изнесат желязото в чужбина, ще почистят и тогава ще се нанесат новите собственици от големите градове на Европа които ще бъдат заляни от морето. А циганите щат не щат ще се приберат в Индия.

    Коментиран от #8

    08:51 05.02.2026

  • 4 оня с коня

    9 2 Отговор
    От една страна Депутатът казва че Позициите в Проекта на радев са буквално копирани от тия на Възраждане.От друга пък очертава "Сериозни различия" между двете формации?

    Коментиран от #5

    08:56 05.02.2026

  • 5 оня с магарето

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Да не забравиш да пишеш и за атомната централа, и за емигрантите как ти къртят диференциала

    08:58 05.02.2026

  • 6 НИЯ

    11 1 Отговор
    Имам чувството ,че България е държава със затихващи функции .Хората които се кълнат,че работят за България,работят единствено и само за себе си.Не ги интересува ,че при нас с нашия стандарт на живот всичко е по скъпо от целият ЕС с техният стандарт.Това е престъпление и геноцид към собствения си народ.

    Коментиран от #19

    08:58 05.02.2026

  • 7 кфилок

    7 5 Отговор
    ГЕРБ са си създали Възраждане като са купили Коци и катуна му по 2 за лев. За да оберат гнева на българите са си създали Възраждане и така когато трябва Коци и катуна му натискат копчетата както искат от ГЕРБ. Такава схема са си измислили в мафията. Парата да отива във свирката и грабежа да върви с пълна сила. Коци си построи още 1 къща и всичките му напазарувани галоши добре си живеят с по 7 хиляди евро на месец. Храни ги цяла България а те се правят на опозиция. Слава на Господ Иисус Христос много бързо се издадоха че са с мафията. Идват избори, да изгоним мафията и слугите им.

    Коментиран от #17, #21

    08:59 05.02.2026

  • 8 Нуриега

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Каква криза?":

    Ако не я бяха премахнали, военният преврат беше нарисуван.

    08:59 05.02.2026

  • 9 Мафия ни управлява

    6 2 Отговор
    Не мога да си го обясня това умишлено мотаене !?
    Пак схеми и задкулисни договорки ! Дано да е за добро,но едва ли !?

    09:01 05.02.2026

  • 10 нннн

    7 1 Отговор
    Смятам, че едно провалено правителство трябва веднага да бъде уволнено, но законите са така извъртяно без срокове, че Оня с водопада скоро ще подкара 3-ти месец на власт в оставка. Това е безобразие!.
    А за секциите - някои демократични европейски държави изобщо забраняват гласуването в чужбина.

    09:02 05.02.2026

  • 11 До последно крадът

    8 1 Отговор
    Ще стане половин година още крадене след декемврийските протести. Дя бяхте ги насрочели за догодина с края на мандата на президента. Вместо да хвърлят зелки, те ги дондуркат.

    09:02 05.02.2026

  • 12 Така е

    6 1 Отговор
    ,,Пременил се Илия ,пак в тия " !
    Какво отчаквате от едни обиграни мафиоти !
    Всички са от едно котило !

    09:05 05.02.2026

  • 13 Истината

    7 2 Отговор
    Удължават краденето !
    До последния ден на това престъпно правителство !

    09:06 05.02.2026

  • 14 служебен премиер скоро няма да има

    6 2 Отговор
    Вярно е ,че трябва максимално бързо да се търси начин да се излезе от кризата,която става все по опасна и страховита. Но ,първо ще ходи малко на екскурзия из чужбина в полза на българите, а после ще продължи кафенето, та да видели бъдещите министри какво им се оставя в наследство. /пълни глупости/ Един ден към месец май може и да посочи някоя некадърна персона за премиер. Но с уговрката ,че не тя а парламента я избира и назначава. Каквато територията такава и главнокомандващата. Какво да прави жената, след дезертирането от поста на генерала президент , сега тя по принуда президент , колкото може толкова и прави. За некадърност вина няма,заплатата върви . А народа да се оправя с въоръжените кретени из планините как може. Всеки си преценя !

    09:07 05.02.2026

  • 15 Мафия

    4 2 Отговор
    Най добре да ги направят май,юни догодина !
    Да ни довършат съвсем !

    09:15 05.02.2026

  • 16 Абсурдистан

    4 1 Отговор
    И Израждане е излишен хемороид.

    09:20 05.02.2026

  • 17 Минувач

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "кфилок":

    Да, бе, много са ги купили... Затова:
    1. Във всеки парламент ГЕРБ предлагат коалиция с Възраждане, за да ги убият, както Атака, ВМРО и другите излъгали се да се коалират с мафията.
    2. Герб, като бяха на власт биеха по протестите хората на Възраждане, още се точат делата срещу тях.
    3. Герб чрез Гешев води дела за ЗАЛИЧАВАНЕ на Възраждане, но не успяха в съда. Голяма патерица, а? Да искаш да я закриеш...
    4. Герб пращаше всеки месец пълна проверка на Възраждане от НАП и ДАНС, за да ги хванат с нещо, за субсидии, връзки и други неща, но и там не успяха да открият никакви компромати или незаконни неща. То, затова и ПееФски, който държи всички компромати чрез ДАНС не може и копче да им каже, защото там няма нищо за тях.
    5. Възраждане са гласували с Герб и други партии, само ако това е било нещо позитивно и е било супер рядко. Може да се провери, че няма друга партия да е гласувала толкова разделено от Герб и Дпс. За разлика от тях ППДБ цяла сглобка си направиха с мафията, която щяха да чегъркат. Просто вижте реално гласуванията, а не говорете наизуст.

    Коментиран от #22

    09:22 05.02.2026

  • 18 Йоло Денев

    5 1 Отговор
    Коце, с такива мушмуроци като тоя власт нема да видим.

    09:25 05.02.2026

  • 19 Эпикриза

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "НИЯ":

    диагнозата е "ритуалното самоубийство на един народ".

    09:27 05.02.2026

  • 20 Връщай

    5 1 Отговор
    Парите бе!

    09:30 05.02.2026

  • 21 Абе Сидеров

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "кфилок":

    Защо не е ходил в казармата?

    09:31 05.02.2026

  • 22 уйкмоик

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Минувач":

    Тези да ги разправяш на някои туземец от Възраждане. Има много гласувания в които се краде от България, минали с гласовете на Възраждане. Много. Това че по глупавите българи ги лъжете не значи че всички българи лъжете. А така се борите с мафията на ГЕРБ и ДПС -Шишко, че само Ивелин Михайлов и Величие нападахте всеки ден. Тези лъжи на Възраждане да си ги разправяте там в катуна.

    09:34 05.02.2026

  • 23 Не само

    1 4 Отговор
    Тая патица с рошавата коса като все едно я е ударило ток , дето взе да се вживява като президента, реши че ще ходи на екскурзия в Рим и прекъсва и отлага във времето дори тоя режисиран от мафията в булгарисран цирк. ....сега яко се заличават документи, престъпления на гробаро- чалгари- дпс- седлата мафия крадци по министерствата и Йотова и Радев правят всичко възможно да ги прикрият

    09:40 05.02.2026

  • 24 Пенка

    3 2 Отговор
    Не стига,че тези консултации-седянки са абсолютно безмислени,а и президента постоянно ни напомня,че не носи отговорност за избора на служебен премиер а НС.И за да ни унижат допълнително има две седянки-първата явна,за пред плебса и втората тайна.При затворени врати.Въпроса е какви ли тайни споделят скришом от народа?Навремето имаше открити партийни събрания на БКП,и закрити,само за членове на БКП.Така беше.

    09:41 05.02.2026

  • 25 следовател

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "хараре":

    България е единствената страна в която на явна показна екзекуция властта ни я представя като "ритуално самоубийство"като причината се криела в организирана педофилия.Дори майки и бащи доброволно и чрез "връзки"ги водели.Сакън,някой да не си помисли като депо за наркотици,трафик на мигранти,оръжие,донорски органи и други дефицитни стоки.Не ни обясняват защо една хижа са пази от тежко въоръжена частна армия?Така се пазеха навремето военните погреби.Сигурен съм,че такава охрана нямат дори новите Ф-16!

    09:55 05.02.2026

  • 26 ООрана държава

    1 1 Отговор
    Криза няма, гербарина и новоначалеца си управляват, нищо че хвърлиха оставка

    09:57 05.02.2026

  • 27 абе другаря Радев

    3 1 Отговор
    ще изпрати Възраждане в историята, при Атака.

    10:35 05.02.2026

  • 28 явер

    0 0 Отговор
    Президентката топка топката, за да са на 19.04. изборите не по Великден или Връбница. Ако Радев не е готов за изборите, по-добре да не се явява.

    10:40 05.02.2026

