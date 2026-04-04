Важните новини във ФАКТИ на 04.04.2026 г.

Борисов: Съгласен съм с предложената от Радев конфискация. Но да се почне с активите от разбойническата приватизация

С удивление разбрах, че според Радев ГЕРБ му е откраднал предизборната програма. Забавно! Но съм съгласен с предлаганата от него конфискация. Само че трябва да се започне с конфискацията на активите от разбойническата приватизация. Защото червената олигархия навремето разграби държавното имущество, наряза заводи като "Мраз" на скрап и уволни работниците. А днес на това място има едни богати хора, които са водачи на листата на "Прогресивна България" в Силистра. Това са ни опонентите - много пари и много реклама, но ние сме сред хората и им показваме какво сме направили.

Зарков от Пловдив-област: Справедлива България означава хората да могат да живеят и да се развиват в родните си места

„Ако не направим България справедлива, тя скоро ще се окаже невъзможна за хората, които живеят в нея.“. Това заяви председателят на БСП Крум Зарков на среща с граждани в Асеновград.

Богдан Богданов: Нужна е директна помощ за хората и за бизнеса при скъпите горива

Имахме подобна ситуация и през 2022-2023 година с цените на горивата и тогава въведохме ясен пакет от мерки, който може да бъде приложен и сега. Това заяви водачът на листата на „Продължаваме Промяната-Демократична България” в Плевен Богдан Богданов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

По думите му на фона на продължаващия конфликт в Иран и растящите цени на горивата, държавата трябва да се намеси с конкретни и целенасочени мерки. „Първо трябва да се погрижим за най-уязвимите. Ситуацията в малките населени места е много по-тежка от тази в големите градове”, подчерта той.

Димо Дренчев: Една държава трябва да има собствена валута, за да може да води независима и суверенна политика

Ние считаме, че една държава трябва да има собствена валута, за да може да води независима и суверенна политика. Това заяви водачът на листата на „Възраждане” в Перник Димо Дренчев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

Повод за разговора стана икономическата част от програмата „България 1400”, в която финансовата рамка заема сравнително малък обем. Според Дренчев обаче основният акцент е връщане на българския лев. „Всяка държава може да бъде много по-просперираща и по-свободна, ако има собствена валута”, подчерта той.

Костадин Ангелов: Крайно време е Радев да се позиционира – ляв ли е, десен ли е. Да намери себе си. Иначе лъжем хората

Тази седмица ГЕРБ представи управленската си програма до 2030 година. В нея от партията са записали, че настоящият данъчен модел ще бъде запазен. Това потвърди и водачът на листата на партията във Велико Търново проф. Костадин Ангелов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов”.

„Дори възнамеряваме да намалим данъците. В Закона за корпоративното подоходно облагане въведохме изричен текст за инвеститори в иновативни технологии с научно-развойна дейност да имат по-ниски данъци”, обясни той.

Радев: Начинът, по който се управлява България през последните 15 години, ни докара до първото място по корупция

Начинът, по който се управлява България през последните 15 години, ни докара до първото място по корупция и до последното място във всички европейски класации по стандарт и качество на живот. Вчера, най-сетне, излязоха с тяхната програма, която се оказа по-скоро презентация без никаква стратегия за енергетиката. Това заяви лидерът на „Прогресивна България” Румен Радев на среща с граждани в Стара Загора и припомни, че темите „корупция” и „енергетика” често се пресичат, цитиран от novini.bg.

"Спаси София" представи нов подход за планиране на големите градски ремонти

"Спаси София" представи нов за София подход за планиране на големите градски ремонти с адекватно разписани технически задания, описващи ясно и конкретно какъв краен резултат иска Столична община да получи след инвестиции за милиони от данъците на софиянци.

Партията е избрала да го илюстрира с техническо задание за ремонт на бул. „Христо Ботев“, целящо цялостна реконструкция, съчетаваща баланс между всички участници – пешеходци, велосипедисти, градски транспорт и автомобили. Заданието предвижда трамвайното трасе да се отдели от автомобилното движение, а спирките да са изцяло достъпни - в посока Петте кьошета като спиркови острови, а в посока Централна гара - като Виенски спирки, където пътното платно се подвига, за да играе ролята на перон, от който лесно трудноподвижните хора лесно да се качват в трамваите.

В текста на заданието, публикувано от "Спаси София" четем, че то включва високи изисквания за пътна безопасност, включително непрекъснати тротоари в кръстовищата на булеварда с малките улици и изискване тротоарите да са от гранитни плочи, каквото е изискването на действащите, но неприлагани общински стандарти. В косите кръстовища заданието изисква от проектантите да прекроят формата на пътното платно на преките и да създадат няколко микроплощада, които да пречат на високоскоростно навлизане в малките улички.

Предложенията на "Спаси София" предвиждат и създаване на непрекъсната озеленителна ивица по тротоарите, отделяща ги от пътното платно, в която освен дърветата, да се отгледа и преградна храстова растителност.

„Това не е просто идея за един булевард, а демонстрация как трябва да се планират всички големи ремонти – с мисъл за крайния резултат и за хората, които ще използват пространството“, допълва Стефан Спасов, общински съветник от "Спаси София".

„Основният проблем на ремонтите в София не е само в изпълнението, а започва много по-рано – още със слабите технически задания. Когато не ти е ясно какъв резултат търсиш, няма как да очакваш качествен проект“, коментира още Стефан Спасов.По думите му практиката на Столична община е да пише посредствени задания с общи изисквания, който често остава формален и непълен. Това позволява на проектантите да прилагат остарели или неподходящи решения и проектът да не адресиране проблеми в обхвата, ако не са конкретно описани в заданието.

„Ако искаме различен резултат, трябва да започнем с различен подход – с ясно, детайлно и амбициозно задание, което поставя изисквания към всеки аспект на проекта“, посочва инж. Северина Гичева, експерт към "Спаси София". Според нея доброто задание не просто описва дейности, а дефинира как трябва да функционира и изглежда пространството след ремонта. Предложеното от "Спаси София" техническо задание е получило положително становище и от Съюз на архитектите в България.

От "Спаси София" заявяват, че от началото на мандата настояват този подход да стане стандарт в работата на Столична община, но досега администрацията не е пожелава да го прилага. „Качеството струва пари - разбира се. Но трябва да си зададем въпроса, докога грозни и морално остарели улици могат да се кърпят “по съществуващо положение” и да се лъжем, че подобряваме инфраструктурата на града си”, завърши Спасов.

Проф. Константинов за съставянето на кабинет след изборите: Възможните комбинации са първи и втори или първи и трети

5 партии влизат в НС, ако изборите бяха днес. Това сочат данните от национално представително изследване на „Галъп интернешънъл болкан“, проведено в периода 20.03.2026 г.- 30.03.2026 г. чрез стандартизирано персонално интервю лице в лице с използване на таблети (TAPI). Обхванати са 820 пълнолетни граждани на България, като извадката е формирана по квоти за пол, възраст, образование и тип населено място. Изследването е национално представително за пълнолетното население на страната, като максималната статистическа грешка е ±3,5% при 95% гаранционна вероятност. Проучването е част от независимата изследователска програма на „Галъп интернешънъл болкан“ и е финансирано със собствени средства.

Богдан Богданов: Планът на ПП-ДБ е ръст на доходите, без вдигане на данъците и стимули за бизнеса

Планът на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ за развитие на България включва пакет от мерки, сред които политики за ръст на доходите, без да се вдигат данъците, въвеждане на стимули за бизнеса, както и Протокол за борба с корупцията. Това заяви Богдан Богданов от „Продължаваме Промяната“ в предаването „Дебатът на Дарик: Новите 240“. Той е водач на листата на ПП-ДБ в Плевен и Монтана.

Политолог: "Прогресивна България" да не повтаря грешката на ИТН от юли 2021 година

Много анализатори очакваха компроматна война, която на този етап не се реализира. Предизборната кампания протича по-скоро спокойно, с определена яснота и острота, но тя се изразява основно в атаки между политическите опоненти в социалните мрежи или по конкретни теми – като шистовия газ или споразумението с Украйна. Засега не се наблюдава толкова "кална“ кампания, каквато се прогнозираше още в началото. До темата за споразумението с Украйна дори можеше да се говори за по-обрана кампания. Това каза в интервю за предаването "Нюзрум“ по Радио ФОКУС политологът д-р Теодора Йовчева.

Агенцията по безопасност на храните запечата нерегистриран склад с храни в Свиленград

Голямо количество хранителни продукти от неживотински произход, част от които без етикети на български език, а някои с изтекъл срок на годност, както и неправилно съхранявани храни от животински произход с нарушена цялост на опаковката и без етикети или с етикети на чужд език. Това намериха инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните – Хасково, в нерегистриран склад в Свиленград, съобщиха от БАБХ, цитирани от БНТ.

Илиян Йончев, БСП: Българската икономика да работи за хората, а не за посредниците

„Най-големите проблеми, които всички усещаме днес, са бедността, социалните неравенства, растящите цени и отсъствието на справедливост.“. Това заяви водачът на листата на „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ в Плевен Илиян Йончев по време на предизборен дебат в ефира на Дарик радио.

"Информационно обслужване“ ще демонстрира публично системата за компютърна обработка на данните от вота

На 7 април (вторник) от 10:30 ч. „Информационно обслужване“ АД ще направи публична демонстрация на системата за компютърна обработка на данните от гласуването в изборите за Народно събрание на 19 април 2026 г. Това съобщиха от Централната избирателна комисия, цитирани от БТА.

Полицейска операция срещу купения вот в Сливенска област

Мащабна специализирана полицейска операция срещу купения вот се провежда на територията на цялата Сливенска област. Акцията, която е стартирала в ранните часове на деня, има за цел да пресече престъпленията срещу изборното законодателство преди предстоящия вот, съобщават от БНТ.

Данъци и осигуровки: Какво остава в джоба на работещите и какво предлагат партиите

За хората дали говорим за данъци или осигуровки почти няма значение. Важното е какво остава в джоба след тях. Най-често минусите във фиша за заплата се наричат удръжки, а реалният въпрос е какъв доход остава за ежедневните разходи.

Ралица Интулова от Монтана работи във фабрика за мебели и признава, че настоящите удръжки са значителни, а гаранция за прилична пенсия в бъдеще няма. „Спрямо заплатите много - 22 процента отиват някъде, където хората не виждат. Това, което ни взимат в момента, отива за сегашните пенсии, които не стигат на пенсионерите. Да не говорим за нас след 25-30 години - просто се губят някъде по трасето“, споделя тя.

Жельо Бойчев: Нужни са координирани действия от държавата за гарантиране на конкурентна среда на пазара на храните

Нужни са координирани действия от всички институции за гарантиране на ефективна конкурентна среда на пазара на храните. Комисията за защита на конкуренцията съдейства активно и съобразно правомощията си. Със секторния анализ на пазара на храните, който започнахме, показахме пълната конкурентна картина в сектора. Българското земеделие е на ръба на своето оцеляване. Това заяви Жельо Бойчев, член на Комисията за защита на конкуренцията в предаването „Събуди се“ по Нова телевизия.

Той даде за пример сектора на млякото и млечните продукти, в който КЗК прави задълбочено проучване, след като изнесените данни показаха едни от най-сериозни деформации именно в млечния сектор. По думите му, България е единствената държава в ЕС, която през 2025 г. има намаление на производството на сурово мляко с 8%, докато другите държави са в свръхпроизводство. „В ЕС се предлагат мерки за доброволно намаляване на производството, а у нас секторът е пред изчезване. Запазването на българското производство е фундаментът, върху който трябва да се разполагат всички мерки и политики на държавата“, каза още Бойчев.

По думите му е несправедливо на един общ конкурентен пазар българските производители да получават по-малко средства и подкрепа спрямо колегите си от другите европейски страни.

Бойчев заяви, че Комисията за защита на конкуренцията е фокусирала работата си върху модела на ценообразуване на храните, както и върху нелоялни търговски практики, при които се наблюдава господстващо положение на големия търговски доставчик върху производителя. „Основна цел е да не се допуска злоупотреба с господстващо положение на големите търговски вериги спрямо българските производители и доставчици. Позицията на земеделските производители в цялата верига на доставки е слаба. Производството се оказва нерентабилно и непривлекателно“, коментира Жельо Бойчев.

По отношение на пазара на горивата във връзка с конфликта в Близкия изток, Бойчев подчерта, че Комисията за защита на конкуренцията извършва постоянен мониторинг върху сектора и той е сред приоритетите в работата ѝ. Бойчев заяви, че Комисията получава данни от НАП за цените на дребно на пазара на горива, от които се вижда, че пазарът на дребно е конкурентен с ясна изразена ценова еластичност и не се констатират съгласувани практики между участниците.

„Наблюдаваме обаче изпреварващ темп на нарастване на цените на едро спрямо цените на дребно. Констатирали сме значително разминаване на пазара на едро на различните му нива и в момента това е предмет на анализ от страна на Комисията”, обясни Бойчев.

Той каза още, че КЗК е отправила препоръки към особения управител на Групата на Лукойл в България за гарантиране на конкурентната среда и недопускане на спекулативно задържане на склад на горива.

Борисов от Алфатар: Изборите са състезание, не са на живот и смърт. След 19 април пак ще си останем хора

Няма да има вода, всички ви плашат. България води такава политика, че всички ни обичат. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който днес, навръх Лазаровден посети град Алфатар, област Силистра, цитиран от "Фокус".

Зарков за споразумението с Украйна: Външна политика не може да се прави на тъмно

„Външна политика не може да бъде правена на тъмно. В едно демократично общество решенията се взимат с публично обсъждане и търсене на консенсус, а когато такъв не се постига - с гласуване“.

Антон Кутев: В „Прогресивна България“ няма агенти на Държавна сигурност

Антон Кутев заяви в интервю за БНТ, че по време на предизборната кампания срещу „Прогресивна България“ се води „нечестна игра“, като натискът идва от две посоки – олигархични кръгове и обвинения в хибридни атаки.



„Смятам, че този период от един месец, в който бяхме по-тихи, също оказа влияние. Срещу нас играят две сили – две сглобки. От една страна олигархичните кръгове – Борисов и Пеевски. Те твърдят, че ще сменим една олигархия с друга – това не е нашата цел. Няма да унищожим България, няма да ни наднича Пеевски през рамото, няма да гласуваме с него“, посочи Кутев.



По думите му паралелно се води и друга линия на атака – че формацията представлява „хибридна руска атака“.

Сергей Игнатов: Посещението в Киев беше навременно и не можеше да се отлага

Подписаното споразумение с Украйна ще запази Болградската гимназия като пълноценна и ще осигури обучение по български език, история и култура за учениците от 1 до 12 клас и дори предучилищно обучение. Това каза в „Денят започва с Георги Любенов“ служебният министър на образованието проф. Сергей Иганов.

Антон Станков: Дисциплинарните процедури срещу магистрати трудно ще дадат реален резултат

Темата около аферата „Осемте джуджета“ отново излезе на преден план, след като служебният вътрешен министър изнесе данни за предполагаеми контакти между представители на прокуратурата и издирвания Петьо Петров - Еврото.

Любомир Кючуков: Решението за участие на България в Борда за мир на Тръмп беше меко казано неразумно

Решението България да стане част от Борда за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп беше изцяло извън общата позиция на Европейския съюз. Това беше, меко казано, доста неразумен и безкрайно конюнктурен ход, който впоследствие ние се опитахме да компенсираме с не по-малко неадекватни действия от гледна точка на ратификацията и така нататък.

Богомил Николов: Празничното пазаруване в последния момент крие риск от дефицити

Изпълнителният директор на Активни потребители Богомил Николов призова потребителите да не оставят празничното пазаруване за последния момент, тъй като това крие риск от временни дефицити на определени стоки.

Шефът на БАБХ: Има опити за политическо влияние при проверките

Има опит за политическо влияние върху проверките на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Това заяви в студиото на „Тази събота“ изпълнителният директор на агенцията д-р Ангел Мавровски.

14-годишен загина при пожар в Сливен

Младеж на 14 години е загинал при пожар в Сливен, пострадала е и жена на 43 години.