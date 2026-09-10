Жители на „Малинова долина“ вдигат протест: Зимата тук е реки от кал

Жители на столичния квартал „Малинова долина“ готвят протест заради липсата на достатъчно изградена инфраструктура. Хората разказват, че до част от новите жилищни сгради няма нормални пътища, а придвижването в района се превръща в изпитание – през лятото заради праха, а през зимата заради калта, съобщава бТВ.

Проблемите не се изчерпват с улиците. Живеещите посочват липсата на канализация за отпадни води, постоянно електрозахранване в част от сградите, транспорт и достатъчно развита градска среда с училище и детска градина.

По думите на Георги Кръстев вече има положена чакълена настилка на четири улици. Доставени са и два трансформатора с мощност по 800 киловата, към които са присъединени част от сградите. Изграден е и водопровод.

„Да, има действително развитие“, признава той.

Основните проблеми обаче остават.

„Страдаме от липса на канализация, която да бъде за мръсна вода. Страдаме от липса на постоянна електрификация в по-голямата част от сградите“, обясни Кръстев.

Сред поставените от хората въпроси са още административните адреси и партидите, както и липсата на достатъчно транспорт. Жителите настояват и за връзка между тази част на „Малинова долина“ и горната част на квартала. Исканията им са включени в подписка.

Един от собствениците разказва, че е купил жилището си преди пет години, когато на мястото все още не е имало нито една сграда. По думите му всичко е съществувало на план, а очакването е било тук да се появи нов и модерен квартал.

„Цялата визия на квартала и обещанията, които бяха и от страна на общината, от страна на инвеститори, на строители, бяха за изграждането на един нов квартал с една модерна визия“, разказва той.

Според него идеята е била „Малинова долина“ да се превърне в пример как може да бъде изграден нов квартал при спазване на нормативните изисквания и необходимия контрол.

Реалността според живеещите там обаче се оказва различна.

„За жалост тази добра идея и това обещание във времето се превърна просто в един мираж и виждате в момента в какво е необходимо да живеем“, казва собственикът.

Мъжът живее в квартала от две години и описва ежедневието си като постоянна борба с праха и калта.

По думите му на кръстовището на улиците „Тодор Недков“ и „Атанас Шопов“ преди две години е имало частичен асфалт, който днес почти не се вижда.

„Живеем в непрестанен прах. Зимата е реки от кал“, разказва той.

След предишния репортаж били предприети мерки тежката строителна механизация да измива гумите си, преди да излезе на Околовръстния път. Според жителя обаче това довело до друг проблем – калта от измиването се стичала по улицата.

„Аз от моя блок до контейнерите не мога да стигна, без да бъда до коленете в кал“, казва той.

Кметът на район „Студентски“ Петко Горанов обясни ситуацията с два проблема в законодателството. Единият е свързан с възможността сгради да бъдат въведени в експлоатация, без до тях да е изградена необходимата улична инфраструктура.

По думите му през 2020 г. е направен опит това да бъде променено чрез изменение на Закона за устройство на територията. Предвиждало се сграда да не може да бъде въведена в експлоатация, ако няма изградена довеждаща инфраструктура.

Промяната обаче не влиза в сила, след като е обжалвана и отменена от Конституционния съд.

Вторият проблем според районния кмет е свързан с тока и водата. За въвеждането на сградите в експлоатация се изискват договори за присъединяване, но наличието на такъв договор не означава, че самото присъединяване вече е изпълнено.

„И ето разминаването. Наличие на договор за присъединяване не означава изпълнен договор за присъединяване“, обясни Горанов.

Според него именно тези „две бели петна в законодателството“ са сред причините за ситуацията. Кметът на район „Студентски“ обобщи процеса с няколко фактора – бързо строителство, ниски цени и недостатъчна информираност на купувачите.

„Бурно строителство, ниски цени, лоша информираност на купувачите и в крайна сметка това се трансформира в излъгани очаквания и недоволство“, заяви Петко Горанов.

Той обаче подчерта, че според него „Малинова долина“ е с по-висока степен на инфраструктурна изграденост в сравнение с други подобни квартали.

По думите му през последните две години район „Студентски“, в партньорство с частния бизнес, е изградил почти 5000 метра улици в квартала, без за това да бъдат похарчени бюджетни средства.

Според районния кмет „Малинова долина“ остава квартал с перспектива. Той посочи близостта до Витоша и новото разширение на метрото, което обслужва територията.

„До преди две години това беше една гола поляна. Не може да се иска за броени месеци да има изградена инфраструктура. Това изисква време“, заяви Горанов.

Развитието на квартала според него трябва да бъде съобразено и с инвестиционните възможности на Столичната община.

В писмена позиция Столичната община посочва, че строителството на сградите значително изпреварва развитието на квартала.

По информация на общината до момента са инвестирани над 11 млн. лева в изграждането на три пътни артерии, а се подготвят и още проекти.

За хората в „Малинова долина“ обаче направеното до момента не е достатъчно.

Те продължават да настояват за нормални улици, канализация, електрозахранване, транспорт и градска среда, която да отговаря на бързото разрастване на квартала.

Недоволството остава, а жителите вече се готвят и за протест.