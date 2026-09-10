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Ивайло Мирчев: След изслушването ще кажем кои кандидати за ВСС ни притесняват

Ивайло Мирчев: След изслушването ще кажем кои кандидати за ВСС ни притесняват

10 Септември, 2026 08:40 466 12

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Той отрече да са водени предварителни разговори с „Прогресивна България“ за партийните ѝ предложения за ВСС

Ивайло Мирчев: След изслушването ще кажем кои кандидати за ВСС ни притесняват - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кандидатите, предложени от ДБ, са „абсолютно безспорни“ хора с ясни и публично заявявани във времето позиции за проблемите на съдебната система. Това заяви пред бТВ Ивайло Мирчев от парламентарната група на „Демократична България“.

Според него е важно всеки кандидат за ВСС да е показал позицията си по проблемите в правосъдието още преди номинацията си.

„След всичките тези години на тежки турбуленции в прокуратурата, в съдебната система, ако имаме магистрат, който не е имал позиция по тази тема, не я е изразявал под никаква форма, обаче сега е кандидат за Висшия съдебен съвет, ще бъде странно“, коментира Мирчев.

Той призна, че сред вече обявените кандидати има „няколко имена“, които притесняват „Демократична България“. Кои са те обаче партията ще обяви едва след изслушването им и след обсъждане в парламентарната група.

„Така е честно. Искаме да чуем самите кандидати, да бъдем честни към самите кандидати“, заяви Мирчев.

Той отрече да са водени предварителни разговори с „Прогресивна България“ за партийните ѝ предложения за ВСС. По думите му са били обсъждани граждански кандидатури, които са известни от по-дълго време.

На въпрос дали номинациите на „Прогресивна България“ показват разграничаване от статуквото в правосъдието, Мирчев заяви, че това може да бъде доказано единствено при гласуването в Народното събрание.

„Това потвърждение винаги се мери в България в зала. Защото сме слушали много пъти от политици едно нещо в студията, едно нещо в кампания и нещо съвсем различно в зала“, каза той.

Според него истинският тест ще дойде, „когато трябва да се натисне този бутон от депутатите“.

Мирчев коментира и заявената готовност на Бойко Борисов депутатите на ГЕРБ да подкрепят предложения състав на ВСС.

Според представителя на „Демократична България“ подобно политическо действие не може да бъде безусловно. Той изрази мнение, че зад него стои стремежът на Борисов да гарантира собственото си политическо оцеляване.

Мирчев коментира и предстоящата президентска кампания и възможността Андрей Гюров да привлече част от избирателите на ГЕРБ.

Според него кандидатът не трябва да търси подкрепата на партийното ръководство, а директно да се обърне към проевропейски настроените избиратели.

„Не да ходи да се моли на Борисов или на някой друг партиен лидер, а да се обърне към проевропейските избиратели“, заяви Мирчев.

По думите му Гюров трябва да бъде проактивен по време на кампанията.

„Той вече се доказа като доста добър държавник и се надявам оттук нататък и в кампанията да успее да убеди повече избиратели“, каза депутатът.

Мирчев отхвърли и тезата, че липсата на собствен кандидат на ГЕРБ автоматично работи в полза на Гюров.

Според него политическото поведение на Бойко Борисов показва подкрепа за настоящия президент Йотова. Като аргумент той посочи критиките на Борисов към Гюров и присъствието на хора, свързани с ГЕРБ, в инициативния комитет на Йотова.

Депутатът оспори и определянето на ГЕРБ като дясна партия.

Според него последният бюджет, подкрепян от ГЕРБ, е съдържал множество леви икономически политики.

Мирчев припомни, че неговата политическа сила е предложила пакет от над 30 десни мерки с цел нулев бюджетен дефицит или дори излишък.

Според него една партия не може само да се определя като дясна, а трябва да доказва това чрез конкретните си действия.

Мирчев засегна и твърденията около бившия финансов министър Владислав Горанов, бизнесмена Васил Божков и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Депутатът заяви, че политическата му сила е изпратила запитване до Държавния департамент на САЩ с искане за повече информация.

Той представи като позиция на американските власти твърдението, че чрез Владислав Горанов Васил Божков е давал пари за Бойко Борисов.

Мирчев не съобщи да е получен отговор на изпратеното запитване.

Представител на хазартния бизнес е предлагал пари на политическата формация и е обвързал отношението ѝ към ограниченията на хазарта с възможността нейни представители да се появяват в телевизиите. Това заяви още Ивайло Мирчев.

По думите му разговорът се е състоял в период на поредна предизборна кампания и след внесени предложения за ограничаване на рекламата на хазарт.

„При мен е идвал един от представителите на този хазартен бизнес. И освен че ни предложи пари като политическа формация, ни каза: „Идва поредна кампания за избори. Искате ли да се появявате по телевизиите, или не? Ако искате, бъдете по-спокойни с предложението си за хазарта“, разказа Мирчев.

Той не посочи в разговора името на човека, за когото твърди, че е отправил предложението.

На въпрос дали е подал сигнал по надлежния ред за предполагаемия опит за корупция, Мирчев не даде конкретен отговор, а постави въпроса за влиянието на представители на хазартния бизнес върху медиите и политиците.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лют пипер

    19 0 Отговор
    Притесняват ви вашите празни мозъци!

    08:58 10.09.2026

  • 2 Зеления

    15 0 Отговор
    Мирчев: "Ивайло Мирчев: След изслушването ще кажем кои кандидати за ВСС ни притесняват"

    Отговора е - всички, които не са от ППДБ ги притесняват.
    И ще се инатят да не подкрепят другите кандидатури, докато не се събере мнозинство в парламента да гласуват само техните. Досега Бойко винаги им клякаше, ако Радев не им клекне ВСС няма да бъде избран още 10 г.

    09:02 10.09.2026

  • 3 Само да попитам

    23 0 Отговор
    Какво сме ви сторили,че непрекъснато ни навирате в очите и ушите,нискочелото недоразумение от Крушари?

    09:05 10.09.2026

  • 4 мъка

    16 0 Отговор
    Набор от опорки - това с две думи представляваше "интервюто" с Мирчев. Клишета , демагогия и тлъсти лъжи. На всички е ясно , че "тандема" Гюров+Кандев имат по голям шанс да кацнат на Луната , отколкото да се настанят на "Дондуков"2 , ама ... Мирчев надува балона , белким някой се "върже" , а па призива ГЕРБ да ги подкрепи е направо ... уникален.
    Що става дума за предложените от жълтопаветните еднорогчета "абсолютно безспорни " хора за членове на ВСС , след като знаем имената им , можем само хубаво да се посмеем. Разбира се не пропусна и да пооклевети конкуренцията и да се похвали какъв добър доносник е и , че ... САЩ го бил одобрявал. Мъка !

    09:10 10.09.2026

  • 5 Кина

    16 0 Отговор
    Този маймуняк може да говори каквото си иска..! Персона нон грата...НЕНУЖЕН..

    09:11 10.09.2026

  • 6 ХиХи

    13 0 Отговор
    Кръшарския кога ще грабва пушката? То с комисионки от шорош лесно

    09:14 10.09.2026

  • 7 Абе, защо кандев е толкова тъп?😂

    13 0 Отговор
    Другарю Два Пръста, откъде успявате да се сдобивате с толкова талантливи мозъчни дефицити??? Вашите тролове са образец на невежеството!😂😂😂

    09:15 10.09.2026

  • 8 зомби

    13 0 Отговор
    След тази статийка вече сме на ясно , че партийките управлявани от "мъдреца" от село Крушари са постигнали целта си - вече са стигнали до/под кривата круша и сега се чудят каква нова ,исполинска лъжа да измъдрят ,та да не ги мислят за умрели.

    09:15 10.09.2026

  • 9 хахахаха

    11 0 Отговор
    Вече освен говореща тиква имаме и говореща mamyна, явно е, че яко се развиваме.

    09:17 10.09.2026

  • 10 Къде

    11 0 Отговор
    Е доставчика на храна да вразуми това нагло с-щ-ство

    09:19 10.09.2026

  • 11 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    МИРЧЕЕЕВ, ЧЕСТИТ ТИ ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ!СКОРО И ВИДОВ ДЕН ЩЕ ВИДИШ

    09:29 10.09.2026

  • 12 ДъБили

    2 0 Отговор
    Нискочелият Лама със сутрешно мантросване!

    09:36 10.09.2026

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