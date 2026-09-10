Ивайло Мирчев: След изслушването ще кажем кои кандидати за ВСС ни притесняват

Кандидатите, предложени от ДБ, са „абсолютно безспорни“ хора с ясни и публично заявявани във времето позиции за проблемите на съдебната система. Това заяви пред бТВ Ивайло Мирчев от парламентарната група на „Демократична България“.

Според него е важно всеки кандидат за ВСС да е показал позицията си по проблемите в правосъдието още преди номинацията си.

„След всичките тези години на тежки турбуленции в прокуратурата, в съдебната система, ако имаме магистрат, който не е имал позиция по тази тема, не я е изразявал под никаква форма, обаче сега е кандидат за Висшия съдебен съвет, ще бъде странно“, коментира Мирчев.

Той призна, че сред вече обявените кандидати има „няколко имена“, които притесняват „Демократична България“. Кои са те обаче партията ще обяви едва след изслушването им и след обсъждане в парламентарната група.

„Така е честно. Искаме да чуем самите кандидати, да бъдем честни към самите кандидати“, заяви Мирчев.

Той отрече да са водени предварителни разговори с „Прогресивна България“ за партийните ѝ предложения за ВСС. По думите му са били обсъждани граждански кандидатури, които са известни от по-дълго време.

На въпрос дали номинациите на „Прогресивна България“ показват разграничаване от статуквото в правосъдието, Мирчев заяви, че това може да бъде доказано единствено при гласуването в Народното събрание.

„Това потвърждение винаги се мери в България в зала. Защото сме слушали много пъти от политици едно нещо в студията, едно нещо в кампания и нещо съвсем различно в зала“, каза той.

Според него истинският тест ще дойде, „когато трябва да се натисне този бутон от депутатите“.

Мирчев коментира и заявената готовност на Бойко Борисов депутатите на ГЕРБ да подкрепят предложения състав на ВСС.

Според представителя на „Демократична България“ подобно политическо действие не може да бъде безусловно. Той изрази мнение, че зад него стои стремежът на Борисов да гарантира собственото си политическо оцеляване.

Мирчев коментира и предстоящата президентска кампания и възможността Андрей Гюров да привлече част от избирателите на ГЕРБ.

Според него кандидатът не трябва да търси подкрепата на партийното ръководство, а директно да се обърне към проевропейски настроените избиратели.

„Не да ходи да се моли на Борисов или на някой друг партиен лидер, а да се обърне към проевропейските избиратели“, заяви Мирчев.

По думите му Гюров трябва да бъде проактивен по време на кампанията.

„Той вече се доказа като доста добър държавник и се надявам оттук нататък и в кампанията да успее да убеди повече избиратели“, каза депутатът.

Мирчев отхвърли и тезата, че липсата на собствен кандидат на ГЕРБ автоматично работи в полза на Гюров.

Според него политическото поведение на Бойко Борисов показва подкрепа за настоящия президент Йотова. Като аргумент той посочи критиките на Борисов към Гюров и присъствието на хора, свързани с ГЕРБ, в инициативния комитет на Йотова.

Депутатът оспори и определянето на ГЕРБ като дясна партия.

Според него последният бюджет, подкрепян от ГЕРБ, е съдържал множество леви икономически политики.

Мирчев припомни, че неговата политическа сила е предложила пакет от над 30 десни мерки с цел нулев бюджетен дефицит или дори излишък.

Според него една партия не може само да се определя като дясна, а трябва да доказва това чрез конкретните си действия.

Мирчев засегна и твърденията около бившия финансов министър Владислав Горанов, бизнесмена Васил Божков и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Депутатът заяви, че политическата му сила е изпратила запитване до Държавния департамент на САЩ с искане за повече информация.

Той представи като позиция на американските власти твърдението, че чрез Владислав Горанов Васил Божков е давал пари за Бойко Борисов.

Мирчев не съобщи да е получен отговор на изпратеното запитване.

Представител на хазартния бизнес е предлагал пари на политическата формация и е обвързал отношението ѝ към ограниченията на хазарта с възможността нейни представители да се появяват в телевизиите. Това заяви още Ивайло Мирчев.

По думите му разговорът се е състоял в период на поредна предизборна кампания и след внесени предложения за ограничаване на рекламата на хазарт.

„При мен е идвал един от представителите на този хазартен бизнес. И освен че ни предложи пари като политическа формация, ни каза: „Идва поредна кампания за избори. Искате ли да се появявате по телевизиите, или не? Ако искате, бъдете по-спокойни с предложението си за хазарта“, разказа Мирчев.

Той не посочи в разговора името на човека, за когото твърди, че е отправил предложението.

На въпрос дали е подал сигнал по надлежния ред за предполагаемия опит за корупция, Мирчев не даде конкретен отговор, а постави въпроса за влиянието на представители на хазартния бизнес върху медиите и политиците.