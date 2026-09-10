Нинова: Кашата с минималната работна заплата става все по-голяма. Удрят по джоба работещите бедни

Кашата с минималната работна заплата става все по- голяма. Прогресистите тъпо и упорито продължават да я забъркват, без да чуват разумни аргументи.

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова. Ето и още от нейния анализ:

1. Радевистите намаляват минималната заплата, спрямо това, което тя щеше да бъде по старата формула. По нея трябваше да стане 690 евро от 1.01.2027г. По прогресистката формула ще бъде между 620 и 670 евро. Удрят по джоба най- бедните, работещите бедни.

2. В Конституционния съд има висящо дело за глупостта, която сътвориха хората на Радев по този въпрос. Като юрист ви казвам, че е много вероятно КС да обяви за противоконституционни тези текстове. Между другото всички, ама всички становища по това дело, са за противоконституционност. Някои дори пишат до съда, че целият бюджет е противоконституционен.

3. Ако това стане, ще настъпи пълна каша, както с бюджет 2026, така и с бюджета за 2027г.

4. Искам някой журналист да попита някой прогресист колко и кои социални плащания зависят от размера на минималната заплата. Колко майки, хора с увреждания, доброволци и др. ощетяват. Хващам се на бас, че няма да ги знае и ще мига на парцали.

Ето така става, когато ни управляват неграмотни, антисоциални и самодостатъчни хора. Вредни са и трябва да си ходят.