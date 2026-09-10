Новини
България »
Всички градове »
Нинова: Кашата с минималната работна заплата става все по-голяма. Удрят по джоба работещите бедни

Нинова: Кашата с минималната работна заплата става все по-голяма. Удрят по джоба работещите бедни

10 Септември, 2026 09:37 1 396 47

  • корнелия нинова-
  • каша-
  • минимална работна заплата-
  • работещи бедни

Радевистите намаляват минималната заплата, спрямо това, което тя щеше да бъде по старата формула. По нея трябваше да стане 690 евро от 1.01.2027г. По прогресистката формула ще бъде между 620 и 670 евро, коментира още лидерът на "Непокорна България"

Нинова: Кашата с минималната работна заплата става все по-голяма. Удрят по джоба работещите бедни - 1
Снимка: Непокорна България
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Кашата с минималната работна заплата става все по- голяма. Прогресистите тъпо и упорито продължават да я забъркват, без да чуват разумни аргументи.

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова. Ето и още от нейния анализ:

1. Радевистите намаляват минималната заплата, спрямо това, което тя щеше да бъде по старата формула. По нея трябваше да стане 690 евро от 1.01.2027г. По прогресистката формула ще бъде между 620 и 670 евро. Удрят по джоба най- бедните, работещите бедни.
2. В Конституционния съд има висящо дело за глупостта, която сътвориха хората на Радев по този въпрос. Като юрист ви казвам, че е много вероятно КС да обяви за противоконституционни тези текстове. Между другото всички, ама всички становища по това дело, са за противоконституционност. Някои дори пишат до съда, че целият бюджет е противоконституционен.
3. Ако това стане, ще настъпи пълна каша, както с бюджет 2026, така и с бюджета за 2027г.
4. Искам някой журналист да попита някой прогресист колко и кои социални плащания зависят от размера на минималната заплата. Колко майки, хора с увреждания, доброволци и др. ощетяват. Хващам се на бас, че няма да ги знае и ще мига на парцали.
Ето така става, когато ни управляват неграмотни, антисоциални и самодостатъчни хора. Вредни са и трябва да си ходят.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 35 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Те нас щели да цакат.

    24 16 Отговор
    Прогресивните ще ни натикат всички в сивата икономика.Просто не ни оставят друг избор.

    09:51 10.09.2026

  • 2 сандо

    29 18 Отговор
    Тази красавица от колко време харчи народни пари и какво е направила за България..?

    09:52 10.09.2026

  • 3 Удряш По Джоба !

    21 7 Отговор
    Този !

    Който създава !

    Реален продукт !

    -------------

    Какво Очакваш ?

    От Тези Ренегати ?

    09:56 10.09.2026

  • 4 КАШАТА Е ОТДАВНА

    15 17 Отговор
    РАЗБЪЛКАНА ОТ БЕЗОТГОВИРНИЦИ КАТО ТЕБЕ
    СЕГА ЩЕ СЕ НОРМАЛИЗИРАТ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА СПОРЕД ПОЛОЖЕНИЯ ТРУД ОБЕКТИВНО

    Коментиран от #14, #19

    09:56 10.09.2026

  • 5 До кога

    17 19 Отговор
    ...тая ,непоКОРНА," с 0,16% на изборите ще усмърдява медиите а и сайта с мнението си ма...Ефремова?
    Всеки ден ли?
    Аман!

    Коментиран от #6

    09:58 10.09.2026

  • 6 Медиите нина интересуват ....да са

    11 10 Отговор

    До коментар #5 от "До кога":

    Вмирисват.......ИНТЕРЕСУВА НА ЩО ТОА ХАСКУВСКИ МУНЧО НАМАЛЯ ЗАПЛАТИТЕ

    10:04 10.09.2026

  • 7 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    25 4 Отговор
    аз работещи богати не съм виждал

    10:08 10.09.2026

  • 8 Чичо

    18 8 Отговор
    Давам им време до Нова година и да си ходят. Видяхме ги що за стока са. Неграмотници !

    10:13 10.09.2026

  • 9 Дзак

    9 8 Отговор
    Дадена фирма има бюджет за заплати. При увеличени заплати трябва да намалят персонал. Такъв проблем се решава с икономически средства, които не се обсъждат.

    10:13 10.09.2026

  • 10 безпартиен

    16 0 Отговор
    Каква е разликата от времето преди и след 10.11.1989?Разликата е,че преди заплатите се определяха от ЦК на БКП,а сега от децата и внуците на предишните!Административното определяне на размера на заплатите касае САМО и ЕДИНСТВЕНО тези които ги получават от ДЪРЖАВНИЯ И ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТИ - около 750 хиляди!!!!Всички останали около 1.1 милиона работещи в ЧАСТНИЯ СЕКТОР ще трябва да повишат производителността на труда или цените на стоки и услуги,за да издържат на повишените нива на ДОО и ДОД!!!Или да прекратят дейност?На техните вноски и данъци разчитат 2.1 милиона пенсионери, около 650 хиляди малолетни и непълнолетни,около 750 хиляди на бюджетна заплата и около 1 милион без образование и професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ ц..г@ни!В държава без високотехнологични производства и без производство на стоки с голяма принадена стойност бъдещето без истински реформи вече е ясно!Никой не желае да предложи съкращаване на ЩАТА В БЮДЖЕТНАТА СФЕРА С ПОНЕ 30/100 защото това са редовните гласоподаватели заедно със семействата им!Ние сме единствената държава в ЕС и дори Русия и бившите ОНД републики,не позволяват на пенсиониран от бюджета да остава на работа с пенсия+заплата! Съкращенията на щата може да започнат от тях!Само в МВР са над 5000 души с годишни разходи над 350 милиона евро!Другите редовно гласуващи са ц..г@ пита които никой не смее да ограмоти или накара да работят ниско квалифицирана работа за минимална заплата!Там решението е просто и е показано в

    Коментиран от #18

    10:15 10.09.2026

  • 11 ХА ХА

    16 0 Отговор
    Направете заплатата на парламента обвързана с МРЗ. Тогава всеки месец ще има увеличене.

    10:16 10.09.2026

  • 12 Факт! Права е жената

    16 3 Отговор
    Рундювците реално намалиха минималната заплата, спрямо това, което тя щеше да бъде по старата формула. По нея трябваше да стане 690 евро от 1.01.2027г. .... Точно така е, и Кокорчо го обясни прекрасно също ...

    10:17 10.09.2026

  • 13 В Конституционния съд

    12 0 Отговор
    Всички до един са за уволнение и съд !

    10:18 10.09.2026

  • 14 Мериленд

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "КАШАТА Е ОТДАВНА":

    Пълна каша е в главата ти. Пожелавам ти да станеш работеш беден. И защо не намалят собствените си заплати

    Коментиран от #46

    10:21 10.09.2026

  • 15 БОЦ - ко

    8 10 Отговор
    Някога във миг на просветление,
    "Другарката" ще изпадне ли в смирение,
    И ей така, устата да затвори, -
    Лицемерието само говори !

    10:21 10.09.2026

  • 16 Истината

    7 9 Отговор
    Видяхмете какво можеш ОТ теб тръгна срива на БСП

    Коментиран от #25

    10:22 10.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мериленд

    16 0 Отговор

    До коментар #10 от "безпартиен":

    Оказа се, че производителността на труда е средна за Европа. Провери!! Освен това тя зависи основно от РАБОТОДАТЕЛИТЕ ,от това как осигуряват технологии, машини, специалисти, организацията на работата и т.н.

    10:26 10.09.2026

  • 19 Пак Борисов?

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "КАШАТА Е ОТДАВНА":

    Да се връща ранната Борисова алчност и глупост е тотал щета за държавата, а за радевата прогресивност е камбанен звън!
    Подозренията, че РОМО има за цел ликвидирането на България и на българския народ в полза на чужди интереси и лично обогатяване, се оправдават с всяко следващо действие.

    10:26 10.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Трябва Рундю да угоява

    9 2 Отговор
    олигарсите. Бедните не са му приоритет. Я как хариза само с лека ръка десетки хиляди декари във Враждебна на онея мушенгии....а как сертификати за инвеститор клас 1 раздава като бомбонки ...

    Коментиран от #35

    10:30 10.09.2026

  • 23 Истина е!

    12 0 Отговор
    майките и хората с увреждания се ощетяват ...факт !

    Коментиран от #30

    10:33 10.09.2026

  • 24 мдааа

    7 3 Отговор
    Лош Боко, Лош лош...
    Браво Радефф.. браУ браУ... шъ на оправиш преЦеденте.

    10:33 10.09.2026

  • 25 Истина?

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "Истината":

    Чия истина?
    Какво е истина, знае ли някой изобщо вече какъв е смисълът на думата "истина"?
    Лъжата е временно спасение, илюзия за изгода.

    Коментиран от #31

    10:36 10.09.2026

  • 26 Анонимен

    5 10 Отговор
    Народа ги изхвърли от парламента и си дава мнението което е никакво

    10:39 10.09.2026

  • 27 Специалист

    3 8 Отговор
    Тази като беше министър на сглобката защо не оправи заплатите.Тя унищожи вековната БКП-БСП.Това се казва гьонс-сурат.Ако ме изтрият върховна наг-лост

    10:40 10.09.2026

  • 28 Анонимен

    0 2 Отговор
    Барсала

    10:40 10.09.2026

  • 29 селяк

    8 6 Отговор
    Лелче и ти да беше на власт и ти нищо немаше да направиш. Корабо е толко потънал , че нема ка да са извади от дъното, а ЕС ни закопава още по надоле.

    10:40 10.09.2026

  • 30 И БСП преди това

    5 4 Отговор

    До коментар #23 от "Истина е!":

    Пак нищо за майките и хората с увреждания не направиха. Само циркове и лъжи бяха. А дайте адресите на "стотиците" нови и луксозни домове за стари хора да ги видим? Има ли ги? Има дръжки....Скоро ми се наложи да ги търся и ми се изсмяха. 9 месеца само за разглеждане на документи. До тогава я камилата я камиларя... А относно Радев всич да не повдигам темата как 20 милиона евро първи транш за Евровизия на кметчето Димитър Николов приведе но за социални услуги на хора с увреждания нито лев ...

    10:40 10.09.2026

  • 31 Истина е естествено

    4 4 Отговор

    До коментар #25 от "Истина?":

    Я си провери кои социални плащания зависят от размера на минималната заплата и ще разбереш кои хора се удрят реално. Трудничко ли е? А?

    10:43 10.09.2026

  • 32 параметрите на не нашата икономика

    7 0 Отговор
    Икономика на мизерията – спиралата надолу

    „Братя, не купувайте!“ може да звучи като протест срещу високите цени, но ако все повече граждани действително започнат да свиват потреблението си, икономическият ефект е съвсем реален.

    Когато домакинствата се притесняват за утрешния ден, те отлагат покупките. Магазините продават по-малко. Фирмите получават по-малко приходи, ограничават инвестициите и наемането на хора. По-слабата икономическа активност означава и по-слаб ръст на част от данъчните приходи. Ако държавата отговори само с хаотично орязване на разходи и инвестиции, тя може допълнително да натисне вътрешното търсене.

    Получава се опасна спирала:

    несигурност → по-малко покупки → по-слаби приходи за бизнеса → по-малко инвестиции и работни места → натиск върху бюджета → нови съкращения → още по-слабо потребление.

    Това е път към икономика на мизерията, а не към икономика на растежа.

    И предупреждението вече не е само теория. Европейската комисия очаква растежът на България да се забави от 3,1% през 2025 г. до 2,5% през 2026 г. и 2,2% през 2027 г., като една от причините е именно забавянето на частното потребление. Същевременно прогнозата е за бюджетен дефицит над 4% от БВП през 2026 и 2027 г.

    Затова икономическата политика не се прави само със счетоводното „режи, докато сметката излезе“. Трябва да знаеш как всяко решение влияе върху потреблението, инвестициите, бизнеса, заетостта и доверието.

    Историята от 1996–1997 г. не трябва

    10:47 10.09.2026

  • 33 Бегай в пенсия

    0 6 Отговор
    Ма тетке

    10:49 10.09.2026

  • 34 параметрите на не нашата икономика

    6 0 Отговор
    Затова икономическата политика не се прави само със счетоводното „режи, докато сметката излезе“. Трябва да знаеш как всяко решение влияе върху потреблението, инвестициите, бизнеса, заетостта и доверието.

    Историята от 1996–1997 г. не трябва да се използва като евтино плашило. Кризата при управлението на Жан Виденов беше много по-дълбока: банкова криза, загуба на доверие в лева, структурни проблеми и финансова нестабилност. През 1996 г. реалният БВП се свива с около 11%, а в началото на 1997 г. страната стига до хиперинфлация.

    Днес има и една фундаментална разлика. България вече не разполага със същата свобода да решава проблемите чрез собствена национална валута и произволно парично финансиране. Това поставя още по-голяма тежест върху качеството на бюджета, инвестициите, производителността и икономическото управление.

    Може да имаш най-добрите икономисти около себе си. Но ако човекът, който взема политическото решение, не разбира последствията от него, експертите не могат да управляват вместо него.

    Икономиката в крайна сметка зависи и от поведението на милиони граждани. Когато хората имат доходи, сигурност и доверие, те купуват, фирмите инвестират, а държавата събира приходи. Когато хората се уплашат и затворят портфейлите си, спиралата може да тръгне в обратната посока.

    Истинската задача на едно правителство не е да разпределя мизерията. Задачата му е да създава условия икономиката да произвежда повече богатство.

    10:49 10.09.2026

  • 35 Тва е за прокуратура и съд впрочем

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Трябва Рундю да угоява":

    дето Рундю сертификати за инвеститор клас 1 раздава като бомбонки щото по този начин огромна щета нанася на държавата и общините в частен интерес. ... и то ги раздава на смехотворни гаражни фирмички с 30-35 души заявен бъдещ персонал и смехотворни инвестиции. Категорично това е за прокуратура и съд

    10:50 10.09.2026

  • 36 кури

    1 4 Отговор
    техноимпекс КОГА???

    10:56 10.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ТОВА Е :

    1 4 Отговор
    ДОЛНА ЖЕНА - ПРЕДАТЕЛ !!! БЕЗСРАМНИЦА !!!

    Коментиран от #40

    10:59 10.09.2026

  • 39 ИЗЛЪГАН ИЗБИРАТЕЛ

    3 1 Отговор
    Аз па мислих, че при Румбата ще ще цъфнем и вържем след обещанията които даде. Па то се оказа, че е като Царя преди. Нищо до тука от това което обеща. Но ще продължавам да избирам този който е красив и обещава най-много. И разбира се - ако е нов. Тях не сме видели - може пък да са добри, а не маскари.

    10:59 10.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 бкл преход 36г

    3 0 Отговор
    мунчовци искат да върнат заплатите от социализма 120лв=60€

    11:05 10.09.2026

  • 42 фуражка

    3 0 Отговор
    Абе важно е ние да сме добре

    11:05 10.09.2026

  • 43 хаха

    0 2 Отговор
    Госпожата не се ли досеща, че вдигането на МРЗ означава само и единствено вдигане на данъци със същия процент? Пресен пример е Германия - 2016 - 8.50/час, 2026 - 14.50/час (по спомен, не претендирам за точност) , и точно с толкова процента скочиха данъци и цени на всичко, тоест хората не станаха по-богати, а парите им се обезцениха. В България като вечните им дружки, се случва абсолютно същото + спекуалциите с Леврото. Та не се ли сеща госпожата за тази дребна тъничка подробност? Или май не е удобно?

    11:09 10.09.2026

  • 44 Дядо от село

    2 0 Отговор
    Корни, ти и генерал Решетников ни го натресохте този юнак..

    11:13 10.09.2026

  • 45 Искала някой журналист да попита...

    1 0 Отговор
    Ти сама се "изключи" като фактор. Как според теб зарковите чугуни "стопанисват" партийната си централа?

    11:14 10.09.2026

  • 46 Питане

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Мериленд":

    "работещ беден"....
    Като СИ ... ЪП, ко ривеш ???
    Никой не ти е виновен и длъжен !
    Аланколу, хващай мистрията и учи занаят. Ама мрънкането е по-лесно от работата

    11:25 10.09.2026

  • 47 Бай Благой

    0 0 Отговор
    Ти от къде изпълзя ма како кОрни?

    11:32 10.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол