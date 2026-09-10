Нинова: Кашата с минималната работна заплата става все по-голяма. Удрят по джоба работещите бедни

Кашата с минималната работна заплата става все по- голяма. Прогресистите тъпо и упорито продължават да я забъркват, без да чуват разумни аргументи.
Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова. Ето и още от нейния анализ:
1. Радевистите намаляват минималната заплата, спрямо това, което тя щеше да бъде по старата формула. По нея трябваше да стане 690 евро от 1.01.2027г. По прогресистката формула ще бъде между 620 и 670 евро. Удрят по джоба най- бедните, работещите бедни.
2. В Конституционния съд има висящо дело за глупостта, която сътвориха хората на Радев по този въпрос. Като юрист ви казвам, че е много вероятно КС да обяви за противоконституционни тези текстове. Между другото всички, ама всички становища по това дело, са за противоконституционност. Някои дори пишат до съда, че целият бюджет е противоконституционен.
3. Ако това стане, ще настъпи пълна каша, както с бюджет 2026, така и с бюджета за 2027г.
4. Искам някой журналист да попита някой прогресист колко и кои социални плащания зависят от размера на минималната заплата. Колко майки, хора с увреждания, доброволци и др. ощетяват. Хващам се на бас, че няма да ги знае и ще мига на парцали.
Ето така става, когато ни управляват неграмотни, антисоциални и самодостатъчни хора. Вредни са и трябва да си ходят.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Те нас щели да цакат.
09:51 10.09.2026
2 сандо
09:52 10.09.2026
3 Удряш По Джоба !
Който създава !
Реален продукт !
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Какво Очакваш ?
От Тези Ренегати ?
09:56 10.09.2026
4 КАШАТА Е ОТДАВНА
СЕГА ЩЕ СЕ НОРМАЛИЗИРАТ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА СПОРЕД ПОЛОЖЕНИЯ ТРУД ОБЕКТИВНО
Коментиран от #14, #19
09:56 10.09.2026
5 До кога
Всеки ден ли?
Аман!
Коментиран от #6
09:58 10.09.2026
6 Медиите нина интересуват ....да са
До коментар #5 от "До кога":Вмирисват.......ИНТЕРЕСУВА НА ЩО ТОА ХАСКУВСКИ МУНЧО НАМАЛЯ ЗАПЛАТИТЕ
10:04 10.09.2026
7 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
10:08 10.09.2026
8 Чичо
10:13 10.09.2026
9 Дзак
10:13 10.09.2026
10 безпартиен
Коментиран от #18
10:15 10.09.2026
11 ХА ХА
10:16 10.09.2026
12 Факт! Права е жената
10:17 10.09.2026
13 В Конституционния съд
10:18 10.09.2026
14 Мериленд
До коментар #4 от "КАШАТА Е ОТДАВНА":Пълна каша е в главата ти. Пожелавам ти да станеш работеш беден. И защо не намалят собствените си заплати
Коментиран от #46
10:21 10.09.2026
15 БОЦ - ко
"Другарката" ще изпадне ли в смирение,
И ей така, устата да затвори, -
Лицемерието само говори !
10:21 10.09.2026
16 Истината
Коментиран от #25
10:22 10.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Мериленд
До коментар #10 от "безпартиен":Оказа се, че производителността на труда е средна за Европа. Провери!! Освен това тя зависи основно от РАБОТОДАТЕЛИТЕ ,от това как осигуряват технологии, машини, специалисти, организацията на работата и т.н.
10:26 10.09.2026
19 Пак Борисов?
До коментар #4 от "КАШАТА Е ОТДАВНА":Да се връща ранната Борисова алчност и глупост е тотал щета за държавата, а за радевата прогресивност е камбанен звън!
Подозренията, че РОМО има за цел ликвидирането на България и на българския народ в полза на чужди интереси и лично обогатяване, се оправдават с всяко следващо действие.
10:26 10.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Трябва Рундю да угоява
Коментиран от #35
10:30 10.09.2026
23 Истина е!
Коментиран от #30
10:33 10.09.2026
24 мдааа
Браво Радефф.. браУ браУ... шъ на оправиш преЦеденте.
10:33 10.09.2026
25 Истина?
До коментар #16 от "Истината":Чия истина?
Какво е истина, знае ли някой изобщо вече какъв е смисълът на думата "истина"?
Лъжата е временно спасение, илюзия за изгода.
Коментиран от #31
10:36 10.09.2026
26 Анонимен
10:39 10.09.2026
27 Специалист
10:40 10.09.2026
28 Анонимен
10:40 10.09.2026
29 селяк
10:40 10.09.2026
30 И БСП преди това
До коментар #23 от "Истина е!":Пак нищо за майките и хората с увреждания не направиха. Само циркове и лъжи бяха. А дайте адресите на "стотиците" нови и луксозни домове за стари хора да ги видим? Има ли ги? Има дръжки....Скоро ми се наложи да ги търся и ми се изсмяха. 9 месеца само за разглеждане на документи. До тогава я камилата я камиларя... А относно Радев всич да не повдигам темата как 20 милиона евро първи транш за Евровизия на кметчето Димитър Николов приведе но за социални услуги на хора с увреждания нито лев ...
10:40 10.09.2026
31 Истина е естествено
До коментар #25 от "Истина?":Я си провери кои социални плащания зависят от размера на минималната заплата и ще разбереш кои хора се удрят реално. Трудничко ли е? А?
10:43 10.09.2026
32 параметрите на не нашата икономика
„Братя, не купувайте!“ може да звучи като протест срещу високите цени, но ако все повече граждани действително започнат да свиват потреблението си, икономическият ефект е съвсем реален.
Когато домакинствата се притесняват за утрешния ден, те отлагат покупките. Магазините продават по-малко. Фирмите получават по-малко приходи, ограничават инвестициите и наемането на хора. По-слабата икономическа активност означава и по-слаб ръст на част от данъчните приходи. Ако държавата отговори само с хаотично орязване на разходи и инвестиции, тя може допълнително да натисне вътрешното търсене.
Получава се опасна спирала:
несигурност → по-малко покупки → по-слаби приходи за бизнеса → по-малко инвестиции и работни места → натиск върху бюджета → нови съкращения → още по-слабо потребление.
Това е път към икономика на мизерията, а не към икономика на растежа.
И предупреждението вече не е само теория. Европейската комисия очаква растежът на България да се забави от 3,1% през 2025 г. до 2,5% през 2026 г. и 2,2% през 2027 г., като една от причините е именно забавянето на частното потребление. Същевременно прогнозата е за бюджетен дефицит над 4% от БВП през 2026 и 2027 г.
Затова икономическата политика не се прави само със счетоводното „режи, докато сметката излезе“. Трябва да знаеш как всяко решение влияе върху потреблението, инвестициите, бизнеса, заетостта и доверието.
Историята от 1996–1997 г. не трябва
10:47 10.09.2026
33 Бегай в пенсия
10:49 10.09.2026
34 параметрите на не нашата икономика
Историята от 1996–1997 г. не трябва да се използва като евтино плашило. Кризата при управлението на Жан Виденов беше много по-дълбока: банкова криза, загуба на доверие в лева, структурни проблеми и финансова нестабилност. През 1996 г. реалният БВП се свива с около 11%, а в началото на 1997 г. страната стига до хиперинфлация.
Днес има и една фундаментална разлика. България вече не разполага със същата свобода да решава проблемите чрез собствена национална валута и произволно парично финансиране. Това поставя още по-голяма тежест върху качеството на бюджета, инвестициите, производителността и икономическото управление.
Може да имаш най-добрите икономисти около себе си. Но ако човекът, който взема политическото решение, не разбира последствията от него, експертите не могат да управляват вместо него.
Икономиката в крайна сметка зависи и от поведението на милиони граждани. Когато хората имат доходи, сигурност и доверие, те купуват, фирмите инвестират, а държавата събира приходи. Когато хората се уплашат и затворят портфейлите си, спиралата може да тръгне в обратната посока.
Истинската задача на едно правителство не е да разпределя мизерията. Задачата му е да създава условия икономиката да произвежда повече богатство.
10:49 10.09.2026
35 Тва е за прокуратура и съд впрочем
До коментар #22 от "Трябва Рундю да угоява":дето Рундю сертификати за инвеститор клас 1 раздава като бомбонки щото по този начин огромна щета нанася на държавата и общините в частен интерес. ... и то ги раздава на смехотворни гаражни фирмички с 30-35 души заявен бъдещ персонал и смехотворни инвестиции. Категорично това е за прокуратура и съд
10:50 10.09.2026
36 кури
10:56 10.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ТОВА Е :
Коментиран от #40
10:59 10.09.2026
39 ИЗЛЪГАН ИЗБИРАТЕЛ
10:59 10.09.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 бкл преход 36г
11:05 10.09.2026
42 фуражка
11:05 10.09.2026
43 хаха
11:09 10.09.2026
44 Дядо от село
11:13 10.09.2026
45 Искала някой журналист да попита...
11:14 10.09.2026
46 Питане
До коментар #14 от "Мериленд":"работещ беден"....
Като СИ ... ЪП, ко ривеш ???
Никой не ти е виновен и длъжен !
Аланколу, хващай мистрията и учи занаят. Ама мрънкането е по-лесно от работата
11:25 10.09.2026
47 Бай Благой
11:32 10.09.2026