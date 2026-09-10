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ФСС: Задържан е бивш охранител на британското посолство в Москва

ФСС: Задържан е бивш охранител на британското посолство в Москва

10 Септември, 2026 09:18, обновена 10 Септември, 2026 09:56 1 353 33

  • русия-
  • великобритания-
  • охранител-
  • посолство-
  • шпионаж

Според руската служба той е събирал лична информация за британски дипломати в полза на украинското разузнаване

ФСС: Задържан е бивш охранител на британското посолство в Москва - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Федералната служба за сигурност (ФСС) на Русия заяви, че е задържала бивш охранител на британското посолство в Москва, който според руската служба е събирал лична информация за британски дипломати в полза на украинското разузнаване, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според ФСС събирането на информацията е било част от подготовката на украинска операция под фалшив флаг срещу британски дипломатически служители в Русия.

Руската служба твърди, че целта на предполагаемата операция е била Русия да бъде обвинена за враждебни действия срещу британски дипломатически представители.

Отношенията между Великобритания и Русия се влошиха рязко след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Москва възприема Великобритания като основния поддръжник на Украйна в конфликта, който според подадената информация продължава вече четири години и половина.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    24 4 Отговор
    Това което не искат да знаете..! Русия произвежда много повече боеприпаси от колкото изразходва за ден..! Опасната игра на запада рискува целия ЕС да изгори...!

    Коментиран от #7, #31

    10:01 10.09.2026

  • 2 Въпрос

    18 2 Отговор
    Чухте ли какво каза онзи ден германеца който спечели изборите за Урсула и Мерц ?

    10:01 10.09.2026

  • 3 И Киев е Руски

    19 1 Отговор
    Самият шпионин предложи услугите си
    Този път СБУ реши да изиграе дипломатическата карта, като представи британското посолство за жертва. И човек би искал да вярва, че британското разузнаване не е знаело за планираната терористична атака.

    Марат, 45-годишен руски гражданин, е работил като охранител в посолството в Москва. Той е предложил сътрудничество на украинския блогър Дмитрий Карпенко, по-известен с помпозния прякор „Апостол Дмитри

    Коментиран от #32

    10:01 10.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 бъдещ от ДС

    11 1 Отговор
    Дано му покажат как в бъдеще такива ще бъдат обработвани .

    10:03 10.09.2026

  • 6 Боко

    15 1 Отговор
    Зелените лепилари друго освен сценки от селски вечеринки не могат да направят 👌

    10:03 10.09.2026

  • 7 Дрисула

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Кина":

    Дай боже....

    10:04 10.09.2026

  • 8 АБВ

    17 4 Отговор
    "Москва възприема Великобритания като основния поддръжник на Украйна в конфликта, който според подадената информация продължава вече четири години и половина."

    Не е поддръжник, а заедно със САЩ са основните подстрекатели за този конфликт. Както и главна пречка пред уреждането му.

    Коментиран от #18

    10:05 10.09.2026

  • 9 Буда

    17 3 Отговор
    Защо германците гласува онзи ден срещу Мерц и Зурсула ? Къде са ЪЪЪУ , Хмхмхм и Стоянчо да ни разяснят ?

    Коментиран от #33

    10:05 10.09.2026

  • 10 недей така

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не се хвърляй!Малко останахте и ще е скучно без вас.

    Коментиран от #11

    10:06 10.09.2026

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 5 Отговор

    До коментар #10 от "недей така":

    ще пролееш ли една сълза за мен?

    Коментиран от #13

    10:08 10.09.2026

  • 12 Съвет

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Що ли си мисля че би трябвало да го направиш без никакви доказателства ? Аха може би огромната ти прилика съд “ Морвк “ , “ Варненец “ , “ Котак “ ммм итн …

    10:10 10.09.2026

  • 13 Друг

    11 1 Отговор

    До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не го прави после кой ще ни развеселява всеки ден във форума ! Мммм поклон пред съвременният Барон Мюнхаузен от Варна защитник на угнетените бандери …

    10:14 10.09.2026

  • 14 6135

    13 2 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Скачай, скачай!
    Всички не-манипулирани исторически извори сочат че "славяни" е името на северните българи; това хората с бившето име "гети"
    И преди някой да ме опонира, не говорим за славянска езикова група, а за славяни.

    Като пример, в Кения са в английската езикова група, но не са англичани.

    Коментиран от #19, #22

    10:17 10.09.2026

  • 15 Котарачо

    8 1 Отговор
    От днес се провъзгласявам за Варненският Батман , който ще полети от Аспарувият мост към смъркача , за да обърнем и спечелим заедно войната !

    10:20 10.09.2026

  • 16 Скарай двама,

    2 9 Отговор
    третият да печели.

    Кой не знае КГБ,
    кой не е слушал за него.
    Овчар ли по НъРъБъто
    или пък клети сюрмаси.
    Водило КГБ дружина
    дор ми 50 годин.

    10:21 10.09.2026

  • 17 1111

    1 5 Отговор
    Охранителя Марат руски гражданин,какво хубаво правослано руско име

    10:22 10.09.2026

  • 18 Пустите саксонци

    2 6 Отговор

    До коментар #8 от "АБВ":

    станали московци,
    а копейзажът -
    донски казаци.

    10:24 10.09.2026

  • 19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 6 Отговор

    До коментар #14 от "6135":

    дай един такъв източник

    Коментиран от #27

    10:25 10.09.2026

  • 20 име

    9 2 Отговор
    конфликта, който според подадената информация продължава вече четири години и половина.

    Ми, не е вярно, конфликта продължава вече 12г и не руснаците нападнаха украинците, а неонацисти нападнаха украинците в Донбас.

    Коментиран от #23, #29

    10:26 10.09.2026

  • 21 гост

    2 10 Отговор
    Поредният скалъпен руски фарс,сега.....независимият руски съд.......ще го осъди на 5...6 год.каторга...не съм чел Англия да е арестувала и съдила руски индивиди..да ги експулсира...да

    Коментиран от #25

    10:27 10.09.2026

  • 22 мушмул

    1 6 Отговор

    До коментар #14 от "6135":

    "славяни" е името на северните българи...", хора пийте си ги хаповете!

    Коментиран от #28

    10:29 10.09.2026

  • 23 Герги

    2 10 Отговор

    До коментар #20 от "име":

    И ти бъркаш,конфликта продължава повече от 25 год,защото......Русия никога не е преставала да се бърка в управлението на Украйна,и логично нещата стигнаха до това състояние...Отделно размътиха главите на рускоезичното население в Донбас и.....логично.....дойдоха да ги освобождават...

    10:29 10.09.2026

  • 24 Въпрос:

    2 0 Отговор
    В руските арести дали ощастливяват задържаните?

    10:33 10.09.2026

  • 25 така ще е

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "гост":

    Направо ще го разцепят.До се готвят и останалите.

    10:36 10.09.2026

  • 26 Ха ха

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не е нужно, кухоглавецо.Толкова пъти си падал на глава,че вече ти е все тая.

    10:41 10.09.2026

  • 27 6135

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    В днешно време информацията е злато - или я търсиш и копаш с пот на челото или я купуваш.

    Като за тебе, ще те улесня - попрочети нещо от Страбон.

    10:42 10.09.2026

  • 28 6135

    0 3 Отговор

    До коментар #22 от "мушмул":

    Истината -
    "Тя е бронирана
    здраво в гърдите
    и бронебойни патрони
    за нея
    няма открити!
    Няма открити! "

    10:46 10.09.2026

  • 29 И то

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "име":

    прокремълски неонацисти под егидата на Путин.
    Трябваше да се скалъпи повод. Затова после тези нацисти избягаха именно в Москва.

    10:48 10.09.2026

  • 30 Търсят се още 2000 доброволци

    1 3 Отговор
    за изследване генотипа на българите. Копейзажът да не ходи.
    Децата на руски или чеченски родител не ги вземат.

    10:53 10.09.2026

  • 31 Радвай се,

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Кина":

    украинците ги унищожават още в завода.

    10:55 10.09.2026

  • 32 Не ни касаят

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "И Киев е Руски":

    руските ти фейкове. Задръж си ги.

    10:56 10.09.2026

  • 33 Не германците,

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Буда":

    а немските копейки.

    10:57 10.09.2026

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