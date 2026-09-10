ФСС: Задържан е бивш охранител на британското посолство в Москва

Федералната служба за сигурност (ФСС) на Русия заяви, че е задържала бивш охранител на британското посолство в Москва, който според руската служба е събирал лична информация за британски дипломати в полза на украинското разузнаване, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според ФСС събирането на информацията е било част от подготовката на украинска операция под фалшив флаг срещу британски дипломатически служители в Русия.

Руската служба твърди, че целта на предполагаемата операция е била Русия да бъде обвинена за враждебни действия срещу британски дипломатически представители.

Отношенията между Великобритания и Русия се влошиха рязко след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Москва възприема Великобритания като основния поддръжник на Украйна в конфликта, който според подадената информация продължава вече четири години и половина.