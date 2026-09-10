ФСС: Задържан е бивш охранител на британското посолство в Москва

Федералната служба за сигурност (ФСС) на Русия заяви, че е задържала бивш охранител на британското посолство в Москва, който според руската служба е събирал лична информация за британски дипломати в полза на украинското разузнаване, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Според ФСС събирането на информацията е било част от подготовката на украинска операция под фалшив флаг срещу британски дипломатически служители в Русия.
Руската служба твърди, че целта на предполагаемата операция е била Русия да бъде обвинена за враждебни действия срещу британски дипломатически представители.
Отношенията между Великобритания и Русия се влошиха рязко след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г.
Москва възприема Великобритания като основния поддръжник на Украйна в конфликта, който според подадената информация продължава вече четири години и половина.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кина
Коментиран от #7, #31
10:01 10.09.2026
2 Въпрос
10:01 10.09.2026
3 И Киев е Руски
Този път СБУ реши да изиграе дипломатическата карта, като представи британското посолство за жертва. И човек би искал да вярва, че британското разузнаване не е знаело за планираната терористична атака.
Марат, 45-годишен руски гражданин, е работил като охранител в посолството в Москва. Той е предложил сътрудничество на украинския блогър Дмитрий Карпенко, по-известен с помпозния прякор „Апостол Дмитри
Коментиран от #32
10:01 10.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 бъдещ от ДС
10:03 10.09.2026
6 Боко
10:03 10.09.2026
7 Дрисула
До коментар #1 от "Кина":Дай боже....
10:04 10.09.2026
8 АБВ
Не е поддръжник, а заедно със САЩ са основните подстрекатели за този конфликт. Както и главна пречка пред уреждането му.
Коментиран от #18
10:05 10.09.2026
9 Буда
Коментиран от #33
10:05 10.09.2026
10 недей така
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Не се хвърляй!Малко останахте и ще е скучно без вас.
Коментиран от #11
10:06 10.09.2026
11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #10 от "недей така":ще пролееш ли една сълза за мен?
Коментиран от #13
10:08 10.09.2026
12 Съвет
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Що ли си мисля че би трябвало да го направиш без никакви доказателства ? Аха може би огромната ти прилика съд “ Морвк “ , “ Варненец “ , “ Котак “ ммм итн …
10:10 10.09.2026
13 Друг
До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Не го прави после кой ще ни развеселява всеки ден във форума ! Мммм поклон пред съвременният Барон Мюнхаузен от Варна защитник на угнетените бандери …
10:14 10.09.2026
14 6135
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Скачай, скачай!
Всички не-манипулирани исторически извори сочат че "славяни" е името на северните българи; това хората с бившето име "гети"
И преди някой да ме опонира, не говорим за славянска езикова група, а за славяни.
Като пример, в Кения са в английската езикова група, но не са англичани.
Коментиран от #19, #22
10:17 10.09.2026
15 Котарачо
10:20 10.09.2026
16 Скарай двама,
Кой не знае КГБ,
кой не е слушал за него.
Овчар ли по НъРъБъто
или пък клети сюрмаси.
Водило КГБ дружина
дор ми 50 годин.
10:21 10.09.2026
17 1111
10:22 10.09.2026
18 Пустите саксонци
До коментар #8 от "АБВ":станали московци,
а копейзажът -
донски казаци.
10:24 10.09.2026
19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #14 от "6135":дай един такъв източник
Коментиран от #27
10:25 10.09.2026
20 име
Ми, не е вярно, конфликта продължава вече 12г и не руснаците нападнаха украинците, а неонацисти нападнаха украинците в Донбас.
Коментиран от #23, #29
10:26 10.09.2026
21 гост
Коментиран от #25
10:27 10.09.2026
22 мушмул
До коментар #14 от "6135":"славяни" е името на северните българи...", хора пийте си ги хаповете!
Коментиран от #28
10:29 10.09.2026
23 Герги
До коментар #20 от "име":И ти бъркаш,конфликта продължава повече от 25 год,защото......Русия никога не е преставала да се бърка в управлението на Украйна,и логично нещата стигнаха до това състояние...Отделно размътиха главите на рускоезичното население в Донбас и.....логично.....дойдоха да ги освобождават...
10:29 10.09.2026
24 Въпрос:
10:33 10.09.2026
25 така ще е
До коментар #21 от "гост":Направо ще го разцепят.До се готвят и останалите.
10:36 10.09.2026
26 Ха ха
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Не е нужно, кухоглавецо.Толкова пъти си падал на глава,че вече ти е все тая.
10:41 10.09.2026
27 6135
До коментар #19 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":В днешно време информацията е злато - или я търсиш и копаш с пот на челото или я купуваш.
Като за тебе, ще те улесня - попрочети нещо от Страбон.
10:42 10.09.2026
28 6135
До коментар #22 от "мушмул":Истината -
"Тя е бронирана
здраво в гърдите
и бронебойни патрони
за нея
няма открити!
Няма открити! "
10:46 10.09.2026
29 И то
До коментар #20 от "име":прокремълски неонацисти под егидата на Путин.
Трябваше да се скалъпи повод. Затова после тези нацисти избягаха именно в Москва.
10:48 10.09.2026
30 Търсят се още 2000 доброволци
Децата на руски или чеченски родител не ги вземат.
10:53 10.09.2026
31 Радвай се,
До коментар #1 от "Кина":украинците ги унищожават още в завода.
10:55 10.09.2026
32 Не ни касаят
До коментар #3 от "И Киев е Руски":руските ти фейкове. Задръж си ги.
10:56 10.09.2026
33 Не германците,
До коментар #9 от "Буда":а немските копейки.
10:57 10.09.2026