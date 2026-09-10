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Омбудсманът: Домакинствата плащат стотици евро за дистанционни уреди, но няма гаранция за реални месечни сметки

Омбудсманът: Домакинствата плащат стотици евро за дистанционни уреди, но няма гаранция за реални месечни сметки

10 Септември, 2026 12:12 678 7

  • омбудсман-
  • домакинства-
  • дистанционни уреди-
  • дялово разпределение

До 1 януари 2027 г. домакинствата трябва да оборудват жилищата си с водомери за топла вода, топлинни разпределители и индивидуални топломери с дистанционно отчитане

Омбудсманът: Домакинствата плащат стотици евро за дистанционни уреди, но няма гаранция за реални месечни сметки - 1
Снимка: Прессъобщение
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати препоръка до министъра на енергетиката Ива Петрова, в която предлага промени в нормативната уредба за дяловото разпределение на топлинната енергия и финансова подкрепа за домакинствата с ниски доходи.

Поводът са жалби и сигнали от граждани за високите цени на уредите с дистанционно отчитане, служебно начисленото високо потребление, липсата на прозрачност при определянето на цените за услугата дялово разпределение и практически невъзможната смяна на топлинния счетоводител.

До 1 януари 2027 г. домакинствата трябва да оборудват жилищата си с водомери за топла вода, топлинни разпределители и индивидуални топломери с дистанционно отчитане. В редица случаи сумите, които гражданите трябва да платят за тези устройства, достигат стотици евро.

В същото време закупуването на новите скъпи уреди не гарантира, че потреблението на топла вода и отопление ще бъде отчитано реално всеки месец. Има сгради, в които всички жилища вече са оборудвани с дистанционни средства за дялово разпределение, но топлинните счетоводители продължават да ги отчитат само веднъж годишно.

Законът за енергетиката предвижда, че когато всички имоти в сградата са оборудвани с дистанционни уреди, на клиентите трябва да се предоставя информация за фактурирането въз основа на реалното потребление или за потреблението според показанията на топлинния разпределител поне веднъж месечно. Някои топлинни счетоводители обаче искат допълнително заплащане за месечното отчитане, което в отделни случаи е по-високо от цената за отчитане на уредите веднъж годишно.

Според омбудсмана наличието на дистанционни уреди във всички жилища трябва да изключва начисляването на прогнозни сметки. Изключение може да има само при фактическа невъзможност, например при установена техническа неизправност, или ако етажните собственици изрично са взели и заявили такова решение преди началото на съответния отоплителен сезон.

Топлинните счетоводители трябва своевременно и всеки месец да предоставят на клиентите писмена информация за дистанционно отчетените показания на всеки от уредите им, предлага още Велислава Делчева.

Омбудсманът настоява да бъдат уредени и случаите, в които средствата за дялово разпределение не бъдат заменени с дистанционни до 1 януари 2027 г. Сред възможните решения са удължаване на срока или разписване на ясни правила, които топлинните счетоводители да прилагат.

След тази дата ще има клиенти с технически изправни и метрологично годни водомери за топла вода с визуално отчитане, които обаче няма да отговарят на изискването за дистанционно отчитане. Затова трябва да се изясни дали тези водомери ще бъдат приравнени към липсващи или повредени и на какво основание.

Друг сериозен проблем е, че смяната на топлинния счетоводител на практика е почти невъзможна. Тя е свързана с високи разходи за закупуването на нови уреди, защото няма нормативно изискване устройствата на различни производители да могат да бъдат отчитани от различни фирми. Така клиентите остават обвързани с веднъж избрания топлинен счетоводител за срока на експлоатация на уредите, който обикновено е 10 години.

Затова омбудсманът предлага средствата за дялово разпределение да излъчват по унифициран стандарт и едни и същи уреди да могат да се използват от различни топлинни счетоводители.

В препоръката е поставен и проблемът с дистанционните водомери за топла вода. Уредите, монтирани от топлинния счетоводител, не могат да бъдат отчитани самостоятелно и дистанционно и от ВиК оператора, както и обратното. Затова гражданите доплащат за предаването на отчетените данни между двете дружества, въпреки че този разход е включен и в цената на ВиК услугите. Наред с това те са длъжни веднъж годишно да осигуряват достъп на ВиК оператора за реален отчет.

Омбудсманът предлага данните от дистанционния отчет на индивидуалните водомери да се предават безплатно между топлинния счетоводител и ВиК оператора.

Велислава Делчева настоява и за повече прозрачност при определянето на цените за обслужване на партидите и отчитане на уредите. В момента те се договарят между топлофикационните дружества и топлинните счетоводители, а битовите клиенти, които ги плащат, са изключени от договарянето.

Омбудсманът припомня и препоръката на Комисията за защита на конкуренцията от Решение № 1072 от 22 декември 2022 г. да се даде възможност условията по договора, включително цените, да се договарят пряко между клиентите и избрания топлинен счетоводител, без посредничеството на топлопреносното предприятие.

При липса на реална конкуренция друго възможно решение е цената на услугата за дялово разпределение да бъде регулирана.

Велислава Делчева предлага и финансова подкрепа за битовите клиенти с ниски доходи, които трябва задължително да закупят уреди с дистанционно отчитане.

Омбудсманът очаква Министерството на енергетиката да анализира проблемите и да предприеме промени в нормативната уредба, които да осигурят по-добра защита на клиентите на топлоснабдителни услуги.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тотално

    8 0 Отговор
    излишна , струваща маса пари на българските граждани за тия де духа . Живееше с човек на Боко , правили си много услуги , той е се спомина и Банкянския я подреди "омбудсман" на тлъста хранилка и софиЕнка !

    12:18 10.09.2026

  • 2 111111

    8 0 Отговор
    Нищо не разбира тая обусманка! Уредите са на една фирма. Отчитането е от друга фирма. Водата е от ВиК.

    12:19 10.09.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор
    А защо домакинствата плащат за уредите🤔❗
    Все едно да плащам на бензиностанцията за колонката която отчита колко съм заредил❗
    Или в магазин да плащам, че са ми претеглили колко стока съм закупил🤔❗
    Дали защото е държавен монопол🤔❗

    Коментиран от #4

    12:22 10.09.2026

  • 4 111111

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Що сме стадо!

    12:22 10.09.2026

  • 5 павела митова

    2 0 Отговор
    най голямото недоразумение на територийката

    12:25 10.09.2026

  • 6 Цървул

    2 0 Отговор
    Положението е такова . Плащаш минимум 58 евро за водомер с дистанционно отчитане . Това е цената , ако си го монтираш сам . Водомера изкарва 5-6 години , вместо най-малко 10 и виждаш грешка Er 43 .
    Хайде пак на магазина .

    12:38 10.09.2026

  • 7 Боко

    0 0 Отговор
    Стринооо, а водомерите за студена вода кога!? ,до 3834 год.!
    Да ви .амицата дебилно крадлива💩🤮

    12:55 10.09.2026

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