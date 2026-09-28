Започва мисията на Международния валутен фонд в България

Мисия на Международния валутен фонд пристига днес в София. По време на престоя си у нас експертите ще проведат срещи с представители на правителството, служители на БНБ, представители на частния сектор.
Основна тема на разговорите ще бъдат текущите икономически и финансови въпроси пред страната ни. Визитата е част от регулярния ангажимент на МВФ за наблюдение и диалог с държавите членки.
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