Демерджиев: Имаме воля да преодолеем трупаните с години проблеми в пътната сигурност

През месец юни са идентифицирани над 250 участъка с висока концентрация на гонки и дрифтове в цялата страна, като най-много са в градовете София, Пловдив, Пазарджик и Варна.

Към 3 септември 2026 г., поради засиления контрол, извършван от органите на Пътна полиция, 220 от тези участъци, вече не се посещават от авто-мото любители. Там се осъществява системно полицейско присъствие, като контролната дейност е насочена към установяване и пресичане на подобен род деяния, характеризиращи се с висока степен на обществена опасност.

„Имаме необходимата воля да реализираме действия, с които да създадем условия за разрешаване на трупаните с години проблеми в системата на пътната сигурност“ – подчерта вътрешният министър Иван Демерджиев по време на парламентарния контрол.

При работата за противодействие на незаконните гонки се използват различни форми и методи на въздействие – чрез необозначени служебни автомобили, полицейски мотоциклети и безпилотни летателни средства /дронове/, с цел обхващане на всички групи участници в движението. Всяка областна дирекция на МВР идентифицира местата, където има условия за провеждане на незаконни високоскоростни състезания, гонки и демонстративно рисково управление на моторни превозни средства, включително дрифт и предлага мерки за тяхното недопускане. За целта се следи и анализира информацията, постъпваща от интернет пространството, социалните мрежи, мобилните приложения, сигналите от граждани, както и от оперативно-издирвателната дейност.

Активно се работи и за реализиране на административно наказателна отговорност спрямо водачи с множество нарушения на Закона за движението по пътищата, включително чрез ускоряване на процедурите по връчване на наказателни постановления и осъществяване на последващ контрол по изпълнението на наложените санкции. Провеждат се специализирани полицейски операции, насочени към установяване, ограничаване и недопускане на нарушения на Закона за движението по пътищата и Кодекса за застраховането. Контролната дейност е фокусирана върху нарушенията, които формират най-висок риск от настъпване на тежки пътнотранспортни произшествия, както и върху водачи с установено системно противоправно поведение.

„Не трябва да забравяме, че отношението към безопасността на движението в едно общество започва още в семейството. Възпитанието, достатъчно ранното обучение и надграждането с примери, които дава всеки един от нас, са основа за формирането на разумно поведение на пътя“ – отбеляза още министър Демерджиев.