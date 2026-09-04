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Демерджиев: Имаме воля да преодолеем трупаните с години проблеми в пътната сигурност

Демерджиев: Имаме воля да преодолеем трупаните с години проблеми в пътната сигурност

4 Септември, 2026 12:39 369 12

  • иван демерджиев-
  • пътна сигурност-
  • гонки-
  • мвр

За по-малко от три месеца 220 от общо 250 идентифицирани участъци в страната с висока концентрация на гонки и дрифтове вече не се посещават

Демерджиев: Имаме воля да преодолеем трупаните с години проблеми в пътната сигурност - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

През месец юни са идентифицирани над 250 участъка с висока концентрация на гонки и дрифтове в цялата страна, като най-много са в градовете София, Пловдив, Пазарджик и Варна.

Към 3 септември 2026 г., поради засиления контрол, извършван от органите на Пътна полиция, 220 от тези участъци, вече не се посещават от авто-мото любители. Там се осъществява системно полицейско присъствие, като контролната дейност е насочена към установяване и пресичане на подобен род деяния, характеризиращи се с висока степен на обществена опасност.

„Имаме необходимата воля да реализираме действия, с които да създадем условия за разрешаване на трупаните с години проблеми в системата на пътната сигурност“ – подчерта вътрешният министър Иван Демерджиев по време на парламентарния контрол.

При работата за противодействие на незаконните гонки се използват различни форми и методи на въздействие – чрез необозначени служебни автомобили, полицейски мотоциклети и безпилотни летателни средства /дронове/, с цел обхващане на всички групи участници в движението. Всяка областна дирекция на МВР идентифицира местата, където има условия за провеждане на незаконни високоскоростни състезания, гонки и демонстративно рисково управление на моторни превозни средства, включително дрифт и предлага мерки за тяхното недопускане. За целта се следи и анализира информацията, постъпваща от интернет пространството, социалните мрежи, мобилните приложения, сигналите от граждани, както и от оперативно-издирвателната дейност.

Активно се работи и за реализиране на административно наказателна отговорност спрямо водачи с множество нарушения на Закона за движението по пътищата, включително чрез ускоряване на процедурите по връчване на наказателни постановления и осъществяване на последващ контрол по изпълнението на наложените санкции. Провеждат се специализирани полицейски операции, насочени към установяване, ограничаване и недопускане на нарушения на Закона за движението по пътищата и Кодекса за застраховането. Контролната дейност е фокусирана върху нарушенията, които формират най-висок риск от настъпване на тежки пътнотранспортни произшествия, както и върху водачи с установено системно противоправно поведение.

„Не трябва да забравяме, че отношението към безопасността на движението в едно общество започва още в семейството. Възпитанието, достатъчно ранното обучение и надграждането с примери, които дава всеки един от нас, са основа за формирането на разумно поведение на пътя“ – отбеляза още министър Демерджиев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 0 Отговор
    ялов е мами

    12:42 04.09.2026

  • 2 Прогресивни съветски шарлатани !

    9 0 Отговор
    То проблеми има, но който и да пипнете става все по голям проблема и се добавят нови.
    Най добре е нищо да не правите, защото положението става катастрофално.

    12:43 04.09.2026

  • 3 какво точно ще преодолеете

    6 1 Отговор
    НОВА пътна маркировка издържа 15 дни преди да изчезне във Времето. Полагат я само за снимката придружаваща фактурата. КРАЖБИ

    Коментиран от #8

    12:43 04.09.2026

  • 4 Анонимен

    4 1 Отговор
    Години бяхте служебници и всичко занемарихте Оставка на радевите 411 имота и милиони червеният другар е заделил оставка

    12:46 04.09.2026

  • 5 При тая Икономическа Сигурност !

    4 0 Отговор
    На Тази Политическа Сигурност !

    Пътната Сигурност !

    Ни Се Вижда !

    Като Бял Кахър !

    А Вие !

    Не можетне Да се Справите !

    Дори С Нея !

    12:48 04.09.2026

  • 6 Селянин

    7 0 Отговор
    Тоя заяви преди месец, и че няма да се крият в храстите, но не са мръднали от старите си места хранилки. Нищо не се е променило. Не става с думи, дела трябват.

    12:48 04.09.2026

  • 7 замислен

    5 0 Отговор
    Знака зад дърво или в храсти и не се вижда а след това скрита патрулка и камера? Няма ли да им дойде на акъла, че знаците не са поставени за да ни предупреждават и ограничават скоростта а не да са за "хранилка".

    12:49 04.09.2026

  • 8 честен ционист

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "какво точно ще преодолеете":

    Има напредък някакъв с маркировката. Преди гербаджийте слагаха някаква латексвова долнопробна боя. Тези полагат маркировка с натрошени стъкълца, за да отразява по-хубаво. Проблемът е, че слагат матриал като за бог да прости, а една маркировка, за да е трайна трябва да е дебела поме 0,5 см.

    12:49 04.09.2026

  • 9 Неволя

    5 0 Отговор
    Имате воля , но нямате акъл . Досега само лъжи от господина , вече не ви вярвам .

    12:51 04.09.2026

  • 10 Ггг

    1 2 Отговор
    Стига сте го мислили ,много просто не камери а голяма глоба за дистанция и говорене по телефон

    12:51 04.09.2026

  • 11 МПС

    2 0 Отговор
    Всяка вечер сме на гонките

    12:54 04.09.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    Пълно олиго баце!
    Гонките и дрифтовете му били проблем - на тия 250 "участъка" колко катастрофи от дрифт и гонки са станали?!!!

    Това, което Дерменджиев готви не е пътна безопасност, а повишаване на приходите - поредно! Безумен тъпан - пореден!

    12:58 04.09.2026

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