Иван Демерджиев обсъжда сигурността на ЕС във Варшава

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев замина на работно посещение в полската столица Варшава. Основен фокус на визитата е координацията между държавите членки за гарантиране на сигурността в Европейския съюз и противодействието на организираната престъпност.

Програмата на посещението предвижда двустранни разговори на високо ниво. Иван Демерджиев ще се срещне със своя полски колега Марчин Кервински, който ръководи Министерството на вътрешните работи на Полша. Според предварителната информация от министерството, двамата ще обсъдят конкретни стъпки за задълбочаване на сътрудничеството, като специален акцент ще бъде поставен върху борбата с киберпрестъпленията.

Ключов момент във визитата е посещението в централата на Европейската агенция за гранична и брегова охрана Фронтекс. Българският вътрешен министър ще проведе работна среща с изпълнителния директор на структурата Ханс Лейтенс. Дневният ред включва въпроси, свързани със защитата на външните граници на Европейския съюз, ефективното противодействие на незаконната миграция, както и бъдещото развитие на оперативните възможности и капацитета на агенцията.

Темата за сигурността в дигиталната среда е продължение на заявките, направени от ръководството на МВР по-рано този месец. По време на брифинг в Министерския съвет на 19 август Иван Демерджиев подчерта острата нужда от повишаване на ефективността в тази сфера:

„Тенденцията за ръст на киберпрестъпността се наблюдава както на национално ниво, така и в Европейския съюз, поради което е необходимо изграждането на работещи структури за противодействие.“

От МВР уточняват, че дирекция „Киберпрестъпност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ извършва ежедневен мониторинг на мрежата. По думите на министъра, вече са идентифицирани и свалени хиляди видеоматериали и публикации, нарушаващи законовите норми и правилата на социалните мрежи. На фона на отчетливото увеличаване на дигиталните престъпления през последните години обаче, капацитетът на ГДБОП остава недостатъчен, за да обхване ефективно цялата територия на страната.