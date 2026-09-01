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Иван Демерджиев обсъжда сигурността на ЕС във Варшава

Иван Демерджиев обсъжда сигурността на ЕС във Варшава

1 Септември, 2026 08:07 443 11

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  • мвр

Ключов момент във визитата е посещението в централата на Европейската агенция за гранична и брегова охрана Фронтекс

Иван Демерджиев обсъжда сигурността на ЕС във Варшава - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев замина на работно посещение в полската столица Варшава. Основен фокус на визитата е координацията между държавите членки за гарантиране на сигурността в Европейския съюз и противодействието на организираната престъпност.

Програмата на посещението предвижда двустранни разговори на високо ниво. Иван Демерджиев ще се срещне със своя полски колега Марчин Кервински, който ръководи Министерството на вътрешните работи на Полша. Според предварителната информация от министерството, двамата ще обсъдят конкретни стъпки за задълбочаване на сътрудничеството, като специален акцент ще бъде поставен върху борбата с киберпрестъпленията.

Ключов момент във визитата е посещението в централата на Европейската агенция за гранична и брегова охрана Фронтекс. Българският вътрешен министър ще проведе работна среща с изпълнителния директор на структурата Ханс Лейтенс. Дневният ред включва въпроси, свързани със защитата на външните граници на Европейския съюз, ефективното противодействие на незаконната миграция, както и бъдещото развитие на оперативните възможности и капацитета на агенцията.

Темата за сигурността в дигиталната среда е продължение на заявките, направени от ръководството на МВР по-рано този месец. По време на брифинг в Министерския съвет на 19 август Иван Демерджиев подчерта острата нужда от повишаване на ефективността в тази сфера:

„Тенденцията за ръст на киберпрестъпността се наблюдава както на национално ниво, така и в Европейския съюз, поради което е необходимо изграждането на работещи структури за противодействие.“

От МВР уточняват, че дирекция „Киберпрестъпност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ извършва ежедневен мониторинг на мрежата. По думите на министъра, вече са идентифицирани и свалени хиляди видеоматериали и публикации, нарушаващи законовите норми и правилата на социалните мрежи. На фона на отчетливото увеличаване на дигиталните престъпления през последните години обаче, капацитетът на ГДБОП остава недостатъчен, за да обхване ефективно цялата територия на страната.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    6 0 Отговор
    Браво, госпожо Атанасова!!! Усмихнахте ми деня!!! Тази сутрин никой не успя да сътвори толкова смешно заглавие, като - "Демерджиев обсъжда"...
    Нещо си в ЕС...

    08:10 01.09.2026

  • 2 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    След арестите в Струмяни Урсула може да спи спокойно.

    08:11 01.09.2026

  • 3 Такъв

    2 0 Отговор
    пример за сигурност в държавата е тоя мазен милиардер , че само той липсва на обсъждането във Варшава .

    08:15 01.09.2026

  • 4 в кратце

    1 0 Отговор
    В полската столица Варшава да не вземе да изработи някоя глинена тухла с вар,която не шава.

    08:15 01.09.2026

  • 5 Васил

    1 0 Отговор
    Оправи България и хукна към Варшава.

    08:15 01.09.2026

  • 6 Ваню Съм

    2 0 Отговор
    Продавате ли апартаменти във Варшава?

    08:16 01.09.2026

  • 7 щурецъ

    0 0 Отговор
    Българската армия няма съвременни оръжия,америте ни лъжат за самолетите,няма средства за нови униформи и обувки,за заплати не ми се споменава,изобщо пълна скръб отвсякъде!

    08:18 01.09.2026

  • 8 Трол

    1 0 Отговор
    Полша е една от най-сигурните държави в ЕС и трябва да бъде пример за всички останали.

    08:20 01.09.2026

  • 9 Хайде

    2 0 Отговор
    Г-н Министър съкращавайте пенсионерите и телкаджиите в МВР и дебелаците,че се изложиха в Струмяни

    08:23 01.09.2026

  • 10 Крайният срок

    2 0 Отговор
    беше вчера за истината около Петрохан. Явно сигурността на ЕС го е спряла.. Твърде много лъжи и некадърност се събраха...

    08:29 01.09.2026

  • 11 Ако Русия

    1 0 Отговор
    използва някога ТЯО,ще е именно в Полша! Толкова за"сигурността"!

    08:32 01.09.2026

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