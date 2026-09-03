Задържаната в Струмяни: МВР иска да ме мачка, но Левски, Яне и Бог ме пазят

"Полицаите и МВР искат да ме мачкат. Да, ама няма да стане“. Това каза във видео в социалните мрежи Гергана Петрова, която беше отведена от полицията по време на посещението на премиера Румен Радев в Струмяни. То се появи малко след днешните изявления на вътрешния министър Иван Демерджиев за нея, съобщи Нова тв.
По-рано през деня министърът заяви, че Петрова е била задържана в миналото във връзка с разследване на убийство. По думите му тя е била заподозряна като поръчител на жестокото убийство на мъжа, с когото живеела на съпружески начала. Демерджиев уточни, че разследването по случая продължава. Петрова не коментира твърдението му, че е била заподозряна по разследване за убийство.
След изявлението на Демерджиев тя беше категорична, че няма да се откаже от обществените каузи, които защитава. „Ако щете ме арестувайте втори път, арестувайте ме трети път, арестувайте ме десети път, сложете ме в затвора, обаче аз ще продължа да защитавам хората тук, да снимам незаконната сеч в Пирин и да махна омразното ВиК - Благоевград от община Струмяни, както съм обещала на всички хора тук“, заяви Петрова.
Петрова завърши емоционално изявлението си с думите: „Това е моята кола - Левски, Яне и Господ ме пазят, разбрахте ли?“.
Вътрешният министър коментира случая преди изслушването си в парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. Въпреки информацията, която изнесе за предишните контакти на Петрова с органите на реда, Демерджиев призна, че действията на полицията при посещението на премиера в Струмяни не са били адекватни.
„Има пропуски в цялостната организация при посещението на премиера в Струмяни. Мястото на областния директор е на терен - лично трябва да ръководи хората си. Полицаите нямаха бодикамери. Имало е основания да бъде проверена въпросната дама. Това не е първият ѝ сблъсък с полицията. Поведението ѝ е било странно, не е разполагала с документи, но не се е налагало задържане. Това е грешно решение“, заяви министърът.
Той посочи още, че директорът на Областната дирекция на МВР не е докладвал за случая нито на него, нито на главния секретар. На Инспектората на МВР е възложена подробна проверка на действията на служителите и организацията на полицейската операция.
Според Демерджиев предишните контакти на Петрова с полицията са давали основание служителите да подходят с повишено внимание, тъй като тя се е намирала в близост до лице, охранявано от Националната служба за охрана.
„Госпожата е имала нееднократно досег с полицията, а когато такъв човек се намира до охраняван от НСО, нормално е да се подходи внимателно, но въпреки това действията на полицаите на място и на ръководителите им не са адекватни“, заяви вътрешният министър.
Гергана Петрова беше отведена от полицаи на 28 август по време на посещението на премиера Румен Радев в пострадалата от наводнения община Струмяни. Случаят предизвика въпроси около действията на органите на реда, а министър-председателят разпореди проверка.
Демерджиев впоследствие заяви, че не е имало необходимост жената да бъде задържана, и определи решението на служителите на място като грешка. Проверката на Инспектората на МВР трябва да установи както действията на конкретните полицаи, така и евентуалните пропуски в ръководството и организацията на охраната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да бе
17:05 03.09.2026
2 честен ционист
17:06 03.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Спецназ
РАЗКРИТО ли е Убийството,
в което като заподозряна е била Гергана??
Или "Делото" още е на "трупчета" и
ТАЯ се бута до Премиера без Документи и аругантно??
ПФУ!! Ти Е.А и Димокрацията и СВЕ!!
Аман от К.рви! Така вика съседа ми....
17:07 03.09.2026
5 Милиционери Сър !
17:08 03.09.2026
6 4-ти км.
17:09 03.09.2026
7 Хихи
17:10 03.09.2026
8 Спецназ
Утре ако ме арестува Полицията,
трябва да ОРЕВА СВЕТО ЛИ??
Има си Закони и така всичко ще се изясни ,
ама К.Чката нЕма нерви да чЕка-
дадена е на линия за ПРОВОКАЦИЯ!
ФАКТ!
17:10 03.09.2026
9 ДС Прогресивно Ново начало
Уж никой не им докладвал, пък изведнъж, след 10 дена ровене, намериха причината за да я арестуват. 🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #37
17:11 03.09.2026
10 Гошо
17:12 03.09.2026
11 Навъдиха се много КуКу та
17:13 03.09.2026
12 ДрайвингПлежър
17:14 03.09.2026
13 Овцата си търси падар да я дои
Ето как се разигра поредният акт от институционалната комедия на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ):
1️⃣ КЗК върна чуждия кандидат в играта: След първоначалния опит за отстраняване, Комисията за защита на конкуренцията отмени порочното решение на ДППИ и върна световния лидер в драгажа (DEME Dredging NV) за повторно разглеждане.
2️⃣ 10 МИЛИОНА ЕВРО ПО-ЕВТИНО: При отварянето на ценовите предложения лъсна огромната разлика. Офертата на чуждестранния кандидат се оказа с близо 10 милиона евро по-ниска (над 20.2 млн. лева с ДДС по-евтина!) от тази на българския участник с руските дълбачки – значително под тавана на европейското финансиране.
3️⃣ Пародия с техническите оценки: За да тушира ценовия превес, комисията на ДППИ реши, че най-големият драгажен оператор в света с десетилетия опит в глобален мащаб „не разбира“ от екологични мерки и му даде срязана техническа оценка (28.52 т. срещу 40 т. за местния конкурент).
4️⃣ Въпреки срязаните технически точки, поради огромната ценова разлика, по заложената математическа формула за оценка чуждестранният кандидат ПАК ПЕЧЕЛИ I-во място (с 88.52 т. срещу 81.13 т. за по-скъпата оферта).
5️⃣ План Б – дисквалификация и прекратяване
17:14 03.09.2026
14 Има ни пак
17:14 03.09.2026
15 Стара чанта
17:15 03.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 На тази другарка
17:16 03.09.2026
18 Чума
17:16 03.09.2026
19 Хаха
17:16 03.09.2026
20 Ко речи?
17:17 03.09.2026
21 Знаем си правата бе
17:19 03.09.2026
22 НИЩО МУ НЯМА
17:20 03.09.2026
23 Босфортв
17:21 03.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 А бе
17:23 03.09.2026
26 Колев
17:25 03.09.2026
27 Кочо
17:26 03.09.2026
28 Фют
Нали, така се прави?
17:27 03.09.2026
29 Спиро
17:29 03.09.2026
30 Дид
Коментиран от #36
17:29 03.09.2026
31 След ареста и
17:32 03.09.2026
32 Някой
17:33 03.09.2026
33 007
17:33 03.09.2026
34 Всеки е виновен до доказване на противно
Кой уби Алексей Петров и Къро?
Демерджиев замазва полицейщината с лъжа и клевета.
Тази жена е минала през прокуратура и съд, защото е била третирана по схемата - битово убийство - основен заподозрян: съпруг, любовник и до там със събирането на доказателства. Съдът бил на друго мнение, но това не пречи да се хвърля помия срещу неудобните.
Така работи демокрацията - всеки дръзнал да търси истина и справедливост е терорист или най-малко луд.
17:34 03.09.2026
35 .....
17:37 03.09.2026
36 Доротея
До коментар #30 от "Дид":Може, би, господине! Показваха по телевизията как двама тъмни американски полицаи се опитват да задържат огромен като малък кита авроамериканец! Той лежеше по очи и отказа да изпълни молбите им да си извади ръцете от под туловището си и ги постави на гърба, за да му бъдат поставени белезници! Тогава бе предупреден, че ще използват физическа сила и помощни средстава! Пак не се подчинява! Тогава, единия полицай насочи револвер, а другия започна да го налага с някаква малка, колкото антена на лек автомобил палчица! След няколко удара, лицето прилежно си подаде ръцете и те му поставиха прангите! Ако бе тръгнал да се бори с тях, револверът вече бе насочен! Друг е случаят, когато душиха задържан и бяха осъдени на по над 20 години затвор!
17:38 03.09.2026
37 .....
До коментар #9 от "ДС Прогресивно Ново начало":По-скоро от кривата глава мирчев... или от батинския тигър атанасов
17:40 03.09.2026
38 Боже пази България от мунчо
17:41 03.09.2026
39 ПЪЛНИ Глупости
Коментиран от #52
17:42 03.09.2026
40 Тази е болна!
Коментиран от #66
17:42 03.09.2026
41 Истината
Коментиран от #44
17:42 03.09.2026
42 Тасе Пеловски
17:43 03.09.2026
43 Здрасти
17:44 03.09.2026
44 ПСИХИАТЪР
До коментар #41 от "Истината":ТОВА ЗА ЧЕ Е ШЛИБКА ОБРУШЕНА ГО ПИСАХ ТОЧНО ПО ВРЕМЕ НА АРЕСТА И. ТАЯ БЕШЕ НА МЕТЪР ОТ РАДЕВ СНИМА ГО СЛУША ВСИЧКО И СЕ ЯДОСА ЧЕ ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ НА БАБИ ДЯДОВЦИ И ХОРА ОБИКНОВЕННИ. И ЗАПАЛИ МЕТЛАТА. И ЧУХ ЧЕ И Е РАЗСЛЕДВАНА ЗА ЖЕСТОКОТО УБИЙСТВО НА МЪЖА С КОГОТО Е ЖИВЯЛА.
17:48 03.09.2026
45 Мдаа
17:49 03.09.2026
46 Коркозъбел
17:49 03.09.2026
47 Анета
17:50 03.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Гери Петроханскь
17:51 03.09.2026
51 Ивелин Михайлов
17:51 03.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Жендърка
17:51 03.09.2026
54 Браво
17:51 03.09.2026
55 Охо Бохо
17:52 03.09.2026
56 Гери Попгеоргиева
17:53 03.09.2026
57 Лена
17:54 03.09.2026
58 Хрисо Торунчев
17:54 03.09.2026
59 хихи
17:55 03.09.2026
60 Младенка
17:55 03.09.2026
61 хитлер
17:58 03.09.2026
62 Друга жена
17:58 03.09.2026
63 Чики-Рики
17:58 03.09.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 КАРЛУКОВО
17:59 03.09.2026
66 Анонимен
До коментар #40 от "Тази е болна!":Прочетох от 40 до края написаните коментари Простотия невиждана на необразовани индивиди
17:59 03.09.2026
67 Всички
Като валяк са, може да имат по 3 кредита но се оправят
17:59 03.09.2026
68 Отговори?
Изринаха ли тинята от селото? Хората имат ли вода? Ще получат ли адекватни обезщетения за нанесените им щети?
18:10 03.09.2026