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Задържаната в Струмяни: МВР иска да ме мачка, но Левски, Яне и Бог ме пазят

Задържаната в Струмяни: МВР иска да ме мачка, но Левски, Яне и Бог ме пазят

3 Септември, 2026 17:02 1 360 68

  • гергана петрова-
  • мвр-
  • струмяни-
  • иван демерджиев

Гергана Петрова беше категорична, че няма да се откаже от обществените каузи, които защитава

Задържаната в Струмяни: МВР иска да ме мачка, но Левски, Яне и Бог ме пазят - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Полицаите и МВР искат да ме мачкат. Да, ама няма да стане“. Това каза във видео в социалните мрежи Гергана Петрова, която беше отведена от полицията по време на посещението на премиера Румен Радев в Струмяни. То се появи малко след днешните изявления на вътрешния министър Иван Демерджиев за нея, съобщи Нова тв.

По-рано през деня министърът заяви, че Петрова е била задържана в миналото във връзка с разследване на убийство. По думите му тя е била заподозряна като поръчител на жестокото убийство на мъжа, с когото живеела на съпружески начала. Демерджиев уточни, че разследването по случая продължава. Петрова не коментира твърдението му, че е била заподозряна по разследване за убийство.

След изявлението на Демерджиев тя беше категорична, че няма да се откаже от обществените каузи, които защитава. „Ако щете ме арестувайте втори път, арестувайте ме трети път, арестувайте ме десети път, сложете ме в затвора, обаче аз ще продължа да защитавам хората тук, да снимам незаконната сеч в Пирин и да махна омразното ВиК - Благоевград от община Струмяни, както съм обещала на всички хора тук“, заяви Петрова.

Петрова завърши емоционално изявлението си с думите: „Това е моята кола - Левски, Яне и Господ ме пазят, разбрахте ли?“.

Вътрешният министър коментира случая преди изслушването си в парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. Въпреки информацията, която изнесе за предишните контакти на Петрова с органите на реда, Демерджиев призна, че действията на полицията при посещението на премиера в Струмяни не са били адекватни.

„Има пропуски в цялостната организация при посещението на премиера в Струмяни. Мястото на областния директор е на терен - лично трябва да ръководи хората си. Полицаите нямаха бодикамери. Имало е основания да бъде проверена въпросната дама. Това не е първият ѝ сблъсък с полицията. Поведението ѝ е било странно, не е разполагала с документи, но не се е налагало задържане. Това е грешно решение“, заяви министърът.

Той посочи още, че директорът на Областната дирекция на МВР не е докладвал за случая нито на него, нито на главния секретар. На Инспектората на МВР е възложена подробна проверка на действията на служителите и организацията на полицейската операция.

Според Демерджиев предишните контакти на Петрова с полицията са давали основание служителите да подходят с повишено внимание, тъй като тя се е намирала в близост до лице, охранявано от Националната служба за охрана.

„Госпожата е имала нееднократно досег с полицията, а когато такъв човек се намира до охраняван от НСО, нормално е да се подходи внимателно, но въпреки това действията на полицаите на място и на ръководителите им не са адекватни“, заяви вътрешният министър.

Гергана Петрова беше отведена от полицаи на 28 август по време на посещението на премиера Румен Радев в пострадалата от наводнения община Струмяни. Случаят предизвика въпроси около действията на органите на реда, а министър-председателят разпореди проверка.

Демерджиев впоследствие заяви, че не е имало необходимост жената да бъде задържана, и определи решението на служителите на място като грешка. Проверката на Инспектората на МВР трябва да установи както действията на конкретните полицаи, така и евентуалните пропуски в ръководството и организацията на охраната.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да бе

    40 11 Отговор
    Като не е имала лична карта и не са знаели коя е, от къде са знаели, че имала предишни контакти с полицията?

    17:05 03.09.2026

  • 2 честен ционист

    6 3 Отговор
    Мошко е спекъл, че са му пратили Ласточки

    17:06 03.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Спецназ

    42 6 Отговор
    И?????

    РАЗКРИТО ли е Убийството,

    в което като заподозряна е била Гергана??

    Или "Делото" още е на "трупчета" и
    ТАЯ се бута до Премиера без Документи и аругантно??

    ПФУ!! Ти Е.А и Димокрацията и СВЕ!!

    Аман от К.рви! Така вика съседа ми....

    17:07 03.09.2026

  • 5 Милиционери Сър !

    20 13 Отговор
    Милиционерите я арестуваха след като 10 мин. ходи на 2 метра от Мунча и го снима, и точно преди да започнаха да се задават въпроси тия от УБО са казали на милиционерите да я разкарат. Има го на видеата в мрежата.

    17:08 03.09.2026

  • 6 4-ти км.

    47 8 Отговор
    Ако тази госпожа е казала това веднага я пратете за освидетелстване докато не е станало късно?

    17:09 03.09.2026

  • 7 Хихи

    34 9 Отговор
    тази да си вее укристанското знаме и да не осквернява името на Ботев и Левски...

    17:10 03.09.2026

  • 8 Спецназ

    19 8 Отговор
    О КО??

    Утре ако ме арестува Полицията,

    трябва да ОРЕВА СВЕТО ЛИ??
    Има си Закони и така всичко ще се изясни ,

    ама К.Чката нЕма нерви да чЕка-
    дадена е на линия за ПРОВОКАЦИЯ!

    ФАКТ!

    17:10 03.09.2026

  • 9 ДС Прогресивно Ново начало

    12 15 Отговор
    Тая версия няма начин да не е измислена от oлиroФpeHa Иво Христов .
    Уж никой не им докладвал, пък изведнъж, след 10 дена ровене, намериха причината за да я арестуват. 🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #37

    17:11 03.09.2026

  • 10 Гошо

    28 7 Отговор
    Тая че си търсеше боя ,търсеше го ,ама жалко ,че само глоба си намери

    17:12 03.09.2026

  • 11 Навъдиха се много КуКу та

    25 6 Отговор
    в таз България! гИргана пИтрова!

    17:13 03.09.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    19 6 Отговор
    Май не е сама, някой и говори и на тая кака

    17:14 03.09.2026

  • 13 Овцата си търси падар да я дои

    0 0 Отговор
    Ако не са руски, не ви щем дълбачките. ДППИ прекрати обществената поръчка за капиталното драгиране на Пристанище Бургас (за 28 млн. евро). Защото белгийският конкурент на българо-руската корупционна схема даде с 10 милиона евро по-ниска цена!
    Ето как се разигра поредният акт от институционалната комедия на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ):
    1️⃣ КЗК върна чуждия кандидат в играта: След първоначалния опит за отстраняване, Комисията за защита на конкуренцията отмени порочното решение на ДППИ и върна световния лидер в драгажа (DEME Dredging NV) за повторно разглеждане.
    2️⃣ 10 МИЛИОНА ЕВРО ПО-ЕВТИНО: При отварянето на ценовите предложения лъсна огромната разлика. Офертата на чуждестранния кандидат се оказа с близо 10 милиона евро по-ниска (над 20.2 млн. лева с ДДС по-евтина!) от тази на българския участник с руските дълбачки – значително под тавана на европейското финансиране.
    3️⃣ Пародия с техническите оценки: За да тушира ценовия превес, комисията на ДППИ реши, че най-големият драгажен оператор в света с десетилетия опит в глобален мащаб „не разбира“ от екологични мерки и му даде срязана техническа оценка (28.52 т. срещу 40 т. за местния конкурент).
    4️⃣ Въпреки срязаните технически точки, поради огромната ценова разлика, по заложената математическа формула за оценка чуждестранният кандидат ПАК ПЕЧЕЛИ I-во място (с 88.52 т. срещу 81.13 т. за по-скъпата оферта).
    5️⃣ План Б – дисквалификация и прекратяване

    17:14 03.09.2026

  • 14 Има ни пак

    18 5 Отговор
    Тая говори глупости. Полицията може да я смачка, когато си поиска. Не е в нейна полза да се заяжда. Да не говорим, че могат да и се изфабрикуват купища престъпления и да не види бял ден. И никой адвокат няма да може да и помогне.

    17:14 03.09.2026

  • 15 Стара чанта

    17 6 Отговор
    Тази отчаяна застаряла инфлуенсърка смъртонисно опасна. Малко черната вдовица.

    17:15 03.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 На тази другарка

    10 4 Отговор
    много и говорят звездите....

    17:16 03.09.2026

  • 18 Чума

    11 4 Отговор
    Тези, които си въобразява, че я пазят, себе си не са опазили! Единия е разпнат, другия обесен, третият - застрелян! Доста куха лейка! Предписание за лек - психиатър, магаре!

    17:16 03.09.2026

  • 19 Хаха

    18 5 Отговор
    Платената НПО - провокаторка хептен е изплискала легена. Псевдо журналистка .

    17:16 03.09.2026

  • 20 Ко речи?

    11 4 Отговор
    "Полицаите и МВР искат да ме мачкат. Да, ама няма да стане“ Ако си носиш личната карта и журналистическата карта може да говориш за това. Не може да искаш да задаваш въпроси на премиера без да сси носиш лични документи. Колкото до милиционерските изцепки това е друга тема. Търсена провокация получен отговор. Факти, едва ли това е топ новина, че някой нещо казал

    17:17 03.09.2026

  • 21 Знаем си правата бе

    16 4 Отговор
    Стига вече ни занимавайте с тая никаквица дето се изживява на важна.

    17:19 03.09.2026

  • 22 НИЩО МУ НЯМА

    4 10 Отговор
    ИДВА ДИКТАТУРА НА ТРИ/4 ЧОРАПИ☝

    17:20 03.09.2026

  • 23 Босфортв

    3 2 Отговор
    А ако беше на мястото си в Ергенът и стари каки, щеше да е по - малко нервна.

    17:21 03.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 А бе

    7 3 Отговор
    Трябва да си в Сливен за по дълго пл-щ--ке

    17:23 03.09.2026

  • 26 Колев

    8 4 Отговор
    Поредната кукавела. Мястото й е в психиатрията под ключ.

    17:25 03.09.2026

  • 27 Кочо

    6 2 Отговор
    Цяла седмица се занимавате с тая мадама и до сега не видях правилен коментар за действията на блюстителите на реда!? Как може такова нещо!?!? Всеки като мен, без образование, веднага щеше да прецени, че госпожа журналистката трябваше спешно да бъде отнесена от Спешна помощ! Вместо да и осигурят линейка, те се боричкат с нея и станаха за резил!

    17:26 03.09.2026

  • 28 Фют

    2 2 Отговор
    Затова, когато органите на реда, които и да са те, искат да се Представя, се Представям като мултимилионерка с личен шофьор и успешен бизнес.
    Нали, така се прави?

    17:27 03.09.2026

  • 29 Спиро

    2 3 Отговор
    С тея големи бомби и аз искам да я мачкам..

    17:29 03.09.2026

  • 30 Дид

    5 4 Отговор
    За неподчинение към полицейски служител в щатите щяха да я смачкат от бой! Не разбирам упоритостта и, но за мен не е права. Дори поведението и насърчава хулиганията.

    Коментиран от #36

    17:29 03.09.2026

  • 31 След ареста и

    5 1 Отговор
    ,че е без документи е трябвало да сезират Агенция по закрила на детето. Тя обикаля селото по цял ден, независимо от причините, но детето е само!! Тя самата казва, пуснете ме при детето! Сигурно редовно е така. Комшиите и знаят по добре от нея дали е всекидневие.

    17:32 03.09.2026

  • 32 Някой

    6 1 Отговор
    Лоша работа като повярваш, че си фактор.

    17:33 03.09.2026

  • 33 007

    6 1 Отговор
    Силна защита,Духове, Извънземни!!!

    17:33 03.09.2026

  • 34 Всеки е виновен до доказване на противно

    2 1 Отговор
    Кой екзекутира мъжете от Петрохан и Околчица? Прокуратурата и Демерджиев още ли са заседнали на педофили, секта и ритуално самоубийство?
    Кой уби Алексей Петров и Къро?
    Демерджиев замазва полицейщината с лъжа и клевета.
    Тази жена е минала през прокуратура и съд, защото е била третирана по схемата - битово убийство - основен заподозрян: съпруг, любовник и до там със събирането на доказателства. Съдът бил на друго мнение, но това не пречи да се хвърля помия срещу неудобните.
    Така работи демокрацията - всеки дръзнал да търси истина и справедливост е терорист или най-малко луд.

    17:34 03.09.2026

  • 35 .....

    5 3 Отговор
    Лекувайте я тази кукумявка... Пълно кукуригу....

    17:37 03.09.2026

  • 36 Доротея

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Дид":

    Може, би, господине! Показваха по телевизията как двама тъмни американски полицаи се опитват да задържат огромен като малък кита авроамериканец! Той лежеше по очи и отказа да изпълни молбите им да си извади ръцете от под туловището си и ги постави на гърба, за да му бъдат поставени белезници! Тогава бе предупреден, че ще използват физическа сила и помощни средстава! Пак не се подчинява! Тогава, единия полицай насочи револвер, а другия започна да го налага с някаква малка, колкото антена на лек автомобил палчица! След няколко удара, лицето прилежно си подаде ръцете и те му поставиха прангите! Ако бе тръгнал да се бори с тях, револверът вече бе насочен! Друг е случаят, когато душиха задържан и бяха осъдени на по над 20 години затвор!

    17:38 03.09.2026

  • 37 .....

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "ДС Прогресивно Ново начало":

    По-скоро от кривата глава мирчев... или от батинския тигър атанасов

    17:40 03.09.2026

  • 38 Боже пази България от мунчо

    6 4 Отговор
    Златния пръч мунчо го е страх от една женска.Егати смешниците са тия агресисти.Сега ще създадат на жената досие на у.ийца и пр,стъпница.Ти са способни на това.

    17:41 03.09.2026

  • 39 ПЪЛНИ Глупости

    7 1 Отговор
    3/4 От коментарите са като за иди0те ,докато така си траете и реагирате ТАКА ,така ще живеете !!Поклонени и на колене ,ако има 100 като тази жена толкова !А в "територията" се правете на "родолюбци" патреоти" и подобни !! И нека ви мачкат и няма да се оплаквате и да мърдате че всяко мърдане е още 10 см унетре !!

    Коментиран от #52

    17:42 03.09.2026

  • 40 Тази е болна!

    7 4 Отговор
    Вече си пролича. Това нейното поведение не е нормално.

    Коментиран от #66

    17:42 03.09.2026

  • 41 Истината

    5 4 Отговор
    Тази особа, погледната внимателно от дори един обикновен психиатър , ще се установи, че нещо й хлопа дъската или е доста умела интригантка, търсеща популярност.

    Коментиран от #44

    17:42 03.09.2026

  • 42 Тасе Пеловски

    0 2 Отговор
    Вие българите защо се месите в македонските работи?

    17:43 03.09.2026

  • 43 Здрасти

    3 2 Отговор
    Тая защо намиса името на Левски и Яне? Мирише нещо тук!

    17:44 03.09.2026

  • 44 ПСИХИАТЪР

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Истината":

    ТОВА ЗА ЧЕ Е ШЛИБКА ОБРУШЕНА ГО ПИСАХ ТОЧНО ПО ВРЕМЕ НА АРЕСТА И. ТАЯ БЕШЕ НА МЕТЪР ОТ РАДЕВ СНИМА ГО СЛУША ВСИЧКО И СЕ ЯДОСА ЧЕ ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ НА БАБИ ДЯДОВЦИ И ХОРА ОБИКНОВЕННИ. И ЗАПАЛИ МЕТЛАТА. И ЧУХ ЧЕ И Е РАЗСЛЕДВАНА ЗА ЖЕСТОКОТО УБИЙСТВО НА МЪЖА С КОГОТО Е ЖИВЯЛА.

    17:48 03.09.2026

  • 45 Мдаа

    5 2 Отговор
    Тази освен, че е поръчала мъжа до себе си, не е със всичкия си.Левски и Яне не можаха себе си да опазят, та нея ли, а Бог, когото е поставила след тях, забавя, но не забравя.

    17:49 03.09.2026

  • 46 Коркозъбел

    3 4 Отговор
    Та ти си по-смачкана и от МВР ,айде скривай се получи вече твоите минути на слава !

    17:49 03.09.2026

  • 47 Анета

    4 3 Отговор
    Циркаджийка,коя си ти ма селска пръчк0. Едно изречение не можеш да кажеш правилно.

    17:50 03.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Гери Петроханскь

    5 2 Отговор
    Пак ли ти,разкарай се

    17:51 03.09.2026

  • 51 Ивелин Михайлов

    6 4 Отговор
    Таа е събирателен образ на електората на продължаваме подмяната

    17:51 03.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Жендърка

    3 3 Отговор
    Ти си свикнала да мачкаш,не да те мачкат!Това не е присъщо за една нормална жена!

    17:51 03.09.2026

  • 54 Браво

    3 5 Отговор
    Браво, моме. Точно така.

    17:51 03.09.2026

  • 55 Охо Бохо

    3 2 Отговор
    Кво стана с мъжа ти ?

    17:52 03.09.2026

  • 56 Гери Попгеоргиева

    4 1 Отговор
    Щете ме колете, щете ме бесете, аз съм крейзи укрофилка и ПпДБейка

    17:53 03.09.2026

  • 57 Лена

    1 1 Отговор
    Продължавай до се саморекламираш, така набираш фенове.

    17:54 03.09.2026

  • 58 Хрисо Торунчев

    3 2 Отговор
    С това живееш явно и се храниш, бърже към Украйна!

    17:54 03.09.2026

  • 59 хихи

    4 3 Отговор
    Чисто луда за връзване!? Защо са я отвързали?

    17:55 03.09.2026

  • 60 Младенка

    3 2 Отговор
    Откачалка! Ти сама се вкарваш между шамарите.😡 Ти си Ку-куууу

    17:55 03.09.2026

  • 61 хитлер

    2 2 Отговор
    Нахална и арогантна е кифлата не изпълнява пол.разпореждане и пречи на полицията да си върши работата.Да пробва в друга държава около нас какво ще и се случи- ще отнесе доста палки и шутове и ще помни кога се е оваряла на ченгета.Спред мен си заслужаваше боя и глобата.

    17:58 03.09.2026

  • 62 Друга жена

    3 2 Отговор
    Гергана,евала жено за смелостта .На теб само ,Шапки,долу и комплименти.Дано не четеш тук коментиращите.Господ да им прости.Те са ослепели и оглушели.

    17:58 03.09.2026

  • 63 Чики-Рики

    3 2 Отговор
    Тази, като я чуеш как говори само и ти става ясно, че,,не е сама,,!

    17:58 03.09.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 КАРЛУКОВО

    1 0 Отговор
    МИШКИТЕ Я ХАПЯТ ЯКО. НАШ КАДЪР ДА СЕ ВРЪЩА,ЩЕ Я ДОЛЕКУВАМЕ.БАНАНОВАТА РЕВОЛЮЦИЯ СИ ДАВА ПЛОДОВЕТЕ.

    17:59 03.09.2026

  • 66 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Тази е болна!":

    Прочетох от 40 до края написаните коментари Простотия невиждана на необразовани индивиди

    17:59 03.09.2026

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    Всички познаваме 45 годишни жени, оправни разведени с големи деца.
    Като валяк са, може да имат по 3 кредита но се оправят

    17:59 03.09.2026

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    Какво става в Струмяни? Още ли продължава бедственото положение? Кой е отговорен за бедствието?
    Изринаха ли тинята от селото? Хората имат ли вода? Ще получат ли адекватни обезщетения за нанесените им щети?

    18:10 03.09.2026

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