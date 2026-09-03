Задържаната в Струмяни: МВР иска да ме мачка, но Левски, Яне и Бог ме пазят

"Полицаите и МВР искат да ме мачкат. Да, ама няма да стане“. Това каза във видео в социалните мрежи Гергана Петрова, която беше отведена от полицията по време на посещението на премиера Румен Радев в Струмяни. То се появи малко след днешните изявления на вътрешния министър Иван Демерджиев за нея, съобщи Нова тв.

По-рано през деня министърът заяви, че Петрова е била задържана в миналото във връзка с разследване на убийство. По думите му тя е била заподозряна като поръчител на жестокото убийство на мъжа, с когото живеела на съпружески начала. Демерджиев уточни, че разследването по случая продължава. Петрова не коментира твърдението му, че е била заподозряна по разследване за убийство.

След изявлението на Демерджиев тя беше категорична, че няма да се откаже от обществените каузи, които защитава. „Ако щете ме арестувайте втори път, арестувайте ме трети път, арестувайте ме десети път, сложете ме в затвора, обаче аз ще продължа да защитавам хората тук, да снимам незаконната сеч в Пирин и да махна омразното ВиК - Благоевград от община Струмяни, както съм обещала на всички хора тук“, заяви Петрова.

Петрова завърши емоционално изявлението си с думите: „Това е моята кола - Левски, Яне и Господ ме пазят, разбрахте ли?“.

Вътрешният министър коментира случая преди изслушването си в парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. Въпреки информацията, която изнесе за предишните контакти на Петрова с органите на реда, Демерджиев призна, че действията на полицията при посещението на премиера в Струмяни не са били адекватни.

„Има пропуски в цялостната организация при посещението на премиера в Струмяни. Мястото на областния директор е на терен - лично трябва да ръководи хората си. Полицаите нямаха бодикамери. Имало е основания да бъде проверена въпросната дама. Това не е първият ѝ сблъсък с полицията. Поведението ѝ е било странно, не е разполагала с документи, но не се е налагало задържане. Това е грешно решение“, заяви министърът.

Той посочи още, че директорът на Областната дирекция на МВР не е докладвал за случая нито на него, нито на главния секретар. На Инспектората на МВР е възложена подробна проверка на действията на служителите и организацията на полицейската операция.

Според Демерджиев предишните контакти на Петрова с полицията са давали основание служителите да подходят с повишено внимание, тъй като тя се е намирала в близост до лице, охранявано от Националната служба за охрана.

„Госпожата е имала нееднократно досег с полицията, а когато такъв човек се намира до охраняван от НСО, нормално е да се подходи внимателно, но въпреки това действията на полицаите на място и на ръководителите им не са адекватни“, заяви вътрешният министър.

Гергана Петрова беше отведена от полицаи на 28 август по време на посещението на премиера Румен Радев в пострадалата от наводнения община Струмяни. Случаят предизвика въпроси около действията на органите на реда, а министър-председателят разпореди проверка.

Демерджиев впоследствие заяви, че не е имало необходимост жената да бъде задържана, и определи решението на служителите на място като грешка. Проверката на Инспектората на МВР трябва да установи както действията на конкретните полицаи, така и евентуалните пропуски в ръководството и организацията на охраната.