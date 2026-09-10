Валери Найденов пред ФАКТИ: Руският газ може да спаси германската промишленост (ВИДЕО)

Германия изостана много във военната промишленост. Това заяви пред Лили Маринкова в студиото на ФАКТИ журналистът Валери Найденов. Връщането към руския газ би спасило германската промишленост някой ден. Не се знае как точно ще стане - изгориха много мостове, коментира той и допълни, че САЩ са "отрязали" Германия и Европа от руските тръби, за да им препродават руски газ.
Целия разговор гледайте във видеото:
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Газпром
Коментиран от #4
15:06 10.09.2026
2 az СВО Победа 81
На никого няма да липсва....
15:07 10.09.2026
3 Русофил
15:08 10.09.2026
4 Повелята На ЕС !
До коментар #1 от "Газпром":-------------- !
15:10 10.09.2026
5 Абе дядка колко ти плати
15:10 10.09.2026
6 !!!?
Коментиран от #13
15:13 10.09.2026
7 приказки от 1001 нощ
"Германия изостана много във военната промишленост"
Що така Германия е Втората в света по износ на оръжие 2025 и 2026та до сега?
Коментиран от #11
15:13 10.09.2026
8 Трол
15:14 10.09.2026
9 Kaлпазанин
15:17 10.09.2026
10 оня с коня
15:19 10.09.2026
11 Всъщност
До коментар #7 от "приказки от 1001 нощ":Четвърта (6%дял) , основно увеличението е за Украйна . Но да , не е ясно защо Найденов е намесил военната промишленост . Може би не знаем контекста на разговора .
15:22 10.09.2026
12 Защо ни представяте
15:23 10.09.2026
13 Има
До коментар #6 от "!!!?":една мисъл - по добре да те замълчиш и да те помислят за глупак, отколото да си отвориш устата и да го докажеш. Толкова си далеч от истианта за Меркел - Путин,че няма накъде. Дори не си струва да ти се обяснява.. освен само 1.
Меркел нямаше да си къса сърцето, ако знаеше каква беля си вкарва като праща Урсула начелона ЕС, и последвалите я управляващи в Германия имаха топки и не си бяха събули панталоните и са се хвнали за палците.
15:24 10.09.2026
14 До къде в докарахме
Ааааахахаха
15:25 10.09.2026
15 хохо
Коментиран от #32, #37
15:26 10.09.2026
16 Ми вярно е
Кат си тъп, плащаш.
15:27 10.09.2026
17 Отстрани
Тоя филм свърши! Балонът се спука и се видя истинската несъстоятелност на тези пропаднали хищнически държави.
Пълна скръб!
15:27 10.09.2026
18 в кратце
15:29 10.09.2026
19 коко
Коментиран от #36
15:31 10.09.2026
20 Иван
Коментиран от #24
15:32 10.09.2026
21 Ако Валерия и ти ли си експерт
Тоя ли креттен ще дава акъл на немската нация?
За умен ли се има тоя?
15:34 10.09.2026
22 Колко Рентабилен ?
За да Издържиш !
На разликата !
В Цените ?
15:35 10.09.2026
23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗАПАДНАЛА ЕВРОПА ДА Е ДЮНЕРДЖИЙНИЦА :)
.......
ОБАЧЕ ДЮНЕРИТЕ СА РЕШИЛИ ДА ГОТВЯТ МАША И МЕЧОКА :)
....
УМ ЦАРУВА, УМ РОБУВА , УМ ПАТКИ ПАСЕ:)
15:40 10.09.2026
24 Е Да Ама !
До коментар #20 от "Иван":Се Грижат !
За Българската Олигархия !
15:40 10.09.2026
25 Да изринем чеpвената чyма !
Коментиран от #29
15:44 10.09.2026
26 Херодот
Гарантирани резултати!
15:46 10.09.2026
27 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
28 Цвете
15:47 10.09.2026
29 те са Капиталисти
До коментар #25 от "Да изринем чеpвената чyма !":Сега работят за ционистите и Вашингтон. И ти го знаеш, ти си от тях и пишеш от американското посолство. Кажи кой е дядото на Асен Василев и дядото на Грозев. Оруел го е описал в края на ФЕРМАТА НА ЖИВОТНИТЕ..
Коментиран от #31
15:49 10.09.2026
30 селяк
15:54 10.09.2026
31 крепоста
До коментар #29 от "те са Капиталисти":Васил Терзиев, е потомък на тежка ДС фамилия? Ами какви са дядото и бащата на пухкавия добричлия и тв оператор на Христо Иванов – Ивайло Мирчев? Познахте – мазни комунисти. На ЦРУ и западните посолства ги подкрепят. Всички медии са на Вашингтон, щом ги пускат значи са агенти на Вашингтон. И Възраждане и АЗГ.
15:56 10.09.2026
32 тоя
До коментар #15 от "хохо":и п.блъсков се облажиха до забрава от "демокрацията", сега се чудят как и на кого да се навеждат за още келепир.....
15:56 10.09.2026
33 Ел Булгаро
15:57 10.09.2026
34 Пророк коко
16:02 10.09.2026
35 Енергетик
Плащахме от 30 до 200% по скъпо от останалите страни в Европа, има дело спечелено от ЕК срещу монопола Газпром, но бойко борисов им опрости дълга от половин милиард $, опрости им 1,5 млрд $ неустойка по стария договор за пренос и им построи Турски, путински поток за да нападнат Украйна.
16:02 10.09.2026
36 коко истински
До коментар #19 от "коко":Това че имаш дефицит в главата си и не можеш да си измислиш ник не те оправдава да ползваш моя!
16:04 10.09.2026
37 А бе !
До коментар #15 от "хохо":Праскай Дьонери !
И Чакай !
Да Спечелиш !
16:07 10.09.2026
38 Меркел
16:19 10.09.2026