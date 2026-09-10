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Валери Найденов пред ФАКТИ: Руският газ може да спаси германската промишленост (ВИДЕО)

Валери Найденов пред ФАКТИ: Руският газ може да спаси германската промишленост (ВИДЕО)

10 Септември, 2026 15:04 1 059 38

  • валери найденов-
  • военна индустрия-
  • руски газ-
  • германия

САЩ препродават руски газ

Валери Найденов пред ФАКТИ: Руският газ може да спаси германската промишленост (ВИДЕО) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германия изостана много във военната промишленост. Това заяви пред Лили Маринкова в студиото на ФАКТИ журналистът Валери Найденов. Връщането към руския газ би спасило германската промишленост някой ден. Не се знае как точно ще стане - изгориха много мостове, коментира той и допълни, че САЩ са "отрязали" Германия и Европа от руските тръби, за да им препродават руски газ.

Целия разговор гледайте във видеото:


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Газпром

    24 14 Отговор
    Сбогом Русия, здравей мизерия

    Коментиран от #4

    15:06 10.09.2026

  • 2 az СВО Победа 81

    15 10 Отговор
    Хайде няма нужда да я спасяват, нека си умре спокойно, тихо и кротко!

    На никого няма да липсва....

    15:07 10.09.2026

  • 3 Русофил

    11 5 Отговор
    Евала, мозък отвсекъде, ако го срешнем тоя чичо ше го разцелувам и почерпим, водка разбира се

    15:08 10.09.2026

  • 4 Повелята На ЕС !

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Газпром":

    -------------- !

    15:10 10.09.2026

  • 5 Абе дядка колко ти плати

    18 17 Отговор
    мутрафонона?

    15:10 10.09.2026

  • 6 !!!?

    9 15 Отговор
    Германската икономика нямаше сега да е в криза, ако Меркел не беше се доверил на лъжливото овчарче в Кремъл...тя едва сега съжали, след като стана свидетел, как комунистите от бившето Й ГДР гласува за АзГ, за които Хитлер е бил комунист...!!!?

    Коментиран от #13

    15:13 10.09.2026

  • 7 приказки от 1001 нощ

    11 14 Отговор
    тоя хабер си няма какво говори
    "Германия изостана много във военната промишленост"
    Що така Германия е Втората в света по износ на оръжие 2025 и 2026та до сега?

    Коментиран от #11

    15:13 10.09.2026

  • 8 Трол

    9 1 Отговор
    Спасението на давещите се е в ръцете на самите давещи се.

    15:14 10.09.2026

  • 9 Kaлпазанин

    3 1 Отговор
    То да видиш пак , в-к й в бг откри топлата вода и ключът от бараката ,вие сте за Европарламента и комисиите там бря

    15:17 10.09.2026

  • 10 оня с коня

    9 18 Отговор
    Винаги съм уважавал Валери,но в случая му убягват "некои последствия".ПЪРВО:Да си припомни песента "Боряно Борянке,сал ти ли си мома" и да се съгласи че освен Руския има и още МНОГО ДРУГИ Газове по Света.И ВТОРО,което е по-важно:ВСЯКО ЕВРО влязло в джоба на русия се вкарва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО във Въоръжаване,за да се изпълни ВЪЖДЕЛЕНИЕТО на Путин че една бъдеща Руска Империя трябва НЕ да търгува изгодно,а ДА ВЛАДЕЕ !От тук и логиката:Ако Европа премахне санкциите и започне да пазарува евтиният в момента руски Газ,то Цената му неминуемо ще скочи.Същественото е обаче че Евро-Парите получени от Русия както казах ще бъдат вкарани в Нападателни оръжия,което пък ще вкара НАТО в ТРОЕН МАСРАФ за да изгражда Отбрана.

    15:19 10.09.2026

  • 11 Всъщност

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "приказки от 1001 нощ":

    Четвърта (6%дял) , основно увеличението е за Украйна . Но да , не е ясно защо Найденов е намесил военната промишленост . Може би не знаем контекста на разговора .

    15:22 10.09.2026

  • 12 Защо ни представяте

    11 5 Отговор
    тези сенилни старци? Няма ли млади и модерни хора! Аман от комунисти окупирали медиите.

    15:23 10.09.2026

  • 13 Има

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "!!!?":

    една мисъл - по добре да те замълчиш и да те помислят за глупак, отколото да си отвориш устата и да го докажеш. Толкова си далеч от истианта за Меркел - Путин,че няма накъде. Дори не си струва да ти се обяснява.. освен само 1.
    Меркел нямаше да си къса сърцето, ако знаеше каква беля си вкарва като праща Урсула начелона ЕС, и последвалите я управляващи в Германия имаха топки и не си бяха събули панталоните и са се хвнали за палците.

    15:24 10.09.2026

  • 14 До къде в докарахме

    10 4 Отговор
    Комуняги и ДС Агенти са ... загрижени за.." военната промишленост" и икономическото "спасение" на .. ДОЙЧЛАНД ( 3-тата в СВЕТА) ?!? НО,...за дървените КЕН ЕФИ и липсата на беГзин в кремля,...НЕ ?!?!

    Ааааахахаха

    15:25 10.09.2026

  • 15 хохо

    12 6 Отговор
    Какръв е тоя изкуфял скелет, бе?

    Коментиран от #32, #37

    15:26 10.09.2026

  • 16 Ми вярно е

    10 4 Отговор
    САЩ и Турция препродават на Европа... Руска газ. С хубава надценка и печалба за тях. А ЕС - разчита на своя "морал" (съмнителен такъв) и се прави че не знае какво купува. Та ЕС купува руски газ, но плаща надценка на САЩ и Турция, и се преструва че изолира Русия, правейки се на честна мома.
    Кат си тъп, плащаш.

    15:27 10.09.2026

  • 17 Отстрани

    7 5 Отговор
    Еврофашистите поне 50 години паразитират и демонстрират фалшиво благополучие , благодарение на евтините руски ресурси и на гърба на евтините мозъци от източна Европа, както и на нашите пазари които им подарихме.

    Тоя филм свърши! Балонът се спука и се видя истинската несъстоятелност на тези пропаднали хищнически държави.

    Пълна скръб!

    15:27 10.09.2026

  • 18 в кратце

    3 4 Отговор
    Да си заварят и възстановят руските тръби и работата в Гермината ще тръгне. Ще се възстанови. Бай Адолф навремето показа,че без Русия Немция няма да я бъде хич.

    15:29 10.09.2026

  • 19 коко

    4 4 Отговор
    ЕС плаща 300 милиарда за всичката енергия отвън върху БВП от 20 трилиона БВП. Германия се задъхва заради КИтай, а не заради икономическа плюнка като Русия.

    Коментиран от #36

    15:31 10.09.2026

  • 20 Иван

    4 2 Отговор
    Омръзна ми от хора, които се грижат за германската промишленост, за собствеността на Руската църква в София, за американските облигации и самолети, за френската енергетика или за чешката автомобилна индустрия. Кой ще се загрижи някога за България, за българските интереси, за българската индустрия, за българските жилища, за българските градове, за българските улици, за българите?

    Коментиран от #24

    15:32 10.09.2026

  • 21 Ако Валерия и ти ли си експерт

    0 4 Отговор
    Аман черен от пишман експерти
    Тоя ли креттен ще дава акъл на немската нация?
    За умен ли се има тоя?

    15:34 10.09.2026

  • 22 Колко Рентабилен ?

    1 0 Отговор
    Трябва да Си ?

    За да Издържиш !

    На разликата !

    В Цените ?

    15:35 10.09.2026

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    САЩ ИМАТ НАЙ - ГОЛЯМА ИЗГОДА
    ЗАПАДНАЛА ЕВРОПА ДА Е ДЮНЕРДЖИЙНИЦА :)
    .......
    ОБАЧЕ ДЮНЕРИТЕ СА РЕШИЛИ ДА ГОТВЯТ МАША И МЕЧОКА :)
    ....
    УМ ЦАРУВА, УМ РОБУВА , УМ ПАТКИ ПАСЕ:)

    15:40 10.09.2026

  • 24 Е Да Ама !

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Иван":

    Се Грижат !

    За Българската Олигархия !

    15:40 10.09.2026

  • 25 Да изринем чеpвената чyма !

    4 2 Отговор
    Валери Найденов е агент Сашо, работил за Първо, Второ и Четвърто управление на ДС от 1983 до ден днешен. Всички агенти са одобрявани от така нерешените "съветници" от КГБ, чиито кабинети са били непосредствено до кабинетите на всеки министър, всеки висш милиционер или шапкар.

    Коментиран от #29

    15:44 10.09.2026

  • 26 Херодот

    1 1 Отговор
    И преди 90 години, суровините от СССР са спасили германската промишленост!
    Гарантирани резултати!

    15:46 10.09.2026

  • 27 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 28 Цвете

    1 1 Отговор
    И ТЕБ ТЕ ЗНАЕМ ОТ Н ТИ ГОДИНИ. КОЙ КОГО ЩЕ СПАСЯВА НЕ Е КАНЧЕ ЗА ТВОЯТА УСТА.КОГАТО ИЗЛЕЗЕ 24 ЧАСА ВЕСТНИКА ,ТИ СЕ ВЪЗХИЩАВАХ НА ТЕБ И БЛЪСКОВ .МНОГО ВРЕМЕ МИНА И ДНЕС ЖИВОТА Е СЪВСЕМ РАЗЛИЧЕН.ЕВРОПА ЩЕ ИЗПЛУВА И БЕЗ РУСКИЯТ ГАЗ.🇧🇬

    15:47 10.09.2026

  • 29 те са Капиталисти

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "Да изринем чеpвената чyма !":

    Сега работят за ционистите и Вашингтон. И ти го знаеш, ти си от тях и пишеш от американското посолство. Кажи кой е дядото на Асен Василев и дядото на Грозев. Оруел го е описал в края на ФЕРМАТА НА ЖИВОТНИТЕ..

    Коментиран от #31

    15:49 10.09.2026

  • 30 селяк

    1 2 Отговор
    мможе ама нема щод джендъряковиата още управлява

    15:54 10.09.2026

  • 31 крепоста

    2 3 Отговор

    До коментар #29 от "те са Капиталисти":

    Васил Терзиев, е потомък на тежка ДС фамилия? Ами какви са дядото и бащата на пухкавия добричлия и тв оператор на Христо Иванов – Ивайло Мирчев? Познахте – мазни комунисти. На ЦРУ и западните посолства ги подкрепят. Всички медии са на Вашингтон, щом ги пускат значи са агенти на Вашингтон. И Възраждане и АЗГ.

    15:56 10.09.2026

  • 32 тоя

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "хохо":

    и п.блъсков се облажиха до забрава от "демокрацията", сега се чудят как и на кого да се навеждат за още келепир.....

    15:56 10.09.2026

  • 33 Ел Булгаро

    0 1 Отговор
    Все повече намирисва, че Перчема е в основата на всички беди по света. А те изцяло засягат и са насочени към по-слаба Европа.

    15:57 10.09.2026

  • 34 Пророк коко

    0 1 Отговор
    Германия ще бъде спасена от руски газ а България от руска тоалетна хартия.

    16:02 10.09.2026

  • 35 Енергетик

    0 1 Отговор
    Във времената, когато бяхме зависими на 100% от енергийни ресурси от Москва, получавахме най-скъпата газ, най-скъпия петрол и най-скъпото ядрено гориво.
    Плащахме от 30 до 200% по скъпо от останалите страни в Европа, има дело спечелено от ЕК срещу монопола Газпром, но бойко борисов им опрости дълга от половин милиард $, опрости им 1,5 млрд $ неустойка по стария договор за пренос и им построи Турски, путински поток за да нападнат Украйна.

    16:02 10.09.2026

  • 36 коко истински

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "коко":

    Това че имаш дефицит в главата си и не можеш да си измислиш ник не те оправдава да ползваш моя!

    16:04 10.09.2026

  • 37 А бе !

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "хохо":

    Праскай Дьонери !

    И Чакай !

    Да Спечелиш !

    16:07 10.09.2026

  • 38 Меркел

    0 0 Отговор
    Патентовай идеята веднага. Германец не може да измисли такава брилянтна ....глупост

    16:19 10.09.2026

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