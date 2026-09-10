Тренировъчният център край Габрово: Не сме обучавали руски военни след 2022 г.

Изнесената от британски медии информация, че руски военни се обучават в България, за да се бият в Украйна, е невярна и цели единствено сензация.

Това заявяват от международния обучителен център "Алфа Метал", сочен като лагер за подготовка, пише БНР.

"Алфа Метал" разполага с международен център за специална подготовка по охрана и сигурност, намиращ се край габровското село Междени. Центърът оперира от 2008 година, а базата е бивше военно летище.

Обучения се провеждат както за цивилни, така и за специализирани структури, които провеждат своята тактическа подготовка. Предлагат се курсове за дрон оператори, за снайперисти, за лична охрана, първа долекарска помощ и други, а клиентите на центъра са от цял свят, посочва Венета Арабова, която отговаря за връзките с обществеността.

Компанията отрича изнесената информация за обучение на руски военни.

"Имали сме в миналото до 2020 година ,когато беше първата вълна от Covid. От тогава не сме имали реално руски граждани, нито руски компании, с които да работим, още по-малко след 2022 година", каза Арабова.

Според нея, публикацията в "Дейли мейл" цели единствено сензация, но не се изключва и да е злонамерено действие от страна на конкуренти.

"Отрекохме всичко, което те твърдят, те даже не го и твърдят. Те предполагат някакви неща и те сами в статията пишат, че това не са могли да го потвърдят, но те се свързаха с нас. Ние им обяснихме, че абсолютно всичко е проверимо по съвсем официален начин, защото ние работим със службите. Те не проявиха интерес да ни посетят", уточнява Венета Арабова ,която отговаря за връзките с обществеността в "Алфа Метал".

По-рано "Дейли мейл" и "Дейли Телеграф" изнесоха данни, че ветерани от британските специални части и от американския флот обучават руснаци да се бият в Украйна във военен лагер в България. Заради публикациите, от обединение "Демократична България" съобщиха, че ще поиска изслушване на ръководителите на специалните служби.