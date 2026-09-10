Тренировъчният център край Габрово: Не сме обучавали руски военни след 2022 г.

Изнесената от британски медии информация, че руски военни се обучават в България, за да се бият в Украйна, е невярна и цели единствено сензация.
Това заявяват от международния обучителен център "Алфа Метал", сочен като лагер за подготовка, пише БНР.
"Алфа Метал" разполага с международен център за специална подготовка по охрана и сигурност, намиращ се край габровското село Междени. Центърът оперира от 2008 година, а базата е бивше военно летище.
Обучения се провеждат както за цивилни, така и за специализирани структури, които провеждат своята тактическа подготовка. Предлагат се курсове за дрон оператори, за снайперисти, за лична охрана, първа долекарска помощ и други, а клиентите на центъра са от цял свят, посочва Венета Арабова, която отговаря за връзките с обществеността.
Компанията отрича изнесената информация за обучение на руски военни.
"Имали сме в миналото до 2020 година ,когато беше първата вълна от Covid. От тогава не сме имали реално руски граждани, нито руски компании, с които да работим, още по-малко след 2022 година", каза Арабова.
Според нея, публикацията в "Дейли мейл" цели единствено сензация, но не се изключва и да е злонамерено действие от страна на конкуренти.
"Отрекохме всичко, което те твърдят, те даже не го и твърдят. Те предполагат някакви неща и те сами в статията пишат, че това не са могли да го потвърдят, но те се свързаха с нас. Ние им обяснихме, че абсолютно всичко е проверимо по съвсем официален начин, защото ние работим със службите. Те не проявиха интерес да ни посетят", уточнява Венета Арабова ,която отговаря за връзките с обществеността в "Алфа Метал".
По-рано "Дейли мейл" и "Дейли Телеграф" изнесоха данни, че ветерани от британските специални части и от американския флот обучават руснаци да се бият в Украйна във военен лагер в България. Заради публикациите, от обединение "Демократична България" съобщиха, че ще поиска изслушване на ръководителите на специалните служби.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Обучение
Коментиран от #14
17:49 10.09.2026
2 Русия
Коментиран от #7
17:49 10.09.2026
3 честен ционист
Коментиран от #19
17:49 10.09.2026
4 Леле, леле
17:57 10.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ееее тамън
17:58 10.09.2026
7 У монголската П едерация
До коментар #2 от "Русия":Са пен ДЕЛЕ и педофиле, .. Оли
Хихихихи
Коментиран от #22
17:59 10.09.2026
8 бандерец - фашист азов-фашист
До коментар #5 от "Демек до 2022 е имало":Бъркаш понятията.Много ти е объркана главицата.
17:59 10.09.2026
9 Дан съ та
До коментар #5 от "Демек до 2022 е имало":пуснали за добро държание са?? Нещо нефелен ми са видиш!?
Коментиран от #10
18:01 10.09.2026
10 Чиниш ми се
До коментар #9 от "Дан съ та":Дърт закоравял минедчия.
Коментиран от #16
18:04 10.09.2026
11 604
Коментиран от #13, #48
18:05 10.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 1488
До коментар #11 от "604":за тебе комплекса Джавелин
Коментиран от #17
18:09 10.09.2026
14 Ха ХаХа
До коментар #1 от "Обучение":Пробитият ти задник не спи....
18:10 10.09.2026
15 az СВО Победа 81
В РФ, на територията на Чеченската република в гр. Гудермес се намира най-модерния в света център за подготовка и обучение на специални части:
"Российский университет спецназа имени В. В. Путина" създаден през 2013г. с площ от 400 хектара!
Повтарям, най-модерният и най-добре оборудван в света център за подготовка на всякакви специалисти от спецназ!
И не го казвам аз, признават го и западните специалисти, запознати с темата!
Та я сега ми обяснете защо руснаците, разполагайки с най-доброто ще ходят на бивше военно летище край Габрово????
Няма логика, нали? 🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #20
18:10 10.09.2026
16 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #10 от "Чиниш ми се":блъска ако с дясната ръка чак мозъка му е станал на айрян
18:11 10.09.2026
17 Ъхъ. Ъхъ
До коментар #13 от "1488":Ти ли бе безказармен еерас
Коментиран от #24
18:11 10.09.2026
18 ту-туу
18:11 10.09.2026
19 Факти
До коментар #3 от "честен ционист":Да укро фашисти!
18:12 10.09.2026
20 Какво ли да пишат
До коментар #15 от "az СВО Победа 81":Западните тъпаци?
18:14 10.09.2026
21 Бесен - Язовец
Коментиран от #29
18:14 10.09.2026
22 Казал
До коментар #7 от "У монголската П едерация":Татаринът с господ Монголското куче Тангра
18:16 10.09.2026
23 Винаги от чужбина идват сигналите
Коментиран от #26
18:16 10.09.2026
24 мхъ мхъ
До коментар #17 от "Ъхъ. Ъхъ":оше ли та були каzapмен фендераzд🤡
18:17 10.09.2026
25 ДАНС да пита Йотова
Коментиран от #28
18:17 10.09.2026
26 Ха ХаХа
До коментар #23 от "Винаги от чужбина идват сигналите":Идиот какъв сигнал е този фейк?
Коментиран от #35
18:18 10.09.2026
27 Ама разбира се ,
18:18 10.09.2026
28 Резнякоф
До коментар #25 от "ДАНС да пита Йотова":Марш в Анадола
Коментиран от #32
18:18 10.09.2026
29 умирисан бор$ук
До коментар #21 от "Бесен - Язовец":на анадолска любов
Коментиран от #44
18:19 10.09.2026
30 Един
18:20 10.09.2026
31 А да питам плахо
18:21 10.09.2026
32 Я кажи
До коментар #28 от "Резнякоф":за кой ще гласуваш?
18:21 10.09.2026
33 Изнесената от британски медии информация
18:22 10.09.2026
34 Мухахаха
18:23 10.09.2026
35 Това са най реномираните медии бе,
До коментар #26 от "Ха ХаХа":какъв фейк бе?
Функционално неграмотен. ОбразУванието ни наистина е трагично!
18:23 10.09.2026
36 РФ е един огромен КЕН eф !
Коментиран от #39, #45
18:24 10.09.2026
37 Факти 🚾
18:24 10.09.2026
38 Ъхъъъъ.....точно така
18:25 10.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Ганю
18:26 10.09.2026
41 е па не кат теби
До коментар #39 от "Ба бааааа":ми недчия
18:26 10.09.2026
42 Ку-кууууу
18:30 10.09.2026
43 идиоти вън
18:30 10.09.2026
44 Бесен - Язовец
До коментар #29 от "умирисан бор$ук":Оди пускай розови фърчила бе шматарочко
Коментиран от #52
18:31 10.09.2026
45 Алйоооооо
До коментар #36 от "РФ е един огромен КЕН eф !":Изнесената от британски медии информация доказа че САЩ е един огромен КЕН eф ! Нали? Или не си чел статията а само тролиш
18:32 10.09.2026
46 Факт
18:35 10.09.2026
47 А кои сте вие дето
18:36 10.09.2026
48 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #11 от "604":Интересно селце е Междени. Има само 26 жители, но пък си има летище с бетонна писта, тренировъчно бойно стрелбище, хотелче и сгради с "учебни" зали...
18:36 10.09.2026
49 Въх ще омра от смях
18:37 10.09.2026
50 Ало Рундю,
18:37 10.09.2026
51 Ама съвсем се сбъркаха
Коментиран от #53
18:40 10.09.2026
52 сношти
До коментар #44 от "Бесен - Язовец":викаши по нафътре по силно червено пони
18:46 10.09.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.