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Тренировъчният център край Габрово: Не сме обучавали руски военни след 2022 г.

Тренировъчният център край Габрово: Не сме обучавали руски военни след 2022 г.

10 Септември, 2026 17:46 802 53

  • обучение-
  • руски военни-
  • габрово

Компанията отрича изнесената информация за обучение на руски военни Източник: https://btvnovinite.bg/bulgaria/obuchitelnijat-centar-kraj-gabrovo-otricha-ne-sme-obuchavali-ruski-voenni-sled-2022-g.html?campaignsrc=clipboard

Тренировъчният център край Габрово: Не сме обучавали руски военни след 2022 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изнесената от британски медии информация, че руски военни се обучават в България, за да се бият в Украйна, е невярна и цели единствено сензация.

Това заявяват от международния обучителен център "Алфа Метал", сочен като лагер за подготовка, пише БНР.

"Алфа Метал" разполага с международен център за специална подготовка по охрана и сигурност, намиращ се край габровското село Междени. Центърът оперира от 2008 година, а базата е бивше военно летище.

Обучения се провеждат както за цивилни, така и за специализирани структури, които провеждат своята тактическа подготовка. Предлагат се курсове за дрон оператори, за снайперисти, за лична охрана, първа долекарска помощ и други, а клиентите на центъра са от цял свят, посочва Венета Арабова, която отговаря за връзките с обществеността.

Компанията отрича изнесената информация за обучение на руски военни.

"Имали сме в миналото до 2020 година ,когато беше първата вълна от Covid. От тогава не сме имали реално руски граждани, нито руски компании, с които да работим, още по-малко след 2022 година", каза Арабова.

Според нея, публикацията в "Дейли мейл" цели единствено сензация, но не се изключва и да е злонамерено действие от страна на конкуренти.

"Отрекохме всичко, което те твърдят, те даже не го и твърдят. Те предполагат някакви неща и те сами в статията пишат, че това не са могли да го потвърдят, но те се свързаха с нас. Ние им обяснихме, че абсолютно всичко е проверимо по съвсем официален начин, защото ние работим със службите. Те не проявиха интерес да ни посетят", уточнява Венета Арабова ,която отговаря за връзките с обществеността в "Алфа Метал".

По-рано "Дейли мейл" и "Дейли Телеграф" изнесоха данни, че ветерани от британските специални части и от американския флот обучават руснаци да се бият в Украйна във военен лагер в България. Заради публикациите, от обединение "Демократична България" съобщиха, че ще поиска изслушване на ръководителите на специалните служби.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Обучение

    18 11 Отговор
    Абе много руски военизирани групи в България бе. Пробитата от руснаците ДАНС спи ли?

    Коментиран от #14

    17:49 10.09.2026

  • 2 Русия

    23 5 Отговор
    Габровския полигон доведе до победата на Русия над Украйна.В Русия нямаме полигон и сме принудени да ги пращаме в Габрово.

    Коментиран от #7

    17:49 10.09.2026

  • 3 честен ционист

    14 7 Отговор
    Фабрика за нацисти.

    Коментиран от #19

    17:49 10.09.2026

  • 4 Леле, леле

    13 9 Отговор
    Некой верва ли на подобни глупости. 🤣 По скоро е обратното.

    17:57 10.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ееее тамън

    5 2 Отговор
    да се зарадвам и не било верно!? Ама наистина ли!? Де пуснете още нещо от тоя сок...

    17:58 10.09.2026

  • 7 У монголската П едерация

    5 8 Отговор

    До коментар #2 от "Русия":

    Са пен ДЕЛЕ и педофиле, .. Оли
    Хихихихи

    Коментиран от #22

    17:59 10.09.2026

  • 8 бандерец - фашист азов-фашист

    7 5 Отговор

    До коментар #5 от "Демек до 2022 е имало":

    Бъркаш понятията.Много ти е объркана главицата.

    17:59 10.09.2026

  • 9 Дан съ та

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Демек до 2022 е имало":

    пуснали за добро държание са?? Нещо нефелен ми са видиш!?

    Коментиран от #10

    18:01 10.09.2026

  • 10 Чиниш ми се

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Дан съ та":

    Дърт закоравял минедчия.

    Коментиран от #16

    18:04 10.09.2026

  • 11 604

    4 1 Отговор
    Тия имат комплекс не само от рашите ами и към нас...

    Коментиран от #13, #48

    18:05 10.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 1488

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "604":

    за тебе комплекса Джавелин

    Коментиран от #17

    18:09 10.09.2026

  • 14 Ха ХаХа

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Обучение":

    Пробитият ти задник не спи....

    18:10 10.09.2026

  • 15 az СВО Победа 81

    9 4 Отговор
    Забележете само колко нелеп опит за антируска пропаганда!

    В РФ, на територията на Чеченската република в гр. Гудермес се намира най-модерния в света център за подготовка и обучение на специални части:

    "Российский университет спецназа имени В. В. Путина" създаден през 2013г. с площ от 400 хектара!

    Повтарям, най-модерният и най-добре оборудван в света център за подготовка на всякакви специалисти от спецназ!

    И не го казвам аз, признават го и западните специалисти, запознати с темата!

    Та я сега ми обяснете защо руснаците, разполагайки с най-доброто ще ходят на бивше военно летище край Габрово????

    Няма логика, нали? 🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #20

    18:10 10.09.2026

  • 16 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Чиниш ми се":

    блъска ако с дясната ръка чак мозъка му е станал на айрян

    18:11 10.09.2026

  • 17 Ъхъ. Ъхъ

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "1488":

    Ти ли бе безказармен еерас

    Коментиран от #24

    18:11 10.09.2026

  • 18 ту-туу

    5 1 Отговор
    Габровския герберак-раницата томислав дончев прибира парата след обучението

    18:11 10.09.2026

  • 19 Факти

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Да укро фашисти!

    18:12 10.09.2026

  • 20 Какво ли да пишат

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "az СВО Победа 81":

    Западните тъпаци?

    18:14 10.09.2026

  • 21 Бесен - Язовец

    5 5 Отговор
    Кви руснаци ше се обучават в тая поомийна яма наречена България беее.... ало сорос4ии спрете с фентанила!

    Коментиран от #29

    18:14 10.09.2026

  • 22 Казал

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "У монголската П едерация":

    Татаринът с господ Монголското куче Тангра

    18:16 10.09.2026

  • 23 Винаги от чужбина идват сигналите

    5 1 Отговор
    Нашите служби са заспали дълбок зимен сън!

    Коментиран от #26

    18:16 10.09.2026

  • 24 мхъ мхъ

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ъхъ. Ъхъ":

    оше ли та були каzapмен фендераzд🤡

    18:17 10.09.2026

  • 25 ДАНС да пита Йотова

    7 2 Отговор
    на колко руски шпиони даде българско гражданство?

    Коментиран от #28

    18:17 10.09.2026

  • 26 Ха ХаХа

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Винаги от чужбина идват сигналите":

    Идиот какъв сигнал е този фейк?

    Коментиран от #35

    18:18 10.09.2026

  • 27 Ама разбира се ,

    0 1 Отговор
    че не са !

    18:18 10.09.2026

  • 28 Резнякоф

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "ДАНС да пита Йотова":

    Марш в Анадола

    Коментиран от #32

    18:18 10.09.2026

  • 29 умирисан бор$ук

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Бесен - Язовец":

    на анадолска любов

    Коментиран от #44

    18:19 10.09.2026

  • 30 Един

    1 2 Отговор
    Вие не сте ги обуавали. Те са ви обучавали.

    18:20 10.09.2026

  • 31 А да питам плахо

    1 3 Отговор
    Терористи от Мароко финансирани от Пентагона обучавани ли са се а ? А? Щото документа още виси на сайта на департамента

    18:21 10.09.2026

  • 32 Я кажи

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Резнякоф":

    за кой ще гласуваш?

    18:21 10.09.2026

  • 33 Изнесената от британски медии информация

    1 1 Отговор
    Вие чувате ли се въобще? ...

    18:22 10.09.2026

  • 34 Мухахаха

    0 3 Отговор
    Меките па квичат

    18:23 10.09.2026

  • 35 Това са най реномираните медии бе,

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ха ХаХа":

    какъв фейк бе?
    Функционално неграмотен. ОбразУванието ни наистина е трагично!

    18:23 10.09.2026

  • 36 РФ е един огромен КЕН eф !

    4 0 Отговор
    На монголята целия Спецназ е станал на слънчогледи и търсят места и инструктори да подготвят новата порция женчовци за фронта.

    Коментиран от #39, #45

    18:24 10.09.2026

  • 37 Факти 🚾

    1 0 Отговор
    Па се одрицкаха

    18:24 10.09.2026

  • 38 Ъхъъъъ.....точно така

    2 3 Отговор
    "Алфа Метал" разполага с международен център за специална подготовка по охрана и сигурност, намиращ се край габровското село Междени. Центърът оперира от 2008 година, а базата е бивше военно летище. ОСНОВНО ОБУЧАВАТ ТЕРОРИСТИ свързани обаче точно с Пентагона!

    18:25 10.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ганю

    1 2 Отговор
    Най високият и красив в света генерал- дЖенерал Надко и проф. ТагаренкоФ сега няма да спят от тази новина. Заедно с нисжочелият Иво вече пътуват за " Града на смеха" и съберат данни за намеса от Москва. А видният мисирковец,които лично Путин го издирва гРистю ГрозеФ ги очаква

    18:26 10.09.2026

  • 41 е па не кат теби

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ба бааааа":

    ми недчия

    18:26 10.09.2026

  • 42 Ку-кууууу

    2 0 Отговор
    ветерани от британските специални части и от американския флот обучават руснаци да се бият в Украйна във военен лагер в България.....хахахахаха ! Външно Министерство НОТА връчило ли е на посланника на Великобритания да питам? Нещо предприело ли е въобще или рундювците космоса им е приоритет сега и "космодрума във Враждебна" ...

    18:30 10.09.2026

  • 43 идиоти вън

    0 1 Отговор
    Не знам дали са обучавани или не руснаци, но ми звучи доста шеговито, някой може би е искал да си направи шега с нас, абе елементарно бе Уотсън, я погледнете географската карта, место у Русията бол за полигони, я погледнете нашенските военни барабар с генералите ни, е кой ще иска да го обучават тези!!!!!

    18:30 10.09.2026

  • 44 Бесен - Язовец

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "умирисан бор$ук":

    Оди пускай розови фърчила бе шматарочко

    Коментиран от #52

    18:31 10.09.2026

  • 45 Алйоооооо

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    Изнесената от британски медии информация доказа че САЩ е един огромен КЕН eф ! Нали? Или не си чел статията а само тролиш

    18:32 10.09.2026

  • 46 Факт

    2 0 Отговор
    Ами, че тя войната в Украйна започна през 2014 г.! А, госпожата посочва, че след 2022 не са обучавали руснаци, което дава да се мисли, че до тогава са се обучавали.

    18:35 10.09.2026

  • 47 А кои сте вие дето

    1 1 Отговор
    Не сте обучавали руски военни ? А?

    18:36 10.09.2026

  • 48 ИМПЕРИАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "604":

    Интересно селце е Междени. Има само 26 жители, но пък си има летище с бетонна писта, тренировъчно бойно стрелбище, хотелче и сгради с "учебни" зали...

    18:36 10.09.2026

  • 49 Въх ще омра от смях

    1 1 Отговор
    Габровска фирма за пазачи на бариери о учавала руснаци как да воюват ,ти да видиш....

    18:37 10.09.2026

  • 50 Ало Рундю,

    1 1 Отговор
    Министерство на Външните работи НОТА връчило ли е на посланника на Великобритания да питам? НЕЩО ТАМ ДА НЕ СПИТЕ? А?

    18:37 10.09.2026

  • 51 Ама съвсем се сбъркаха

    1 1 Отговор
    Атлантическите боклуци верно....

    Коментиран от #53

    18:40 10.09.2026

  • 52 сношти

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Бесен - Язовец":

    викаши по нафътре по силно червено пони

    18:46 10.09.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

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