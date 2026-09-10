Кола без номера се блъсна и обърна камион във Видинско, водачът избяга

Лек автомобил без регистрационни табели се е блъснал в насрещно движещ се товарен автомобил по пътя между селата Медовница и Ружинци, след което водачът е напуснал местопроизшествието. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.
Пътнотранспортното произшествие е станало на 9 септември. Водачът на лекия автомобил е изгубил контрол над управлението, навлязъл е в насрещната лента и се е ударил с предната лява част на колата в товарния автомобил с полска регистрация и прикачено полуремарке.
След удара товарният автомобил се е обърнал на дясната си страна. Нанесени са значителни материални щети по влекача и полуремаркето.
По случая в Районното управление в Белоградчик е образувано досъдебно производство.
Един човек е загинал, а 31 души са ранени при катастрофи в страната през миналото денонощие, съобщиха от МВР на сайта си. За последните 24 часа са станали 30 пътни произшествия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бръъъъ
15:51 10.09.2026
2 в кратце
15:56 10.09.2026
3 Настопроценти
15:57 10.09.2026
4 дедо Флашко
15:59 10.09.2026
5 КООООООО ПРАЙ ТОА ТИР
Коментиран от #6
16:04 10.09.2026
6 ДААА БЕЕЕ тия тирове
До коментар #5 от "КООООООО ПРАЙ ТОА ТИР":само вдискотека нисъ влизъли
16:05 10.09.2026
7 Бай Амет чобанина
16:08 10.09.2026
8 Какъв Беше ?
16:09 10.09.2026
9 маларт
Коментиран от #12
16:17 10.09.2026
10 Не са трафиканти на мигранти
Даже имат топли местенца. Запазени.
16:21 10.09.2026
11 Перо
16:22 10.09.2026
12 123
До коментар #9 от "маларт":В Медовница 99,999999% от населението са както е модерно сега да се наричат- роми.
16:22 10.09.2026
13 Гост
16:23 10.09.2026
14 Герой от филма коли
16:28 10.09.2026
15 Мъпет шоу
16:34 10.09.2026
16 Перо
16:34 10.09.2026