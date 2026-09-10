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Кола без номера се блъсна и обърна камион във Видинско, водачът избяга

Кола без номера се блъсна и обърна камион във Видинско, водачът избяга

10 Септември, 2026 15:50 975 16

  • кола-
  • катастрофа-
  • камион-
  • видинско

Нанесени са значителни материални щети по влекача и полуремаркето

Кола без номера се блъсна и обърна камион във Видинско, водачът избяга - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лек автомобил без регистрационни табели се е блъснал в насрещно движещ се товарен автомобил по пътя между селата Медовница и Ружинци, след което водачът е напуснал местопроизшествието. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Пътнотранспортното произшествие е станало на 9 септември. Водачът на лекия автомобил е изгубил контрол над управлението, навлязъл е в насрещната лента и се е ударил с предната лява част на колата в товарния автомобил с полска регистрация и прикачено полуремарке.

След удара товарният автомобил се е обърнал на дясната си страна. Нанесени са значителни материални щети по влекача и полуремаркето.

По случая в Районното управление в Белоградчик е образувано досъдебно производство.

Един човек е загинал, а 31 души са ранени при катастрофи в страната през миналото денонощие, съобщиха от МВР на сайта си. За последните 24 часа са станали 30 пътни произшествия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бръъъъ

    21 1 Отговор
    100% сини венци

    15:51 10.09.2026

  • 2 в кратце

    13 0 Отговор
    Водачът на лекия автомобил го е ударил на партизанлък.

    15:56 10.09.2026

  • 3 Настопроценти

    12 0 Отговор
    Още една бутилчичка уискииии!

    15:57 10.09.2026

  • 4 дедо Флашко

    6 1 Отговор
    Е,те това,ако не е номер,здраве му кажи!

    15:59 10.09.2026

  • 5 КООООООО ПРАЙ ТОА ТИР

    6 3 Отговор
    В ДИВИЯ СЕВЕРОЗАПААААД.....КООО ПРАЙ ТАМ ИЗКА ПАК ДАУТРЕПЕ НЯКОЕ ДЕТЕ...

    Коментиран от #6

    16:04 10.09.2026

  • 6 ДААА БЕЕЕ тия тирове

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "КООООООО ПРАЙ ТОА ТИР":

    само вдискотека нисъ влизъли

    16:05 10.09.2026

  • 7 Бай Амет чобанина

    10 0 Отговор
    Тъмнозелен е.

    16:08 10.09.2026

  • 8 Какъв Беше ?

    3 0 Отговор
    Тоя Удар ?

    16:09 10.09.2026

  • 9 маларт

    9 0 Отговор
    Медовница - Ружинци = етниче4ески шафьор без тескере, непълнолетен или с 5-ти клас, първи срок на 23 години

    Коментиран от #12

    16:17 10.09.2026

  • 10 Не са трафиканти на мигранти

    8 0 Отговор
    Да не си помислите такова нещо. Те са в отпуска , особено от както сме в Шенген.
    Даже имат топли местенца. Запазени.

    16:21 10.09.2026

  • 11 Перо

    7 0 Отговор
    Липса на държавност в мутренската кочина!

    16:22 10.09.2026

  • 12 123

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "маларт":

    В Медовница 99,999999% от населението са както е модерно сега да се наричат- роми.

    16:22 10.09.2026

  • 13 Гост

    8 0 Отговор
    В Медовина 90% са лилави!

    16:23 10.09.2026

  • 14 Герой от филма коли

    5 0 Отговор
    Автомобила сам ли се е блъснал или е от модерните без шофьори

    16:28 10.09.2026

  • 15 Мъпет шоу

    2 0 Отговор
    Тези и номера сакат Баце. Де пааари за номера. Па и ний само номера въртим.

    16:34 10.09.2026

  • 16 Перо

    4 0 Отговор
    Селтикът е свалил номерата, след катастрофата и после е избягал, като е мислил, че не може да се установи!

    16:34 10.09.2026

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