ПБ: Няма да забраняваме бързите кредити

На последната работна среща с представители на бизнеса и Асоциацията на потребителите поехме ангажимента между първо и второ четене да внесем промени, които да действат като превенция за отпускане на бързи кредити на хазартно зависили и допълнително да се регулира секторът, каза в интервю пред БНР Здравко Марков, депутат от ПБ и член на бюджетна комисия в НС.
Той посочи, че промените включват увеличаване на капитала при регистрация, облекчени режими за кредити до 500 евро, да не се изисква поръчителство, което е допълнителна тежест при тегленето на кредит.
"Пакетът от мерки е широкообхватен. Механизмът на законопроекта започва от Министерство на икономиката и цели да транспонира европейска директива, като се правят допълнителни изменение в защита на потребителите.
Когато дойде законопроектът при нас в НС, ще надградим, за да затворим всяка вратичка, през която могат да "свалят кожата от гърба" на българските граждани", каза Марков.
И посочи, че първата стъпка от реформата в хазарта са бързите кредити:
"Няма да ги забраняваме, но силно ще регулираме, като основен фокус е сенчестата част – франчайз модел. Контролът е толкова занижен, че това предполага огромни злоупотреби."
Депутатът от ПБ обясни, че регулирането на размера на лихвите ще стане с промяна на формулата за ГПР:
"Сега лихвата се определя по формула ГПР, която формула е неработеща и то от години - от 2014. Формулата е неработеща и ще разработим нов механизъм, по който гражданите да имат възможност да знаят колко би им се оскъпил кредитът, да не влизат в този порочен кръг и такси, които ги заробват."
Относно искането на ПП-ДБ за забрана на рекламата на хазарт той коментира:
"Колегите от ПП-ДБ за последните години са били на власт, но не са взели отношение по темата за бързите кредити. През 2024 направиха реформа за рекламата на хазарт, която се оказа неработеща. В момента градовете са обагрени в цветовете на бетинг компании.
Част от реформата, която правим при бързите кредити, трябва да действа като превенция за хазарта. Ще ограничим и работното време на бързите кредите и да не могат да теглят пари в тъмната част на деня."
Здравко Марков обяви, че за 2025 г. парите, които са минали през хазарт, не печалби, а като цяло превъртени, са 66 млрд. лева, което "е умопомрачителна сума":
"В хазарта подготвяме цялостна реформа, не само рекламата, която ще бъде ограничена. Хипотезата е за забрана на билбордове в населени места и да бъдат изнесени извън населените места, но пак с ограничения. Когато пътуваш по магистрала "Тракия" да не си осветен от хиляди такива билбордове."
Депутатът от ПБ декларира, че са готови за конструктивна реформа, която да направи така че българите да не са зависими от нито един бранш.
"Ще вдигнем данъците, както в наземния, така и в онлайн хазарта, реформа за рекламата и цялостно ограничение на бизнеса и бранша и трябва да се анализира ситуацията, защото е доста по-всеобхватна. Сега ще бъде разширен обхвата и в още няколко сектора включително и превенцията от хазарт", обясни той.
И припомни, че хазартът помага на спорта, "но това не трябва да става безконтролно, да не излиза от една рамка и спортът да е изцяло зависим от хазарта".
В “Неделя“ 150 Здравко Марков коментира, че Бюджет 2026 е било най-голямото от всички предизвикателства за управляващите:
"Заварихме официален дефицит по Евростат от 6,8%. По най-лошия сценарии ще завърши годината с 5,7%. Но с Бюджет 2027 ще бъде даден израз на бъдещите политики на ПБ в три направления - заздравяване на фискалното състояние, ще намалим дефицитът 4 пъти по-бързо от препоръките на ЕК. Те препоръчват с 0,5%, ние ще го намалим с 2%.
Предполагам, че с Бюджет 2028 ще бъдем в допустимия 3-процентен дефицит. Второто е социална политика - данъчни облекчения за майки с 1, 2 и 3 деца и уязвими социални групи. И третото е стимули за икономиката, така че в България да се развива конкурентен бизнес и да се привличат местни и чужди инвеститори."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #28
17:10 13.09.2026
2 Прогресорите
17:15 13.09.2026
3 ГълъбЪ
17:15 13.09.2026
4 Няма да закривате
17:15 13.09.2026
5 оня с коня
17:16 13.09.2026
6 Лихварството
17:17 13.09.2026
7 ПолитБюро
17:21 13.09.2026
8 Румян Муньос
Коментиран от #18
17:23 13.09.2026
9 Ама разбира се
17:25 13.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Те няма да гибзабраняват
17:31 13.09.2026
15 Въпрос
До коментар #12 от "Полезния ни пaaaаааццyyуууллл":А бихте ли написали по конкретно как въпросния ,,пaaaццyyyллл" е убил преди Слави и го е изхвърлил от парламента и сега унищожава и Радев?
Коментиран от #17
17:31 13.09.2026
16 Забранете бързите кредити!
Коментиран от #20
17:32 13.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 3 кредита имам от тях
До коментар #8 от "Румян Муньос":И до ден днешен не съм ги върнал нищо немогат да ми направят понеже нямам нито един критерии по който да ме запорират ако нямате нищо на ваше име може да ги запалите лихварите заплашат ли ви със саморазправа жалба и съд ....още пари може да се изкарат от тях чрез изнудване:)
17:34 13.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Кожодерство за вас балъците
До коментар #16 от "Забранете бързите кредити!":Нас ромите нищо немогат да ни запорират или изземат
17:36 13.09.2026
21 Хаха
17:36 13.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ами
17:37 13.09.2026
24 Чини ми се
Коментиран от #29
17:39 13.09.2026
25 Вие сте същата мафия като шиши и тиквата
17:42 13.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Механик
Не е тайна, че всички лихварски неща (банки, кредити, заложни къщи и пр) са в крайна сметка на едни хора с криви носове.
В същност, точно тия хора ви назначават и в зависимост дали слушкате ви удължават мандата.
И машините за гласуване са на евреите, и медиите/партиите които според ЗАВИСИ казват "правилно е да се гласува с машини" или "тия машини са несигурни".
17:45 13.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Точен сте ...това е факт
До коментар #24 от "Чини ми се":Вчера в град Кирково вътрешният министър Иван Демерджиев и активисти на ПБ имаха среща с Байрам Байрам ( знаете прякора му) от ДПС-Ново начало и активисти на движението. Местния официален сайт "Кирково Нюз" поздрави новата коалиция след като в интервю пред сайта Демерджиев заяви че са кординирали действията си. Защо Демерджиев не го каза това преди изборите. А вие чакайте арест на Пеевски xиxиxии
17:47 13.09.2026
30 Само питам
17:47 13.09.2026
31 АГАТ а Кристи
Типичен пример - детенцето на "веселата вдовица", геройски загинал в гръцки води...
Още примери с такива дечица - БОЛ!
Този тумор трябва да се отстрани, но много комуняги ще загубят приходи
/ кървави/ !
Коментиран от #33, #35
17:48 13.09.2026
32 Изтрит на 28
Анадъмму?
17:52 13.09.2026
33 И кво ?
До коментар #31 от "АГАТ а Кристи":Искаш да кажеш , че преди него нямаше мутренско лихварство ? 35 години , откакто имаме англо-турска власт , има и "бързи кредити" !
17:52 13.09.2026
34 Факт
Наред е да легализира проституцията и дрогата.
Само и само пари да падат.
Не държава, а Банкок.
17:54 13.09.2026
35 Саатлит
До коментар #31 от "АГАТ а Кристи":Кредитите са чuфyтскu продукт на грозните eвpеu
Коментиран от #38
17:55 13.09.2026
36 само питам
17:57 13.09.2026
37 мръсни безбожници
17:59 13.09.2026
38 АГАТ а Кристи
До коментар #35 от "Саатлит":Това не го оспорвам, но "другарите" го официализираха след 1989г, когато се преродиха в "демократи"
18:00 13.09.2026