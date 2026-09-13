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ПБ: Няма да забраняваме бързите кредити

ПБ: Няма да забраняваме бързите кредити

13 Септември, 2026 17:04 668 38

  • пб-
  • бързи кредити-
  • нс-
  • здравко марков

Силно ще ги регулираме, заяви Здравко Марков

ПБ: Няма да забраняваме бързите кредити - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На последната работна среща с представители на бизнеса и Асоциацията на потребителите поехме ангажимента между първо и второ четене да внесем промени, които да действат като превенция за отпускане на бързи кредити на хазартно зависили и допълнително да се регулира секторът, каза в интервю пред БНР Здравко Марков, депутат от ПБ и член на бюджетна комисия в НС.

Той посочи, че промените включват увеличаване на капитала при регистрация, облекчени режими за кредити до 500 евро, да не се изисква поръчителство, което е допълнителна тежест при тегленето на кредит.

"Пакетът от мерки е широкообхватен. Механизмът на законопроекта започва от Министерство на икономиката и цели да транспонира европейска директива, като се правят допълнителни изменение в защита на потребителите.

Когато дойде законопроектът при нас в НС, ще надградим, за да затворим всяка вратичка, през която могат да "свалят кожата от гърба" на българските граждани", каза Марков.

И посочи, че първата стъпка от реформата в хазарта са бързите кредити:

"Няма да ги забраняваме, но силно ще регулираме, като основен фокус е сенчестата част – франчайз модел. Контролът е толкова занижен, че това предполага огромни злоупотреби."

Депутатът от ПБ обясни, че регулирането на размера на лихвите ще стане с промяна на формулата за ГПР:

"Сега лихвата се определя по формула ГПР, която формула е неработеща и то от години - от 2014. Формулата е неработеща и ще разработим нов механизъм, по който гражданите да имат възможност да знаят колко би им се оскъпил кредитът, да не влизат в този порочен кръг и такси, които ги заробват."

Относно искането на ПП-ДБ за забрана на рекламата на хазарт той коментира:

"Колегите от ПП-ДБ за последните години са били на власт, но не са взели отношение по темата за бързите кредити. През 2024 направиха реформа за рекламата на хазарт, която се оказа неработеща. В момента градовете са обагрени в цветовете на бетинг компании.

Част от реформата, която правим при бързите кредити, трябва да действа като превенция за хазарта. Ще ограничим и работното време на бързите кредите и да не могат да теглят пари в тъмната част на деня."

Здравко Марков обяви, че за 2025 г. парите, които са минали през хазарт, не печалби, а като цяло превъртени, са 66 млрд. лева, което "е умопомрачителна сума":

"В хазарта подготвяме цялостна реформа, не само рекламата, която ще бъде ограничена. Хипотезата е за забрана на билбордове в населени места и да бъдат изнесени извън населените места, но пак с ограничения. Когато пътуваш по магистрала "Тракия" да не си осветен от хиляди такива билбордове."

Депутатът от ПБ декларира, че са готови за конструктивна реформа, която да направи така че българите да не са зависими от нито един бранш.

"Ще вдигнем данъците, както в наземния, така и в онлайн хазарта, реформа за рекламата и цялостно ограничение на бизнеса и бранша и трябва да се анализира ситуацията, защото е доста по-всеобхватна. Сега ще бъде разширен обхвата и в още няколко сектора включително и превенцията от хазарт", обясни той.

И припомни, че хазартът помага на спорта, "но това не трябва да става безконтролно, да не излиза от една рамка и спортът да е изцяло зависим от хазарта".

В “Неделя“ 150 Здравко Марков коментира, че Бюджет 2026 е било най-голямото от всички предизвикателства за управляващите:

"Заварихме официален дефицит по Евростат от 6,8%. По най-лошия сценарии ще завърши годината с 5,7%. Но с Бюджет 2027 ще бъде даден израз на бъдещите политики на ПБ в три направления - заздравяване на фискалното състояние, ще намалим дефицитът 4 пъти по-бързо от препоръките на ЕК. Те препоръчват с 0,5%, ние ще го намалим с 2%.

Предполагам, че с Бюджет 2028 ще бъдем в допустимия 3-процентен дефицит. Второто е социална политика - данъчни облекчения за майки с 1, 2 и 3 деца и уязвими социални групи. И третото е стимули за икономиката, така че в България да се развива конкурентен бизнес и да се привличат местни и чужди инвеститори."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    32 1 Отговор
    Нали вашите олигарси ги държат?

    Коментиран от #28

    17:10 13.09.2026

  • 2 Прогресорите

    26 3 Отговор
    Са едни политически лъжци.

    17:15 13.09.2026

  • 3 ГълъбЪ

    25 2 Отговор
    Я елате пиленца при батко да ви скубя сладко, сладко….

    17:15 13.09.2026

  • 4 Няма да закривате

    20 2 Отговор
    Най добрите избиратели си остават,разбира се че ще ги регулирате.

    17:15 13.09.2026

  • 5 оня с коня

    14 2 Отговор
    ПБ обещават да не забраняван Бързите кредити,но нищо чудно да си го изкарат на Бавните кредити- от тях всичко може да се очаква!

    17:16 13.09.2026

  • 6 Лихварството

    23 2 Отговор
    е благороден занаят !

    17:17 13.09.2026

  • 7 ПолитБюро

    19 2 Отговор
    Дават задна пред мафиотските организации. Нищо де, нали царя на прогресистите казва че били преборили олигархията.

    17:21 13.09.2026

  • 8 Румян Муньос

    13 1 Отговор
    Кеш кредит ще ви ошушка до стотинка

    Коментиран от #18

    17:23 13.09.2026

  • 9 Ама разбира се

    18 0 Отговор
    няма да ги забраните, даже трябва да отворите още много нови офиси за да могат хората да се набалбукат, да им вземете имотите безплатно, да могат и казината да се нагушат още повече.

    17:25 13.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Те няма да гибзабраняват

    8 0 Отговор
    Само че ги направят 3 пъти по скъпи за връщане според новите каузи....демек нови икономически роби ще направят

    17:31 13.09.2026

  • 15 Въпрос

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Полезния ни пaaaаааццyyуууллл":

    А бихте ли написали по конкретно как въпросния ,,пaaaццyyyллл" е убил преди Слави и го е изхвърлил от парламента и сега унищожава и Радев?

    Коментиран от #17

    17:31 13.09.2026

  • 16 Забранете бързите кредити!

    16 0 Отговор
    Това е кожодерство и лихварство!

    Коментиран от #20

    17:32 13.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 3 кредита имам от тях

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Румян Муньос":

    И до ден днешен не съм ги върнал нищо немогат да ми направят понеже нямам нито един критерии по който да ме запорират ако нямате нищо на ваше име може да ги запалите лихварите заплашат ли ви със саморазправа жалба и съд ....още пари може да се изкарат от тях чрез изнудване:)

    17:34 13.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Кожодерство за вас балъците

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Забранете бързите кредити!":

    Нас ромите нищо немогат да ни запорират или изземат

    17:36 13.09.2026

  • 21 Хаха

    7 0 Отговор
    Бързи кредити - заложни къщи - казина/бетове! Кръгът се затваря, покварата и зависимостите са налице, да живеЙ "преборената" олигархия....

    17:36 13.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ами

    3 0 Отговор
    Значи сте пътници много скоро😀

    17:37 13.09.2026

  • 24 Чини ми се

    6 0 Отговор
    Чичо румен клекна на глиган

    Коментиран от #29

    17:39 13.09.2026

  • 25 Вие сте същата мафия като шиши и тиквата

    5 0 Отговор
    Лъжци, крадци и шарлатани сте и все по малко хора ви вярват

    17:42 13.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Механик

    0 0 Отговор
    Но това не е защото не искате или нещо друго, а е защото НЕ МОЖЕТЕ. Никой няма да ви разреши да пречите на евреите да изкарват пари.
    Не е тайна, че всички лихварски неща (банки, кредити, заложни къщи и пр) са в крайна сметка на едни хора с криви носове.
    В същност, точно тия хора ви назначават и в зависимост дали слушкате ви удължават мандата.
    И машините за гласуване са на евреите, и медиите/партиите които според ЗАВИСИ казват "правилно е да се гласува с машини" или "тия машини са несигурни".

    17:45 13.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Точен сте ...това е факт

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Чини ми се":

    Вчера в град Кирково вътрешният министър Иван Демерджиев и активисти на ПБ имаха среща с Байрам Байрам ( знаете прякора му) от ДПС-Ново начало и активисти на движението. Местния официален сайт "Кирково Нюз" поздрави новата коалиция след като в интервю пред сайта Демерджиев заяви че са кординирали действията си. Защо Демерджиев не го каза това преди изборите. А вие чакайте арест на Пеевски xиxиxии

    17:47 13.09.2026

  • 30 Само питам

    2 0 Отговор
    Как лихварство и шантажи ? Що така , бе прогресивни ? Всеки ден по малко се доближавате до Боко , ПеПерастите и Свирчев ? Утре и оръжие за Зеленски може да почне да изнасяте ?

    17:47 13.09.2026

  • 31 АГАТ а Кристи

    0 1 Отговор
    Въпросните "бързи кредити" са продукт, въведен от комунистите / извинете - вече демократи след 1990г /.
    Типичен пример - детенцето на "веселата вдовица", геройски загинал в гръцки води...
    Още примери с такива дечица - БОЛ!
    Този тумор трябва да се отстрани, но много комуняги ще загубят приходи
    / кървави/ !

    Коментиран от #33, #35

    17:48 13.09.2026

  • 32 Изтрит на 28

    1 1 Отговор
    Майка ти не е виновна за да я споменавам,но виж...теб ИНГИЛИЗКЕ долна ша ти скъсам ауспуха за дето ме триеш.
    Анадъмму?

    17:52 13.09.2026

  • 33 И кво ?

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "АГАТ а Кристи":

    Искаш да кажеш , че преди него нямаше мутренско лихварство ? 35 години , откакто имаме англо-турска власт , има и "бързи кредити" !

    17:52 13.09.2026

  • 34 Факт

    0 0 Отговор
    Тази държава легализира бързи кредити, хазарт, алкохолен туризъм....
    Наред е да легализира проституцията и дрогата.
    Само и само пари да падат.
    Не държава, а Банкок.

    17:54 13.09.2026

  • 35 Саатлит

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "АГАТ а Кристи":

    Кредитите са чuфyтскu продукт на грозните eвpеu

    Коментиран от #38

    17:55 13.09.2026

  • 36 само питам

    0 0 Отговор
    кои са тия от пб от къде се пръкнаха и кои им е вожда

    17:57 13.09.2026

  • 37 мръсни безбожници

    0 0 Отговор
    Вие сте съучастншци за хилядите закрити семейства зяряди тези кръвопийци!

    17:59 13.09.2026

  • 38 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Саатлит":

    Това не го оспорвам, но "другарите" го официализираха след 1989г, когато се преродиха в "демократи"

    18:00 13.09.2026

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