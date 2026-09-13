ПБ: Няма да забраняваме бързите кредити

На последната работна среща с представители на бизнеса и Асоциацията на потребителите поехме ангажимента между първо и второ четене да внесем промени, които да действат като превенция за отпускане на бързи кредити на хазартно зависили и допълнително да се регулира секторът, каза в интервю пред БНР Здравко Марков, депутат от ПБ и член на бюджетна комисия в НС.

Той посочи, че промените включват увеличаване на капитала при регистрация, облекчени режими за кредити до 500 евро, да не се изисква поръчителство, което е допълнителна тежест при тегленето на кредит.

"Пакетът от мерки е широкообхватен. Механизмът на законопроекта започва от Министерство на икономиката и цели да транспонира европейска директива, като се правят допълнителни изменение в защита на потребителите.

Когато дойде законопроектът при нас в НС, ще надградим, за да затворим всяка вратичка, през която могат да "свалят кожата от гърба" на българските граждани", каза Марков.

И посочи, че първата стъпка от реформата в хазарта са бързите кредити:

"Няма да ги забраняваме, но силно ще регулираме, като основен фокус е сенчестата част – франчайз модел. Контролът е толкова занижен, че това предполага огромни злоупотреби."

Депутатът от ПБ обясни, че регулирането на размера на лихвите ще стане с промяна на формулата за ГПР:

"Сега лихвата се определя по формула ГПР, която формула е неработеща и то от години - от 2014. Формулата е неработеща и ще разработим нов механизъм, по който гражданите да имат възможност да знаят колко би им се оскъпил кредитът, да не влизат в този порочен кръг и такси, които ги заробват."

Относно искането на ПП-ДБ за забрана на рекламата на хазарт той коментира:

"Колегите от ПП-ДБ за последните години са били на власт, но не са взели отношение по темата за бързите кредити. През 2024 направиха реформа за рекламата на хазарт, която се оказа неработеща. В момента градовете са обагрени в цветовете на бетинг компании.

Част от реформата, която правим при бързите кредити, трябва да действа като превенция за хазарта. Ще ограничим и работното време на бързите кредите и да не могат да теглят пари в тъмната част на деня."

Здравко Марков обяви, че за 2025 г. парите, които са минали през хазарт, не печалби, а като цяло превъртени, са 66 млрд. лева, което "е умопомрачителна сума":

"В хазарта подготвяме цялостна реформа, не само рекламата, която ще бъде ограничена. Хипотезата е за забрана на билбордове в населени места и да бъдат изнесени извън населените места, но пак с ограничения. Когато пътуваш по магистрала "Тракия" да не си осветен от хиляди такива билбордове."

Депутатът от ПБ декларира, че са готови за конструктивна реформа, която да направи така че българите да не са зависими от нито един бранш.

"Ще вдигнем данъците, както в наземния, така и в онлайн хазарта, реформа за рекламата и цялостно ограничение на бизнеса и бранша и трябва да се анализира ситуацията, защото е доста по-всеобхватна. Сега ще бъде разширен обхвата и в още няколко сектора включително и превенцията от хазарт", обясни той.

И припомни, че хазартът помага на спорта, "но това не трябва да става безконтролно, да не излиза от една рамка и спортът да е изцяло зависим от хазарта".

В “Неделя“ 150 Здравко Марков коментира, че Бюджет 2026 е било най-голямото от всички предизвикателства за управляващите:

"Заварихме официален дефицит по Евростат от 6,8%. По най-лошия сценарии ще завърши годината с 5,7%. Но с Бюджет 2027 ще бъде даден израз на бъдещите политики на ПБ в три направления - заздравяване на фискалното състояние, ще намалим дефицитът 4 пъти по-бързо от препоръките на ЕК. Те препоръчват с 0,5%, ние ще го намалим с 2%.

Предполагам, че с Бюджет 2028 ще бъдем в допустимия 3-процентен дефицит. Второто е социална политика - данъчни облекчения за майки с 1, 2 и 3 деца и уязвими социални групи. И третото е стимули за икономиката, така че в България да се развива конкурентен бизнес и да се привличат местни и чужди инвеститори."