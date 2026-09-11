Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Нивото на Дунав продължава да спада

Нивото на Дунав продължава да спада

11 Септември, 2026 10:25 430 3

  • ниво-
  • дунав-
  • спад

Понижението на водното ниво варира между 1 и 6 сантиметра

Нивото на Дунав продължава да спада - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Минимален спад на нивото на река Дунав е регистриран през последните 24 часа по всички водомерни постове в българския участък на реката. Това съобщиха от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД).

Понижението на водното ниво варира между 1 и 6 сантиметра.

Най-значителен е спадът при Силистра, където е отчетено ниво от минус 110 сантиметра спрямо условната кота нула. При Русе нивото е минус 121 сантиметра, отчетоха от ИАППД.

По информация на дирекция „Речен надзор“ през последното денонощие няма нови случаи на заседнали плавателни съдове във или извън корабоплавателния път.

Остават в сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по целия български участък на Дунав.

Хидроложката обстановка остава усложнена.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кой

    2 1 Отговор
    Радев,ти си виновен за всичко зло на България,оставка,предател

    10:26 11.09.2026

  • 2 Овчар

    0 0 Отговор
    Свещи , дърва, въглища .! Завещанието на Дончо лудия ще осакати много домакинства в ЕС.!

    10:36 11.09.2026

  • 3 !!!?

    1 0 Отговор
    Затваряй "Ко зло дуй"...!

    10:49 11.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове