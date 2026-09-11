Нивото на Дунав продължава да спада

Минимален спад на нивото на река Дунав е регистриран през последните 24 часа по всички водомерни постове в българския участък на реката. Това съобщиха от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД).
Понижението на водното ниво варира между 1 и 6 сантиметра.
Най-значителен е спадът при Силистра, където е отчетено ниво от минус 110 сантиметра спрямо условната кота нула. При Русе нивото е минус 121 сантиметра, отчетоха от ИАППД.
По информация на дирекция „Речен надзор“ през последното денонощие няма нови случаи на заседнали плавателни съдове във или извън корабоплавателния път.
Остават в сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по целия български участък на Дунав.
Хидроложката обстановка остава усложнена.
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1 Кой
10:26 11.09.2026
2 Овчар
10:36 11.09.2026
3 !!!?
10:49 11.09.2026