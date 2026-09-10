Новини
България »
Иван Ангелов: Предстоят много знакови промени през следващите месеци

Иван Ангелов: Предстоят много знакови промени през следващите месеци

10 Септември, 2026 20:31 760 18

  • иван ангелов-
  • избор-
  • всс-
  • бюджет-
  • закони

Започнахме да приемаме нови закони, за да наваксваме всичко пропуснато преди нас, за да можем да получим всички плащания по ПВУ, което ще е глътка свеж въздух за държавата

Иван Ангелов: Предстоят много знакови промени през следващите месеци - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Очаквам мощен заряд на новия политически сезон. Всички работят неуморно. Започнахме да приемаме нови закони, за да наваксваме всичко пропуснато преди нас, за да можем да получим всички плащания по ПВУ, което ще е глътка свеж въздух за държавата. Това заяви заместник-председателят на Народното събрание Иван Ангелов от "Прогресивна България" в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Предстоят много и знакови промени, които да се случват през следващите месеци, като избора на нов ВСС и бюджетът. По следващия бюджет вече се работи, посочи той.

Минималната работна заплата през 2027 ще бъде увеличава. Има нови механизми, по които тя се определя. За първи път Гълъб Донев успя да обедини социалните партньори и работодателите. За нас е важно да постигнем 60% от медианната работна заплата, а хората да живеят достойно и спокойно, обяви Ангелов.

В известен смисъл се справихме с галопиращите цени. Кошницата започна да дава своите резултати. Няма да определяме механично цените, все пак има пазарни механизми. Продължава да се работи по справедливата цена. Ограничихме спекулативните практики на пазара, каза той. По думите му постепенно са започнали да се нормализират цените. В същото време се създавала пазарна среда за свободно развитие на конкуренцията, посочи заместник-председателят на Народното събрание от "Прогресивна България".

Изключително тревожна е ситуацията с нарастналите през последните месеци ПТП-та. Новата структура се създава, за да се оптимизира работата. С този орган ясно ще бъдат разпределени отговорностите и намаляването на инцидентите, както и повишаването на културата на пътя, изтъкна Ангелов.

Не бих определил мнозинството, като високомерни. Ние дадохме заявка за конструктивен диалог. Пример за това е съдебната реформа. Няма да водим разговори с ГЕРБ и ДПС. От самото начало заявихме това, каза още той.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    10 1 Отговор
    Единствения изход е ВОЕННО ПОЛОЖЕНИЕ...! Какво чака Радев още..?? Всички вампири които източват природните ресурси на държавата ВЪН.!

    Коментиран от #5, #7

    20:37 10.09.2026

  • 2 Дзак

    1 2 Отговор
    Без нови структури!

    20:38 10.09.2026

  • 3 По полека с мощния заряд

    6 2 Отговор
    да не умиришете парламента!

    20:39 10.09.2026

  • 4 Промени

    4 2 Отговор
    Големи промени нагоре с цените и кражбите ще има.

    20:42 10.09.2026

  • 5 Окооо

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Робот":

    След толкова загубени години в политическа нестабилност, най- после вече има реално пълно мнозинство, което започна трудни, но много важни промени за България! Най- важното е, че скоро ще имаме нов ВСС, нов главен прокурор, нови висши съдии! И да започне истинско правосъдие и възмездие!!! Всички други варианти са неразумни, разпокъсани и кратки сглобки и коалиции!!!

    Коментиран от #9, #14, #17

    20:43 10.09.2026

  • 6 Без майтап

    1 1 Отговор
    Европа е лоша с изключение на парите които ще дойдат по ПВУ. С много работа сме планирали как да ги усвуим.

    20:44 10.09.2026

  • 7 Без майтап

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Робот":

    Изключения правят бъдещите турски вампири.

    20:47 10.09.2026

  • 8 Яшар

    5 1 Отговор
    Хм , като гледам мин.шишков как се снима до камион на Грома холд едни от мафията и торбите с крадени пари и оня дето щеше да е...един кой си ...не малко ,много ми е така да си мисля че Шишков е свестен министър . ..по скоро се е забъркал с мафията грип+едно ..Тази вечер дори ни слага биберони (Шишков ни ги слага) че виждате ли няма друг кой,щяло да има дела ,забавяния .ейй мунчовци 50-60 г нямаме читави пътища сега за 1 г. Дела сте готови пак и пак и пак да ни предадете и продадете ...жалки сте.. държавата е превърната в мързеливо-мутренска организация..АПИ ,РИОСВ абсурдна бащиния,бабх , ...

    20:47 10.09.2026

  • 9 Даа

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "Окооо":

    Нагледахме се на съмнителни коалиции, заради властта и кокала, загубиха всякакви принципи и морал, всички участници през последните години- ГЕРБ- ДПС, ПП, ДБ, БСП, ИТН и прочие явни и скрити патерици ( Възраждане). Затова, дай Боже, успех с новото управление на България !!!

    Коментиран от #10, #12

    20:47 10.09.2026

  • 10 Евроатлантик

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Даа":

    Хората обаче не разсъждават много много- държава ограбвана 36 години, не може да се оправи за 5- 6 месеца!!! Нека мине период над 18 месеца и тогава ще си проличи истината!!!

    20:50 10.09.2026

  • 11 "реално пълно мнозинство..."

    7 0 Отговор
    Сбирток от въртоглавци, които не знаят защо са окумени в парламента. "Работят" на принципа проба-грешка за сметка на хората! Оставка некадърници!

    20:50 10.09.2026

  • 12 Гробар

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Даа":

    Абе вие на коя планета живеете. Тая държава е приключена. Фуражката най-много да ви прати на фронта.

    20:51 10.09.2026

  • 13 ПБ до момента

    3 2 Отговор
    -ПРОВАЛ В БОРБАТА СРЕЩУ ОЛИГАРХИЯТА И -НЕЙНАТА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНОСТ
    ПРОВАЛ В ПРОЕКТИРАНЕТО НА БЮДЖЕТ 2026 И 2027
    - ПРОВАЛ СЪС СПРАВЯНЕТО С БИТОВАТА ПРЕСРЪПНОСТ КАКТО И С ЦИ,ГАНСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ
    - ПРОВАЛ В СОЦИАЛНАТА ,ЗДРАВНАТА,ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА
    - ПЪЛНА КАТАСТРОФА С ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА
    - ПРОВАЛ ОТ СТРАНА ДА СЕ ЗАПАЗЯТ ДИБРИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ИРАН,ДАЖЕ ПОЗВОЛИХА НА ТЕРОРИСТИТЕ ОТ САЩ ДА СИ ДОКАРАТ ТУК ТЯХНИТЕ САМОЛЕТИ С КОИТО ДА УБИВАТ ИРАНЦИ С БОМБИ
    - ПРОВАЛ КЪМ НАРОДА С ТОВА ЧЕ ЗАМРАЗИХА ПЕНСИИ ЗАПЛАТИ МАЙЧИНСКИ И ВОДЯТ СОЦИАЛЕН ГЕНОЦИД КЪМ БЕДНИТЕ КОЙТО ДОРИ И БОЙКО БЪЛГАРОУБИЕЦА НЕ СИ Е ПОЗВОЛИЛ ДА ВОДИ
    - ТОТАЛЕН ПРОВАЛ ВЪВ ВСЯКА СФЕРА - ФИНАНСИ,КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ - ПОГРОМ ,,НИТО ЕДИН АРЕСТУВАН ОЛИГАРХ ИЛИ МУТРО ПРЕСТЪПНИК!

    СЛЕД ВСИЧКО КАЗАНО ДО ТУК САМО КРЪГЪЛ И,ДИ,ОТ ЩЕ ИДЕ ДА ГЛАСУВА ЗА ЙОТОВА ,,САМО ЧОВЕШКА О,ТРЕ,ПКА

    21:04 10.09.2026

  • 14 ТОЧНО И ЯСНО

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Окооо":

    НАПИСАНО. БЕЗ СМЯНА НА СЛУЖБАРИТЕ КАЛИНКИ НЕ МОГАТ ДА СТАНАТ НИКАКВИ РЕФОРМИ. И СЕ ВИЖДА ЧЕ СЕ РАБОТИ ЗА ТОВА.

    21:06 10.09.2026

  • 15 Тоя

    3 0 Отговор
    пък щял да наваксва нещо си ? Оставка и стига с тъпни , лъжи и ограбване до краен предел на българските граждани и България .

    21:15 10.09.2026

  • 16 Перо

    2 0 Отговор
    Надай се к….. на пияни жени! Всичко е буря в чаша вода!

    21:16 10.09.2026

  • 17 Тракиец 🇺🇦

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Окооо":

    Ти луд ли си или на луд се правиш ? По скоро си ДЕ-БИЛ ! ако Радев искаше реално да свърши работа да свърши нещо макар е мега гига минимално и миниятурно щеше до сега милиард пъти да го е направил! Защо Пеевски още не е в ареста или в затвора? Защо Домусчиев още не е с белезници и не е в затвора или поне в ареста ? Защо Гергов или Бобокови или Божков или Маргини или вис 2 или Мултигруп или Арабаджиеви или Баневи или ковачки и т н олигарси не са арестувани ? Ако Радев иска да направи нещо за България до сега да го е направил !! От тези изброените ако им отнеме всичко движимо и недвижимо имущество и финанси всичко само на тези им се равнява на над 50 МИЛИАРДА ЕВРО -- ПАРИ С КОИТО БЪЛГАРИЯ ЩЕ ЗАДМИНЕ - ЧЕХИЯ ПОЛША СЛОВАКИЯ СЛОВЕНИЯ ЕСТОНИЯ ХЪРВАТСКА ПО СТАНДАРТ НА ЖИВОТ,,,,САМО АРЕСТА НА ДОМУСЧИЕВ И ВКАРВАНЕТО МУ В ЗАТВОРА И ОТНРМАНЕ НА ВСИЧКОТО МУ ИМУЩЕСТВО И ПАРИ ЧРЕЗ ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СЛУЖБИ И ПАРТНЬОРИ ЩЕ ПОДПОМОГНЕ МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА В БЪЛГАРИЯ ДА СТАНЕ НА МОМЕНТА 1250 ЕВРО БРУТО .. АМА СЕ ИСКА ХЪС И ТО,ПКИ ,,,НО НА РАДЕВ КАМПАНИЯТА МУ БЕШЕ ПЛАТЕНА ИМЕННО ОТ СЪЩАТА ТАЯ ОЛИГАРХИЯ,,И ТИ СИ ТРЪГНАЛ ДА МИ ДРЪНКАШ ЧЕ ЩЕ ИМАЛО НОВ ПРОКУРОР И ВСС И ТИНТИРИ МИНТИРИ ,,ХА ХА ,,СМЕ,ШНИК ЖА,ЛЪК

    21:17 10.09.2026

  • 18 Майора

    1 0 Отговор
    Грешиш Ангелов ,, не Донев , аЖелязков обедини работодатели и синдикати при предния бюджет , по добър и с по малък бюджетен дефицит , но въпреки това с помощта на пидсъдимите олигарси свалихте кабинета и дойдохте на власт! Явно че сте високомерни щом казвате с кого ще работите или не , Ввно си личи чии наследници сте!

    21:28 10.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове