Иван Ангелов: Предстоят много знакови промени през следващите месеци

Очаквам мощен заряд на новия политически сезон. Всички работят неуморно. Започнахме да приемаме нови закони, за да наваксваме всичко пропуснато преди нас, за да можем да получим всички плащания по ПВУ, което ще е глътка свеж въздух за държавата. Това заяви заместник-председателят на Народното събрание Иван Ангелов от "Прогресивна България" в предаването „Още от деня“ по БНТ.
Предстоят много и знакови промени, които да се случват през следващите месеци, като избора на нов ВСС и бюджетът. По следващия бюджет вече се работи, посочи той.
Минималната работна заплата през 2027 ще бъде увеличава. Има нови механизми, по които тя се определя. За първи път Гълъб Донев успя да обедини социалните партньори и работодателите. За нас е важно да постигнем 60% от медианната работна заплата, а хората да живеят достойно и спокойно, обяви Ангелов.
В известен смисъл се справихме с галопиращите цени. Кошницата започна да дава своите резултати. Няма да определяме механично цените, все пак има пазарни механизми. Продължава да се работи по справедливата цена. Ограничихме спекулативните практики на пазара, каза той. По думите му постепенно са започнали да се нормализират цените. В същото време се създавала пазарна среда за свободно развитие на конкуренцията, посочи заместник-председателят на Народното събрание от "Прогресивна България".
Изключително тревожна е ситуацията с нарастналите през последните месеци ПТП-та. Новата структура се създава, за да се оптимизира работата. С този орган ясно ще бъдат разпределени отговорностите и намаляването на инцидентите, както и повишаването на културата на пътя, изтъкна Ангелов.
Не бих определил мнозинството, като високомерни. Ние дадохме заявка за конструктивен диалог. Пример за това е съдебната реформа. Няма да водим разговори с ГЕРБ и ДПС. От самото начало заявихме това, каза още той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робот
Коментиран от #5, #7
20:37 10.09.2026
2 Дзак
20:38 10.09.2026
3 По полека с мощния заряд
20:39 10.09.2026
4 Промени
20:42 10.09.2026
5 Окооо
До коментар #1 от "Робот":След толкова загубени години в политическа нестабилност, най- после вече има реално пълно мнозинство, което започна трудни, но много важни промени за България! Най- важното е, че скоро ще имаме нов ВСС, нов главен прокурор, нови висши съдии! И да започне истинско правосъдие и възмездие!!! Всички други варианти са неразумни, разпокъсани и кратки сглобки и коалиции!!!
Коментиран от #9, #14, #17
20:43 10.09.2026
6 Без майтап
20:44 10.09.2026
7 Без майтап
До коментар #1 от "Робот":Изключения правят бъдещите турски вампири.
20:47 10.09.2026
8 Яшар
20:47 10.09.2026
9 Даа
До коментар #5 от "Окооо":Нагледахме се на съмнителни коалиции, заради властта и кокала, загубиха всякакви принципи и морал, всички участници през последните години- ГЕРБ- ДПС, ПП, ДБ, БСП, ИТН и прочие явни и скрити патерици ( Възраждане). Затова, дай Боже, успех с новото управление на България !!!
Коментиран от #10, #12
20:47 10.09.2026
10 Евроатлантик
До коментар #9 от "Даа":Хората обаче не разсъждават много много- държава ограбвана 36 години, не може да се оправи за 5- 6 месеца!!! Нека мине период над 18 месеца и тогава ще си проличи истината!!!
20:50 10.09.2026
11 "реално пълно мнозинство..."
20:50 10.09.2026
12 Гробар
До коментар #9 от "Даа":Абе вие на коя планета живеете. Тая държава е приключена. Фуражката най-много да ви прати на фронта.
20:51 10.09.2026
13 ПБ до момента
ПРОВАЛ В ПРОЕКТИРАНЕТО НА БЮДЖЕТ 2026 И 2027
- ПРОВАЛ СЪС СПРАВЯНЕТО С БИТОВАТА ПРЕСРЪПНОСТ КАКТО И С ЦИ,ГАНСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ
- ПРОВАЛ В СОЦИАЛНАТА ,ЗДРАВНАТА,ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА
- ПЪЛНА КАТАСТРОФА С ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА
- ПРОВАЛ ОТ СТРАНА ДА СЕ ЗАПАЗЯТ ДИБРИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ИРАН,ДАЖЕ ПОЗВОЛИХА НА ТЕРОРИСТИТЕ ОТ САЩ ДА СИ ДОКАРАТ ТУК ТЯХНИТЕ САМОЛЕТИ С КОИТО ДА УБИВАТ ИРАНЦИ С БОМБИ
- ПРОВАЛ КЪМ НАРОДА С ТОВА ЧЕ ЗАМРАЗИХА ПЕНСИИ ЗАПЛАТИ МАЙЧИНСКИ И ВОДЯТ СОЦИАЛЕН ГЕНОЦИД КЪМ БЕДНИТЕ КОЙТО ДОРИ И БОЙКО БЪЛГАРОУБИЕЦА НЕ СИ Е ПОЗВОЛИЛ ДА ВОДИ
- ТОТАЛЕН ПРОВАЛ ВЪВ ВСЯКА СФЕРА - ФИНАНСИ,КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ - ПОГРОМ ,,НИТО ЕДИН АРЕСТУВАН ОЛИГАРХ ИЛИ МУТРО ПРЕСТЪПНИК!
СЛЕД ВСИЧКО КАЗАНО ДО ТУК САМО КРЪГЪЛ И,ДИ,ОТ ЩЕ ИДЕ ДА ГЛАСУВА ЗА ЙОТОВА ,,САМО ЧОВЕШКА О,ТРЕ,ПКА
21:04 10.09.2026
14 ТОЧНО И ЯСНО
До коментар #5 от "Окооо":НАПИСАНО. БЕЗ СМЯНА НА СЛУЖБАРИТЕ КАЛИНКИ НЕ МОГАТ ДА СТАНАТ НИКАКВИ РЕФОРМИ. И СЕ ВИЖДА ЧЕ СЕ РАБОТИ ЗА ТОВА.
21:06 10.09.2026
15 Тоя
21:15 10.09.2026
16 Перо
21:16 10.09.2026
17 Тракиец 🇺🇦
До коментар #5 от "Окооо":Ти луд ли си или на луд се правиш ? По скоро си ДЕ-БИЛ ! ако Радев искаше реално да свърши работа да свърши нещо макар е мега гига минимално и миниятурно щеше до сега милиард пъти да го е направил! Защо Пеевски още не е в ареста или в затвора? Защо Домусчиев още не е с белезници и не е в затвора или поне в ареста ? Защо Гергов или Бобокови или Божков или Маргини или вис 2 или Мултигруп или Арабаджиеви или Баневи или ковачки и т н олигарси не са арестувани ? Ако Радев иска да направи нещо за България до сега да го е направил !! От тези изброените ако им отнеме всичко движимо и недвижимо имущество и финанси всичко само на тези им се равнява на над 50 МИЛИАРДА ЕВРО -- ПАРИ С КОИТО БЪЛГАРИЯ ЩЕ ЗАДМИНЕ - ЧЕХИЯ ПОЛША СЛОВАКИЯ СЛОВЕНИЯ ЕСТОНИЯ ХЪРВАТСКА ПО СТАНДАРТ НА ЖИВОТ,,,,САМО АРЕСТА НА ДОМУСЧИЕВ И ВКАРВАНЕТО МУ В ЗАТВОРА И ОТНРМАНЕ НА ВСИЧКОТО МУ ИМУЩЕСТВО И ПАРИ ЧРЕЗ ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СЛУЖБИ И ПАРТНЬОРИ ЩЕ ПОДПОМОГНЕ МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА В БЪЛГАРИЯ ДА СТАНЕ НА МОМЕНТА 1250 ЕВРО БРУТО .. АМА СЕ ИСКА ХЪС И ТО,ПКИ ,,,НО НА РАДЕВ КАМПАНИЯТА МУ БЕШЕ ПЛАТЕНА ИМЕННО ОТ СЪЩАТА ТАЯ ОЛИГАРХИЯ,,И ТИ СИ ТРЪГНАЛ ДА МИ ДРЪНКАШ ЧЕ ЩЕ ИМАЛО НОВ ПРОКУРОР И ВСС И ТИНТИРИ МИНТИРИ ,,ХА ХА ,,СМЕ,ШНИК ЖА,ЛЪК
21:17 10.09.2026
18 Майора
21:28 10.09.2026