Иван Ангелов: Предстоят много знакови промени през следващите месеци

Очаквам мощен заряд на новия политически сезон. Всички работят неуморно. Започнахме да приемаме нови закони, за да наваксваме всичко пропуснато преди нас, за да можем да получим всички плащания по ПВУ, което ще е глътка свеж въздух за държавата. Това заяви заместник-председателят на Народното събрание Иван Ангелов от "Прогресивна България" в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Предстоят много и знакови промени, които да се случват през следващите месеци, като избора на нов ВСС и бюджетът. По следващия бюджет вече се работи, посочи той.

Минималната работна заплата през 2027 ще бъде увеличава. Има нови механизми, по които тя се определя. За първи път Гълъб Донев успя да обедини социалните партньори и работодателите. За нас е важно да постигнем 60% от медианната работна заплата, а хората да живеят достойно и спокойно, обяви Ангелов.

В известен смисъл се справихме с галопиращите цени. Кошницата започна да дава своите резултати. Няма да определяме механично цените, все пак има пазарни механизми. Продължава да се работи по справедливата цена. Ограничихме спекулативните практики на пазара, каза той. По думите му постепенно са започнали да се нормализират цените. В същото време се създавала пазарна среда за свободно развитие на конкуренцията, посочи заместник-председателят на Народното събрание от "Прогресивна България".

Изключително тревожна е ситуацията с нарастналите през последните месеци ПТП-та. Новата структура се създава, за да се оптимизира работата. С този орган ясно ще бъдат разпределени отговорностите и намаляването на инцидентите, както и повишаването на културата на пътя, изтъкна Ангелов.

Не бих определил мнозинството, като високомерни. Ние дадохме заявка за конструктивен диалог. Пример за това е съдебната реформа. Няма да водим разговори с ГЕРБ и ДПС. От самото начало заявихме това, каза още той.