Голям пожар до границата в Източните Родопи, хеликоптер помага в гасенето

Голям горски пожар бушува в Източните Родопи на границата с Гърция, в землищата на ивайловградските села Горно и Долно Луково.
В община Ивайловград е обявено частично бедствено положение.
Досега огънят е обхванал 1000-1500 декара сухи треви, храсти и широколистна гора. Теренът е труднопроходим, а силният вятър допълнително усложнява обстановката.
Към момента няма непосредствена опасност за населените места, съобщават от Областна администрация - Хасково.
На терен работят 13 екипа на пожарните служби в Ивайловград, Любимец и Харманли, както и доброволното формирование към Община Ивайловград.
Булдозер прави просеки за ограничаване разпространението на огъня.
В гасенето се включва и хеликоптер - екипаж от Военновъздушните сили с хеликоптер "Кугър" оказва помощ за потушаването на големия горски пожар, възникнал в землището на село Горно Луково, съобщиха от Министерството на обраната. Хеликоптерът е излетял от авиобазата в Крумово в 16:47 ч.
Още четири пожара горяха днес в област Хасково.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Интересно
Организирана мафиотска далавера с протекции.
19:59 04.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Хасковски каунь
Прекрасно семейство. Дано не ги засегне, че това "село" е изгоряло от Господ
20:15 04.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Войните на Самуил
20:46 04.10.2026
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