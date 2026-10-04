Голям пожар до границата в Източните Родопи, хеликоптер помага в гасенето

Голям горски пожар бушува в Източните Родопи на границата с Гърция, в землищата на ивайловградските села Горно и Долно Луково.

В община Ивайловград е обявено частично бедствено положение.

Досега огънят е обхванал 1000-1500 декара сухи треви, храсти и широколистна гора. Теренът е труднопроходим, а силният вятър допълнително усложнява обстановката.

Към момента няма непосредствена опасност за населените места, съобщават от Областна администрация - Хасково.

На терен работят 13 екипа на пожарните служби в Ивайловград, Любимец и Харманли, както и доброволното формирование към Община Ивайловград.

Булдозер прави просеки за ограничаване разпространението на огъня.

В гасенето се включва и хеликоптер - екипаж от Военновъздушните сили с хеликоптер "Кугър" оказва помощ за потушаването на големия горски пожар, възникнал в землището на село Горно Луково, съобщиха от Министерството на обраната. Хеликоптерът е излетял от авиобазата в Крумово в 16:47 ч.

Още четири пожара горяха днес в област Хасково.