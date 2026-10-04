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Голям пожар до границата в Източните Родопи, хеликоптер помага в гасенето

Голям пожар до границата в Източните Родопи, хеликоптер помага в гасенето

4 Октомври, 2026 19:55 634 7

  • пожар-
  • ивайловградско

Досега огънят е обхванал 1000-1500 декара сухи треви, храсти и широколистна гора. Теренът е труднопроходим, а силният вятър допълнително усложнява обстановката

Голям пожар до границата в Източните Родопи, хеликоптер помага в гасенето - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Голям горски пожар бушува в Източните Родопи на границата с Гърция, в землищата на ивайловградските села Горно и Долно Луково.

В община Ивайловград е обявено частично бедствено положение.

Досега огънят е обхванал 1000-1500 декара сухи треви, храсти и широколистна гора. Теренът е труднопроходим, а силният вятър допълнително усложнява обстановката.

Към момента няма непосредствена опасност за населените места, съобщават от Областна администрация - Хасково.

На терен работят 13 екипа на пожарните служби в Ивайловград, Любимец и Харманли, както и доброволното формирование към Община Ивайловград.

Булдозер прави просеки за ограничаване разпространението на огъня.

В гасенето се включва и хеликоптер - екипаж от Военновъздушните сили с хеликоптер "Кугър" оказва помощ за потушаването на големия горски пожар, възникнал в землището на село Горно Луково, съобщиха от Министерството на обраната. Хеликоптерът е излетял от авиобазата в Крумово в 16:47 ч.

Още четири пожара горяха днес в област Хасково.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Интересно

    5 0 Отговор
    При цялото сателитно наблюдение и да не могат да хванат поне един подпалвач.
    Организирана мафиотска далавера с протекции.

    19:59 04.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    В Горно луково живеят 2 човека - синът на композитора Светозар Русинов, Явор със съпругата си. Сменили цивилизацията с този рай на граничната бразда с Гърция
    Прекрасно семейство. Дано не ги засегне, че това "село" е изгоряло от Господ

    20:15 04.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Войните на Самуил

    1 0 Отговор
    Са изпълзяли от възмущение и яд

    20:46 04.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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