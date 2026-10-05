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13 екипа гасят пожара край Горно Луково, навлязъл в Гърция

13 екипа гасят пожара край Горно Луково, навлязъл в Гърция

5 Октомври, 2026 06:54 440 0

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Огънят е обхванал между 1000 и 1500 декара гора, треви и храсти

13 екипа гасят пожара край Горно Луково, навлязъл в Гърция - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Големият пожар край ивайловградското село Горно Луково се е прехвърлил на гръцка територия. Огънят е обхванал между 1000 и 1500 декара сухи треви, храсти и широколистна гора, съобщават областната администрация в Хасково и БТА.

Заради пожара кметът на Ивайловград Диана Овчарова е обявила частично бедствено положение. На българска страна работят 13 екипа на пожарните служби от Ивайловград, Любимец и Харманли, както и доброволното формирование към общината. Булдозер прави просеки, с които да бъде ограничено разпространението на пламъците.

В гасенето са се включили два хеликоптера, сред които машина „Кугър“ на Военновъздушните сили. Тя е излетяла от авиобазата в Крумово в 16:47 часа и е изпратена да подпомогне наземните екипи. От гръцка страна са ангажирани десет противопожарни екипа.

Силният вятър затруднява гасенето

Ситуацията остава динамична заради труднодостъпния терен и вятъра, който променя посоката си. По данни, цитирани от БТА, работата на гръцка територия е допълнително усложнена от горенето в иглолистен масив.

Към последното съобщение няма непосредствена опасност за близките населени места. Заместник-кметът на Ивайловград заяви:

„Засега няма опасност за населението в близките населени места.“

Екипите продължават работа на терен, докато обстановката по границата се наблюдава.

Източници: Нова, БТА, БНТ


Хасково / България
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