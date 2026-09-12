Новини
България »
Пътната обстановка към 8.00: Ремонти, трафик и сводка на МВР

Пътната обстановка към 8.00: Ремонти, трафик и сводка на МВР

12 Септември, 2026 07:54, обновена 12 Септември, 2026 08:03 401 1

  • апи-
  • пътища-
  • трафик-
  • граници-
  • мерки-
  • инциденти-
  • планини

Актуални данни за границите, туризма и инцидентите в страната

Пътната обстановка към 8.00: Ремонти, трафик и сводка на МВР - 1
Снимка: АПИ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Републиканската пътна мрежа в България е напълно проходима към 08:00 часа на 12 септември. Шофьорите обаче трябва да карат с повишено внимание поради въведени временни ограничения, активни ремонти и засилен контрол по ключовите направления [fakti.bg].

АПИ: Ремонти и ключови ограничения в страната

Пътните настилки в по-голямата част от страната са сухи. Днес се въвеждат сериозни промени в движението в София заради мащабното спортно събитие „Живей Активно!“. От 19:00 до 22:00 ч. ще бъдат затворени основни улици около НДК и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, което ще промени изцяло маршрутите на редица градски линии.

По основните магистрали „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ движението се извършва съобразно постоянните пътни знаци и временните организации за ремонтни дейности. Шофьорите се призовават да не използват аварийните ленти и да спазват дистанция.

Трафик по границите

Преминаването през граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) тази сутрин се извършва в нормални темпове за съботния ден. Няма регистрирани извънредни задръствания по границите с Гърция, Турция, Сърбия, Република Северна Македония и Румъния, но интензивен трафик се очаква в по-късните часове на деня.

Условия за туризъм в планините

От Планинската спасителна служба (ПСС) съобщават, че условията за планински туризъм в цялата страна са много добри и спокойни [darik.bg]. Сутринта времето е ясно и тихо, като температурите са между 11 и 18 градуса. Туристите се съветват да предприемат преходи само по маркираните маршрути и да следят прогнозата за евентуални следобедни зачестявания на облачността в западните масиви.

Статистика на МВР: Катастрофи и пожари за денонощието

Сводките от Министерството на вътрешните работи (МВР) и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) за изминалите 24 часа сочат динамична и тежка обстановка в страната:

  • Войната по пътищата: През последното денонощие на територията на страната са регистрирани 23 тежки катастрофи. При инцидентите няма загинали граждани, но общо 27 души са ранени с различна степен на наранявания. В столицата София са станали 3 тежки и 31 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали трима души.
  • Пожарна безопасност: Огнеборците в страната са реагирали и потушили общо 127 пожара . Спасителните екипи продължават да извършват и десетки помощни операции по оказване на техническа помощ при битови и промишлени инциденти.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    0 0 Отговор
    Ремонти, трафик с водка .

    08:09 12.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове