Пътната обстановка към 8.00: Ремонти, трафик и сводка на МВР

Републиканската пътна мрежа в България е напълно проходима към 08:00 часа на 12 септември. Шофьорите обаче трябва да карат с повишено внимание поради въведени временни ограничения, активни ремонти и засилен контрол по ключовите направления [fakti.bg].

АПИ: Ремонти и ключови ограничения в страната

Пътните настилки в по-голямата част от страната са сухи. Днес се въвеждат сериозни промени в движението в София заради мащабното спортно събитие „Живей Активно!“. От 19:00 до 22:00 ч. ще бъдат затворени основни улици около НДК и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, което ще промени изцяло маршрутите на редица градски линии.

По основните магистрали „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ движението се извършва съобразно постоянните пътни знаци и временните организации за ремонтни дейности. Шофьорите се призовават да не използват аварийните ленти и да спазват дистанция.

Трафик по границите

Преминаването през граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) тази сутрин се извършва в нормални темпове за съботния ден. Няма регистрирани извънредни задръствания по границите с Гърция, Турция, Сърбия, Република Северна Македония и Румъния, но интензивен трафик се очаква в по-късните часове на деня.

Условия за туризъм в планините

От Планинската спасителна служба (ПСС) съобщават, че условията за планински туризъм в цялата страна са много добри и спокойни [darik.bg]. Сутринта времето е ясно и тихо, като температурите са между 11 и 18 градуса. Туристите се съветват да предприемат преходи само по маркираните маршрути и да следят прогнозата за евентуални следобедни зачестявания на облачността в западните масиви.

Статистика на МВР: Катастрофи и пожари за денонощието

Сводките от Министерството на вътрешните работи (МВР) и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) за изминалите 24 часа сочат динамична и тежка обстановка в страната:

Войната по пътищата: През последното денонощие на територията на страната са регистрирани 23 тежки катастрофи . При инцидентите няма загинали граждани, но общо 27 души са ранени с различна степен на наранявания. В столицата София са станали 3 тежки и 31 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали трима души.

През последното денонощие на територията на страната са регистрирани . При инцидентите няма загинали граждани, но общо с различна степен на наранявания. В столицата София са станали 3 тежки и 31 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали трима души. Пожарна безопасност: Огнеборците в страната са реагирали и потушили общо 127 пожара . Спасителните екипи продължават да извършват и десетки помощни операции по оказване на техническа помощ при битови и промишлени инциденти.