Кирил Вътев: Търговците, а не производителите вдигат цените

Поскъпването на храните не идва от производителите, а от търговците. Това заяви бившият министър на земеделието и храните Кирил Вътев в ефира на „Събуди се“ по NOVA. По думите му основен проблем за българските земеделци е, че продукцията им трудно достига до пазара.

„Българската продукция си отива“, каза Вътев. Той посочи, че след слабата реколта от плодове и зеленчуци заради измръзване през миналата година сега производството е изобилно. Липсва обаче логистична и пазарна инфраструктура, която да свърже малките производители с потребителите.

Реализацията на плодовете и зеленчуците с български произход е затруднена и от вноса от чужбина. Вътев отбеляза, че в страната продължава да се говори за кооперативи, но такива все още няма. Според него именно кооперирането в миналото е допринесло за по-висок брутен вътрешен продукт на глава от населението.

Малките производители остават най-уязвими

Бившият земеделски министър посочи, че големите земеделски производители често нямат необходимост от коопериране. Затова основният фокус трябва да бъде върху малките стопанства, които по-трудно договарят доставки, логистика и достъп до търговската мрежа.

Като друг ключов проблем Вътев определи сивия сектор. По думите му държавният контрол не може да покрие всички нужди в борбата с него. Той смята, че е необходим самоконтрол между конкурентите, но за това липсва подходящо законодателство.

Вътев подкрепи електронен регистър на цените

Вътев определи създаването на електронен регистър на цените на храните като добра идея. Според него обаче е важно как ще се събира и обработва информацията, която постъпва в системата. Той подчерта, че най-съществен остава контролът в магазините.

По отношение на понятието „справедлива цена“ Вътев заяви, че то е относително и че не го е срещал като установено понятие по света. Той постави въпроса защо една и съща стока, от една и съща марка и в същия грамаж, може да струва по-скъпо в България, отколкото в чужбина.

Вътев коментира и т.нар. свръхпечалба. По думите му не е чувал за случай, в който да е регламентирана норма на печалба.

Източници: Нова