Кирил Вътев: Търговците, а не производителите вдигат цените

Поскъпването на храните не идва от производителите, а от търговците. Това заяви бившият министър на земеделието и храните Кирил Вътев в ефира на „Събуди се“ по NOVA. По думите му основен проблем за българските земеделци е, че продукцията им трудно достига до пазара.
„Българската продукция си отива“, каза Вътев. Той посочи, че след слабата реколта от плодове и зеленчуци заради измръзване през миналата година сега производството е изобилно. Липсва обаче логистична и пазарна инфраструктура, която да свърже малките производители с потребителите.
Реализацията на плодовете и зеленчуците с български произход е затруднена и от вноса от чужбина. Вътев отбеляза, че в страната продължава да се говори за кооперативи, но такива все още няма. Според него именно кооперирането в миналото е допринесло за по-висок брутен вътрешен продукт на глава от населението.
Малките производители остават най-уязвими
Бившият земеделски министър посочи, че големите земеделски производители често нямат необходимост от коопериране. Затова основният фокус трябва да бъде върху малките стопанства, които по-трудно договарят доставки, логистика и достъп до търговската мрежа.
Като друг ключов проблем Вътев определи сивия сектор. По думите му държавният контрол не може да покрие всички нужди в борбата с него. Той смята, че е необходим самоконтрол между конкурентите, но за това липсва подходящо законодателство.
Вътев подкрепи електронен регистър на цените
Вътев определи създаването на електронен регистър на цените на храните като добра идея. Според него обаче е важно как ще се събира и обработва информацията, която постъпва в системата. Той подчерта, че най-съществен остава контролът в магазините.
По отношение на понятието „справедлива цена“ Вътев заяви, че то е относително и че не го е срещал като установено понятие по света. Той постави въпроса защо една и съща стока, от една и съща марка и в същия грамаж, може да струва по-скъпо в България, отколкото в чужбина.
Вътев коментира и т.нар. свръхпечалба. По думите му не е чувал за случай, в който да е регламентирана норма на печалба.
Източници: Нова
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Точно е но нека и
Сутринта един човек от смоленско сподели как от нищо се мъчи да отглежда крави и овце
Наистина, за стотинки ги предава на посредници
Ако няма внос той споделя че може под 20 евро да е неговото истинско производство като сирене и кашкавал
Такива хора трябва да се цена, трудолюбиви но без подкрепа
09:33 04.10.2026
2 Сзо
Коментиран от #5, #7
09:34 04.10.2026
3 Мишел
09:36 04.10.2026
4 всяко демокрад
09:40 04.10.2026
5 И не само те
До коментар #2 от "Сзо":Този бившия какво е правил като е имал цялата власт
Дали е обикалял , дали имал представа какво да направи
Остани батака на следващите
За един ден неможе да се изрине занемареното най безотговорно
09:45 04.10.2026
6 Факт
Данъци и такси скачат главоломно. Общинари и кметове се надпреварват, кой пръв да предложи повишение.
09:49 04.10.2026
7 Етикет
До коментар #2 от "Сзо":Само, че казват полу истина, защото никой не казва, че едни яки мъже обикалят търговците и им казват колко и как да вдигат цените и под каква цена да не продават. Същите тия мъже, които по изборите купуват гласове, сега работят контрол на цените, да няма евтино. Само, че търговците не си го признават, защото не е безопасно да го признаят, тук никой и нищо не може да ги защити от рекета на тия мъже. А всички се правят, че не знаят за това и че то не се случва.
10:23 04.10.2026