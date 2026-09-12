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България гори: Пожари в Стара Загора, Рила, край София

България гори: Пожари в Стара Загора, Рила, край София

12 Септември, 2026 15:20 580 11

  • пожар-
  • рила-
  • стара загора

Горски служители са на терен

България гори: Пожари в Стара Загора, Рила, край София - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Около 2000 декара горска територия са обхванати от големия пожар край село Димовци, област Стара Загора. В гасенето участват и горски служители.

Пожарът възникнал първоначално в земеделска територия – сливова градина. Ситуацията на територията на ДГС–Мъглиж остава усложнена.

Паралелно с това горски служители участват в гасенето и на пожар под Царев връх на територията на Национален парк „Рила“. По предварителни данни огънят е възникнал вследствие на мълния в близост до горски масиви.

Сигнал за пожар е подаден и в землището на Банкя, на територията на ДГС–София. Горят сухи треви и храсти. Горски служители са на място и подпомагат гасителните дейности, за да не бъде допуснато разпространение на огъня към близката борова гора.

Властите призовават хората да бъдат внимателни и при забелязан дим или пожар незабавно да подадат сигнал на телефон 112.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само

    6 0 Отговор
    край Банкя да не изгори Толупа !

    15:41 12.09.2026

  • 2 бою циганина

    5 0 Отговор
    абе нали ви направих алърт на телефоните..... значи съм решил проблема ви и моето съм си го взел

    15:42 12.09.2026

  • 3 Не се гаси

    2 0 Отговор
    Вероятно от ефекта на лупа..рата ..😉💥

    15:43 12.09.2026

  • 4 Това Било То !

    4 0 Отговор
    Цялата Работа !

    Да Изгорим !

    15:43 12.09.2026

  • 5 вехтия

    2 0 Отговор
    интересно ми е,какво гаси с тая пръскачка на гърба

    15:45 12.09.2026

  • 6 Прогресивни съветски шарлатани !

    2 4 Отговор
    Е мунчо кРадев каза, че за 2-3 месеца пожари нямало смисъл да се купуват пожарни ... Купи нови лимузини да се возят децата и внуците на шумкарите

    15:46 12.09.2026

  • 7 като сме врагове с русия нека горим

    6 0 Отговор
    Горим Българийо, горим,
    и бързо се превръщаме във пепел.
    И никой не разбра дори,
    защо не зърваме небето светло.

    Мълчим Българийо, мълчим,
    задавени и все обезличени.
    С невиждащи за Бог очи,
    невярващи и премирени.

    Търпим Българийо, търпим,
    не щем да се събудим от кошмара.
    Не виждаме, че всичко е мъгла и дим,
    и йощ тътрим... влачим си самара.

    15:47 12.09.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 0 Отговор
    2007 година, Русия праща безвъзмездно на България самолета цистерна ИЛ-76.
    Лошите руснаци казват, самолета да стои колкото трябва, до изгасянето на пожарите.
    За кратко време с този самолет, ситуацията е овладяна. Ес има подобни самолети, по-малко ефективни,
    но наема тогава за тях е 130хил евро на летателен час, а лошите руснаци ни го пращат безплатно.
    По това време министър на бедствията и авариите е Емел Етем.
    Тя внася предложение за закупуването на такъв самолет и предложението така си остава

    Коментиран от #11

    15:48 12.09.2026

  • 9 Облачно с кюфтета

    0 0 Отговор
    Нали синоптичките казаха, че са възможни превалявания и захлаждане.

    15:56 12.09.2026

  • 10 Дърт гербесък

    0 0 Отговор
    Бокооо! Генералееее! България гори, бе! Грабвай маркуча и марш да гасиш!!!

    16:00 12.09.2026

  • 11 Море Земя и Небеса Путин цар е на света

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Самолета е в Сърбия и гаси .

    16:07 12.09.2026

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