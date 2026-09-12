България гори: Пожари в Стара Загора, Рила, край София

Около 2000 декара горска територия са обхванати от големия пожар край село Димовци, област Стара Загора. В гасенето участват и горски служители.
Пожарът възникнал първоначално в земеделска територия – сливова градина. Ситуацията на територията на ДГС–Мъглиж остава усложнена.
Паралелно с това горски служители участват в гасенето и на пожар под Царев връх на територията на Национален парк „Рила“. По предварителни данни огънят е възникнал вследствие на мълния в близост до горски масиви.
Сигнал за пожар е подаден и в землището на Банкя, на територията на ДГС–София. Горят сухи треви и храсти. Горски служители са на място и подпомагат гасителните дейности, за да не бъде допуснато разпространение на огъня към близката борова гора.
Властите призовават хората да бъдат внимателни и при забелязан дим или пожар незабавно да подадат сигнал на телефон 112.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само
15:41 12.09.2026
2 бою циганина
15:42 12.09.2026
3 Не се гаси
15:43 12.09.2026
4 Това Било То !
Да Изгорим !
15:43 12.09.2026
5 вехтия
15:45 12.09.2026
6 Прогресивни съветски шарлатани !
15:46 12.09.2026
7 като сме врагове с русия нека горим
и бързо се превръщаме във пепел.
И никой не разбра дори,
защо не зърваме небето светло.
Мълчим Българийо, мълчим,
задавени и все обезличени.
С невиждащи за Бог очи,
невярващи и премирени.
Търпим Българийо, търпим,
не щем да се събудим от кошмара.
Не виждаме, че всичко е мъгла и дим,
и йощ тътрим... влачим си самара.
15:47 12.09.2026
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Лошите руснаци казват, самолета да стои колкото трябва, до изгасянето на пожарите.
За кратко време с този самолет, ситуацията е овладяна. Ес има подобни самолети, по-малко ефективни,
но наема тогава за тях е 130хил евро на летателен час, а лошите руснаци ни го пращат безплатно.
По това време министър на бедствията и авариите е Емел Етем.
Тя внася предложение за закупуването на такъв самолет и предложението така си остава
Коментиран от #11
15:48 12.09.2026
9 Облачно с кюфтета
15:56 12.09.2026
10 Дърт гербесък
16:00 12.09.2026
11 Море Земя и Небеса Путин цар е на света
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Самолета е в Сърбия и гаси .
16:07 12.09.2026