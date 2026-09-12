Доц. Георги Лозанов: Разочаровани от Радев може да решат изборите

Андрей Гюров и Георги Кандев могат да разчитат преди всичко на гражданския вот, а една от големите задачи на президентските избори е да се повлияе на част от хората, подкрепяли Румен Радев. Това заяви в „Офанзива с Любо Огнянов” експертът по медии и журналистика доц. Георги Лозанов, който е член на инициативния комитет, издигнал кандидат-президентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев.
Според Лозанов част от хората, които са подкрепили Радев, са го направили с очакването той да се противопостави на олигархията, но впоследствие са били разочаровани от политиката му. „Тези хора гласуваха за него, за да се бори с олигархията. А вместо това той направи друго. Започна да превръща проруския евроскептицизъм в държавна политика. И мисля, че тези хора не гласуваха за това“, коментира той.
По думите му именно тези избиратели могат да се окажат решаващи за резултата на президентския вот. Той смята, че кандидатурата на Гюров и Кандев може да даде възможност на част от тях да направят избор, който според него е по-близък до собствените им убеждения.„Въпросът е дали двойката Гюров-Кандев ще могат да дадат стимул на част от този електорат да синхронизира своя вот със собствените си убеждения“, каза Лозанов.
Доцентът цитира данни, според които 56% от българите смятат, че стратегическият партньор на страната трябва да бъде Европейският съюз, докато 19% посочват Русия. „Ако вотът е друг и пропорцията е друга, ще е резултат на хибридна атака и на хибридна обработка на съзнанието“, заяви Лозанов.
Той подчерта, че България е особено податлива на влиянието на руската пропаганда заради исторически и други фактори. Той определи случващото се като част от по-широка хибридна война. „Голямата задача сега е по някакъв начин да се противодейства на тази хибридна пропаганда, която вече 20 години - откакто върви тази хибридна война, облъчва“, каза той.
Лозанов коментира и позицията на Илияна Йотова, която според него е свързана с електората на Румен Радев. Той смята, че още по време на съвместната работа на Радев и Йотова в президентството е започнал да се утвърждава евроскептичен тон. „Илияна Йотова, тя заедно с Румен Радев, най-напред в президентството, наложиха този модел. Този евроскептицизъм започна оттам да се чува за първи път от президентството. И там Илияна Йотова нито един път не съм чувал да възрази срещу това“, заяви медийният експерт.
Той обаче отхвърли тезата, че избирателите на ГЕРБ са евроскептични. Според него значителна част от този вот е по-скоро клиентелистки и е ориентиран към политическата сила, която изглежда като победител. „Нито за момент не смятам, че са евроскептици. Казвам обаче, че голяма част от този вот е клиентелистки вот, който иска да е с победителите“, посочи Лозанов. Според него отказът на ГЕРБ да издигне собствен кандидат за президент не е най-важният фактор за изхода от изборите. Лозанов смята, че Гюров и Кандев трябва да търсят подкрепа преди всичко сред гражданския вот.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #15, #54
18:28 12.09.2026
2 И Трябва !
18:28 12.09.2026
3 идиоти вън
18:29 12.09.2026
4 Папионков
18:29 12.09.2026
5 Ямакоши
18:29 12.09.2026
6 Нено
18:29 12.09.2026
7 1001
18:29 12.09.2026
8 Срам
18:29 12.09.2026
9 Чума
18:30 12.09.2026
10 колчо
18:30 12.09.2026
11 Гост
Коментиран от #23
18:30 12.09.2026
12 Не давайте дума
Коментиран от #33
18:30 12.09.2026
13 Да, да
18:31 12.09.2026
14 Черепа и Трактора
18:31 12.09.2026
15 Европейца
До коментар #1 от "Овчар":Чак пък красиво да говори... просто е многословен с изказ присъщ на парвеню от 30-те години на 20 век... а съдържанието на словото му е със стойност на отпадък от хранителния тракт
18:31 12.09.2026
16 Зеления
18:32 12.09.2026
17 И Киев е Руски
18:33 12.09.2026
18 Чарлз Буковски
Коментиран от #21
18:34 12.09.2026
19 Плювачите по Радев, са се подредили!!
18:35 12.09.2026
20 Дзак
18:35 12.09.2026
21 И Киев е Руски
До коментар #18 от "Чарлз Буковски":Само газовата камера за тая ОТр.пка
18:35 12.09.2026
22 АманДа
18:35 12.09.2026
23 Кочо
До коментар #11 от "Гост":Не е от мързел, а от идеология! Мисли си, че така е по красив и изразява правилната геополитическа линия! Нали трябва да се различава от нормалността, която го вбесява! Малко лудост в погледа, тиранти, жартиерка, папейонка, прическа в стил ,,превъзбуденен диригент", всичко що е нужно - готов пациент!
18:36 12.09.2026
24 пламен
18:36 12.09.2026
25 Гост
18:36 12.09.2026
26 Анонимен
Коментиран от #34, #41, #50
18:36 12.09.2026
27 Кошничарски
Коментиран от #42
18:37 12.09.2026
28 Папионков...
А ФАЩ агресор ли е в Иран????
Ти да видиш....
АГРЕСОР е всеки, който влезе в друга държава преди ФАЩ, НАТО и Израел!
Ей го на.... Русия се бие за Руските Земи и е "Агресор"!?
САЩ, ЕС и Израел за чужди земи... Но са "Миротворци"???
А и никога не казвайте открихме злато и нефт... защото янките веднага ще гракнат, че при вас има диктатура и немедленно ще припнат да ви демократизират!!!
О Времена, о Нрави!!!
18:38 12.09.2026
29 Гладувах
Приказки много дела нула !!!
Поредният спасител
Стана едно с Шиши и Бойко
Време им е и на тримата вече
18:38 12.09.2026
30 Олигарх
18:39 12.09.2026
31 Нищо не се случи
Като при Бойко
18:40 12.09.2026
32 Доволен
Коментиран от #49
18:40 12.09.2026
33 комунист
До коментар #12 от "Не давайте дума":БЛАГОДАРЯ,че разсеехте вината от нас!
Коментиран от #47
18:41 12.09.2026
34 Пенсионерка
До коментар #26 от "Анонимен":И моята !
18:41 12.09.2026
35 Целият отпадък на България
Коментиран от #48
18:41 12.09.2026
36 Троян
18:41 12.09.2026
37 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
18:42 12.09.2026
38 Радев
На приказки става , но реално няма нищо реализирано !
Пореден лъжец
18:42 12.09.2026
39 ДъБили
18:42 12.09.2026
40 тъй ли...
А разочарованите от Радев ги видяхме, колко им е процентченцето.
18:43 12.09.2026
41 Дай пример
До коментар #26 от "Анонимен":за прекъсната хранилка!
18:43 12.09.2026
42 Костя 0трепкин
До коментар #27 от "Кошничарски":Аз не съм доволен от летеца!
18:43 12.09.2026
43 Има хора
Коментиран от #59
18:44 12.09.2026
44 НИЩО МУ НЯМА
А САМО Я РАЗСМИВА...😀
18:44 12.09.2026
45 Хохохо
18:44 12.09.2026
46 стоян георгиев
18:45 12.09.2026
47 Ами
До коментар #33 от "комунист":всички тези са баш комунисти, а в ПП и ДБ децата на комунисти! Но е тъпо да си обясняваш всичко с комунизма. Продажниците са едни и същи. Най видните комунисти, днес са първи "демократи". Утре ако се върне комунистическият строй, ще са първи комунисти! Не определенията и думичките, а продажниците и крадците са ти проблем!
Коментиран от #55
18:45 12.09.2026
48 Като жално тролиш
До коментар #35 от "Целият отпадък на България":Изглеждаш глупава циганка.
Коментиран от #56
18:45 12.09.2026
49 Хохохо
До коментар #32 от "Доволен":Двойно е заради по дб и герб .къса ви е паметта :герб 12+ г по дб 3 г Радев няма и година и искате резултати
Еврото клуба на богатите нали така казваха по дб
18:46 12.09.2026
50 Охобохо
До коментар #26 от "Анонимен":Коя хранилка? На пенсионерите, на майките с малки деца, на работниците? Те ли са олигарсите?
18:47 12.09.2026
51 !!!
18:47 12.09.2026
52 Умен по цялата глава
18:47 12.09.2026
53 Да изринем чеpвената чyма !
18:47 12.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 знаете ли
До коментар #47 от "Ами":какво означава абреаветурата сдс?
18:47 12.09.2026
56 Така е
До коментар #48 от "Като жално тролиш":Но това не спира глу... да лазиш, да троли, да показва трагедията си и отпадъка ПП и ДБ изкарали глу... да троли!
18:48 12.09.2026
57 Цвете
18:49 12.09.2026
58 питанка
18:49 12.09.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.