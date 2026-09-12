Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Доц. Георги Лозанов: Разочаровани от Радев може да решат изборите

Доц. Георги Лозанов: Разочаровани от Радев може да решат изборите

12 Септември, 2026 18:21, обновена 12 Септември, 2026 18:25 541 59

  • георги лозанов-
  • гюров-
  • кандев-
  • избори-
  • йотова-
  • президент

Гюров и Кандев могат да разчитат преди всичко на гражданския вот, смята медийният експерт

Доц. Георги Лозанов: Разочаровани от Радев може да решат изборите - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Андрей Гюров и Георги Кандев могат да разчитат преди всичко на гражданския вот, а една от големите задачи на президентските избори е да се повлияе на част от хората, подкрепяли Румен Радев. Това заяви в „Офанзива с Любо Огнянов” експертът по медии и журналистика доц. Георги Лозанов, който е член на инициативния комитет, издигнал кандидат-президентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев.

Според Лозанов част от хората, които са подкрепили Радев, са го направили с очакването той да се противопостави на олигархията, но впоследствие са били разочаровани от политиката му. „Тези хора гласуваха за него, за да се бори с олигархията. А вместо това той направи друго. Започна да превръща проруския евроскептицизъм в държавна политика. И мисля, че тези хора не гласуваха за това“, коментира той.

По думите му именно тези избиратели могат да се окажат решаващи за резултата на президентския вот. Той смята, че кандидатурата на Гюров и Кандев може да даде възможност на част от тях да направят избор, който според него е по-близък до собствените им убеждения.„Въпросът е дали двойката Гюров-Кандев ще могат да дадат стимул на част от този електорат да синхронизира своя вот със собствените си убеждения“, каза Лозанов.

Доцентът цитира данни, според които 56% от българите смятат, че стратегическият партньор на страната трябва да бъде Европейският съюз, докато 19% посочват Русия. „Ако вотът е друг и пропорцията е друга, ще е резултат на хибридна атака и на хибридна обработка на съзнанието“, заяви Лозанов.

Той подчерта, че България е особено податлива на влиянието на руската пропаганда заради исторически и други фактори. Той определи случващото се като част от по-широка хибридна война. „Голямата задача сега е по някакъв начин да се противодейства на тази хибридна пропаганда, която вече 20 години - откакто върви тази хибридна война, облъчва“, каза той.

Лозанов коментира и позицията на Илияна Йотова, която според него е свързана с електората на Румен Радев. Той смята, че още по време на съвместната работа на Радев и Йотова в президентството е започнал да се утвърждава евроскептичен тон. „Илияна Йотова, тя заедно с Румен Радев, най-напред в президентството, наложиха този модел. Този евроскептицизъм започна оттам да се чува за първи път от президентството. И там Илияна Йотова нито един път не съм чувал да възрази срещу това“, заяви медийният експерт.

Той обаче отхвърли тезата, че избирателите на ГЕРБ са евроскептични. Според него значителна част от този вот е по-скоро клиентелистки и е ориентиран към политическата сила, която изглежда като победител. „Нито за момент не смятам, че са евроскептици. Казвам обаче, че голяма част от този вот е клиентелистки вот, който иска да е с победителите“, посочи Лозанов. Според него отказът на ГЕРБ да издигне собствен кандидат за президент не е най-важният фактор за изхода от изборите. Лозанов смята, че Гюров и Кандев трябва да търсят подкрепа преди всичко сред гражданския вот.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    29 8 Отговор
    Този цирей не разбра ли че колкото и красиво да говори вече никой не му вярва дори и животните.

    Коментиран от #15, #54

    18:28 12.09.2026

  • 2 И Трябва !

    5 5 Отговор
    ------------------- !

    18:28 12.09.2026

  • 3 идиоти вън

    25 5 Отговор
    А разочарованието от папионки и жълти павета ( околовръстни) вече е решил избора!!!!

    18:29 12.09.2026

  • 4 Папионков

    25 5 Отговор
    Лозанов: "..двойката Гюров-Кандев.." абе знаех си, че не са само съученици ами са си двойка ама...

    18:29 12.09.2026

  • 5 Ямакоши

    23 5 Отговор
    Папионката е в отбора на Гюро и Кандимена!

    18:29 12.09.2026

  • 6 Нено

    27 4 Отговор
    Този досаден пенсионер, с вечната си папионка, направи 30 години стаж в медиите с безсмислени общи приказки... Колко ли хора е отказал от гледане на новини и политически предавания..

    18:29 12.09.2026

  • 7 1001

    22 4 Отговор
    Тоя е лицимер говорещ глупости! Развял е флага на дъгата много отдавна.

    18:29 12.09.2026

  • 8 Срам

    18 4 Отговор
    Ме е за този човечец, бил ми е преподавател. Защо така се е продал на стари години ?

    18:29 12.09.2026

  • 9 Чума

    19 6 Отговор
    Кво да коментирам - Вижте Го! Антипатичен тип! Небългарин! Такива ли ще представляват България!? Отвратително!

    18:30 12.09.2026

  • 10 колчо

    8 2 Отговор
    разочарованието е присъщо за интелигентните хора,простаците се хилят от стадото!

    18:30 12.09.2026

  • 11 Гост

    12 6 Отговор
    Абе, рошав! Като те мързи да се срешеш, поне се подстрижи, бе!

    Коментиран от #23

    18:30 12.09.2026

  • 12 Не давайте дума

    17 6 Отговор
    на продажни боклуци! Всичко около ПП и ДБ е гнусно, лъжливо, крадливо и национални предатели

    Коментиран от #33

    18:30 12.09.2026

  • 13 Да, да

    9 3 Отговор
    Този го пускайте сутрин, като дуфалак.

    18:31 12.09.2026

  • 14 Черепа и Трактора

    3 0 Отговор
    Те разочарованите от Тиквата и Прасчо разрешиха на Генерала-Президент да стане и Премиер ма чакаха бая време, че да се решат да скочат на мафията, щото знаят, че ще им се стъжни от "охранители"-мутри и безврати Батки без милиметър чело и гънки на мозъка, като на билярдна топка - само от удар!.. Сега всичко наведнъж, не знам как ще стане.

    18:31 12.09.2026

  • 15 Европейца

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Чак пък красиво да говори... просто е многословен с изказ присъщ на парвеню от 30-те години на 20 век... а съдържанието на словото му е със стойност на отпадък от хранителния тракт

    18:31 12.09.2026

  • 16 Зеления

    10 3 Отговор
    Освен с папийонка, вече и с тиранти, вече съвсем изкуфя тоя дъртак, мисли си че е на 6 години и е в детската градина...

    18:32 12.09.2026

  • 17 И Киев е Руски

    9 3 Отговор
    Да е .а и гнусни.я пед..ст

    18:33 12.09.2026

  • 18 Чарлз Буковски

    7 4 Отговор
    Тоя мухъл вмирисан няма ли да се скрие вече някъде в старчески дом?

    Коментиран от #21

    18:34 12.09.2026

  • 19 Плювачите по Радев, са се подредили!!

    7 4 Отговор
    Не Се Спряха да Плюят Неудачниците по Радев!

    18:35 12.09.2026

  • 20 Дзак

    7 3 Отговор
    Гладна кокошка просо сънува!

    18:35 12.09.2026

  • 21 И Киев е Руски

    5 3 Отговор

    До коментар #18 от "Чарлз Буковски":

    Само газовата камера за тая ОТр.пка

    18:35 12.09.2026

  • 22 АманДа

    6 2 Отговор
    Тъжно ми е за този човек... според мен близите му трабва да си го приберат... да не се излага на тази преклонна възраст.

    18:35 12.09.2026

  • 23 Кочо

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Гост":

    Не е от мързел, а от идеология! Мисли си, че така е по красив и изразява правилната геополитическа линия! Нали трябва да се различава от нормалността, която го вбесява! Малко лудост в погледа, тиранти, жартиерка, папейонка, прическа в стил ,,превъзбуденен диригент", всичко що е нужно - готов пациент!

    18:36 12.09.2026

  • 24 пламен

    4 2 Отговор
    При Радев стана най голямата скъпотия. Другото всичкото си е същото

    18:36 12.09.2026

  • 25 Гост

    6 1 Отговор
    Където и да отвориш телевизия или сайт винаги е изтипосан чифте акъллията Гого папионката, който вече е и окичен с професорска титла! Той винаги е праволинеен, искрен и обективен срещу съответното заплащане! Дерзай Гого, колкото повече те натрапват, толкова повече хората се отвращават от теб, НО ПАРИТЕ НЕ МИРИШАТ, АКО И ДА СА ОТ ..............

    18:36 12.09.2026

  • 26 Анонимен

    6 4 Отговор
    Кои са разочарованите. Тези на които им се прекъсна хранилката

    Коментиран от #34, #41, #50

    18:36 12.09.2026

  • 27 Кошничарски

    4 4 Отговор
    Аз съм доволен от Радев !

    Коментиран от #42

    18:37 12.09.2026

  • 28 Папионков...

    3 3 Отговор
    А сега де.....
    А ФАЩ агресор ли е в Иран????
    Ти да видиш....
    АГРЕСОР е всеки, който влезе в друга държава преди ФАЩ, НАТО и Израел!
    Ей го на.... Русия се бие за Руските Земи и е "Агресор"!?
    САЩ, ЕС и Израел за чужди земи... Но са "Миротворци"???
    А и никога не казвайте открихме злато и нефт... защото янките веднага ще гракнат, че при вас има диктатура и немедленно ще припнат да ви демократизират!!!
    О Времена, о Нрави!!!

    18:38 12.09.2026

  • 29 Гладувах

    6 3 Отговор
    За Радев и вече съжалявам .
    Приказки много дела нула !!!
    Поредният спасител
    Стана едно с Шиши и Бойко
    Време им е и на тримата вече

    18:38 12.09.2026

  • 30 Олигарх

    4 0 Отговор
    Крайно съм разочарован!

    18:39 12.09.2026

  • 31 Нищо не се случи

    5 2 Отговор
    Само приказки .
    Като при Бойко

    18:40 12.09.2026

  • 32 Доволен

    3 0 Отговор
    Всичко без пенсии и заплати,двойно!

    Коментиран от #49

    18:40 12.09.2026

  • 33 комунист

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Не давайте дума":

    БЛАГОДАРЯ,че разсеехте вината от нас!

    Коментиран от #47

    18:41 12.09.2026

  • 34 Пенсионерка

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Анонимен":

    И моята !

    18:41 12.09.2026

  • 35 Целият отпадък на България

    2 4 Отговор
    изкаран срещу Радев!

    Коментиран от #48

    18:41 12.09.2026

  • 36 Троян

    2 3 Отговор
    Има една много готина Френска комедия, бегълците. Тоя е едно към едно със героя изигран от Пиер Ришар, само че по външен вид. Достойнство никакво.

    18:41 12.09.2026

  • 37 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    2 2 Отговор
    Продънена, не, продадена държава – руски агенти шетат навсякъде, на всички нива, взривовете са реални, мафиотите получават височайша милост или откупено спокойствие, узаконената цензура ни обвива в алабализми, управляващите звучат като уводна статия на "Работническо дело", демагогията надхвърля дори и онази на учителите им от "най-прогресивния строй" на светлия комунизъм, борбата за мир е задача номер едно, под мъдрото водачество на Съветския..., пардон, на Великата... пардон, на Могъщата... абе, каквото и да кажа, все си е Блатна. Издигнаха нова Берлинска стена насред обществото ни, владеят и стрелят на месо.

    18:42 12.09.2026

  • 38 Радев

    3 2 Отговор
    Е импотентен !!!!
    На приказки става , но реално няма нищо реализирано !
    Пореден лъжец

    18:42 12.09.2026

  • 39 ДъБили

    2 2 Отговор
    Дърт джендьо, шепа незадоволени понита нищо не могат да решат😅

    18:42 12.09.2026

  • 40 тъй ли...

    0 1 Отговор
    Ами, разочарованите от Бойко и Пеевски вече решиха предишните избори.
    А разочарованите от Радев ги видяхме, колко им е процентченцето.

    18:43 12.09.2026

  • 41 Дай пример

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Анонимен":

    за прекъсната хранилка!

    18:43 12.09.2026

  • 42 Костя 0трепкин

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Кошничарски":

    Аз не съм доволен от летеца!

    18:43 12.09.2026

  • 43 Има хора

    0 0 Отговор
    с титли, които нямат грам срама, дори до втръсване са по всички медии и то за какво... За да плюят и плюят за едни... парички. Ясно е вече и защо медиите ги канят постоянно - пак за същото.

    Коментиран от #59

    18:44 12.09.2026

  • 44 НИЩО МУ НЯМА

    1 1 Отговор
    Е ПОНЕ НЕ ТРОВИ АУДИТОРИЯТА
    А САМО Я РАЗСМИВА...😀

    18:44 12.09.2026

  • 45 Хохохо

    0 1 Отговор
    Тоя е за лудницата.предател

    18:44 12.09.2026

  • 46 стоян георгиев

    2 1 Отговор
    Гладна папионка просо сънува

    18:45 12.09.2026

  • 47 Ами

    0 2 Отговор

    До коментар #33 от "комунист":

    всички тези са баш комунисти, а в ПП и ДБ децата на комунисти! Но е тъпо да си обясняваш всичко с комунизма. Продажниците са едни и същи. Най видните комунисти, днес са първи "демократи". Утре ако се върне комунистическият строй, ще са първи комунисти! Не определенията и думичките, а продажниците и крадците са ти проблем!

    Коментиран от #55

    18:45 12.09.2026

  • 48 Като жално тролиш

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Целият отпадък на България":

    Изглеждаш глупава циганка.

    Коментиран от #56

    18:45 12.09.2026

  • 49 Хохохо

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Доволен":

    Двойно е заради по дб и герб .къса ви е паметта :герб 12+ г по дб 3 г Радев няма и година и искате резултати
    Еврото клуба на богатите нали така казваха по дб

    18:46 12.09.2026

  • 50 Охобохо

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Анонимен":

    Коя хранилка? На пенсионерите, на майките с малки деца, на работниците? Те ли са олигарсите?

    18:47 12.09.2026

  • 51 !!!

    0 1 Отговор
    Мечтай,Гошко!

    18:47 12.09.2026

  • 52 Умен по цялата глава

    0 1 Отговор
    Розовите пижами искат да върнат зайчарника

    18:47 12.09.2026

  • 53 Да изринем чеpвената чyма !

    0 1 Отговор
    На радев и пионката му митюесемеса дали са им отредили парцелче във вилна зона "Янукович"?

    18:47 12.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 знаете ли

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Ами":

    какво означава абреаветурата сдс?

    18:47 12.09.2026

  • 56 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Като жално тролиш":

    Но това не спира глу... да лазиш, да троли, да показва трагедията си и отпадъка ПП и ДБ изкарали глу... да троли!

    18:48 12.09.2026

  • 57 Цвете

    0 0 Отговор
    ПРАВ Е. КОЙ ВЗРИВИ ТАЗИ НОЩ ЗАВОДА НА ГЕБРЕВ? СЪЩИТЕ ,КОИТО ПОМОГНАХА НА РАДЕВ ДА СТАНЕ ПРЕЗИДЕНТ. НЕГОВАТА СЪОТБОРНИЧКА ,СЕГА СЕ ГЛАСИ ДА ЗАЕМЕ МЕСТОТО НА ЕКС ПРЕЗИДЕНТА, НАЛИ? НО ТЯ ТАКИВА ГИ Е НАДРОБИЛА ,ЧЕ МАЙ МЕСТОТО ИЗОБЩО НЕ Е ЗА ПАРЛАМЕНТА. ПРОСТО ДА ЗАБРАВИ И ДАДЕ ПЪЛНО ОБЯСНЕНИЕ, ЗНАЕЛ ЛИ Е РАДЕВ, ЧЕ ТЯ ПОДПИСВА ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ЕДИН ПРЕСТЪПНИК ПРЕДСРОЧНО 10 ГОДИНИ? ТОВА Е ВАЖНО ДА СЕ РАЗБЕРЕ, ЗАЩОТО И ТОЙ АКО Е БИЛ В ТЕЧЕНИЕ НА ОТВРАТИТЕЛНАТА ИСТОРИЯ ТОГАВА ЖАЛНА НИ МАЙКА.СЕГА НАРКОДИЛЪРА СИГУРНО " ИЗЛЕКУВАН " МОЖЕ ДА ИМА И ОХРАНА. 😠🙈🙉🙊👺

    18:49 12.09.2026

  • 58 питанка

    0 0 Отговор
    Кой здравомислещ ще гласува за милиционера от Симеоново?

    18:49 12.09.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове