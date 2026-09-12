Доц. Георги Лозанов: Разочаровани от Радев може да решат изборите

Андрей Гюров и Георги Кандев могат да разчитат преди всичко на гражданския вот, а една от големите задачи на президентските избори е да се повлияе на част от хората, подкрепяли Румен Радев. Това заяви в „Офанзива с Любо Огнянов” експертът по медии и журналистика доц. Георги Лозанов, който е член на инициативния комитет, издигнал кандидат-президентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев.

Според Лозанов част от хората, които са подкрепили Радев, са го направили с очакването той да се противопостави на олигархията, но впоследствие са били разочаровани от политиката му. „Тези хора гласуваха за него, за да се бори с олигархията. А вместо това той направи друго. Започна да превръща проруския евроскептицизъм в държавна политика. И мисля, че тези хора не гласуваха за това“, коментира той.

По думите му именно тези избиратели могат да се окажат решаващи за резултата на президентския вот. Той смята, че кандидатурата на Гюров и Кандев може да даде възможност на част от тях да направят избор, който според него е по-близък до собствените им убеждения.„Въпросът е дали двойката Гюров-Кандев ще могат да дадат стимул на част от този електорат да синхронизира своя вот със собствените си убеждения“, каза Лозанов.

Доцентът цитира данни, според които 56% от българите смятат, че стратегическият партньор на страната трябва да бъде Европейският съюз, докато 19% посочват Русия. „Ако вотът е друг и пропорцията е друга, ще е резултат на хибридна атака и на хибридна обработка на съзнанието“, заяви Лозанов.

Той подчерта, че България е особено податлива на влиянието на руската пропаганда заради исторически и други фактори. Той определи случващото се като част от по-широка хибридна война. „Голямата задача сега е по някакъв начин да се противодейства на тази хибридна пропаганда, която вече 20 години - откакто върви тази хибридна война, облъчва“, каза той.

Лозанов коментира и позицията на Илияна Йотова, която според него е свързана с електората на Румен Радев. Той смята, че още по време на съвместната работа на Радев и Йотова в президентството е започнал да се утвърждава евроскептичен тон. „Илияна Йотова, тя заедно с Румен Радев, най-напред в президентството, наложиха този модел. Този евроскептицизъм започна оттам да се чува за първи път от президентството. И там Илияна Йотова нито един път не съм чувал да възрази срещу това“, заяви медийният експерт.

Той обаче отхвърли тезата, че избирателите на ГЕРБ са евроскептични. Според него значителна част от този вот е по-скоро клиентелистки и е ориентиран към политическата сила, която изглежда като победител. „Нито за момент не смятам, че са евроскептици. Казвам обаче, че голяма част от този вот е клиентелистки вот, който иска да е с победителите“, посочи Лозанов. Според него отказът на ГЕРБ да издигне собствен кандидат за президент не е най-важният фактор за изхода от изборите. Лозанов смята, че Гюров и Кандев трябва да търсят подкрепа преди всичко сред гражданския вот.