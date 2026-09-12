Славчо Велков разкри истината за лагера в Междени

Скандалът с предполагаемото обучение на руски бойци на българска територия придоби нов обрат. Бившият народен представител и експерт по сигурността Славчо Велков потвърди, че в международния тренировъчен център за специална подготовка в габровското село Междени са били обучавани руски граждани. В интервю за предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS Велков внесе ключови уточнения по горещата тема, която взриви медийното пространство у нас и в чужбина.

По думите на Велков, той разполага с директна информация от ръководителя на центъра, според която там действително са провеждани курсове за руски граждани, но тематиката е била строго специфична – „лична охрана“. Експертът подчерта, че тези обучения са се провеждали в миналото и са приключили около 2019–2020 година, което съвпада с настъпването на първата вълна от пандемията от COVID-19.

Изявлението му до голяма степен потвърждава официалната позиция на самия център „Алфа Метал“, откъдето категорично отрекоха публикациите в британските издания The Telegraph и Daily Mail. Чуждестранните медии по-рано разпространиха информация от изтекъл разузнавателен доклад, предназначен за съюза „Пет очи“ (Five Eyes), в който се твърдеше, че западни ветерани от специалните части са обучавали руски военни в България за войната в Украйна.

Представителите на полигона в с. Междени определиха тези твърдения като търсене на евтина сензация или злонамерена конкурентна атака. Оттам изрично посочиха, че не са работили с руски компании или граждани след 2020 г., а камо ли след началото на военната инвазия през 2022 г. Всички техни регистри и документация са напълно изрядни и достъпни за проверка от българските специални служби, с които фирмата си сътрудничи официално.

Въпреки успокоителните думи на Славчо Велков и ръководството на центъра, случаят вече предизвика сериозен политически трус. Политическото обединение „Демократична България“ вече поиска извънредно изслушване в Народното събрание на ръководителите на ДАНС и Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР), за да се изясни дали българското контраразузнаване е имало пълна следа върху преминаващите през полигона чужди граждани.

В рамките на същата медийна изява Велков коментира и по-широкия контекст на сигурността на страната, като призова за затягане на контрола при издаването на шенгенски визи от страна на България. Според него свободното придвижване в рамките на ЕС изисква изключително прецизна проверка на абсолютно всички кандидати, за да се гарантира, че националната сигурност няма да бъде компрометирана.