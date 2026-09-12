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Славчо Велков разкри истината за лагера в Междени

Славчо Велков разкри истината за лагера в Междени

12 Септември, 2026 18:03, обновена 12 Септември, 2026 18:07 1 255 22

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  • руснаци-
  • война

Бившият депутат потвърди за подготовка на руски граждани в габровския тренировъчен център, но уточни периода на провеждане на курсовете

Славчо Велков разкри истината за лагера в Междени - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Скандалът с предполагаемото обучение на руски бойци на българска територия придоби нов обрат. Бившият народен представител и експерт по сигурността Славчо Велков потвърди, че в международния тренировъчен център за специална подготовка в габровското село Междени са били обучавани руски граждани. В интервю за предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS Велков внесе ключови уточнения по горещата тема, която взриви медийното пространство у нас и в чужбина.

По думите на Велков, той разполага с директна информация от ръководителя на центъра, според която там действително са провеждани курсове за руски граждани, но тематиката е била строго специфична – „лична охрана“. Експертът подчерта, че тези обучения са се провеждали в миналото и са приключили около 2019–2020 година, което съвпада с настъпването на първата вълна от пандемията от COVID-19.

Изявлението му до голяма степен потвърждава официалната позиция на самия център „Алфа Метал“, откъдето категорично отрекоха публикациите в британските издания The Telegraph и Daily Mail. Чуждестранните медии по-рано разпространиха информация от изтекъл разузнавателен доклад, предназначен за съюза „Пет очи“ (Five Eyes), в който се твърдеше, че западни ветерани от специалните части са обучавали руски военни в България за войната в Украйна.

Представителите на полигона в с. Междени определиха тези твърдения като търсене на евтина сензация или злонамерена конкурентна атака. Оттам изрично посочиха, че не са работили с руски компании или граждани след 2020 г., а камо ли след началото на военната инвазия през 2022 г. Всички техни регистри и документация са напълно изрядни и достъпни за проверка от българските специални служби, с които фирмата си сътрудничи официално.

Въпреки успокоителните думи на Славчо Велков и ръководството на центъра, случаят вече предизвика сериозен политически трус. Политическото обединение „Демократична България“ вече поиска извънредно изслушване в Народното събрание на ръководителите на ДАНС и Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР), за да се изясни дали българското контраразузнаване е имало пълна следа върху преминаващите през полигона чужди граждани.

В рамките на същата медийна изява Велков коментира и по-широкия контекст на сигурността на страната, като призова за затягане на контрола при издаването на шенгенски визи от страна на България. Според него свободното придвижване в рамките на ЕС изисква изключително прецизна проверка на абсолютно всички кандидати, за да се гарантира, че националната сигурност няма да бъде компрометирана.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    13 10 Отговор
    И какво излезе? Че англичаните разбрали-недоразбрали, пак търсят евтини сензации. Даже се опитват да ни компрометират. Защо бе? Нали бяхме партньори?

    Коментиран от #22

    18:11 12.09.2026

  • 2 Робот

    19 9 Отговор
    Да излезе Соломон Паси и да обясни на народа какво българия получи от НАТО и защо българина всеки ден е облъчван със лъжи и дезинформация че трябва да се страхува от Русия..?

    Коментиран от #4, #15

    18:12 12.09.2026

  • 3 Сатана Z

    9 5 Отговор
    Да проверят и Украинския анклав Баба Алино за спящи терористични клетки из постройките .

    18:14 12.09.2026

  • 4 Ти си едеоТ

    6 6 Отговор

    До коментар #2 от "Робот":

    Не Русия,кух,а кремъл!

    18:15 12.09.2026

  • 5 Пръц

    4 1 Отговор
    Глей кво чудо е
    Инфраструктура и базаТренировъчният комплекс се намира край Габрово (на територията на бившето военно летище в с. Междени) и заема мащабна площ: Стрелбищен комплекс – открит тактически полигон с площ от 17 000 кв.м.CQB (Close Quarters Battle) зона – специализирана площадка за симулиране на бой в затворени пространства и сгради.Частно летище – лицензирана писта (LBAM) с обща площ над 400 000 кв.м.Хотелска част – модерни съоръжения, басейни и военни фургони за настаняване на курсистите

    18:18 12.09.2026

  • 6 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 6 Отговор
    БАЙ СЛАВЧО И БАЙ ЕЛЕНКО .................…..... ПИШМАН "ЕКСПЕРТИ" ПО МЕДИЙНИ "ВZPВОВЕ", САБОТАЖИ И ЕНЕГЕТИКА ................... САМО ЗА ЦИРКА ...................... ФАКТ !

    18:19 12.09.2026

  • 7 Боруна Лом

    2 7 Отговор
    ТАЗИ ПЛЕСЕН И ОТ ТОВА ЛИ РАЗБИРА?А БЕЗЛОВ ОХЛЮВА КЪДЕ Е?

    Коментиран от #11, #12

    18:19 12.09.2026

  • 8 Доротея

    5 3 Отговор
    Пропуснахте неумело, че Славчо участва в избора за президент, в тандем с Волен Сидеров!

    18:20 12.09.2026

  • 9 3.14К

    3 2 Отговор
    След изслушването в НС, цялата група на дбейците да се изози с автобуси в Карлуково

    18:20 12.09.2026

  • 10 Дзак

    1 1 Отговор
    Той е тукашния в сайта все се пъчеше - Алфа, Алфа мъжкар. Нещо се изметна напоследък.

    18:21 12.09.2026

  • 11 Дзак

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Боруна Лом":

    За вълка говорим, пък той на Боруна бил!

    Коментиран от #13

    18:22 12.09.2026

  • 12 Бутача

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Боруна Лом":

    как къде ЛИГАВИМАЙКАТИ

    Коментиран от #14

    18:24 12.09.2026

  • 13 Боруна Лом

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Дзак":

    ЕХААА, МЕРСИ

    18:24 12.09.2026

  • 14 Боруна Лом

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Бутача":

    ПИНДЕЛ

    Коментиран от #17

    18:25 12.09.2026

  • 15 Айде сега! Чак пък дезинформация...

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Робот":

    Оня пияния нали каза, че ако поиска, щял да купи цяла България!
    На мен това ми прозвуча като заплаха, за вас не знам и не ме интересува!

    18:28 12.09.2026

  • 16 Горски

    3 3 Отговор
    Габровския полигон доведе до победата на Русия над Украйна.В Русия нямаме полигон и сме принудени да ги пращаме в Габрово. В РФ, на територията на Чеченската република в гр. Гудермес се намира най-модерния в света център за подготовка и обучение на специални части: "Российский университет спецназа имени В. В. Путина" създаден през 2013г. с площ от 400 хектара. Повтарям, най-модерният и най-добре оборудван в света център за подготовка на всякакви специалисти от спецназ. И не го казвам аз, признават го и западните специалисти, запознати с темата. Та я сега ми обяснете защо руснаците, разполагайки с най-доброто ще ходят на бивше военно летище край Габрово? Няма логика, нали?

    Коментиран от #20

    18:30 12.09.2026

  • 17 Бутача

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Боруна Лом":

    ША ТИ ГО СЛАГАМ ЦЯЛОТО ПАРЧЕ КОМСОМОЛЕЦО

    Коментиран от #18

    18:33 12.09.2026

  • 18 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Бутача":

    ЯВНО СИ САМОТЕНСМОТАНЯКО?

    18:39 12.09.2026

  • 19 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    0 1 Отговор
    Продънена, не, продадена държава – руски агенти шетат навсякъде, на всички нива, взривовете са реални, мафиотите получават височайша милост или откупено спокойствие, узаконената цензура ни обвива в алабализми, управляващите звучат като уводна статия на "Работническо дело", демагогията надхвърля дори и онази на учителите им от "най-прогресивния строй" на светлия комунизъм, борбата за мир е задача номер едно, под мъдрото водачество на Съветския..., пардон, на Великата... пардон, на Могъщата... абе, каквото и да кажа, все си е Блатна. Издигнаха нова Берлинска стена насред обществото ни, владеят и стрелят на месо.

    18:40 12.09.2026

  • 20 Чума

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Горски":

    Защото Митко Палаузов е от Габрово! Дете - Символ на битката срещу Световния фашизъм! Абе, много трудно схващате, бе!

    18:42 12.09.2026

  • 21 ?????

    0 0 Отговор
    Не били компютри, а били компоти.
    Та и сега така.
    Оказа се че се обучавали русоговорящи украинци.

    18:46 12.09.2026

  • 22 Е ! Да ! Ама !

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Някои !

    Са По -Партньори !

    От Други !

    И Всеки Пази !

    Задника Си !

    18:48 12.09.2026

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