Славчо Велков разкри истината за лагера в Междени

Скандалът с предполагаемото обучение на руски бойци на българска територия придоби нов обрат. Бившият народен представител и експерт по сигурността Славчо Велков потвърди, че в международния тренировъчен център за специална подготовка в габровското село Междени са били обучавани руски граждани. В интервю за предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS Велков внесе ключови уточнения по горещата тема, която взриви медийното пространство у нас и в чужбина.
По думите на Велков, той разполага с директна информация от ръководителя на центъра, според която там действително са провеждани курсове за руски граждани, но тематиката е била строго специфична – „лична охрана“. Експертът подчерта, че тези обучения са се провеждали в миналото и са приключили около 2019–2020 година, което съвпада с настъпването на първата вълна от пандемията от COVID-19.
Изявлението му до голяма степен потвърждава официалната позиция на самия център „Алфа Метал“, откъдето категорично отрекоха публикациите в британските издания The Telegraph и Daily Mail. Чуждестранните медии по-рано разпространиха информация от изтекъл разузнавателен доклад, предназначен за съюза „Пет очи“ (Five Eyes), в който се твърдеше, че западни ветерани от специалните части са обучавали руски военни в България за войната в Украйна.
Представителите на полигона в с. Междени определиха тези твърдения като търсене на евтина сензация или злонамерена конкурентна атака. Оттам изрично посочиха, че не са работили с руски компании или граждани след 2020 г., а камо ли след началото на военната инвазия през 2022 г. Всички техни регистри и документация са напълно изрядни и достъпни за проверка от българските специални служби, с които фирмата си сътрудничи официално.
Въпреки успокоителните думи на Славчо Велков и ръководството на центъра, случаят вече предизвика сериозен политически трус. Политическото обединение „Демократична България“ вече поиска извънредно изслушване в Народното събрание на ръководителите на ДАНС и Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР), за да се изясни дали българското контраразузнаване е имало пълна следа върху преминаващите през полигона чужди граждани.
В рамките на същата медийна изява Велков коментира и по-широкия контекст на сигурността на страната, като призова за затягане на контрола при издаването на шенгенски визи от страна на България. Според него свободното придвижване в рамките на ЕС изисква изключително прецизна проверка на абсолютно всички кандидати, за да се гарантира, че националната сигурност няма да бъде компрометирана.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #22
18:11 12.09.2026
2 Робот
Коментиран от #4, #15
18:12 12.09.2026
3 Сатана Z
18:14 12.09.2026
4 Ти си едеоТ
До коментар #2 от "Робот":Не Русия,кух,а кремъл!
18:15 12.09.2026
5 Пръц
Инфраструктура и базаТренировъчният комплекс се намира край Габрово (на територията на бившето военно летище в с. Междени) и заема мащабна площ: Стрелбищен комплекс – открит тактически полигон с площ от 17 000 кв.м.CQB (Close Quarters Battle) зона – специализирана площадка за симулиране на бой в затворени пространства и сгради.Частно летище – лицензирана писта (LBAM) с обща площ над 400 000 кв.м.Хотелска част – модерни съоръжения, басейни и военни фургони за настаняване на курсистите
18:18 12.09.2026
6 ЕДГАР КЕЙСИ
18:19 12.09.2026
7 Боруна Лом
Коментиран от #11, #12
18:19 12.09.2026
8 Доротея
18:20 12.09.2026
9 3.14К
18:20 12.09.2026
10 Дзак
18:21 12.09.2026
11 Дзак
До коментар #7 от "Боруна Лом":За вълка говорим, пък той на Боруна бил!
Коментиран от #13
18:22 12.09.2026
12 Бутача
До коментар #7 от "Боруна Лом":как къде ЛИГАВИМАЙКАТИ
Коментиран от #14
18:24 12.09.2026
13 Боруна Лом
До коментар #11 от "Дзак":ЕХААА, МЕРСИ
18:24 12.09.2026
14 Боруна Лом
До коментар #12 от "Бутача":ПИНДЕЛ
Коментиран от #17
18:25 12.09.2026
15 Айде сега! Чак пък дезинформация...
До коментар #2 от "Робот":Оня пияния нали каза, че ако поиска, щял да купи цяла България!
На мен това ми прозвуча като заплаха, за вас не знам и не ме интересува!
18:28 12.09.2026
16 Горски
Коментиран от #20
18:30 12.09.2026
17 Бутача
До коментар #14 от "Боруна Лом":ША ТИ ГО СЛАГАМ ЦЯЛОТО ПАРЧЕ КОМСОМОЛЕЦО
Коментиран от #18
18:33 12.09.2026
18 Боруна Лом
До коментар #17 от "Бутача":ЯВНО СИ САМОТЕНСМОТАНЯКО?
18:39 12.09.2026
19 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
18:40 12.09.2026
20 Чума
До коментар #16 от "Горски":Защото Митко Палаузов е от Габрово! Дете - Символ на битката срещу Световния фашизъм! Абе, много трудно схващате, бе!
18:42 12.09.2026
21 ?????
Та и сега така.
Оказа се че се обучавали русоговорящи украинци.
18:46 12.09.2026
22 Е ! Да ! Ама !
До коментар #1 от "Гост":Някои !
Са По -Партньори !
От Други !
И Всеки Пази !
Задника Си !
18:48 12.09.2026