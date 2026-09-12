Русия атакува Украйна с 410 дрона само за 11 часа

Русия е изстреляла 410 ударни безпилотни летателни апарата срещу Украйна само за 11 часа и половина на 12 септември, съобщиха украинските Военновъздушни сили. Сред използваните машини са били и 37 реактивни дрона.

Мащабната атака е проведена между 06:30 и 18:00 часа местно време. По предварителни данни украинската противовъздушна отбрана е свалила или неутрализирала 336 от 410-те безпилотни апарата, включително 23 от реактивните дронове.

Украинските ВВС съобщават за потвърдени попадения на 21 ударни дрона. Данните остават предварителни и могат да бъдат актуализирани.

Атаката не е приключила с публикуването на статистиката. Към 18:00 часа украинските военни са наблюдавали около 55 ударни безпилотни апарата, които все още са се намирали във въздушното пространство на страната, като са били регистрирани и нови групи дронове.

Това означава, че окончателният брой на използваните от Русия безпилотни апарати за целия 12 септември може да се окаже по-висок от обявените 410.

Атаките започнаха още през нощта

Днешната вълна от дронове идва след масирана комбинирана руска атака през нощта срещу 12 септември.

Според данните на украинските ВВС тогава Русия е използвала балистични ракети „Искандер-М“/KN-23, осем крилати ракети „Калибър“, шест управляеми авиационни ракети Х-59/69 и 129 безпилотни апарата от различни типове.

Основното направление на нощната атака е била Одеска област. Украинската противовъздушна отбрана съобщи, че е свалила или потиснала 110 въздушни цели, сред които 101 дрона и девет ракети или други управляеми боеприпаси. Били са регистрирани попадения на ракети и ударни дронове на 20 места.

В Одеска област е била поразена гражданска инфраструктура. По данни на областните власти са пострадали най-малко 12 души, сред които и дете, а горните етажи на жилищна сграда са били разрушени.

Удари по Запорожие, Днипро и Кривой рог

Атаките продължиха в различни части на страната.

В Запорожие руски дрон е ударил частния жилищен сектор. Къща е била разрушена, а според последната актуализация на местните власти двама души са загинали и една жена е ранена. Информацията е потвърдена от украинската държавна агенция Укринформ.

Удар е регистриран и в Днипро, където след атака е избухнал пожар в предприятие. По-късно през нощта е съобщено и за удар по Кривой рог, при който един човек е загинал, а двама са били ранени.

Украинските власти съобщиха и за поражения по железопътна инфраструктура в Миргородски район на Полтавска област. Повредено е оборудване, използвано от железопътните служители.

Реактивните дронове се превръщат в нов проблем за ПВО

Особено внимание привлича използването на 37 реактивни безпилотни апарата само в дневната атака.

Реактивните дронове представляват по-сложна цел за противовъздушната отбрана заради по-високата си скорост. От отчетените 37 такива машини украинската страна твърди, че е успяла да свали или потисне 23.

Използването им се увеличава. Reuters съобщи ден по-рано, че Русия през последните две седмици извършва почти постоянни атаки с по-бързи реактивни дронове, включително срещу Киев. При удари по две бензиностанции в украинската столица на 11 септември загинаха двама души, а най-малко 12 бяха ранени, сред тях и дете.

Въздушната война се засилва

Мащабът на атаката от 12 септември е поредният знак за все по-голямата роля на безпилотните системи във войната.

Само предишната нощ, от вечерта на 10 септември, Русия е използвала 161 ударни и други безпилотни апарата срещу Украйна. Украинските ВВС съобщиха, че са неутрализирали 138 от тях.

Украйна от своя страна също засилва ударите с голям обсег срещу цели на руска територия. Reuters съобщава, че двете страни все по-често атакуват логистична, енергийна и друга икономическа инфраструктура с цел да отслабят способността на противника да води войната.

Данните за 410-те дрона са междинна равносметка към 18:00 часа, а не окончателен брой за денонощието. След този час украинските ВВС продължиха да предупреждават за движение на ударни безпилотни апарати, поради което окончателната оценка за мащаба на атаката се очаква да бъде по-висока.