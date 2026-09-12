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Русия атакува Украйна с 410 дрона само за 11 часа
  Тема: Украйна

Русия атакува Украйна с 410 дрона само за 11 часа

12 Септември, 2026 19:23 969 54

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  • русия-
  • атаки-
  • дронове

Украинските ВВС съобщават за 37 реактивни безпилотни апарата, а атаките продължиха и след 18 часа

Русия атакува Украйна с 410 дрона само за 11 часа - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Русия е изстреляла 410 ударни безпилотни летателни апарата срещу Украйна само за 11 часа и половина на 12 септември, съобщиха украинските Военновъздушни сили. Сред използваните машини са били и 37 реактивни дрона.

Мащабната атака е проведена между 06:30 и 18:00 часа местно време. По предварителни данни украинската противовъздушна отбрана е свалила или неутрализирала 336 от 410-те безпилотни апарата, включително 23 от реактивните дронове.

Украинските ВВС съобщават за потвърдени попадения на 21 ударни дрона. Данните остават предварителни и могат да бъдат актуализирани.

Атаката не е приключила с публикуването на статистиката. Към 18:00 часа украинските военни са наблюдавали около 55 ударни безпилотни апарата, които все още са се намирали във въздушното пространство на страната, като са били регистрирани и нови групи дронове.

Това означава, че окончателният брой на използваните от Русия безпилотни апарати за целия 12 септември може да се окаже по-висок от обявените 410.

Атаките започнаха още през нощта

Днешната вълна от дронове идва след масирана комбинирана руска атака през нощта срещу 12 септември.

Според данните на украинските ВВС тогава Русия е използвала балистични ракети „Искандер-М“/KN-23, осем крилати ракети „Калибър“, шест управляеми авиационни ракети Х-59/69 и 129 безпилотни апарата от различни типове.

Основното направление на нощната атака е била Одеска област. Украинската противовъздушна отбрана съобщи, че е свалила или потиснала 110 въздушни цели, сред които 101 дрона и девет ракети или други управляеми боеприпаси. Били са регистрирани попадения на ракети и ударни дронове на 20 места.

В Одеска област е била поразена гражданска инфраструктура. По данни на областните власти са пострадали най-малко 12 души, сред които и дете, а горните етажи на жилищна сграда са били разрушени.

Удари по Запорожие, Днипро и Кривой рог

Атаките продължиха в различни части на страната.

В Запорожие руски дрон е ударил частния жилищен сектор. Къща е била разрушена, а според последната актуализация на местните власти двама души са загинали и една жена е ранена. Информацията е потвърдена от украинската държавна агенция Укринформ.

Удар е регистриран и в Днипро, където след атака е избухнал пожар в предприятие. По-късно през нощта е съобщено и за удар по Кривой рог, при който един човек е загинал, а двама са били ранени.

Украинските власти съобщиха и за поражения по железопътна инфраструктура в Миргородски район на Полтавска област. Повредено е оборудване, използвано от железопътните служители.

Реактивните дронове се превръщат в нов проблем за ПВО

Особено внимание привлича използването на 37 реактивни безпилотни апарата само в дневната атака.

Реактивните дронове представляват по-сложна цел за противовъздушната отбрана заради по-високата си скорост. От отчетените 37 такива машини украинската страна твърди, че е успяла да свали или потисне 23.

Използването им се увеличава. Reuters съобщи ден по-рано, че Русия през последните две седмици извършва почти постоянни атаки с по-бързи реактивни дронове, включително срещу Киев. При удари по две бензиностанции в украинската столица на 11 септември загинаха двама души, а най-малко 12 бяха ранени, сред тях и дете.

Въздушната война се засилва

Мащабът на атаката от 12 септември е поредният знак за все по-голямата роля на безпилотните системи във войната.

Само предишната нощ, от вечерта на 10 септември, Русия е използвала 161 ударни и други безпилотни апарата срещу Украйна. Украинските ВВС съобщиха, че са неутрализирали 138 от тях.

Украйна от своя страна също засилва ударите с голям обсег срещу цели на руска територия. Reuters съобщава, че двете страни все по-често атакуват логистична, енергийна и друга икономическа инфраструктура с цел да отслабят способността на противника да води войната.

Данните за 410-те дрона са междинна равносметка към 18:00 часа, а не окончателен брой за денонощието. След този час украинските ВВС продължиха да предупреждават за движение на ударни безпилотни апарати, поради което окончателната оценка за мащаба на атаката се очаква да бъде по-висока.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Киро

    29 2 Отговор
    Имат атакуват. А Я Си го местим.

    19:26 12.09.2026

  • 2 Пич

    26 2 Отговор
    Огладнях, прияде ми се пица!!!
    Отивам да хапна спокойно, не вярвам Украйна да победи през това време!!!
    Е..... Зелю може да победи......
    А....?!

    Коментиран от #14, #23

    19:26 12.09.2026

  • 3 петро порошенко

    40 2 Отговор
    Нашите деца ще ходят на училище и ще си играят на детските площадки, техните деца ще стоят на студено и тъмно в мазетата.

    Ей, ама тая карма се оказа изключително гадна и злопаметна ky4ka, a?

    19:26 12.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Украйна първа в света

    19 6 Отговор
    Успя да свали авиационни бомби 🤣😂🤣

    Коментиран от #15

    19:27 12.09.2026

  • 6 az СВО Победа 81

    27 2 Отговор
    Явно Киев е "свалил" всичките дронове.... 🤣

    Тогава що реве цял ден???

    19:27 12.09.2026

  • 7 Отреазвяващ

    14 0 Отговор
    Браво.

    19:28 12.09.2026

  • 8 Боби Баламата

    3 25 Отговор
    Некоя БЕЗ казармена Ко пейка надничар ,..ще ни обЯсни ли оти 23 ядрени монгольяк републики и Фюрера ПЕ дал не моат с влезнат и Киев.. веке 13 год?!?

    Коментиран от #13, #17

    19:29 12.09.2026

  • 9 СЛАВА НА ЗЕЛЕНСКИ

    23 3 Отговор
    Току що вкара Бандерия в 1924 година.

    Коментиран от #12

    19:29 12.09.2026

  • 10 Робот

    25 2 Отговор
    Всички украйнци скоро ще осъзнаят - кой плати майдана...Защо зеленото човече беше поставено там и от кой..? Защо Брюксел подкрепя войната при положение че кражбата на ресурси още е невъзможна..!

    19:29 12.09.2026

  • 11 Баце,

    26 1 Отговор
    Вече няма как да се крият и преиначават фактите. Ситуацията в 4о4 става очеизвадно катастрофална. Възрастни, уж отговорни хора да твърдят непрекъснато на всеослушание, че бялото е черно може до време, след това стават досадни, после смешни, накрая жалки и срамни за гледане.
    Така че тепърва предстои масово преобуване във въздуха.

    19:29 12.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Сретен

    16 2 Отговор

    До коментар #8 от "Боби Баламата":

    безказармен,ако ти е мила укра,заминавай! Тук такива со по ли не ни трябват!!!

    Коментиран от #18

    19:33 12.09.2026

  • 14 Пичи ,

    5 12 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Сигурен съм , че пицата е рузка .. не вярвам , че това е третият ден от СВО- то . Запази самообладание . Почерпи и корейските другаре .. 😁

    19:33 12.09.2026

  • 15 Цеко Бомбардировача

    3 14 Отговор

    До коментар #5 от "Украйна първа в света":

    Бомбине знам ама преди 2 год със картечница свалиха ..АналоГАВНЕТ.. ракета Кинжал!
    Бай дъ уей, кво станА с тия кинжале, Орешаци, калибре, Тик Ток рамАзанчовци, Вагнер, Менделсон и т.н ?!?
    Ааааахахаха

    Коментиран от #40

    19:33 12.09.2026

  • 16 НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ

    19 2 Отговор
    Излязоха ли от обкръжението или там ще ги копат.

    Коментиран от #26, #33

    19:35 12.09.2026

  • 17 Трай , ма....

    13 1 Отговор

    До коментар #8 от "Боби Баламата":

    Паветник! Само влизане ти у кухата кратуна, а още ни язе, ни Зоро сме ти го извадили!

    19:35 12.09.2026

  • 18 Боби Баламата

    2 4 Отговор

    До коментар #13 от "Сретен":

    Отговаряй или лопай КУ ранагата, г ЕЙ

    19:35 12.09.2026

  • 19 Пламен

    14 0 Отговор
    В това сайтче ми излиза съощение: "Имете забрана за публикуване на коментари" 😀😀😀

    Коментиран от #24

    19:36 12.09.2026

  • 20 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    19 3 Отговор
    Послушаха британците и си загубиха държавата.

    19:37 12.09.2026

  • 21 да питам

    2 5 Отговор
    " Руzzките " дронове са Шахед , преьполагам .. 🤔

    Коментиран от #29

    19:37 12.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Евгений Онанегин

    3 10 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    То тя Украйна е малка страна. Ама аз кво да каж като ПЕТА година чакам непобедимая да.... абе да победи някак??? (... абе нали някакви военно-космически сили?.. кво стана? загубих всички залози, басове, авторитет.

    Коментиран от #31

    19:38 12.09.2026

  • 24 Междувременно

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Пламен":

    Голям праз

    19:38 12.09.2026

  • 25 КОЛЬО ПАРЪМА

    8 1 Отговор
    Много добра новина браво СССР

    19:38 12.09.2026

  • 26 Кво обкръжение на Педро?

    3 14 Отговор

    До коментар #16 от "НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ":

    АЗ ОВ в момента са 75 000 елитни бойци!
    Вчера Една бригада освободи 210 км² от Луганска Област

    Коментиран от #34

    19:38 12.09.2026

  • 27 Точен

    12 2 Отговор
    На Запада, по-скоро на Баба европа е крайно време да стане ясно, че Русия няма да спре, докато не изпълни над 90 процента от целите си. А при това европейско икономическо и морално падение, русите могат да постигнат 110 процента от целите си...

    19:41 12.09.2026

  • 28 МО НА РУСИЯ ПРЕДУПРЕЖДАВА

    13 0 Отговор
    Нацизма и бандеризма са описани за вашето здраве.

    Коментиран от #49

    19:42 12.09.2026

  • 29 Ха-ха-ха

    2 5 Отговор

    До коментар #21 от "да питам":

    Изцяло.. монголяк кремльовски,..сглобяват доставени Ирански дронове + китайска Електроника и ги изстрелват монгольяк - Братушките от С.Корея
    Хихихихи

    19:42 12.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Пич

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Евгений Онанегин":

    Направи като мен - хапни една пица!
    Хубавата пица оправя всякакви лоши настроения!

    Коментиран от #37, #54

    19:43 12.09.2026

  • 32 Ккасически руски трололо

    3 0 Отговор
    украина настояваше за F-16.
    Сега те преследват дронове с бордовите си оръдия

    В продължение на две години Киев и западните медии представяха F-16 като „летящ бутон за рестартиране“ на ситуацията.
    Самолетите най-накрая пристигнаха. Сега обаче украинските пилоти пестят ракетите „въздух-въздух“ и при мисиите по прехват излитат срещу дроновете , разчитайки единствено на 20-милиметровото оръдие на самолета.
    Това разкрива абсурдната същност на целия проект. Дарените F-16AM са остарели европейски машини. Решаващото им предимство пред съветските изтребители на Киев беше достъпът до въоръжение на НАТО – най-вече ракетите AIM-9 Sidewinder и AIM-120 AMRAAM. Ако те липсват, прочутото средство, което трябваше да „промени правилата на играта“, се превръща в изключително скъпо „оръдие на колела“ (или в случая – с крила) за борба с дронове.
    Командир от украинските ВВС с позивна „Фантом“ потвърди недостига. Екипажите му следят доставките на ракети още от момента, в който пресекат границата, с надеждата, че ще пристигнат преди следващия руски масиран удар. По думите му: „Всеки самолет без въоръжение е безполезен.“
    Украинските F-16 се използват предимно за противовъздушна отбрана във въздуха – те ловуват дронове „Геран“ и крилати ракети, вместо да влизат в бой с руски изтребители.
    Ако изстреляш AMRAAM по евтин дрон, Киев изразходва оскъдна западна ракета. Ако използваш оръдието, пилотът трябва да се приближи опасно близо до цел, носеща експлозиви – маневра, която

    Коментиран от #45

    19:44 12.09.2026

  • 33 До ПЕДРО номер 16

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ":

    Чети, чети, чети, а четии да перкаш.

    19:44 12.09.2026

  • 34 УСПОКОЙ СЕ

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Кво обкръжение на Педро?":

    Денацификацията иде. Ще те излекуват.

    19:46 12.09.2026

  • 35 Механик

    7 0 Отговор
    A така! Че от де тия дронове? Та нали Русията фалира още кога долара с тана 20439943023 рубли? Урсула каза че даже са и свърши ракетите и кокошите яйца. Уж неккави шахеди и ма дава Иран, ма то само по един на месец, щото Иран изостанали и не могат да произведат повече.
    Явно нещо са с е объркали осведомителните агенции. Аз знам, че ВСУ превзе Москва и Зеленски и стана кмет.

    19:46 12.09.2026

  • 36 Само у СИРИЯ завърши

    3 6 Отговор

    До коментар #22 от "Удри евраста с лопатЕто":

    ТРИДНЕВНАТА на педофила и хомик могучая
    Ааааахахаха
    Едни чаршафе със пикапи наритаха Педофила и Башо бегачката
    Ааааахахаха

    Коментиран от #47

    19:47 12.09.2026

  • 37 Евгений Онанегин

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "Пич":

    Знайш ли колко пирожки съм изял от началото на СВО? Нищо не става.

    19:47 12.09.2026

  • 38 грУЙО

    5 0 Отговор
    Браво.

    19:48 12.09.2026

  • 39 И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ

    5 2 Отговор
    Е ясно че окраина едва ли ще изкара зимата.

    Коментиран от #43

    19:49 12.09.2026

  • 40 Бай той Толстой

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Цеко Бомбардировача":

    Свалиха на дъщеря ти девствената ципа,са все големите лабии.Хризантема,дъвкана от кон виждал ли си?😁

    19:50 12.09.2026

  • 41 Тиква

    4 1 Отговор
    Добра новина, окрабандеровци заминават при бандера.,

    19:51 12.09.2026

  • 42 Мисит

    4 0 Отговор
    Браво!

    19:53 12.09.2026

  • 43 мдааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ":

    Коя Зима ? Петата ли ?!😁

    19:57 12.09.2026

  • 44 Браво на Русия

    2 1 Отговор
    Доста време предупреждаваха фашиста, той се правеше на герой!

    Коментиран от #53

    20:02 12.09.2026

  • 45 Класически руски трололо

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ккасически руски трололо":

    – маневра, която е особено рискована през нощта. Ако пък оставиш дрона да премине, той може да порази летище, енергиен обект или склад за боеприпаси.

    Недостигът засяга и цялата мрежа за противовъздушна отбрана. Ракетите AMRAAM са необходими за батареите NASAMS, а Sidewinder са адаптирани за наземни пускови установки. Всяка ракета, предоставена на F-16, е една по-малко за наземната отбрана, а всеки руски залп принуждава Киев отново да разпределя едни и същи, непрекъснато намаляващи запаси.

    Изпращането на още самолети не решава проблема. Това просто води до появата на повече машини, чакащи въоръжение. Русия също така изпробва близо до фронта дронове „Геран“, управлявани от оператор; това означава, че един F-16, изпратен да пести ракети чрез използване на оръдието си, може сам да се превърне в мишена.

    На Русия не ѝ се налага да сваля всеки F-16. Трябва единствено да се поддържа непрекъснат поток от залпове, докато доставките на западни ракети изостанат – това е мащабна война на изтощение, насочена срещу запасите от ракети-прехващачи на НАТО.

    Киев най-накрая получи изтребителите, за които настояваше месеци наред. Русия ги превърна в скъпоструващо средство за преследване на същите онези „летящи мотопеди“, на които украинската пропаганда някога се присмиваше.

    20:03 12.09.2026

  • 46 Соломон Котарака 🐱

    5 0 Отговор
    Удрий якоо бандерите с Бандерола !

    20:06 12.09.2026

  • 47 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Само у СИРИЯ завърши":

    Лап Пай У Йотт бре горноджумайски хъесосс,шиптър песоглавец !

    20:15 12.09.2026

  • 48 Димитър Георгиев- ДиДи от Прайда 🌈

    2 0 Отговор
    От възмущение Колективните Небинарни можем утре например да спретнам един як Прайд 🏳️‍🌈 в подкрепа на Украйна !

    20:21 12.09.2026

  • 49 Антирашист 4444

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "МО НА РУСИЯ ПРЕДУПРЕЖДАВА":

    Фашизмът е в просия ,тя отговоря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !

    Коментиран от #51

    20:22 12.09.2026

  • 50 Ууукрите свалили

    1 0 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    20:28 12.09.2026

  • 51 Соломон Котарака 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Антирашист 4444":

    Лука лап .пай У .Яггии ,без това като политически в панделата по времето на соца само това си правил .

    20:28 12.09.2026

  • 52 Замислен

    0 0 Отговор
    Мирчев явно извънреден труд не плаща.Само един троляк с двадесет ника се трепе в събота вечер.Ами,лека и доходна.

    20:29 12.09.2026

  • 53 Антирашст 4445

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Браво на Русия":

    Подкрепяш вражеска държава ! А фашизмът е в просия,тя отговаря на критериите за фашистка държава .

    20:29 12.09.2026

  • 54 Пичи ,

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Пич":

    Почерпи ли корейските другаре , с пица ? Що като се завърнат , ако се завърнат , едвали ще видят ...

    20:29 12.09.2026

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