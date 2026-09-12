Русия атакува Украйна с 410 дрона само за 11 часа

Русия е изстреляла 410 ударни безпилотни летателни апарата срещу Украйна само за 11 часа и половина на 12 септември, съобщиха украинските Военновъздушни сили. Сред използваните машини са били и 37 реактивни дрона.
Мащабната атака е проведена между 06:30 и 18:00 часа местно време. По предварителни данни украинската противовъздушна отбрана е свалила или неутрализирала 336 от 410-те безпилотни апарата, включително 23 от реактивните дронове.
Украинските ВВС съобщават за потвърдени попадения на 21 ударни дрона. Данните остават предварителни и могат да бъдат актуализирани.
Атаката не е приключила с публикуването на статистиката. Към 18:00 часа украинските военни са наблюдавали около 55 ударни безпилотни апарата, които все още са се намирали във въздушното пространство на страната, като са били регистрирани и нови групи дронове.
Това означава, че окончателният брой на използваните от Русия безпилотни апарати за целия 12 септември може да се окаже по-висок от обявените 410.
Атаките започнаха още през нощта
Днешната вълна от дронове идва след масирана комбинирана руска атака през нощта срещу 12 септември.
Според данните на украинските ВВС тогава Русия е използвала балистични ракети „Искандер-М“/KN-23, осем крилати ракети „Калибър“, шест управляеми авиационни ракети Х-59/69 и 129 безпилотни апарата от различни типове.
Основното направление на нощната атака е била Одеска област. Украинската противовъздушна отбрана съобщи, че е свалила или потиснала 110 въздушни цели, сред които 101 дрона и девет ракети или други управляеми боеприпаси. Били са регистрирани попадения на ракети и ударни дронове на 20 места.
В Одеска област е била поразена гражданска инфраструктура. По данни на областните власти са пострадали най-малко 12 души, сред които и дете, а горните етажи на жилищна сграда са били разрушени.
Удари по Запорожие, Днипро и Кривой рог
Атаките продължиха в различни части на страната.
В Запорожие руски дрон е ударил частния жилищен сектор. Къща е била разрушена, а според последната актуализация на местните власти двама души са загинали и една жена е ранена. Информацията е потвърдена от украинската държавна агенция Укринформ.
Удар е регистриран и в Днипро, където след атака е избухнал пожар в предприятие. По-късно през нощта е съобщено и за удар по Кривой рог, при който един човек е загинал, а двама са били ранени.
Украинските власти съобщиха и за поражения по железопътна инфраструктура в Миргородски район на Полтавска област. Повредено е оборудване, използвано от железопътните служители.
Реактивните дронове се превръщат в нов проблем за ПВО
Особено внимание привлича използването на 37 реактивни безпилотни апарата само в дневната атака.
Реактивните дронове представляват по-сложна цел за противовъздушната отбрана заради по-високата си скорост. От отчетените 37 такива машини украинската страна твърди, че е успяла да свали или потисне 23.
Използването им се увеличава. Reuters съобщи ден по-рано, че Русия през последните две седмици извършва почти постоянни атаки с по-бързи реактивни дронове, включително срещу Киев. При удари по две бензиностанции в украинската столица на 11 септември загинаха двама души, а най-малко 12 бяха ранени, сред тях и дете.
Въздушната война се засилва
Мащабът на атаката от 12 септември е поредният знак за все по-голямата роля на безпилотните системи във войната.
Само предишната нощ, от вечерта на 10 септември, Русия е използвала 161 ударни и други безпилотни апарата срещу Украйна. Украинските ВВС съобщиха, че са неутрализирали 138 от тях.
Украйна от своя страна също засилва ударите с голям обсег срещу цели на руска територия. Reuters съобщава, че двете страни все по-често атакуват логистична, енергийна и друга икономическа инфраструктура с цел да отслабят способността на противника да води войната.
Данните за 410-те дрона са междинна равносметка към 18:00 часа, а не окончателен брой за денонощието. След този час украинските ВВС продължиха да предупреждават за движение на ударни безпилотни апарати, поради което окончателната оценка за мащаба на атаката се очаква да бъде по-висока.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Киро
19:26 12.09.2026
2 Пич
Отивам да хапна спокойно, не вярвам Украйна да победи през това време!!!
Е..... Зелю може да победи......
А....?!
Коментиран от #14, #23
19:26 12.09.2026
3 петро порошенко
Ей, ама тая карма се оказа изключително гадна и злопаметна ky4ka, a?
19:26 12.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Украйна първа в света
Коментиран от #15
19:27 12.09.2026
6 az СВО Победа 81
Тогава що реве цял ден???
19:27 12.09.2026
7 Отреазвяващ
19:28 12.09.2026
8 Боби Баламата
Коментиран от #13, #17
19:29 12.09.2026
9 СЛАВА НА ЗЕЛЕНСКИ
Коментиран от #12
19:29 12.09.2026
10 Робот
19:29 12.09.2026
11 Баце,
Така че тепърва предстои масово преобуване във въздуха.
19:29 12.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Сретен
До коментар #8 от "Боби Баламата":безказармен,ако ти е мила укра,заминавай! Тук такива со по ли не ни трябват!!!
Коментиран от #18
19:33 12.09.2026
14 Пичи ,
До коментар #2 от "Пич":Сигурен съм , че пицата е рузка .. не вярвам , че това е третият ден от СВО- то . Запази самообладание . Почерпи и корейските другаре .. 😁
19:33 12.09.2026
15 Цеко Бомбардировача
До коментар #5 от "Украйна първа в света":Бомбине знам ама преди 2 год със картечница свалиха ..АналоГАВНЕТ.. ракета Кинжал!
Бай дъ уей, кво станА с тия кинжале, Орешаци, калибре, Тик Ток рамАзанчовци, Вагнер, Менделсон и т.н ?!?
Ааааахахаха
Коментиран от #40
19:33 12.09.2026
16 НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ
Коментиран от #26, #33
19:35 12.09.2026
17 Трай , ма....
До коментар #8 от "Боби Баламата":Паветник! Само влизане ти у кухата кратуна, а още ни язе, ни Зоро сме ти го извадили!
19:35 12.09.2026
18 Боби Баламата
До коментар #13 от "Сретен":Отговаряй или лопай КУ ранагата, г ЕЙ
19:35 12.09.2026
19 Пламен
Коментиран от #24
19:36 12.09.2026
20 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
19:37 12.09.2026
21 да питам
Коментиран от #29
19:37 12.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Евгений Онанегин
До коментар #2 от "Пич":То тя Украйна е малка страна. Ама аз кво да каж като ПЕТА година чакам непобедимая да.... абе да победи някак??? (... абе нали някакви военно-космически сили?.. кво стана? загубих всички залози, басове, авторитет.
Коментиран от #31
19:38 12.09.2026
24 Междувременно
До коментар #19 от "Пламен":Голям праз
19:38 12.09.2026
25 КОЛЬО ПАРЪМА
19:38 12.09.2026
26 Кво обкръжение на Педро?
До коментар #16 от "НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ":АЗ ОВ в момента са 75 000 елитни бойци!
Вчера Една бригада освободи 210 км² от Луганска Област
Коментиран от #34
19:38 12.09.2026
27 Точен
19:41 12.09.2026
28 МО НА РУСИЯ ПРЕДУПРЕЖДАВА
Коментиран от #49
19:42 12.09.2026
29 Ха-ха-ха
До коментар #21 от "да питам":Изцяло.. монголяк кремльовски,..сглобяват доставени Ирански дронове + китайска Електроника и ги изстрелват монгольяк - Братушките от С.Корея
Хихихихи
19:42 12.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Пич
До коментар #23 от "Евгений Онанегин":Направи като мен - хапни една пица!
Хубавата пица оправя всякакви лоши настроения!
Коментиран от #37, #54
19:43 12.09.2026
32 Ккасически руски трололо
Сега те преследват дронове с бордовите си оръдия
В продължение на две години Киев и западните медии представяха F-16 като „летящ бутон за рестартиране“ на ситуацията.
Самолетите най-накрая пристигнаха. Сега обаче украинските пилоти пестят ракетите „въздух-въздух“ и при мисиите по прехват излитат срещу дроновете , разчитайки единствено на 20-милиметровото оръдие на самолета.
Това разкрива абсурдната същност на целия проект. Дарените F-16AM са остарели европейски машини. Решаващото им предимство пред съветските изтребители на Киев беше достъпът до въоръжение на НАТО – най-вече ракетите AIM-9 Sidewinder и AIM-120 AMRAAM. Ако те липсват, прочутото средство, което трябваше да „промени правилата на играта“, се превръща в изключително скъпо „оръдие на колела“ (или в случая – с крила) за борба с дронове.
Командир от украинските ВВС с позивна „Фантом“ потвърди недостига. Екипажите му следят доставките на ракети още от момента, в който пресекат границата, с надеждата, че ще пристигнат преди следващия руски масиран удар. По думите му: „Всеки самолет без въоръжение е безполезен.“
Украинските F-16 се използват предимно за противовъздушна отбрана във въздуха – те ловуват дронове „Геран“ и крилати ракети, вместо да влизат в бой с руски изтребители.
Ако изстреляш AMRAAM по евтин дрон, Киев изразходва оскъдна западна ракета. Ако използваш оръдието, пилотът трябва да се приближи опасно близо до цел, носеща експлозиви – маневра, която
Коментиран от #45
19:44 12.09.2026
33 До ПЕДРО номер 16
До коментар #16 от "НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ":Чети, чети, чети, а четии да перкаш.
19:44 12.09.2026
34 УСПОКОЙ СЕ
До коментар #26 от "Кво обкръжение на Педро?":Денацификацията иде. Ще те излекуват.
19:46 12.09.2026
35 Механик
Явно нещо са с е объркали осведомителните агенции. Аз знам, че ВСУ превзе Москва и Зеленски и стана кмет.
19:46 12.09.2026
36 Само у СИРИЯ завърши
До коментар #22 от "Удри евраста с лопатЕто":ТРИДНЕВНАТА на педофила и хомик могучая
Ааааахахаха
Едни чаршафе със пикапи наритаха Педофила и Башо бегачката
Ааааахахаха
Коментиран от #47
19:47 12.09.2026
37 Евгений Онанегин
До коментар #31 от "Пич":Знайш ли колко пирожки съм изял от началото на СВО? Нищо не става.
19:47 12.09.2026
38 грУЙО
19:48 12.09.2026
39 И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ
Коментиран от #43
19:49 12.09.2026
40 Бай той Толстой
До коментар #15 от "Цеко Бомбардировача":Свалиха на дъщеря ти девствената ципа,са все големите лабии.Хризантема,дъвкана от кон виждал ли си?😁
19:50 12.09.2026
41 Тиква
19:51 12.09.2026
42 Мисит
19:53 12.09.2026
43 мдааааа
До коментар #39 от "И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ":Коя Зима ? Петата ли ?!😁
19:57 12.09.2026
44 Браво на Русия
Коментиран от #53
20:02 12.09.2026
45 Класически руски трололо
До коментар #32 от "Ккасически руски трололо":– маневра, която е особено рискована през нощта. Ако пък оставиш дрона да премине, той може да порази летище, енергиен обект или склад за боеприпаси.
Недостигът засяга и цялата мрежа за противовъздушна отбрана. Ракетите AMRAAM са необходими за батареите NASAMS, а Sidewinder са адаптирани за наземни пускови установки. Всяка ракета, предоставена на F-16, е една по-малко за наземната отбрана, а всеки руски залп принуждава Киев отново да разпределя едни и същи, непрекъснато намаляващи запаси.
Изпращането на още самолети не решава проблема. Това просто води до появата на повече машини, чакащи въоръжение. Русия също така изпробва близо до фронта дронове „Геран“, управлявани от оператор; това означава, че един F-16, изпратен да пести ракети чрез използване на оръдието си, може сам да се превърне в мишена.
На Русия не ѝ се налага да сваля всеки F-16. Трябва единствено да се поддържа непрекъснат поток от залпове, докато доставките на западни ракети изостанат – това е мащабна война на изтощение, насочена срещу запасите от ракети-прехващачи на НАТО.
Киев най-накрая получи изтребителите, за които настояваше месеци наред. Русия ги превърна в скъпоструващо средство за преследване на същите онези „летящи мотопеди“, на които украинската пропаганда някога се присмиваше.
20:03 12.09.2026
46 Соломон Котарака 🐱
20:06 12.09.2026
47 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #36 от "Само у СИРИЯ завърши":Лап Пай У Йотт бре горноджумайски хъесосс,шиптър песоглавец !
20:15 12.09.2026
48 Димитър Георгиев- ДиДи от Прайда 🌈
20:21 12.09.2026
49 Антирашист 4444
До коментар #28 от "МО НА РУСИЯ ПРЕДУПРЕЖДАВА":Фашизмът е в просия ,тя отговоря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !
Коментиран от #51
20:22 12.09.2026
50 Ууукрите свалили
20:28 12.09.2026
51 Соломон Котарака 🐱
До коментар #49 от "Антирашист 4444":Лука лап .пай У .Яггии ,без това като политически в панделата по времето на соца само това си правил .
20:28 12.09.2026
52 Замислен
20:29 12.09.2026
53 Антирашст 4445
До коментар #44 от "Браво на Русия":Подкрепяш вражеска държава ! А фашизмът е в просия,тя отговаря на критериите за фашистка държава .
20:29 12.09.2026
54 Пичи ,
До коментар #31 от "Пич":Почерпи ли корейските другаре , с пица ? Що като се завърнат , ако се завърнат , едвали ще видят ...
20:29 12.09.2026