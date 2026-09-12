Абровски: Няма компромис с безопасността на храните

Държавата няма да допусне никакъв компромис с качеството и безопасността на храните в търговската мрежа. Това заяви категорично министърът на земеделието Пламен Абровски в предаването „Говори сега“ по БНТ. По думите му Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в момента работи отлично и извършва масирани проверки в цялата страна.

Строг фитосанитарен контрол и казусът с аржентинския слънчоглед

Министър Абровски коментира казуса с вноса на слънчоглед от Аржентина и контрола за наличие на остатъци от пестициди. Той разкритикува решението на предходното служебно правителство на кандидат-президента Гюров, което е допуснало тези партиди в страната. Според него това е създало опасен прецедент, тъй като никоя друга държава членка на Европейския съюз не е искала да разреши този внос.

„Когато бях избран от Народното събрание, веднага отидох на проверка при пристигането на поредния кораб. В началото заварихме малък хаос, но заедно с новия изпълнителен директор на БАБХ бързо въведохме ред“, обясни земеделският министър. В момента се прилага строга процедура за пълна проследимост. „Искам да успокоя българските граждани – когато пристигне дори една семка от Аржентина или друга трета страна, БАБХ я запечатва на място и следи движението ѝ до силозите“, допълни той.

Министърът увери, че предстоящата есенна кампания за прибиране и преработка на слънчогледа също ще бъде под денонощен контрол. По отношение на проверките на месото и другите хранителни продукти, Абровски направи важно разграничение: „Качество и безопасност са две различни неща, но компромис няма да има нито с едното, нито с другото. При установяване на опасни стоки, те ще се изтеглят незабавно, а нарушителите ще бъдат санкционирани, без да се създава излишна паника сред хората.“

Модернизация на границите и стабилност в цените

Земеделският министър отхвърли твърденията, че липсва ефективен сухопътен контрол на граничните пунктове. Той е посетил лично границите, за да се увери в работата на държавната лаборатория. „Имаше технически проблем със стари компютри, но вече докарахме чисто нова техника директно в кашоните и процесът е напълно обезпечен“, съобщи той пред БНТ.

На въпроса за цените на стоките, Абровски призова да се спре със спекулациите за неконтролируемо поскъпване. Според него първоначалното изкривяване на пазара е започнало в началото на 2024 г. заради говоренето за приемането на еврото. „Данните на НСИ показват, че цените на храните като цяло не са се повишили, а за месец август дори отчитаме леко понижение“, аргументира се министърът.

Той защити и правителствената инициатива „Кошница с грижа“, насочена към най-уязвимите групи от населението. Анализите на Министерството на земеделието сочат, че към програмата има огромен интерес както от национални, така и от регионални търговски вериги. Търговците масово поемат ангажимент за период от поне шест месеца, като предлагат минимум 30 основни продукта с най-малко 15% отстъпка, като масовите покупки в този сегмент варират между 5 и 10 евро.