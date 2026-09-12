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Абровски: Няма компромис с безопасността на храните

Абровски: Няма компромис с безопасността на храните

12 Септември, 2026 19:47, обновена 12 Септември, 2026 19:50 399 15

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  • бабх

БАБХ запечатва всеки внос от трети страни, цените на пазара се стабилизират

Абровски: Няма компромис с безопасността на храните - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавата няма да допусне никакъв компромис с качеството и безопасността на храните в търговската мрежа. Това заяви категорично министърът на земеделието Пламен Абровски в предаването „Говори сега“ по БНТ. По думите му Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в момента работи отлично и извършва масирани проверки в цялата страна.

Строг фитосанитарен контрол и казусът с аржентинския слънчоглед

Министър Абровски коментира казуса с вноса на слънчоглед от Аржентина и контрола за наличие на остатъци от пестициди. Той разкритикува решението на предходното служебно правителство на кандидат-президента Гюров, което е допуснало тези партиди в страната. Според него това е създало опасен прецедент, тъй като никоя друга държава членка на Европейския съюз не е искала да разреши този внос.

„Когато бях избран от Народното събрание, веднага отидох на проверка при пристигането на поредния кораб. В началото заварихме малък хаос, но заедно с новия изпълнителен директор на БАБХ бързо въведохме ред“, обясни земеделският министър. В момента се прилага строга процедура за пълна проследимост. „Искам да успокоя българските граждани – когато пристигне дори една семка от Аржентина или друга трета страна, БАБХ я запечатва на място и следи движението ѝ до силозите“, допълни той.

Министърът увери, че предстоящата есенна кампания за прибиране и преработка на слънчогледа също ще бъде под денонощен контрол. По отношение на проверките на месото и другите хранителни продукти, Абровски направи важно разграничение: „Качество и безопасност са две различни неща, но компромис няма да има нито с едното, нито с другото. При установяване на опасни стоки, те ще се изтеглят незабавно, а нарушителите ще бъдат санкционирани, без да се създава излишна паника сред хората.“

Модернизация на границите и стабилност в цените

Земеделският министър отхвърли твърденията, че липсва ефективен сухопътен контрол на граничните пунктове. Той е посетил лично границите, за да се увери в работата на държавната лаборатория. „Имаше технически проблем със стари компютри, но вече докарахме чисто нова техника директно в кашоните и процесът е напълно обезпечен“, съобщи той пред БНТ.

На въпроса за цените на стоките, Абровски призова да се спре със спекулациите за неконтролируемо поскъпване. Според него първоначалното изкривяване на пазара е започнало в началото на 2024 г. заради говоренето за приемането на еврото. „Данните на НСИ показват, че цените на храните като цяло не са се повишили, а за месец август дори отчитаме леко понижение“, аргументира се министърът.

Той защити и правителствената инициатива „Кошница с грижа“, насочена към най-уязвимите групи от населението. Анализите на Министерството на земеделието сочат, че към програмата има огромен интерес както от национални, така и от регионални търговски вериги. Търговците масово поемат ангажимент за период от поне шест месеца, като предлагат минимум 30 основни продукта с най-малко 15% отстъпка, като масовите покупки в този сегмент варират между 5 и 10 евро.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    8 0 Отговор
    Няма компромис с нещо, което го няма.

    19:51 12.09.2026

  • 2 Този е

    11 0 Отговор
    абсолютен измамник.

    19:54 12.09.2026

  • 3 кой яде олиото

    9 0 Отговор
    от отровния аржентински слънчоглед ?

    Коментиран от #13

    19:54 12.09.2026

  • 4 Хрябър

    9 0 Отговор
    Храните ще стават все по безопасни, понеже все повече хора няма да могат да си ги позволят.

    19:56 12.09.2026

  • 5 От ЕСССР минава

    3 0 Отговор
    И модернизацията включва абра кадабра на битов отпадък в хоп на пържолКи канйешна 😀

    19:58 12.09.2026

  • 6 Kaлпазанин

    7 0 Отговор
    Сигурен съм ,аз вярвам само оядени плешиви костюмари ,току що излезли от фризьорския салон

    19:58 12.09.2026

  • 7 кошница стрижа

    2 1 Отговор
    е мероприятие за прах в очите на електората от загриженото управление, а след изборите от догодина следва увеличаване на данъчната основа на имотите и свързаните с нея такса смет и пр. Има защо да е така доволно усмихнат министъра от снимката.

    19:59 12.09.2026

  • 8 Искам криви краставици

    4 0 Отговор
    По-бързо стигам до ор/газъм.. (ГЮРОВ)

    20:04 12.09.2026

  • 9 Никой

    2 1 Отговор
    Я виж кренвиршите и саламите с какво са пълни , че после плямпай.Комунистите не са забравили да лъжат .Някой ядоха радиоактивни марули , а вие .

    20:05 12.09.2026

  • 10 Коня Кандев

    3 0 Отговор
    Аз ще ти дам една крива краставица..... (майтап бе Уили)

    Коментиран от #12

    20:06 12.09.2026

  • 11 Пламчоу, гиди гювендию

    3 1 Отговор
    мазна и заразна, ти не беше ли този, дето не искаше проверяващи от ЕС-то в златният гьол на КПП-Капитан Андреево, плужек слузест. Как те е назначил РР за министър ???, при мен няма да те пусна и оборите да ми ринеш, отврат.

    20:07 12.09.2026

  • 12 Гюров

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Коня Кандев":

    Ма ти ревнуваш бе коньо Кандев....

    20:07 12.09.2026

  • 13 Тутси

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "кой яде олиото":

    Същите, които консумират и сероводородните цитруси от Бенгалия и Малайзия, нищо, че ей къде е Гърция.

    20:14 12.09.2026

  • 14 Мюмюн

    0 0 Отговор
    парашутисти, сър. вдигай краката - минават таралежи.

    20:20 12.09.2026

  • 15 Лъжеш най без срамно крадлив шарлатанин

    1 0 Отговор
    Месото внос е старо с изтекъл срок на годност, кожи, копита и други субпродукти и правите салам! Вие се мошеници

    20:27 12.09.2026

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