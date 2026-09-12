Инцидентът в Сливен: Без превозно средство при трагедията

Няма участие на индивидуално електрическо превозно средство или друг автомобил при инцидента със загиналото четиригодишно дете в Сливен, категорично съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОДМВР-Сливен). Трагичният случай, който разтърси обществеността, е възникнал в късния следобед на 11 септември, когато в полицията е получен сигнал за пострадало дете в сливенския квартал „Надежда“.

Първоначалните спекулации за пътнотранспортно произшествие или блъскане от тротинетка бяха напълно опровергани от разследващите органи. Въз основа на събраните до момента гласни и технически факти и доказателства е установено, че инцидентът е възникнал чисто физически между две малолетни деца.

По данни на разследването, двете деца са се блъснали случайно по време на детска игра. Те не са се познавали предварително и дори не са играли заедно в обща компания. Предприети са незабавни действия за пълното изясняване на обстоятелствата около тежкия инцидент, като криминалистите вече са извършили множество процесуално-следствени действия на мястото.

По случая веднага е образувано досъдебно производство, а работата по изясняване на всички детайли около смъртта на момченцето продължава под надзора на прокуратурата.

Поради възникналото напрежение и с цел гарантиране на обществения ред и спокойствието в квартал „Надежда“, в района е осигурено засилено полицейско присъствие. На място са разположени допълнителни сили от Зоналното жандармерийско управление - Бургас (ЗЖУ-Бургас), които следят за сигурността в Сливен.