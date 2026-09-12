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Инцидентът в Сливен: Без превозно средство при трагедията

Инцидентът в Сливен: Без превозно средство при трагедията

12 Септември, 2026 19:59, обновена 12 Септември, 2026 20:02 1 630 9

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  • трагедия-
  • превозно средство

МВР разкри истината за смъртта на 4-годишното дете в квартал „Надежда“

Инцидентът в Сливен: Без превозно средство при трагедията - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Няма участие на индивидуално електрическо превозно средство или друг автомобил при инцидента със загиналото четиригодишно дете в Сливен, категорично съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОДМВР-Сливен). Трагичният случай, който разтърси обществеността, е възникнал в късния следобед на 11 септември, когато в полицията е получен сигнал за пострадало дете в сливенския квартал „Надежда“.

Първоначалните спекулации за пътнотранспортно произшествие или блъскане от тротинетка бяха напълно опровергани от разследващите органи. Въз основа на събраните до момента гласни и технически факти и доказателства е установено, че инцидентът е възникнал чисто физически между две малолетни деца.

По данни на разследването, двете деца са се блъснали случайно по време на детска игра. Те не са се познавали предварително и дори не са играли заедно в обща компания. Предприети са незабавни действия за пълното изясняване на обстоятелствата около тежкия инцидент, като криминалистите вече са извършили множество процесуално-следствени действия на мястото.

По случая веднага е образувано досъдебно производство, а работата по изясняване на всички детайли около смъртта на момченцето продължава под надзора на прокуратурата.

Поради възникналото напрежение и с цел гарантиране на обществения ред и спокойствието в квартал „Надежда“, в района е осигурено засилено полицейско присъствие. На място са разположени допълнителни сили от Зоналното жандармерийско управление - Бургас (ЗЖУ-Бургас), които следят за сигурността в Сливен.


Сливен / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Орки

    19 2 Отговор
    Една хлебарка, смачкала друга хлебарка. 500 евро помощи по-малко.

    20:05 12.09.2026

  • 2 петгодишен

    23 1 Отговор
    ------в района е осигурено засилено полицейско присъствие-------
    понеже две непознати деца са се сблъскали тичайки.... някой се е припознал в електрическа тротинетка, та се налага засилено полицейско присъствие срещу саморазправа.

    20:10 12.09.2026

  • 3 Това си е трагедия за семейството

    22 0 Отговор
    Но в тези махали е така. Малки деца без надзор, а като се случи нещо, всички роднини, съседи налитат на бой. Това им е и гричата, да покажат кой е по от другия.

    20:10 12.09.2026

  • 4 Циганите пак ще се сбият

    12 0 Отговор
    Може и някой да даде фира. Дали е имало тротинетка не е от значение за отношенията им.

    20:41 12.09.2026

  • 5 Винаги

    7 0 Отговор
    съм недоумявал, как една детска площадка моге да цъде за възраст 3-12 години. Едното почти тинейджър, другото почти бебе! Не че в случая става въпрос за детска площадка, но там такива инциденти са възможни по всяко време! Държавата да огледа нормативите за такива нидомислици, доканто не се е случило на такова уж безопасно място!

    20:42 12.09.2026

  • 6 Механик

    12 0 Отговор
    Вчера тука пишеше, че е участвала тротинетка. Също толкова уверено се твърдеше това, точно колко уверено сега се твърди обратното.
    Аз пък питам, кой ще понесе отговорността за невярната информация. Защото едно от двете твърдения очевидно е невярно.

    20:43 12.09.2026

  • 7 Данко

    8 0 Отговор
    В този квартал , а и във всички с такова масово население ,няма как да не се опитат да излъжат с цел възможност за " частни " плащания и облаги. Пък си имат и държава в Държавата и Българско Съд не признават - имат си Мешаре.

    20:46 12.09.2026

  • 8 Цвете

    7 0 Отговор
    И КАК ДВЕТЕ НА ПО 4 ГОДИНИ И ЕДНОТО УБИЛО ДРУГОТО ЛИ? НЕЩО НЕ Е КАКТО ГО ПРЕДСТАВЯТ МАЙ?

    20:52 12.09.2026

  • 9 Aлфа Вълкът

    0 0 Отговор
    Какво се чудете, едното дете е 4г, другото е 10г и е два пъти по-едро със сигурност, а ако е като онова 11г момиче дето беше с пастрока си, значи е 4 пъти по-едро.
    И това е кв Надежда Сливен, там е естествен подбор като в африканската джунгла. Въпреки че Сливен е бамбашка – спънеш се, наведеш се камък, изправиш се вятър те вече, обърнеш се циганин те гледа.

    21:05 12.09.2026

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