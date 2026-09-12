Инцидентът в Сливен: Без превозно средство при трагедията

Няма участие на индивидуално електрическо превозно средство или друг автомобил при инцидента със загиналото четиригодишно дете в Сливен, категорично съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОДМВР-Сливен). Трагичният случай, който разтърси обществеността, е възникнал в късния следобед на 11 септември, когато в полицията е получен сигнал за пострадало дете в сливенския квартал „Надежда“.
Първоначалните спекулации за пътнотранспортно произшествие или блъскане от тротинетка бяха напълно опровергани от разследващите органи. Въз основа на събраните до момента гласни и технически факти и доказателства е установено, че инцидентът е възникнал чисто физически между две малолетни деца.
По данни на разследването, двете деца са се блъснали случайно по време на детска игра. Те не са се познавали предварително и дори не са играли заедно в обща компания. Предприети са незабавни действия за пълното изясняване на обстоятелствата около тежкия инцидент, като криминалистите вече са извършили множество процесуално-следствени действия на мястото.
По случая веднага е образувано досъдебно производство, а работата по изясняване на всички детайли около смъртта на момченцето продължава под надзора на прокуратурата.
Поради възникналото напрежение и с цел гарантиране на обществения ред и спокойствието в квартал „Надежда“, в района е осигурено засилено полицейско присъствие. На място са разположени допълнителни сили от Зоналното жандармерийско управление - Бургас (ЗЖУ-Бургас), които следят за сигурността в Сливен.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Орки
20:05 12.09.2026
2 петгодишен
понеже две непознати деца са се сблъскали тичайки.... някой се е припознал в електрическа тротинетка, та се налага засилено полицейско присъствие срещу саморазправа.
20:10 12.09.2026
3 Това си е трагедия за семейството
20:10 12.09.2026
4 Циганите пак ще се сбият
20:41 12.09.2026
5 Винаги
20:42 12.09.2026
6 Механик
Аз пък питам, кой ще понесе отговорността за невярната информация. Защото едно от двете твърдения очевидно е невярно.
20:43 12.09.2026
7 Данко
20:46 12.09.2026
8 Цвете
20:52 12.09.2026
9 Aлфа Вълкът
И това е кв Надежда Сливен, там е естествен подбор като в африканската джунгла. Въпреки че Сливен е бамбашка – спънеш се, наведеш се камък, изправиш се вятър те вече, обърнеш се циганин те гледа.
21:05 12.09.2026