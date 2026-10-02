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Компания край Велико Търново планира разширяване на производството си с инвестиция от над 50 млн. евро

Компания край Велико Търново планира разширяване на производството си с инвестиция от над 50 млн. евро

2 Октомври, 2026 19:00 1 460 13

  • велико търново-
  • александър пулев-
  • компания

Развитието на индустриалните зони трябва да следва реалния инвестиционен интерес и потенциала на отделните региони, каза министър Пулев

Компания край Велико Търново планира разширяване на производството си с инвестиция от над 50 млн. евро - 1
Снимка: МИИИ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Разработваме национална програма за инвестиции в индустриални зони, която се предвижда да бъде заложена в Бюджет 2027. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на среща с представители на бизнеса във Велико Търново.

Министър Пулев подчерта, че развитието на индустриалните зони трябва да следва реалния инвестиционен интерес и потенциала на отделните региони. „Нашата цел е индустриалната политика да бъде близо до бизнеса и регионите. Там, където има реален инвестиционен интерес и потенциал за развитие, държавата трябва да създава необходимите условия – инфраструктура, енергийна обезпеченост и добра транспортна свързаност“, заяви вицепремиерът Пулев.

Сред основните приоритети са преодоляването на инфраструктурните дефицити, осигуряването на енергийна обезпеченост и подобряването на транспортната свързаност. „Тези условия са ключови за разширяване на производствата и привличане на нови инвеститори“, каза вицепремиерът.

По думите му Велико Търново има потенциал за развитие на индустриална зона, като Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията ще работи активно с местната власт за реализацията на подобен проект.

В рамките на посещението си във Велико Търново вицепремиерът Пулев посети и „Армако Индъстрис“ АД – българска компания, специализирана в разработката и производството на детайли от метал и пластмаса за широк спектър от приложения.

Компанията е основана през 2016 г. и развива производствената си дейност в региона. „Армако Индъстрис“ планира разширяване на производството си край Велико Търново с инвестиция от над 50 млн. евро. Проектът е пример за реален инвестиционен интерес и за потенциала на региона да привлича и развива производства с висока добавена стойност.

По време на срещата с бизнеса в града министър Пулев представи и мерките на министерството за ускоряване на инвестиционните процеси.

„Вместо инвеститорът да се бори с администрацията, ние поемаме ангажимента да съберем всички нужни изисквания, нормативни документи, оценки и разрешителни“, заяви Пулев.

Вицепремиерът подчерта и предстоящата реформа за намаляване на административната тежест, както и подготовката на нов проектозакон за публично-частното партньорство. Целта е да се мобилизира частен капитал и да се използват различни финансови инструменти за модернизация на инфраструктурата и индустрията.

„Искаме да надградим вече постигнатото и да създадем условия за нови инвестиции, разширяване на съществуващите производства и повече работни места в регионите“, посочи министър Пулев.

Той отбеляза, че индустриалните традиции, образователната среда и предприемаческият потенциал на Велико Търново създават добра основа за привличане на инвестиции с висока добавена стойност и устойчиво икономическо развитие.

„Когато бизнесът има готовност да инвестира и да развива производство в региона, държавата трябва да бъде негов партньор. Това е подходът, който ще следваме – да подкрепяме реалните инвестиции и да работим заедно с местната власт и бизнеса за развитието на регионите“, заяви в заключение вицепремиерът Александър Пулев.


България
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  • 1 Българин

    4 8 Отговор
    РАДЕВ ПОБЕДА!

    19:04 02.10.2026

  • 2 Радев

    3 5 Отговор
    Добре, че взех властта 😏 при бойко българоубиеца никой не инвестираше 😝💀💩

    19:05 02.10.2026

  • 3 Кина

    3 2 Отговор
    Разширяване на производство е свързано с изгонването на вампирите от Челопеч , и продаване на златния ресурс на България а не подаряване както е от 2004 г . насам..!

    19:05 02.10.2026

  • 4 Далай Лама

    5 4 Отговор
    Колко непалци ще наемете?

    19:06 02.10.2026

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  • 6 Черен си

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  • 7 Ох на батя

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    Ще има казахстанци от фирмата на Елин Димитров -министър на туризъма.

    19:16 02.10.2026

  • 8 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Не пишете най-важното,колко работни места ще бъдат открити в това недотам екологично производство ,за което Пулев сам се нагърбва с издаване на разрешителни.Или по стар български обичай-ти на мене - аз на тебе.

    19:25 02.10.2026

  • 9 Разработвали

    2 1 Отговор
    били ? Червените хрантутници и бояджиите в местните управления ?

    19:29 02.10.2026

  • 10 Ой малее

    2 1 Отговор
    С тези хубави стругое с подаващи устроиства ще има да въртят снаряди и мини. И в Търново, да е по-лесен транспорта на север.

    19:50 02.10.2026

  • 11 Хмм

    1 0 Отговор
    военен завод

    19:56 02.10.2026

  • 12 Със Замразяване !

    0 0 Отговор
    На Заплащането Ли ?

    20:31 02.10.2026

  • 13 Феодална !

    1 0 Отговор
    Индустриализация !

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