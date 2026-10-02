Компания край Велико Търново планира разширяване на производството си с инвестиция от над 50 млн. евро

Разработваме национална програма за инвестиции в индустриални зони, която се предвижда да бъде заложена в Бюджет 2027. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на среща с представители на бизнеса във Велико Търново.

Министър Пулев подчерта, че развитието на индустриалните зони трябва да следва реалния инвестиционен интерес и потенциала на отделните региони. „Нашата цел е индустриалната политика да бъде близо до бизнеса и регионите. Там, където има реален инвестиционен интерес и потенциал за развитие, държавата трябва да създава необходимите условия – инфраструктура, енергийна обезпеченост и добра транспортна свързаност“, заяви вицепремиерът Пулев.

Сред основните приоритети са преодоляването на инфраструктурните дефицити, осигуряването на енергийна обезпеченост и подобряването на транспортната свързаност. „Тези условия са ключови за разширяване на производствата и привличане на нови инвеститори“, каза вицепремиерът.

По думите му Велико Търново има потенциал за развитие на индустриална зона, като Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията ще работи активно с местната власт за реализацията на подобен проект.

В рамките на посещението си във Велико Търново вицепремиерът Пулев посети и „Армако Индъстрис“ АД – българска компания, специализирана в разработката и производството на детайли от метал и пластмаса за широк спектър от приложения.

Компанията е основана през 2016 г. и развива производствената си дейност в региона. „Армако Индъстрис“ планира разширяване на производството си край Велико Търново с инвестиция от над 50 млн. евро. Проектът е пример за реален инвестиционен интерес и за потенциала на региона да привлича и развива производства с висока добавена стойност.

По време на срещата с бизнеса в града министър Пулев представи и мерките на министерството за ускоряване на инвестиционните процеси.

„Вместо инвеститорът да се бори с администрацията, ние поемаме ангажимента да съберем всички нужни изисквания, нормативни документи, оценки и разрешителни“, заяви Пулев.

Вицепремиерът подчерта и предстоящата реформа за намаляване на административната тежест, както и подготовката на нов проектозакон за публично-частното партньорство. Целта е да се мобилизира частен капитал и да се използват различни финансови инструменти за модернизация на инфраструктурата и индустрията.

„Искаме да надградим вече постигнатото и да създадем условия за нови инвестиции, разширяване на съществуващите производства и повече работни места в регионите“, посочи министър Пулев.

Той отбеляза, че индустриалните традиции, образователната среда и предприемаческият потенциал на Велико Търново създават добра основа за привличане на инвестиции с висока добавена стойност и устойчиво икономическо развитие.

„Когато бизнесът има готовност да инвестира и да развива производство в региона, държавата трябва да бъде негов партньор. Това е подходът, който ще следваме – да подкрепяме реалните инвестиции и да работим заедно с местната власт и бизнеса за развитието на регионите“, заяви в заключение вицепремиерът Александър Пулев.