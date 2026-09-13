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Демерджиев: Държавата подготвя пакет от мерки след взривовете

Демерджиев: Държавата подготвя пакет от мерки след взривовете

13 Септември, 2026 14:10 417 19

  • иван демерджиев-
  • складове-
  • боеприпаси

Целта е да бъдат избегнати в бъдеще подобни случаи

Демерджиев: Държавата подготвя пакет от мерки след взривовете - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Следващата седмица е планирана среща при премиера Румен Радев и набелязване на конкретни мерки за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната. Вниманието е насочено към всеки обект, който представлява някакъв източник на опасност". Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред БНР по отношение взривовете в два склада за боеприпаси в страната.

По думите на Демерджиев държавата ще предприеме пакет от действия, за да бъдат избегнати в бъдеще подобни случаи.

Министърът съобщи още, че вероятно в понеделник ще бъдат оповестени резултатите от експертизите и събраните до момента доказателства по случая „Петрохан“, при който шестима души починаха. Той припомни, че разследванията са две: за смъртта на хората и за икономическия аспект на случвалото се, сумите постъпвали по сметките на сдружението.

Във връзка с изборите Иван Демерджиев посочи, че на 17 септември ще се проведе Национално съвещание на МВР и там ще бъдат поставени задачите във връзка с вота.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хой

    6 5 Отговор
    Радев,продажник,оставка

    14:11 13.09.2026

  • 2 Държавата е вблякаут

    4 0 Отговор
    От десетилетия

    14:12 13.09.2026

  • 3 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    А бяхме мирна страна.

    14:13 13.09.2026

  • 4 Румен Радев

    0 3 Отговор
    Военно положение и в околностите да мрете!

    14:13 13.09.2026

  • 5 Стоян Колев

    6 2 Отговор
    Здравейте господин Демерджиев,сезона не е свършил и ти отново стана за смях,жалко,че имаш голяма глава и малко мозък

    14:14 13.09.2026

  • 6 защо "Пакет

    8 0 Отговор
    дайте "Кашон от мерки

    14:15 13.09.2026

  • 7 същата манджа

    4 1 Отговор
    """в понеделник ще бъдат оповестени резултатите от експертизите и събраните до момента доказателства по случая „Петрохан“"""
    Щом няма обвиняеми и издирвани, резултатите са ясни.
    Един взрив, втори взрив и мвр министър в качеството на коментатор за диверсията, вместо да я предотврати.

    14:17 13.09.2026

  • 8 Никой

    4 0 Отговор
    Пакета от мерки насочен към бедните, за социално подпомагане .

    14:20 13.09.2026

  • 9 Севи

    3 1 Отговор
    Тежко му е на министъра, но жалкото е, че не знае или не иска да направи това което трябва.

    14:21 13.09.2026

  • 10 Другарката от левия ъгъл

    4 2 Отговор
    Първите мерки които трябва да предприемете е да изгоните мутра фонова и всички руски агенти, особено тези с гражданство получено от йотова

    14:22 13.09.2026

  • 11 риторично

    3 0 Отговор
    Къде е ефективно да се провежда пропаганда и даже саботажи?
    Където управляващите са колебливи в предприемането на защитни мерки, а разчитат на симпатии при противопоставянето на санкциите.

    14:22 13.09.2026

  • 12 Пакет

    3 3 Отговор
    В пакета е включено:
    1.Изравняване на броя на дипломатите в София и Масква.
    2. Изгонване на поне 100 руснака с купени от Йотова паспорти
    3. Връщане на България анклава Камчия
    4. Закриване на ДАНС.

    14:23 13.09.2026

  • 13 Частника да взима мерки не държавата!

    4 3 Отговор
    Ха ха държавата ще предприема пакет от мерки за частни складове и заводи. Нали са частни? Да взима мерки частника а не държавата. Тя да не е хранилница на частния хрантутеник?

    Коментиран от #18

    14:25 13.09.2026

  • 14 вярно ли е

    1 1 Отговор
    Вярно ли дрона с който е ударен склада е бил направен от сибирски лед?

    14:28 13.09.2026

  • 15 Никой

    2 1 Отговор
    Самоуби се " плезещия се жандармерист ".Спомняте ли си миналогодишните протести ? А какво става с крадения автомобил , после регистриран в КАТ Сливен ? За там мерки ?

    14:28 13.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 7373737272

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Частника да взима мерки не държавата!":

    Много умен си е ! Пращиш от акъл;

    14:33 13.09.2026

  • 19 Кабамилионеров

    0 0 Отговор
    СТрана..та се управлява от 3-ма ма..фио...та,всеки си има ресор-Ш.и.ши,Ба..це и Чор..апът ....

    14:38 13.09.2026

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