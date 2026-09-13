Демерджиев: Държавата подготвя пакет от мерки след взривовете

"Следващата седмица е планирана среща при премиера Румен Радев и набелязване на конкретни мерки за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната. Вниманието е насочено към всеки обект, който представлява някакъв източник на опасност". Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред БНР по отношение взривовете в два склада за боеприпаси в страната.
По думите на Демерджиев държавата ще предприеме пакет от действия, за да бъдат избегнати в бъдеще подобни случаи.
Министърът съобщи още, че вероятно в понеделник ще бъдат оповестени резултатите от експертизите и събраните до момента доказателства по случая „Петрохан“, при който шестима души починаха. Той припомни, че разследванията са две: за смъртта на хората и за икономическия аспект на случвалото се, сумите постъпвали по сметките на сдружението.
Във връзка с изборите Иван Демерджиев посочи, че на 17 септември ще се проведе Национално съвещание на МВР и там ще бъдат поставени задачите във връзка с вота.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хой
14:11 13.09.2026
2 Държавата е вблякаут
14:12 13.09.2026
3 Последния Софиянец
14:13 13.09.2026
4 Румен Радев
14:13 13.09.2026
5 Стоян Колев
14:14 13.09.2026
6 защо "Пакет
14:15 13.09.2026
7 същата манджа
Щом няма обвиняеми и издирвани, резултатите са ясни.
Един взрив, втори взрив и мвр министър в качеството на коментатор за диверсията, вместо да я предотврати.
14:17 13.09.2026
8 Никой
14:20 13.09.2026
9 Севи
14:21 13.09.2026
10 Другарката от левия ъгъл
14:22 13.09.2026
11 риторично
Където управляващите са колебливи в предприемането на защитни мерки, а разчитат на симпатии при противопоставянето на санкциите.
14:22 13.09.2026
12 Пакет
1.Изравняване на броя на дипломатите в София и Масква.
2. Изгонване на поне 100 руснака с купени от Йотова паспорти
3. Връщане на България анклава Камчия
4. Закриване на ДАНС.
14:23 13.09.2026
13 Частника да взима мерки не държавата!
Коментиран от #18
14:25 13.09.2026
14 вярно ли е
14:28 13.09.2026
15 Никой
14:28 13.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 7373737272
До коментар #13 от "Частника да взима мерки не държавата!":Много умен си е ! Пращиш от акъл;
14:33 13.09.2026
19 Кабамилионеров
14:38 13.09.2026