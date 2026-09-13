Кичка Бодурова катастрофира на пътя Варна–Бургас

Певицата Кичка Бодурова е катастрофирала на пътя Варна–Бургас. Самата тя съобщи за инцидента във Facebook, като разказа, че е пътувала с приятелката си Мариана.

По думите на Бодурова инцидентът е станал при лошо време и дъжд, след като двете са се опитали да избегнат удар с друг автомобил.

Колата им се е завъртяла няколко пъти, преди да попадне в дълбока канавка. Задната част на автомобила е останала с гумите във въздуха.

Бодурова благодари на всички хора, които са спрели и са се притекли на помощ. Специални благодарности тя отправи към двама млади мъже, които са успели да помогнат за изваждането на автомобила.

„Ние сме живи… другото ще се оправи!“, написа певицата.

По информация, публикувана от самата Бодурова, приятелката ѝ Мариана, която е шофирала автомобила, предстои да бъде оперирана. Певицата съобщава, че самата тя се е разминала с по-леки травми, но за известно време ще има проблеми с дясната ръка.

Бодурова е използвала публикацията си и за да призове двамата мъже, помогнали след катастрофата, да се свържат с нея, тъй като не е успяла да научи имената им.

Инцидентът е станал на фона на усложнена пътна обстановка заради дъжда. Певицата отправи и апел към шофьорите да бъдат внимателни при движение в лошо време.

Към момента няма информация за други тежко пострадали при инцидента.