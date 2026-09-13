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Кичка Бодурова катастрофира на пътя Варна–Бургас

Кичка Бодурова катастрофира на пътя Варна–Бургас

13 Септември, 2026 22:23, обновена 13 Септември, 2026 22:27 557 7

  • кичка бодурова-
  • катастрофа-
  • пострадали

Певицата и нейната приятелка са се разминали с по-сериозни последици, автомобилът им е попаднал в дълбока канавка

Кичка Бодурова катастрофира на пътя Варна–Бургас - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Певицата Кичка Бодурова е катастрофирала на пътя Варна–Бургас. Самата тя съобщи за инцидента във Facebook, като разказа, че е пътувала с приятелката си Мариана.

По думите на Бодурова инцидентът е станал при лошо време и дъжд, след като двете са се опитали да избегнат удар с друг автомобил.

Колата им се е завъртяла няколко пъти, преди да попадне в дълбока канавка. Задната част на автомобила е останала с гумите във въздуха.

Бодурова благодари на всички хора, които са спрели и са се притекли на помощ. Специални благодарности тя отправи към двама млади мъже, които са успели да помогнат за изваждането на автомобила.

„Ние сме живи… другото ще се оправи!“, написа певицата.

По информация, публикувана от самата Бодурова, приятелката ѝ Мариана, която е шофирала автомобила, предстои да бъде оперирана. Певицата съобщава, че самата тя се е разминала с по-леки травми, но за известно време ще има проблеми с дясната ръка.

Бодурова е използвала публикацията си и за да призове двамата мъже, помогнали след катастрофата, да се свържат с нея, тъй като не е успяла да научи имената им.

Инцидентът е станал на фона на усложнена пътна обстановка заради дъжда. Певицата отправи и апел към шофьорите да бъдат внимателни при движение в лошо време.

Към момента няма информация за други тежко пострадали при инцидента.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шорт

    5 1 Отговор
    Как да не направят катастрофа. Само за пари и боцкане мислят!

    22:30 13.09.2026

  • 2 Бай Коста

    2 0 Отговор
    Лелята самокатастрофирала, както викат напоследък. Радваме се, че се е разминало без трагедии.
    Това не е повод за търсене на популярност.

    22:31 13.09.2026

  • 3 Робот

    3 0 Отговор
    Тази откакто излъга българите че пяла в Лас Вегас на голямата сцена ми стана антипатична..

    22:31 13.09.2026

  • 4 бою циганина

    3 0 Отговор
    построих хиляди километри магисралии

    22:31 13.09.2026

  • 5 Не разбирам

    3 0 Отговор
    Това американско баби кой му дава хляб в България? Само някоя соросоидноамериканска организация. Защо си давате парите за билети ?

    22:35 13.09.2026

  • 6 А ве Кичка...

    1 0 Отговор
    ...си е готина мацка,макар и вече на възраст...!
    Не бих я подминал...нататък е ясно...😉!

    22:37 13.09.2026

  • 7 Ммм... Да

    0 0 Отговор
    Кичка да си помисли, как да се държи напред. Бог и праща съобщение.

    22:39 13.09.2026

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