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Йотова: Помилването на Огнян Атанасов е извършено прозрачно и след лекарска експертиза

Йотова: Помилването на Огнян Атанасов е извършено прозрачно и след лекарска експертиза

14 Септември, 2026 04:34, обновена 14 Септември, 2026 04:40 452 11

  • илияна йотова-
  • президент-
  • огнян атанасов-
  • помилване

Държавният глава заяви, че лично носи отговорност за всяко свое действие и всеки свой подпис

Йотова: Помилването на Огнян Атанасов е извършено прозрачно и след лекарска експертиза - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова защити решението си от 2022 г. да помилва Огнян Атанасов, известен като „Петричкия Ескобар“, и заяви, че процедурата е била извършена прозрачно и въз основа на медицинска експертиза.

Темата предизвика остри политически реакции през последните дни, след като от „Продължаваме промяната“ и „Да, България“ поискаха обяснения за решението на Йотова, взето в качеството ѝ на вицепрезидент. Атанасов е бил осъден на 15 години затвор за внос, трафик и продажба на наркотици в Гърция.

В позицията си пред NOVA Йотова подчертава, че нито едно решение на Комисията по помилването не е било скривано от обществото. По думите ѝ информация за случаите се публикува в регистъра на президентската институция в съответствие със закона.

„Помилването не е реабилитация, нито амнистия“, подчерта държавният глава.

Йотова обясни, че при голяма част от случаите решенията за помилване са свързани с хуманни съображения и се вземат след медицинска експертиза. Именно така, според нея, е била извършена и процедурата в случая с Атанасов.

„С официално писмо сме се обърнали към Министерството на правосъдието, защото такъв е законът. Министърът на правосъдието е назначил тази лекарска експертиза и въз основа на нея ние сме взели това решение. Всичко е абсолютно прозрачно“, заяви Йотова.

Според информацията на президентството към момента на помилването през 2022 г. изтърпяването на наказанието на Атанасов вече е било прекъснато за две години заради влошеното му здравословно състояние. От 15-годишната присъда той е бил изтърпял пет години.

Комисията по помилването е поискала и получила експертно становище от специална седемчленна медицинска комисия относно здравословното му състояние. От президентството посочват, че решението е взето след обстойна проверка на фактите и обстоятелствата по случая.

Случаят отново беше поставен в центъра на политическия дебат, след като стана известно, че през 2025 г. Атанасов е бил задържан с пет килограма кокаин. Това стана повод за критики към Йотова и за въпроси защо именно той е получил помилване

От „Да, България“ настояха президентската институция и прокуратурата да предоставят документите, въз основа на които е взето решението. Сред тях са молбата за помилване, медицинското заключение, материалите на Комисията по помилването и указът за помилването

Йотова от своя страна заяви, че не се дистанцира от решението и че лично носи отговорност за действията и подписите си. Тя подчерта, че е разчитала на експертизата на членовете на Комисията по помилването.

Така спорът около случая продължава да има както юридически, така и политически измерения — от една страна, президентската институция настоява, че процедурата е била проведена по установения ред и въз основа на медицинско становище, а от друга, политическите опоненти на Йотова поставят под въпрос самото решение да бъде помилван именно Атанасов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отстрани

    4 2 Отговор
    Дебилите и педофилите от ПП и ДБ вече с отпаднала необходимост са толкова безпомощни , че само се чудят за каква глупост да се хванат, за да се измъкнат от тресавището в което се озоваха от собствената си глупост и невежество, което демонстрират от появяването си на хоризонта.

    Могат да пробват да се хванат сами за косата като барон Мюнхаузен, но само на барона му се е получило.

    Коментиран от #7, #9

    04:50 14.09.2026

  • 2 Наркокартела Раделин

    2 1 Отговор
    Един неудобен факт срива целия кризисен пиар на Йотова.
    Тя подписва помилването по времето на кабинета „Донев“ – четири месеца след края на кабинета „Петков“.
    Въпреки това днес се опитват да прехвърлят върху Надежда Йорданова и предишното правителство решение, което нито са могли да вземат, нито са подписали.
    Медицинската комисия дава становище. Комисията по помилването прави предложение. Крайното решение е на Йотова.
    Тя е можела да откаже. Вместо това е казала „да“ и е подписала.
    Когато подписът е твой, отговорността не може да бъде чужда.

    05:06 14.09.2026

  • 3 Союзмултфилм

    2 1 Отговор
    Искам да припомня, че май някои хора се правят на Лили Иванова. Когато го помилват, петричкият наркобарон НЕ Е бил в затвора. Присъдата му е била прекъсната точно за лечение. Нямало е да мре в затвора, защото е бил в болница, и Йотова спокойно е можела да НЕ ГО помилва и да си остане в болницата, вместо да излиза навън свободно и да си рискува живота, разнасяйки насам-натам по 5 кила стока.

    05:09 14.09.2026

  • 4 Ел Чорапо

    2 1 Отговор
    Ако след нарко-скандала Радев не оттегли публично подкрепата си за Йотова, това означава, че автоматично признава, че е неин съучастник в помилването на наркотрафиканти !!!

    05:11 14.09.2026

  • 5 Дилърчето

    2 0 Отговор
    Естествено наркоманите сте доволни, когато ви освобождават дилъра.

    05:11 14.09.2026

  • 6 СПРАВЕДЛИВ

    1 0 Отговор
    Това е нормално, щом президентът е жена и то, добра. Естествено, че това ще се използва от опонентите й, в ущърб на предизборната й кампания, но народът сам ще прецени дали има нужда от милостив и отговорен президент или от жесток и коравосърдечен.

    05:11 14.09.2026

  • 7 Дилърчето

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Отстрани":

    Естествено наркоманите сте доволни, когато ви освобождават дилъра.

    05:12 14.09.2026

  • 8 Оставка на комунистическия гълъбарник

    1 0 Отговор
    И Радев е в кюпа с помилването на наркотрафиканти !!! Няма как да не е знаел какво прави подчинената му Йотова !!!

    05:12 14.09.2026

  • 9 Факти

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Отстрани":

    Факти се превърнаха в платформа за плопаганда на педофилия, нацизъм и наркомания.

    05:13 14.09.2026

  • 10 Всички комунисти дружно под земята

    1 0 Отговор
    Подкрепена от 14 агенти на ДС, целува ръка на агент на КГБ, помилва крупен наркотрафикант... това не са слухове, това са неопровержими факти ! При това положение всеки който гласува за нея би следвало да е кръгъл идиот, друго логично обяснение няма. Нормалните хора не гласуват за такива като нея !

    05:13 14.09.2026

  • 11 Агенция "ЕЖК"

    1 0 Отговор
    Носят се слухове, че след като Йотова пусна всички крупни наркотрафиканти на свобода правителството на Радев щяло да легализира употребата на наркотици, за да има работа за тия хора

    05:15 14.09.2026

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