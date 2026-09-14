Йотова: Помилването на Огнян Атанасов е извършено прозрачно и след лекарска експертиза

Президентът Илияна Йотова защити решението си от 2022 г. да помилва Огнян Атанасов, известен като „Петричкия Ескобар“, и заяви, че процедурата е била извършена прозрачно и въз основа на медицинска експертиза.

Темата предизвика остри политически реакции през последните дни, след като от „Продължаваме промяната“ и „Да, България“ поискаха обяснения за решението на Йотова, взето в качеството ѝ на вицепрезидент. Атанасов е бил осъден на 15 години затвор за внос, трафик и продажба на наркотици в Гърция.

В позицията си пред NOVA Йотова подчертава, че нито едно решение на Комисията по помилването не е било скривано от обществото. По думите ѝ информация за случаите се публикува в регистъра на президентската институция в съответствие със закона.

„Помилването не е реабилитация, нито амнистия“, подчерта държавният глава.

Йотова обясни, че при голяма част от случаите решенията за помилване са свързани с хуманни съображения и се вземат след медицинска експертиза. Именно така, според нея, е била извършена и процедурата в случая с Атанасов.

„С официално писмо сме се обърнали към Министерството на правосъдието, защото такъв е законът. Министърът на правосъдието е назначил тази лекарска експертиза и въз основа на нея ние сме взели това решение. Всичко е абсолютно прозрачно“, заяви Йотова.

Според информацията на президентството към момента на помилването през 2022 г. изтърпяването на наказанието на Атанасов вече е било прекъснато за две години заради влошеното му здравословно състояние. От 15-годишната присъда той е бил изтърпял пет години.

Комисията по помилването е поискала и получила експертно становище от специална седемчленна медицинска комисия относно здравословното му състояние. От президентството посочват, че решението е взето след обстойна проверка на фактите и обстоятелствата по случая.

Случаят отново беше поставен в центъра на политическия дебат, след като стана известно, че през 2025 г. Атанасов е бил задържан с пет килограма кокаин. Това стана повод за критики към Йотова и за въпроси защо именно той е получил помилване

От „Да, България“ настояха президентската институция и прокуратурата да предоставят документите, въз основа на които е взето решението. Сред тях са молбата за помилване, медицинското заключение, материалите на Комисията по помилването и указът за помилването

Йотова от своя страна заяви, че не се дистанцира от решението и че лично носи отговорност за действията и подписите си. Тя подчерта, че е разчитала на експертизата на членовете на Комисията по помилването.

Така спорът около случая продължава да има както юридически, така и политически измерения — от една страна, президентската институция настоява, че процедурата е била проведена по установения ред и въз основа на медицинско становище, а от друга, политическите опоненти на Йотова поставят под въпрос самото решение да бъде помилван именно Атанасов.