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Костадин Ангелов: Нито един партиен кандидат не може да бъде обединител на нацията

Костадин Ангелов: Нито един партиен кандидат не може да бъде обединител на нацията

14 Септември, 2026 04:42, обновена 14 Септември, 2026 04:45 377 2

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ГЕРБ няма да издига свои кандидати за президент и вицепрезидент, обяви зам.-председателят на партията

Костадин Ангелов: Нито един партиен кандидат не може да бъде обединител на нацията - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нито един партиен кандидат не може да бъде обединител на нацията. Това заяви зам.-председателят на ГЕРБ проф. Костадин Ангелов в интервю за БНТ, коментирайки решението на партията да не участва в президентските избори със собствена кандидат-президентска двойка.

По думите му президентът трябва да бъде надпартийна фигура, която да представлява и обединява българското общество.

„Много е голямо предизвикателство да издигнеш обединител на нацията. Българският президент трябва да олицетворява именно това“, заяви Ангелов.

Той посочи, че през последните години политическите партии са разделили обществото до степен на „спорещи политически агитки“. Според него именно това е една от причините ГЕРБ да търси общ кандидат в дясното политическо пространство, вместо да издигне партийна фигура.

Ангелов подчерта, че партията вече е започнала разговори за излъчването на кандидат, който да има надпартиен профил.

„Интересите на българската държава трябва да стоят над интересите на партията“, посочи той, като даде за пример и участието на ГЕРБ в т.нар. „сглобка“.

В същото време Ангелов заяви, че ГЕРБ няма да дава предварителни указания на своите избиратели кого да подкрепят на президентските избори. Според него партията ще изчака да види кои кандидати могат да изпълнят ролята на обединител на нацията, върховен главнокомандващ и държавник, способен да определя ясна геополитическа посока за България.

Темата за Андрей Гюров също беше засегната в разговора. Ангелов заяви, че Гюров вече е търсил официалната подкрепа на ГЕРБ, когато се е кандидатирал за подуправител на БНБ. Според зам.-председателя на ГЕРБ това е показател за противоречие с настоящата позиция на Гюров, че не търси официална партийна подкрепа.

Ангелов отправи и директно предупреждение към кандидатите, които критикуват ГЕРБ или лидера на партията Бойко Борисов.

„ГЕРБ е Бойко Борисов и Бойко Борисов е ГЕРБ“, заяви той, като подчерта, че кандидат, който атакува партията или нейния лидер, не може да очаква подкрепа от ГЕРБ.

По повод присъствието на представители на ГЕРБ в инициативни комитети зад различни кандидати Ангелов заяви, че в партията няма забрана членовете ѝ да изразяват личната си позиция. По думите му те могат да подкрепят различни кандидати, без това да означава промяна в официалната позиция на партията.

Ангелов отхвърли и твърденията, че ГЕРБ има „скрит кандидат“ за президент. Той посочи, че всеки кандидат, който желае подкрепата на партията, трябва официално да я поиска.

Зам.-председателят на ГЕРБ коментира и цялостната атмосфера в началото на президентската кампания. Според него засега липсва достатъчно сериозен сблъсък на идеи и политическа битка за ценности.

Той изрази критики и към състоянието на българското здравеопазване, както и към реформите в системата. По думите му държавата трябва да реагира по-бързо и по-единно и при въпросите, свързани с националната сигурност.

Ангелов коментира и взривовете в оръжейни складове, като заяви, че те пораждат у него съмнения за възможен пробив в националната сигурност. Той призова за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност и за обща държавническа реакция.

Основното послание на ГЕРБ за президентските избори засега остава ясно — партията няма да издига собствен кандидат, а ще търси фигура, която според нея може да бъде надпартиен обединител на българското общество.


България
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