Плодовете са поевтинели с над 10%

С по над 10 процента поевтиняват плодовете на борсите у нас през седмицата. Спад се наблюдава и в цените на повечето зеленчуци, както и при някои от основните хранителни стоки, показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

При плодовете най-много поевтиняват кайсиите - с 15 на сто до 1 евро за кг, следват прасковите, ябълките и лимоните.

При зеленчуците през седмицата най-значително поевтиняват морковите - с 21 процента до 61 евроцента за килограм, следвани от зелените и червените чушки, картофите и зелената салата.

През седмицата поскъпват единствено доматите - с над 12 процента до 1,30 евро за килограм, и зрелият лук кромид - с 0,34 на сто до 59 евроцента за килограм.

Спад се отчита в цената на кравето сирене - с под 1 процент до 6,08 евро за килограм, докато на кашкавала тип „Витоша“ се повишава с 2 процента до 9,37 евро за килограм.

Кравето масло се търгува по 1,44 евро за брой, което е спад в цената от почти 6 процента. Цената на яйцата (размер М) се понижава с 3 на сто до 19 евроцента за брой на едро. Цената на брашното тип 500 се повишава с 8 на сто до 64 евроцента за килограм.