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Плодовете са поевтинели с над 10%

Плодовете са поевтинели с над 10%

13 Септември, 2026 20:43 351 9

  • плодове-
  • сирене-
  • масло

Спад се отчита в цената на кравето сирене

Плодовете са поевтинели с над 10% - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

С по над 10 процента поевтиняват плодовете на борсите у нас през седмицата. Спад се наблюдава и в цените на повечето зеленчуци, както и при някои от основните хранителни стоки, показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

При плодовете най-много поевтиняват кайсиите - с 15 на сто до 1 евро за кг, следват прасковите, ябълките и лимоните.

При зеленчуците през седмицата най-значително поевтиняват морковите - с 21 процента до 61 евроцента за килограм, следвани от зелените и червените чушки, картофите и зелената салата.

През седмицата поскъпват единствено доматите - с над 12 процента до 1,30 евро за килограм, и зрелият лук кромид - с 0,34 на сто до 59 евроцента за килограм.

Спад се отчита в цената на кравето сирене - с под 1 процент до 6,08 евро за килограм, докато на кашкавала тип „Витоша“ се повишава с 2 процента до 9,37 евро за килограм.

Кравето масло се търгува по 1,44 евро за брой, което е спад в цената от почти 6 процента. Цената на яйцата (размер М) се понижава с 3 на сто до 19 евроцента за брой на едро. Цената на брашното тип 500 се повишава с 8 на сто до 64 евроцента за килограм.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    2 3 Отговор
    Светослава ,бате , ти си богаташка явно , а богаташите не гледат цените..на пазара е трагедия и обири

    20:54 13.09.2026

  • 2 ?????

    1 0 Отговор
    Уф.
    Нормално сезонно поевтиняване.
    Четете бре.

    20:55 13.09.2026

  • 3 Трагедията с поевтиняването

    1 0 Отговор
    Ще е след 2 месеца

    20:56 13.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Искаме високи заплати

    0 1 Отговор
    не евтини плодове!! Кво базикате хората не 10% ами 50% да паднат все тази.Не съм видял някой да си купува 10кг. плодове.

    20:59 13.09.2026

  • 6 Сезонът е на плодовете

    0 0 Отговор
    рундите нямат заслуга

    21:03 13.09.2026

  • 7 Кило Праскови !

    1 0 Отговор
    Е Равно !

    На Кило Месо !

    21:07 13.09.2026

  • 8 Малините са поскъпнали

    2 0 Отговор
    Точно с десет процента.

    Коментиран от #9

    21:09 13.09.2026

  • 9 Само за

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Малините са поскъпнали":

    Един два дни. От раз.

    21:12 13.09.2026

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