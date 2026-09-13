Плодовете са поевтинели с над 10%

С по над 10 процента поевтиняват плодовете на борсите у нас през седмицата. Спад се наблюдава и в цените на повечето зеленчуци, както и при някои от основните хранителни стоки, показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.
При плодовете най-много поевтиняват кайсиите - с 15 на сто до 1 евро за кг, следват прасковите, ябълките и лимоните.
При зеленчуците през седмицата най-значително поевтиняват морковите - с 21 процента до 61 евроцента за килограм, следвани от зелените и червените чушки, картофите и зелената салата.
През седмицата поскъпват единствено доматите - с над 12 процента до 1,30 евро за килограм, и зрелият лук кромид - с 0,34 на сто до 59 евроцента за килограм.
Спад се отчита в цената на кравето сирене - с под 1 процент до 6,08 евро за килограм, докато на кашкавала тип „Витоша“ се повишава с 2 процента до 9,37 евро за килограм.
Кравето масло се търгува по 1,44 евро за брой, което е спад в цената от почти 6 процента. Цената на яйцата (размер М) се понижава с 3 на сто до 19 евроцента за брой на едро. Цената на брашното тип 500 се повишава с 8 на сто до 64 евроцента за килограм.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
20:54 13.09.2026
2 ?????
Нормално сезонно поевтиняване.
Четете бре.
20:55 13.09.2026
3 Трагедията с поевтиняването
20:56 13.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Искаме високи заплати
20:59 13.09.2026
6 Сезонът е на плодовете
21:03 13.09.2026
7 Кило Праскови !
На Кило Месо !
21:07 13.09.2026
8 Малините са поскъпнали
Коментиран от #9
21:09 13.09.2026
9 Само за
До коментар #8 от "Малините са поскъпнали":Един два дни. От раз.
21:12 13.09.2026