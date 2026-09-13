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Вежди Рашидов: Ако Бойко Борисов се беше кандидатирал за президент, щях да го подкрепя

Вежди Рашидов: Ако Бойко Борисов се беше кандидатирал за президент, щях да го подкрепя

13 Септември, 2026 19:05 520 16

  • илияна йотова-
  • вежди рашидов-
  • бойко борисов

Бившият председател на НС е част от инициативния комитет в подкрепа на Илияна Йотова

Вежди Рашидов: Ако Бойко Борисов се беше кандидатирал за президент, щях да го подкрепя - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ако Бойко Борисов се беше кандидатирал за президент, щях да го подкрепя. Това заяви Вежди Рашидов в предаването „120 минути“ по бТВ. Той обясни, че след близо 18 години, в които е бил свързан с ГЕРБ като депутат, министър и председател на Народното събрание, сега е направил своя мажоритарен избор.

„Когато бях от гражданската квота на ГЕРБ и известно време бях в Изпълнителното бюро, бях член на ГЕРБ, когато Бойко Борисов имаше нужда от мен. В момента, когато тази нужда отпадна, отново поех по пътя на гражданската квота. Де факто, свободен човек, за да мога да имам своя свободен избор“, каза Рашидов.

По думите му, ако Борисов е бил кандидат за държавен глава, той е щял да застане зад него.

„Разбира се, че щях да го подкрепя. Аз съм работел с този човек и по никакъв начин не бих го предал и не съм го предал. Но в случая той не е участвал в играта и затова направих своя мажоритарен избор“, заяви Рашидов.

„Бойко Борисов би бил добър президент, защото в международен план има много добро присъствие. Той имаше страхотни контакти. Самият той е с много опит. Политик с опит. Не може да го отрека. Аз не бих искал да си позволя да го отрека“, каза той.

Рашидов призна, че е предусещал, че Борисов няма да се кандидатира.

„Предусещах, защото е умен“, каза той.

Според него голямата разлика между първия и останалите кандидати на изборите е от значение.

„Когато Цецка Цачева кандидатстваше, трябваше да бъде Бойко Борисов. Това беше грешка според мен. Защото Бойко Борисов след двата успешни мандата щеше да затвори големия шлем и да остане в историята като добър политик“, заяви той.

Относно подкрепата за Илияна Йотова, Рашидов обясни, че познава Йотова от около 30 години и двамата със семействата им са били близки.

„Ние сме станали приятели с Илияна Йотова още преди 30 години, когато тя беше една прекрасна дама, един добър журналист. Нейният съпруг е един ортопед, изключителен лекар, изключително интелигентно момче. Бяхме приятели“, каза той.

Според него Йотова е израснала в политиката и има необходимия опит, за да бъде държавник.

„Тя изкачи тази стълба – политическо стъпало по стъпало. Тя израсна в политиката. Тя има изключително добър опит като политик. А на всичкото отгоре, в тази практика на вицепрезидент тя започна да става и много добър държавник“, коментира Рашидов.

„Аз съм уморен в България да гледам непрекъснато да създаваме политики от протести, митинги, от улицата. Държавата не е опитно поле. Върху гърба на хората човек не може да се учи на политика“, каза той.

Рашидов коментира и договора с турската компания „Боташ“, като заяви, че според него Румен Радев е бил подведен.

Той обясни, че не се смята за защитник на Радев и че президентът трябва да носи своите отговорности.

Рашидов коментира и случая с помилвания затворник, който впоследствие отново е бил заловен с голямо количество кокаин.

„Държавата, демократичната държава, е направена така. Един президент, един премиер, един министър не е специалист по всичко. Затова той има министерства, където има експерти. Те са държавни експерти“, каза той. Според Рашидов президентът не може да игнорира решенията на експертните комисии.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    12 1 Отговор
    как си приличат с Гебрев по външен вид, като две капки вода са

    19:07 13.09.2026

  • 2 машинен избор

    6 2 Отговор
    Щом познава Йотова от около 30 години и двамата със семействата им са били близки, то може с основание да й гласува доверие и подкрепа в инициативен комитет.

    19:09 13.09.2026

  • 3 име

    9 1 Отговор
    Акото мирише. Подкрепи го сега, когато не се е кандидатирал. Кво ти пречи?!

    19:10 13.09.2026

  • 4 Фейк - либераст

    13 0 Отговор
    Като всеки пишман-бабаит Боко като види тояга се снишава и бяга! А иначе е голям юнак- на умряла котка нож вади!

    19:11 13.09.2026

  • 5 Дилемата му е или Бойко или Йотова?

    12 1 Отговор
    Старост нерадост! Що си не седиш на задника?

    19:12 13.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Като сте семейни приятели

    6 0 Отговор
    защо не си при чугуните, а си се наврял в ГЕРБ. И с Бойко ли си неформален приятел, щото той каза, че е създал партията, за да "се бори с комунистите". Такива като теб занулиха ГЕРБ. Мерзавец!

    Коментиран от #14

    19:17 13.09.2026

  • 8 Нали тои ти извади парите

    9 0 Отговор
    От фалиралата банка, ще го подкрепиш я! Крадеше от; днибдаваше на други. Мутренско време и ти с тях!

    19:19 13.09.2026

  • 9 Тоя вече

    2 0 Отговор
    Прекалява на всяко изпражнение слага магданоз и казва, че е най вкусно. Винаги с вдигната глава, като комунист.

    19:24 13.09.2026

  • 10 Кочо

    4 0 Отговор
    Така е, щом му осребриха влоговете в КТБ за сметка на хиляди обикновени вложители. няма ка да не е за Банкяския бандит.

    19:25 13.09.2026

  • 11 Стария

    2 0 Отговор
    Мулатки винаги е бил калтак и винаги намира къде е келепира.

    19:25 13.09.2026

  • 12 Фурнаджия

    1 0 Отговор
    Този е като фурнаджийска лопата.

    19:29 13.09.2026

  • 13 Ами сега?

    0 0 Отговор
    Е знаем се, кой се съмнява в липсата на нормален човешки разсъдък, нищо, че и сам се представя за интелектуалец? Да бъдеш способен политик не е достатъчно само да можеш да моделираш пъпеш от гипс.

    19:34 13.09.2026

  • 14 ИНТЕРЕСНО?

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Като сте семейни приятели":

    Всички "патриоти" плюят по Гюров, защото като служебен премиер подписа 10. годишен договор с Украйна за дружба и взаимопомощ, и ги обезличи... Да, пропадна "идеята" да сблъскат ГЕРБ с Гюров в полза на Митрофанова опс, Йотова.

    19:35 13.09.2026

  • 15 Антикомуне

    0 0 Отговор
    Този е една фурнаджийска лопата. Върти се по посока на далаверата. То не беше ДПС, СДС, ГЕРБ, а сега при БСП и Йотова-Ескобар. 🤣

    19:39 13.09.2026

  • 16 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор
    ЛЕ ЛЕЕ
    ВСЕКИ ПЪТ КАМЕНОДЕЛЕЦА
    КАТО ГОВОРИ Е ГОЛЯМО ИЗПИТАНИЕ
    ЗА ЗВУКО РЕЖИСЬОРА
    ЗА ТЕЛЕ ПРИЕМНИКА
    И НАЙ ВЕЧЕ ЗА СЛУХОВИЯ АПАРАТ
    НА ТЕЛЕ ЗРИТЕЛЯ.👂
    А

    19:40 13.09.2026

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