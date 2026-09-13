Вежди Рашидов: Ако Бойко Борисов се беше кандидатирал за президент, щях да го подкрепя

Ако Бойко Борисов се беше кандидатирал за президент, щях да го подкрепя. Това заяви Вежди Рашидов в предаването „120 минути“ по бТВ. Той обясни, че след близо 18 години, в които е бил свързан с ГЕРБ като депутат, министър и председател на Народното събрание, сега е направил своя мажоритарен избор.
„Когато бях от гражданската квота на ГЕРБ и известно време бях в Изпълнителното бюро, бях член на ГЕРБ, когато Бойко Борисов имаше нужда от мен. В момента, когато тази нужда отпадна, отново поех по пътя на гражданската квота. Де факто, свободен човек, за да мога да имам своя свободен избор“, каза Рашидов.
По думите му, ако Борисов е бил кандидат за държавен глава, той е щял да застане зад него.
„Разбира се, че щях да го подкрепя. Аз съм работел с този човек и по никакъв начин не бих го предал и не съм го предал. Но в случая той не е участвал в играта и затова направих своя мажоритарен избор“, заяви Рашидов.
„Бойко Борисов би бил добър президент, защото в международен план има много добро присъствие. Той имаше страхотни контакти. Самият той е с много опит. Политик с опит. Не може да го отрека. Аз не бих искал да си позволя да го отрека“, каза той.
Рашидов призна, че е предусещал, че Борисов няма да се кандидатира.
„Предусещах, защото е умен“, каза той.
Според него голямата разлика между първия и останалите кандидати на изборите е от значение.
„Когато Цецка Цачева кандидатстваше, трябваше да бъде Бойко Борисов. Това беше грешка според мен. Защото Бойко Борисов след двата успешни мандата щеше да затвори големия шлем и да остане в историята като добър политик“, заяви той.
Относно подкрепата за Илияна Йотова, Рашидов обясни, че познава Йотова от около 30 години и двамата със семействата им са били близки.
„Ние сме станали приятели с Илияна Йотова още преди 30 години, когато тя беше една прекрасна дама, един добър журналист. Нейният съпруг е един ортопед, изключителен лекар, изключително интелигентно момче. Бяхме приятели“, каза той.
Според него Йотова е израснала в политиката и има необходимия опит, за да бъде държавник.
„Тя изкачи тази стълба – политическо стъпало по стъпало. Тя израсна в политиката. Тя има изключително добър опит като политик. А на всичкото отгоре, в тази практика на вицепрезидент тя започна да става и много добър държавник“, коментира Рашидов.
„Аз съм уморен в България да гледам непрекъснато да създаваме политики от протести, митинги, от улицата. Държавата не е опитно поле. Върху гърба на хората човек не може да се учи на политика“, каза той.
Рашидов коментира и договора с турската компания „Боташ“, като заяви, че според него Румен Радев е бил подведен.
Той обясни, че не се смята за защитник на Радев и че президентът трябва да носи своите отговорности.
Рашидов коментира и случая с помилвания затворник, който впоследствие отново е бил заловен с голямо количество кокаин.
„Държавата, демократичната държава, е направена така. Един президент, един премиер, един министър не е специалист по всичко. Затова той има министерства, където има експерти. Те са държавни експерти“, каза той. Според Рашидов президентът не може да игнорира решенията на експертните комисии.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хмм
19:07 13.09.2026
2 машинен избор
19:09 13.09.2026
3 име
19:10 13.09.2026
4 Фейк - либераст
19:11 13.09.2026
5 Дилемата му е или Бойко или Йотова?
19:12 13.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Като сте семейни приятели
Коментиран от #14
19:17 13.09.2026
8 Нали тои ти извади парите
19:19 13.09.2026
9 Тоя вече
19:24 13.09.2026
10 Кочо
19:25 13.09.2026
11 Стария
19:25 13.09.2026
12 Фурнаджия
19:29 13.09.2026
13 Ами сега?
19:34 13.09.2026
14 ИНТЕРЕСНО?
До коментар #7 от "Като сте семейни приятели":Всички "патриоти" плюят по Гюров, защото като служебен премиер подписа 10. годишен договор с Украйна за дружба и взаимопомощ, и ги обезличи... Да, пропадна "идеята" да сблъскат ГЕРБ с Гюров в полза на Митрофанова опс, Йотова.
19:35 13.09.2026
15 Антикомуне
19:39 13.09.2026
16 НИЩО МУ НЯМА
ВСЕКИ ПЪТ КАМЕНОДЕЛЕЦА
КАТО ГОВОРИ Е ГОЛЯМО ИЗПИТАНИЕ
ЗА ЗВУКО РЕЖИСЬОРА
ЗА ТЕЛЕ ПРИЕМНИКА
И НАЙ ВЕЧЕ ЗА СЛУХОВИЯ АПАРАТ
НА ТЕЛЕ ЗРИТЕЛЯ.👂
А
19:40 13.09.2026