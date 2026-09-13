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Иван Христанов: Има остра нужда от доказано независим кандидат

Иван Христанов: Има остра нужда от доказано независим кандидат

13 Септември, 2026 18:50 471 22

  • иван христанов-
  • президент-
  • независим кандидат

По думите му хората, които го подкрепят, не са ограничени до т.нар. демократична общност

Иван Христанов: Има остра нужда от доказано независим кандидат - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Иван Христанов, един от първите политици, обявили кандидатурата си за президент, влиза в предизборната надпревара с посланието „Президентът на народа“. Той е политик и предприемач, бивш заместник-министър на земеделието в правителството на Кирил Петков и служебен министър на земеделието в кабинета „Гюров“.

Христанов коментира решението си да се кандидатира самостоятелно.

„Това усилие е започнало от юни миналата година със съвместни разговори, именно за да можем да консолидираме повече усилия“, заяви той пред бТВ. По думите му са били проведени разговори с политически формации и е имало идея, ако няма време за предварителни избори, потенциалните кандидати да участват в публичен дебат.

„Многократно с отделни колеги от форума предлагахме, ако нямаме време за предварителни избори, да направим дебат. Зала 3 на НДК, събираме хиляда души. Всеки, който се е заявил, става пред тези хиляда души, отстоява своите тези“, разказа Христанов.

Според него обаче в определен момент комуникацията между формациите е била прекъсната.

„За съжаление обаче, в един момент като че ли дори комуникацията беше скъсана и малко по-късно, след серия от политически заявления, се стигна до това, което имаме днес“, каза той.

Христанов обясни и защо е избрал слогана „Президентът на народа“. По думите му хората, които го подкрепят, не са ограничени до т.нар. демократична общност.

„Не защото ги искам, защото виждам тази...“, каза той, когато беше попитан дали целта му е да привлече по-широк кръг избиратели. След това допълни, че според него голяма част от президентите през последните 36 години са били „дефинирани политически“.

„Без значение дали те бяха от управляващата партия, или от опозицията, до голяма степен те като че ли намаляваха авторитета на президентската институция, защото нерядко бяха просто изнесено пиар звено на парламента, на кабинета или на опозицията“, заяви кандидатът за президент.

Христанов смята, че държавният глава трябва да бъде независим от управляващите и опозицията.

„Има остра нужда от кандидат, който е доказано независим от управляващата партия и опозиция в парламента. Да не бъде придатък, а да бъде коректив“, каза той.

По думите му именно това е ролята, която той вижда за президентската институция.

Той коментира и случая с помилването на осъден човек, като подчерта, че няма достатъчно информация, за да направи категоричен извод за причините.

„Ние нямаме достатъчно информация“, каза Христанов.

Той посочи три възможни обяснения за подобно решение: човекът действително да е бил болен и помилването да е било акт на милосърдие, някой да се е застъпил за него или да е сътрудничил на службите.

„Първият – някой се е застъпил за него и наистина има неадекватно поведение от страна на вицепрезидента. Вторият – той наистина е бил болен и е било акт на милосърдие. И третият вариант – той сътрудничи“, каза кандидатът за президент.

Христанов заяви, че според него основният проблем е липсата на достатъчно публична информация.

„Големият проблем е, че ние не знаем кой е от трите“, каза той.

По думите му трябва да има по-голяма прозрачност около решенията за помилване.

„Затова комисията към президента и самият подпис на президента трябва да бъдат полагани в условия на пълна прозрачност. България трябва да знае този подпис колко наистина тежи“, заяви Христанов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кабакрадев

    5 8 Отговор
    Триото ---Чора.п,Де..лян,Ба.це овладя държавата.

    18:51 13.09.2026

  • 2 И тоя лъжец

    8 5 Отговор
    го изтипоса мафията зад ПП и ДБ кръга капитал.

    18:56 13.09.2026

  • 3 Беше министър

    6 2 Отговор
    в доказано независимо служебно правителство, така че не се самоизтъквай!

    18:58 13.09.2026

  • 4 Усилие

    11 2 Отговор
    Този не заслужава и коментар да напишеш

    18:59 13.09.2026

  • 5 Хаха

    11 2 Отговор
    Тоя ни се самопредлага като независим ли?

    18:59 13.09.2026

  • 6 Герги

    6 2 Отговор
    Е не всички имаме база Маркос - шеф на Ткзс и Бкп , да почнем Като шефове на заводи Като Иван Христинов

    19:00 13.09.2026

  • 7 Пилотът Гошу

    5 2 Отговор
    Никаква нужда няма. Даже може да махнете позицията президент. България е парламентарна република и можете да сложите маймунка да маха с ръчичка... Все пак сте сложили маймуни в парламента да управляват страната....

    19:03 13.09.2026

  • 8 Мхм

    7 3 Отговор
    „Президентът на народа“? Има прилика с един „слуга на народа“...

    19:03 13.09.2026

  • 9 "Мафията ПП, ДБ го изтипоса...

    2 4 Отговор
    кръгът Капитал". "Олигарсите от кръга гергов я изтипоса, мафията по пътя на копринката"
    И да мафията ми е по-добра от мафията ти!

    19:05 13.09.2026

  • 10 Анонимен

    3 3 Отговор
    Този по време на ковида спря износа на зърно от България, когато цените бяха високи и всички искаха да купуват от нас. Тогава изгубихме много външни пазари. Хич да не философства много, същият продажник е като всички останали. Да не би да не помним преди 3-4г какво е било.

    Коментиран от #15

    19:10 13.09.2026

  • 11 Дед

    5 2 Отговор
    Това момче става за рубриката "Шпионско око", добър е в това. Но...за Президент ще е твърде непоправима грешка.

    19:12 13.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 избирател

    2 3 Отговор
    По метода за гласуване за най-малкото зло, Иван Христанов е подходящ за подкрепа на президентските избори от раочарования избирател.

    19:18 13.09.2026

  • 15 колективно решение

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Анонимен":

    При ковид 19 управляваше ГЕРБ и се съобразяваше с паниката на пазарите за храни.
    Никога Христанов не е имал такава власт, за да взема еднолични решения.

    Коментиран от #19

    19:22 13.09.2026

  • 16 Няма

    1 2 Отговор
    такъв , от де ще го търсите ? От чужбина вероятно .

    19:24 13.09.2026

  • 17 хаха

    2 1 Отговор
    Поне когато беше министър хванаха сума ти складове (на Брендо) с негодна храна. Преетикиране също при не го заловиха. Болни от антракс животни, които отидоха за колбаси, също по негово време.

    Употреба на забранени за използване пестициди - при него. Започна и разследване за вноса (граничен контрол) и фиктивните изследвания на храни, но не му стигна времето.

    Хайде хапвайте хапвайте ориенталските байганьовци кухороги.
    ХАХАХА!

    19:29 13.09.2026

  • 18 ИНТЕРЕСНО?

    2 5 Отговор
    Всички "патриоти" плюят по Гюров, защото като служебен премиер подписа 10. годишен договор с Украйна за дружба и взаимопомощ, и ги обезличи... Да, пропадна "идеята" да сблъскат ГЕРБ с Гюров в полза на Митрофанова опс, Йотова.

    Коментиран от #20

    19:30 13.09.2026

  • 19 Малко ли лъга

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "колективно решение":

    за Капитан Андреево? А реалността жена му има такава лаборатория! Мафията зад ПП и ДБ вечно си служи с лъжи, а реално борба за власт с другият кръг на мафията ГЕРБ и ДПС! Кой ще овладее повече държавата!

    19:31 13.09.2026

  • 20 Сега

    1 4 Отговор

    До коментар #18 от "ИНТЕРЕСНО?":

    остава да обясниш с ко ти помагат лъжите за Митрофонова, освен да покажат колко си жалък. Кой ви съсипа и направи на нищо без достойснтрво!

    19:32 13.09.2026

  • 21 Верно ли

    1 2 Отговор
    Кой му плаща на тоя к@лъф кампанията??? Бил "достатъчно независим"!

    Коментиран от #22

    19:36 13.09.2026

  • 22 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Верно ли":

    Ами верно бе калъф кухорог. Продал си е компанията за над 50 млн. евро...има пари...харчи си.
    А ти ходи да го бараш на Тиква и Пееф.

    19:39 13.09.2026

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