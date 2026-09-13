Иван Христанов: Има остра нужда от доказано независим кандидат

Иван Христанов, един от първите политици, обявили кандидатурата си за президент, влиза в предизборната надпревара с посланието „Президентът на народа“. Той е политик и предприемач, бивш заместник-министър на земеделието в правителството на Кирил Петков и служебен министър на земеделието в кабинета „Гюров“.

Христанов коментира решението си да се кандидатира самостоятелно.

„Това усилие е започнало от юни миналата година със съвместни разговори, именно за да можем да консолидираме повече усилия“, заяви той пред бТВ. По думите му са били проведени разговори с политически формации и е имало идея, ако няма време за предварителни избори, потенциалните кандидати да участват в публичен дебат.

„Многократно с отделни колеги от форума предлагахме, ако нямаме време за предварителни избори, да направим дебат. Зала 3 на НДК, събираме хиляда души. Всеки, който се е заявил, става пред тези хиляда души, отстоява своите тези“, разказа Христанов.

Според него обаче в определен момент комуникацията между формациите е била прекъсната.

„За съжаление обаче, в един момент като че ли дори комуникацията беше скъсана и малко по-късно, след серия от политически заявления, се стигна до това, което имаме днес“, каза той.

Христанов обясни и защо е избрал слогана „Президентът на народа“. По думите му хората, които го подкрепят, не са ограничени до т.нар. демократична общност.

„Не защото ги искам, защото виждам тази...“, каза той, когато беше попитан дали целта му е да привлече по-широк кръг избиратели. След това допълни, че според него голяма част от президентите през последните 36 години са били „дефинирани политически“.

„Без значение дали те бяха от управляващата партия, или от опозицията, до голяма степен те като че ли намаляваха авторитета на президентската институция, защото нерядко бяха просто изнесено пиар звено на парламента, на кабинета или на опозицията“, заяви кандидатът за президент.

Христанов смята, че държавният глава трябва да бъде независим от управляващите и опозицията.

„Има остра нужда от кандидат, който е доказано независим от управляващата партия и опозиция в парламента. Да не бъде придатък, а да бъде коректив“, каза той.

По думите му именно това е ролята, която той вижда за президентската институция.

Той коментира и случая с помилването на осъден човек, като подчерта, че няма достатъчно информация, за да направи категоричен извод за причините.

„Ние нямаме достатъчно информация“, каза Христанов.

Той посочи три възможни обяснения за подобно решение: човекът действително да е бил болен и помилването да е било акт на милосърдие, някой да се е застъпил за него или да е сътрудничил на службите.

„Първият – някой се е застъпил за него и наистина има неадекватно поведение от страна на вицепрезидента. Вторият – той наистина е бил болен и е било акт на милосърдие. И третият вариант – той сътрудничи“, каза кандидатът за президент.

Христанов заяви, че според него основният проблем е липсата на достатъчно публична информация.

„Големият проблем е, че ние не знаем кой е от трите“, каза той.

По думите му трябва да има по-голяма прозрачност около решенията за помилване.

„Затова комисията към президента и самият подпис на президента трябва да бъдат полагани в условия на пълна прозрачност. България трябва да знае този подпис колко наистина тежи“, заяви Христанов.