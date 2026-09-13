Иван Христанов: Има остра нужда от доказано независим кандидат

Иван Христанов, един от първите политици, обявили кандидатурата си за президент, влиза в предизборната надпревара с посланието „Президентът на народа“. Той е политик и предприемач, бивш заместник-министър на земеделието в правителството на Кирил Петков и служебен министър на земеделието в кабинета „Гюров“.
Христанов коментира решението си да се кандидатира самостоятелно.
„Това усилие е започнало от юни миналата година със съвместни разговори, именно за да можем да консолидираме повече усилия“, заяви той пред бТВ. По думите му са били проведени разговори с политически формации и е имало идея, ако няма време за предварителни избори, потенциалните кандидати да участват в публичен дебат.
„Многократно с отделни колеги от форума предлагахме, ако нямаме време за предварителни избори, да направим дебат. Зала 3 на НДК, събираме хиляда души. Всеки, който се е заявил, става пред тези хиляда души, отстоява своите тези“, разказа Христанов.
Според него обаче в определен момент комуникацията между формациите е била прекъсната.
„За съжаление обаче, в един момент като че ли дори комуникацията беше скъсана и малко по-късно, след серия от политически заявления, се стигна до това, което имаме днес“, каза той.
Христанов обясни и защо е избрал слогана „Президентът на народа“. По думите му хората, които го подкрепят, не са ограничени до т.нар. демократична общност.
„Не защото ги искам, защото виждам тази...“, каза той, когато беше попитан дали целта му е да привлече по-широк кръг избиратели. След това допълни, че според него голяма част от президентите през последните 36 години са били „дефинирани политически“.
„Без значение дали те бяха от управляващата партия, или от опозицията, до голяма степен те като че ли намаляваха авторитета на президентската институция, защото нерядко бяха просто изнесено пиар звено на парламента, на кабинета или на опозицията“, заяви кандидатът за президент.
Христанов смята, че държавният глава трябва да бъде независим от управляващите и опозицията.
„Има остра нужда от кандидат, който е доказано независим от управляващата партия и опозиция в парламента. Да не бъде придатък, а да бъде коректив“, каза той.
По думите му именно това е ролята, която той вижда за президентската институция.
Той коментира и случая с помилването на осъден човек, като подчерта, че няма достатъчно информация, за да направи категоричен извод за причините.
„Ние нямаме достатъчно информация“, каза Христанов.
Той посочи три възможни обяснения за подобно решение: човекът действително да е бил болен и помилването да е било акт на милосърдие, някой да се е застъпил за него или да е сътрудничил на службите.
„Първият – някой се е застъпил за него и наистина има неадекватно поведение от страна на вицепрезидента. Вторият – той наистина е бил болен и е било акт на милосърдие. И третият вариант – той сътрудничи“, каза кандидатът за президент.
Христанов заяви, че според него основният проблем е липсата на достатъчно публична информация.
„Големият проблем е, че ние не знаем кой е от трите“, каза той.
По думите му трябва да има по-голяма прозрачност около решенията за помилване.
„Затова комисията към президента и самият подпис на президента трябва да бъдат полагани в условия на пълна прозрачност. България трябва да знае този подпис колко наистина тежи“, заяви Христанов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кабакрадев
18:51 13.09.2026
2 И тоя лъжец
18:56 13.09.2026
3 Беше министър
18:58 13.09.2026
4 Усилие
18:59 13.09.2026
5 Хаха
18:59 13.09.2026
6 Герги
19:00 13.09.2026
7 Пилотът Гошу
19:03 13.09.2026
8 Мхм
19:03 13.09.2026
9 "Мафията ПП, ДБ го изтипоса...
И да мафията ми е по-добра от мафията ти!
19:05 13.09.2026
10 Анонимен
Коментиран от #15
19:10 13.09.2026
11 Дед
19:12 13.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 избирател
19:18 13.09.2026
15 колективно решение
До коментар #10 от "Анонимен":При ковид 19 управляваше ГЕРБ и се съобразяваше с паниката на пазарите за храни.
Никога Христанов не е имал такава власт, за да взема еднолични решения.
Коментиран от #19
19:22 13.09.2026
16 Няма
19:24 13.09.2026
17 хаха
Употреба на забранени за използване пестициди - при него. Започна и разследване за вноса (граничен контрол) и фиктивните изследвания на храни, но не му стигна времето.
Хайде хапвайте хапвайте ориенталските байганьовци кухороги.
ХАХАХА!
19:29 13.09.2026
18 ИНТЕРЕСНО?
Коментиран от #20
19:30 13.09.2026
19 Малко ли лъга
До коментар #15 от "колективно решение":за Капитан Андреево? А реалността жена му има такава лаборатория! Мафията зад ПП и ДБ вечно си служи с лъжи, а реално борба за власт с другият кръг на мафията ГЕРБ и ДПС! Кой ще овладее повече държавата!
19:31 13.09.2026
20 Сега
До коментар #18 от "ИНТЕРЕСНО?":остава да обясниш с ко ти помагат лъжите за Митрофонова, освен да покажат колко си жалък. Кой ви съсипа и направи на нищо без достойснтрво!
19:32 13.09.2026
21 Верно ли
Коментиран от #22
19:36 13.09.2026
22 хаха
До коментар #21 от "Верно ли":Ами верно бе калъф кухорог. Продал си е компанията за над 50 млн. евро...има пари...харчи си.
А ти ходи да го бараш на Тиква и Пееф.
19:39 13.09.2026