САЩ подготвят нови преговори с Иран за ядрената му програма на фона на напрежение с МААЕ

Съединените щати се подготвят да възобновят преговорите с Иран, като основният акцент на бъдещия диалог ще бъде поставен върху ядрената програма на Техеран. Това съобщава CNN, позовавайки се на свои източници.

Според информацията Вашингтон е уведомил държави от Персийския залив за намеренията си. Въпросът за възстановяването на корабоплаването през Ормузкия проток няма да бъде сред основните теми на предстоящите разговори, посочва телевизията.

На този фон възникна ново напрежение около Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

Bloomberg съобщи, че австрийските власти, с подкрепата на САЩ, са отказали влизане на ръководителя на Организацията за атомна енергия на Иран Мохамад Еслами, който е и вицепрезидент на страната. Той е трябвало да участва в конференция на МААЕ във Виена.

Случаят е особено чувствителен заради ролята на МААЕ в контрола върху иранската ядрена програма. Достъпът на международните инспектори до иранските ядрени обекти от месеци е сред спорните въпроси между Техеран и международната общност.

Паралелно с американските планове за възобновяване на разговорите се развиват и регионални дипломатически контакти.

Техеран и Оман са се договорили за отлагане на срещата между Иран и държавите от Персийския залив. Маскат традиционно играе ролята на посредник между Иран и западните държави и вече е участвал в редица дипломатически инициативи.

Развитието показва, че около Иран се оформя сложна дипломатическа картина. От една страна, Вашингтон сигнализира готовност да се върне към преговорите за ядрената програма. От друга, отношенията между Техеран и международните институции остават напрегнати.

За САЩ ключовият въпрос остава гарантирането, че иранската ядрена програма няма да бъде използвана за разработването на ядрено оръжие. Техеран от своя страна настоява за правото си на мирна ядрена енергетика и отхвърля опитите за ограничаване на това право извън договорените международни механизми.

Евентуалното подновяване на преговорите би могло да отвори нов дипломатически канал между Вашингтон и Техеран. То обаче ще се случи на фона на сериозно недоверие и нерешени въпроси около достъпа на инспекторите на МААЕ до иранските ядрени обекти.

Именно затова следващите дипломатически ходове ще покажат дали страните действително са готови да преминат от взаимни обвинения към нова договореност за ядрената програма на Иран.