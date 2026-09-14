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САЩ подготвят нови преговори с Иран за ядрената му програма на фона на напрежение с МААЕ

САЩ подготвят нови преговори с Иран за ядрената му програма на фона на напрежение с МААЕ

14 Септември, 2026 05:18, обновена 14 Септември, 2026 05:21 916 3

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  • маае

Вашингтон иска бъдещият диалог с Техеран да се съсредоточи върху ядрената програма, докато Иран се оказа в центъра на нов спор около МААЕ

САЩ подготвят нови преговори с Иран за ядрената му програма на фона на напрежение с МААЕ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати се подготвят да възобновят преговорите с Иран, като основният акцент на бъдещия диалог ще бъде поставен върху ядрената програма на Техеран. Това съобщава CNN, позовавайки се на свои източници.

Според информацията Вашингтон е уведомил държави от Персийския залив за намеренията си. Въпросът за възстановяването на корабоплаването през Ормузкия проток няма да бъде сред основните теми на предстоящите разговори, посочва телевизията.

На този фон възникна ново напрежение около Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

Bloomberg съобщи, че австрийските власти, с подкрепата на САЩ, са отказали влизане на ръководителя на Организацията за атомна енергия на Иран Мохамад Еслами, който е и вицепрезидент на страната. Той е трябвало да участва в конференция на МААЕ във Виена.

Случаят е особено чувствителен заради ролята на МААЕ в контрола върху иранската ядрена програма. Достъпът на международните инспектори до иранските ядрени обекти от месеци е сред спорните въпроси между Техеран и международната общност.

Паралелно с американските планове за възобновяване на разговорите се развиват и регионални дипломатически контакти.

Техеран и Оман са се договорили за отлагане на срещата между Иран и държавите от Персийския залив. Маскат традиционно играе ролята на посредник между Иран и западните държави и вече е участвал в редица дипломатически инициативи.

Развитието показва, че около Иран се оформя сложна дипломатическа картина. От една страна, Вашингтон сигнализира готовност да се върне към преговорите за ядрената програма. От друга, отношенията между Техеран и международните институции остават напрегнати.

За САЩ ключовият въпрос остава гарантирането, че иранската ядрена програма няма да бъде използвана за разработването на ядрено оръжие. Техеран от своя страна настоява за правото си на мирна ядрена енергетика и отхвърля опитите за ограничаване на това право извън договорените международни механизми.

Евентуалното подновяване на преговорите би могло да отвори нов дипломатически канал между Вашингтон и Техеран. То обаче ще се случи на фона на сериозно недоверие и нерешени въпроси около достъпа на инспекторите на МААЕ до иранските ядрени обекти.

Именно затова следващите дипломатически ходове ще покажат дали страните действително са готови да преминат от взаимни обвинения към нова договореност за ядрената програма на Иран.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е, той нали Тръмп победи Иран

    7 1 Отговор
    78 пъти тотално, безусловно и окончателно и ги върна в каменната ера още 35 пъти.

    Коментиран от #3

    05:27 14.09.2026

  • 2 Кви преговори

    5 0 Отговор
    Кви 5 лева? Иран разбраха, че пътят на Ким от Северна Корея е и техен. И сащ вече не могат да преговарят изобщо с тях. Иран ще има атомни оръжия! Неизбежно е, след тази идиотска война на САЩ с тях.

    05:52 14.09.2026

  • 3 Тръмп победил

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Е, той нали Тръмп победи Иран":

    Иран? Иран показа на цял свят, че САЩ военно са много слаби. Единственото, което им остава са атомните оръжия! Но, ако ги употребят, ще стане истински хаос на цялата планета. Северна Корея и Пакистан изрично обявиха, че "ако сащ удари Иран с атомни оръжия, то те ще дадат такова веднага на Иран да се защити"! А ракетите на Ким стигат и до САЩ! Така че, САЩ са с вързани ръце.

    05:56 14.09.2026