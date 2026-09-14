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Времето днес, прогноза за понеделник, 14 септември: Слънчево, временна облачност преди рязка промяна

Времето днес, прогноза за понеделник, 14 септември: Слънчево, временна облачност преди рязка промяна

14 Септември, 2026 04:25, обновена 14 Септември, 2026 04:30 526 4

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Максималните температури в по-голямата част от страната ще варират между 22° и 27°, като за София се очаква живакът да достигне около 23°

Времето днес, прогноза за понеделник, 14 септември: Слънчево, временна облачност преди рязка промяна - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Времето в страната ще бъде предимно слънчево и спокойно. Атмосферното налягане ще се задържи малко по-високо от средното за месеца. Около и след обяд над Централна и Източна България ще има временни увеличения на облачността, като на отделни места е възможно слабо да превали.

Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад. Максималните температури в по-голямата част от страната ще варират между 22° и 27°, като за София се очаква живакът да достигне около 23°.

По Черноморието денят ще премине с предимно слънчево време и лека облачност в следобедните часове. Северозападният вятър ще бъде слаб до умерен, а максималните температури на въздуха ще се усещат между 23° и 25°.

В планините също ще има отлични условия за туризъм със слънчево време, но ще се усеща умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17°, а на 2000 метра – близо 9°.

Синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обаче предупреждават, че успокоението е временно. Още тази нощ срещу първия учебен ден (15 септември) облачността от запад ще започне да се увеличава. Очаква ни динамична седмица със застудяване и локални валежи във вторник и четвъртък, сочи официалната прогноза, публикувана на сайта на метеоролозите.


България
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