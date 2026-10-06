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Василев: Имаме уверението на другите политически сили за извънредно заседание на НС заради „Петричкия Ескобар“

Василев: Имаме уверението на другите политически сили за извънредно заседание на НС заради „Петричкия Ескобар“

6 Октомври, 2026 11:40 641 17

  • асен василев-
  • помилване-
  • илияна йотова-
  • петричкия ескобар

По думите му ще бъдат изслушани директора на Главна дирекция "Изтърпяване на наказанията", шефът на Софийския затвор и шефът на болницата към затвора

Василев: Имаме уверението на другите политически сили за извънредно заседание на НС заради „Петричкия Ескобар“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев обяви, че формацията има уверението на други политически сили, че ще подкрепят искането за извънредно заседание на Народното събрание следващия вторник, 13 октомври.

По думите му ще бъдат изслушани директора на Главна дирекция "Изтърпяване на наказанията", шефът на Софийския затвор и шефът на болницата към затвора.

Целта е да се изясни каква информация за Атанасов е била отразена в документите преди решението за помилването му.

Повод за новите въпроси стана видеозапис от затворническата болница, за който се твърди, че е от 16 ноември 2022 г. – 19 дни преди помилването на Атанасов. На кадрите се вижда физически конфликт с участието на мъж, идентифициран в публикациите като Огнян Атанасов.

„Какво е знаела госпожа Йотова? Какво е стигнало до нея? Каква е била характеристиката на затворника, която тя е получила?“, запита Василев. Атанасов е помилван на 5 декември 2022 г. от тогавашния вицепрезидент Илияна Йотова. По-рано от президентската институция посочиха, че решението е било взето въз основа на медицинска документация и становища за тежкото му здравословно състояние.

Василев поиска да се установи дали инцидентът в затворническата болница е бил отразен в документите за Атанасов и дали тази информация е достигнала до институцията на вицепрезидента преди помилването. Лидерът на ПП отправи и нови критики към Йотова и отново настоя тя да се оттегли от президентската надпревара.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Како ! ---

    3 0 Отговор
    Како !

    Како ! ---

    11:43 06.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Перо

    5 2 Отговор
    Всички факти говорят за корумпирана лекарска комисия, която трябва да се смени или реорганизира системата!

    11:47 06.10.2026

  • 6 Няма по мръсна сган

    12 3 Отговор
    от партията на мафията ПП и ДБ и този крадец на снимката!

    11:47 06.10.2026

  • 7 Никой не иска истината,не разбра ли?

    2 1 Отговор
    Занимавай си се с цифри,остави истината на истинските играчи.

    11:48 06.10.2026

  • 8 Поп киро КГБ-то

    3 6 Отговор
    КОГА ЛЪЖЕ ИЛИЯНА ЙОТОВА?
    Краткият отговор е:
    Винаги.
    Дългият отговор е:
    Когато си отваря устата.
    Сами преценете дали тази жена е способна да бъде главнокомандващ в тези наистина смутни времена.
    Или просто трябва да си остане ходещ национален позор.

    11:48 06.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хаха

    8 3 Отговор
    Тоя петрички "Ескобар" най-вероятно е най-обикновен гащн.к от петричките села, трафикант на дрога през границата, последна д.пка на кавала!
    На всичко отгоре помилван от Йотова заради ексрпертизата, назначена от министрите на ПП-лгДБ, която твърди черно на бяло, че същия е тежко болен и има опасност да умре зад решетките! Йотова се съгласява да помилва гащн.ка пред перспективата държавата да плаща милиони обезщетения на наследниците му!
    Това ще се установи, а за ламите Гюро и Кандю, покрили Петрохан - нищо!

    Коментиран от #14

    11:48 06.10.2026

  • 11 Мухобойко

    11 2 Отговор
    Асенчо, скоро ще изплискаш легена. Стегни се, занимавай ни с нещо полезно, нещо от което ще спечели народа! НЕ НИ ЗАНИМАВАЙ С ЛИЧНИЯ СИ НЕПРИЯЗЪН КЪМ ЙОТОВА!

    11:48 06.10.2026

  • 12 Червени бokлyци !

    2 0 Отговор
    Колкото не е знаела, че помилва HAPKOтрафикант, и колкото "брани" кирилицата от липсващ враг, толкова и някой някога е искал от България да праща войници в Украйна.
    Йотова лъже като дърта комунистка.

    11:49 06.10.2026

  • 13 не мой да се абиш

    5 1 Отговор
    Кокорич , за какъв зор ти е такова заседание ?! Яд те , че ти не си могъл да прибереш парите от помилването или какво ?! Ако мислиш , че така помагаш на Гюрката и КАНДИдатът за вице - не се хаби ! На тези - никой не може да им помогне.

    11:53 06.10.2026

  • 14 Смешно

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Хаха":

    Затворника не е бил в затвора,лекуван е в болница.Там е загадката.Пускат го от болница, че е много болен.

    Коментиран от #16

    11:53 06.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хаха

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Смешно":

    Питай експертите на ПП-лгДБ министрите що препоръчват да си ходи в къщи, а не в затвора, където имало "опасност да умре" - може би да ги снабдява с ония пици, от къде да знам...
    Май това ровичкане в случая ще се превърне в авгогол със задна ножица от "засада" за ПП-лгДБ и техните кандидат-лами за президент!

    12:02 06.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

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