Василев: Имаме уверението на другите политически сили за извънредно заседание на НС заради „Петричкия Ескобар“

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев обяви, че формацията има уверението на други политически сили, че ще подкрепят искането за извънредно заседание на Народното събрание следващия вторник, 13 октомври.

По думите му ще бъдат изслушани директора на Главна дирекция "Изтърпяване на наказанията", шефът на Софийския затвор и шефът на болницата към затвора.

Целта е да се изясни каква информация за Атанасов е била отразена в документите преди решението за помилването му.

Повод за новите въпроси стана видеозапис от затворническата болница, за който се твърди, че е от 16 ноември 2022 г. – 19 дни преди помилването на Атанасов. На кадрите се вижда физически конфликт с участието на мъж, идентифициран в публикациите като Огнян Атанасов.

„Какво е знаела госпожа Йотова? Какво е стигнало до нея? Каква е била характеристиката на затворника, която тя е получила?“, запита Василев. Атанасов е помилван на 5 декември 2022 г. от тогавашния вицепрезидент Илияна Йотова. По-рано от президентската институция посочиха, че решението е било взето въз основа на медицинска документация и становища за тежкото му здравословно състояние.

Василев поиска да се установи дали инцидентът в затворническата болница е бил отразен в документите за Атанасов и дали тази информация е достигнала до институцията на вицепрезидента преди помилването. Лидерът на ПП отправи и нови критики към Йотова и отново настоя тя да се оттегли от президентската надпревара.