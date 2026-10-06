Василев: Имаме уверението на другите политически сили за извънредно заседание на НС заради „Петричкия Ескобар“

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев обяви, че формацията има уверението на други политически сили, че ще подкрепят искането за извънредно заседание на Народното събрание следващия вторник, 13 октомври.
По думите му ще бъдат изслушани директора на Главна дирекция "Изтърпяване на наказанията", шефът на Софийския затвор и шефът на болницата към затвора.
Целта е да се изясни каква информация за Атанасов е била отразена в документите преди решението за помилването му.
Повод за новите въпроси стана видеозапис от затворническата болница, за който се твърди, че е от 16 ноември 2022 г. – 19 дни преди помилването на Атанасов. На кадрите се вижда физически конфликт с участието на мъж, идентифициран в публикациите като Огнян Атанасов.
„Какво е знаела госпожа Йотова? Какво е стигнало до нея? Каква е била характеристиката на затворника, която тя е получила?“, запита Василев. Атанасов е помилван на 5 декември 2022 г. от тогавашния вицепрезидент Илияна Йотова. По-рано от президентската институция посочиха, че решението е било взето въз основа на медицинска документация и становища за тежкото му здравословно състояние.
Василев поиска да се установи дали инцидентът в затворническата болница е бил отразен в документите за Атанасов и дали тази информация е достигнала до институцията на вицепрезидента преди помилването. Лидерът на ПП отправи и нови критики към Йотова и отново настоя тя да се оттегли от президентската надпревара.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Како ! ---
Како ! ---
11:43 06.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Перо
11:47 06.10.2026
6 Няма по мръсна сган
11:47 06.10.2026
7 Никой не иска истината,не разбра ли?
11:48 06.10.2026
8 Поп киро КГБ-то
Краткият отговор е:
Винаги.
Дългият отговор е:
Когато си отваря устата.
Сами преценете дали тази жена е способна да бъде главнокомандващ в тези наистина смутни времена.
Или просто трябва да си остане ходещ национален позор.
11:48 06.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хаха
На всичко отгоре помилван от Йотова заради ексрпертизата, назначена от министрите на ПП-лгДБ, която твърди черно на бяло, че същия е тежко болен и има опасност да умре зад решетките! Йотова се съгласява да помилва гащн.ка пред перспективата държавата да плаща милиони обезщетения на наследниците му!
Това ще се установи, а за ламите Гюро и Кандю, покрили Петрохан - нищо!
Коментиран от #14
11:48 06.10.2026
11 Мухобойко
11:48 06.10.2026
12 Червени бokлyци !
Йотова лъже като дърта комунистка.
11:49 06.10.2026
13 не мой да се абиш
11:53 06.10.2026
14 Смешно
До коментар #10 от "Хаха":Затворника не е бил в затвора,лекуван е в болница.Там е загадката.Пускат го от болница, че е много болен.
Коментиран от #16
11:53 06.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Хаха
До коментар #14 от "Смешно":Питай експертите на ПП-лгДБ министрите що препоръчват да си ходи в къщи, а не в затвора, където имало "опасност да умре" - може би да ги снабдява с ония пици, от къде да знам...
Май това ровичкане в случая ще се превърне в авгогол със задна ножица от "засада" за ПП-лгДБ и техните кандидат-лами за президент!
12:02 06.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.