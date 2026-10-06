Гюров поиска КСНС след атаката срещу кораби край Бяла

Андрей Гюров поиска незабавно свикване на Консултативния съвет за национална сигурност след атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. По думите му повече от 7 часа след инцидента няма реакция от президента Илияна Йотова.

„Вече сме в условия на реална заплаха. Тази нощ в 4:00 часа два търговски кораба са поразени от дронове в българската изключителна икономическа зона в Черно море, източно от Бяла“, заяви кандидатът за президент. Той определи случилото се като предупреждение, което държавата не може да подмине.

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При атаката единият кораб е потънал, а на другия е избухнал пожар. Екипажът на втория плавателен съд е бил спасен от българския ферибот „Диоскурия“. Тези данни бяха съобщени от Dnes.bg в информацията за инцидента.

Гюров обвини Йотова, че не е поела контрол върху ситуацията, и заяви, че премиерът Румен Радев е иззел функциите с часове закъснение. Той настоя институциите да дадат ясна публична информация и да посочат кой стои зад атаката.

„Настоявам за незабавно свикване на КСНС, ясна публична позиция с посочване на агресора и експресна оценка на необходимите мерки за защита на хората и корабоплаването“, заяви Андрей Гюров.

Кандидатът за президент постави въпроса защо Консултативният съвет за национална сигурност не е свикан, след като според него заседание не е имало в продължение на 9 месеца. „Имаме ли президент, който поема собствената си отговорност, или чака някой друг да я поеме вместо него?“, попита той.

Междувременно Илияна Йотова е променила програмата си и е отменила посещението си във Велико Търново. Премиерът Румен Радев е свикал среща с представители на институциите заради поразените кораби, съобщи Dnes.bg.

„Върховен главнокомандващ не е титла за церемонии и разходки. Върховен главнокомандващ е доказване в най-тежките моменти“, заяви в заключение Гюров.

Източници: dnes.bg