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Гюров поиска КСНС след атаката срещу кораби край Бяла
  Тема: Украйна

Гюров поиска КСНС след атаката срещу кораби край Бяла

6 Октомври, 2026 13:39 561 15

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Кандидатът за президент настоя за публична позиция на институциите

Гюров поиска КСНС след атаката срещу кораби край Бяла - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Андрей Гюров поиска незабавно свикване на Консултативния съвет за национална сигурност след атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. По думите му повече от 7 часа след инцидента няма реакция от президента Илияна Йотова.

„Вече сме в условия на реална заплаха. Тази нощ в 4:00 часа два търговски кораба са поразени от дронове в българската изключителна икономическа зона в Черно море, източно от Бяла“, заяви кандидатът за президент. Той определи случилото се като предупреждение, което държавата не може да подмине.

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При атаката единият кораб е потънал, а на другия е избухнал пожар. Екипажът на втория плавателен съд е бил спасен от българския ферибот „Диоскурия“. Тези данни бяха съобщени от Dnes.bg в информацията за инцидента.

Гюров обвини Йотова, че не е поела контрол върху ситуацията, и заяви, че премиерът Румен Радев е иззел функциите с часове закъснение. Той настоя институциите да дадат ясна публична информация и да посочат кой стои зад атаката.

„Настоявам за незабавно свикване на КСНС, ясна публична позиция с посочване на агресора и експресна оценка на необходимите мерки за защита на хората и корабоплаването“, заяви Андрей Гюров.

Кандидатът за президент постави въпроса защо Консултативният съвет за национална сигурност не е свикан, след като според него заседание не е имало в продължение на 9 месеца. „Имаме ли президент, който поема собствената си отговорност, или чака някой друг да я поеме вместо него?“, попита той.

Междувременно Илияна Йотова е променила програмата си и е отменила посещението си във Велико Търново. Премиерът Румен Радев е свикал среща с представители на институциите заради поразените кораби, съобщи Dnes.bg.

„Върховен главнокомандващ не е титла за церемонии и разходки. Върховен главнокомандващ е доказване в най-тежките моменти“, заяви в заключение Гюров.

Източници: dnes.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЛАДА АЗИМУТ

    16 8 Отговор
    Ха ха, гюрю колкото и да се мъчеш ппрезидент вяма да станеш

    13:42 06.10.2026

  • 2 Йочката няма време за КСНС!

    10 11 Отговор
    Пише домашно на тема: "Помилване на наркоси и има ли то почва в бг-президентството"

    13:43 06.10.2026

  • 3 кой си ти бе

    10 6 Отговор
    Гюроу, дроновете са демократични - украйнский, още ли искаш, бре, шушкооу?

    13:44 06.10.2026

  • 4 Гюре, като

    7 5 Отговор
    какъв го поиска. Като обикнавен гражданин? То и аз искам многонеща, ама никой не чува. Казвам ти го като обикновен човек на обикновен човек. А ти може би си необикновен човек? Нещо по-така, а?

    13:47 06.10.2026

  • 5 Появи се ситуация

    11 5 Отговор
    И всеки се опитва та я отиграе по някакъв начин. ППДБ веднага решиха, че дроновете са руски, в Герб не могат да се разберат какво зърно е било натоварено и за къде е пътувало. Гюров, подобно на двете опозиционни партии/коалиции иска свикване на КСНС. Почва се една истерия, опити за всяване на паника и хаос. Правителството подхожда хладнокръвно, Йотова е леко пасивна, може би изчаква за да се събере достатъчно информация. Чудя се как тези паникьори са управлявали страната. НАТО трябвало да се намеси. Пълно безумие.

    13:48 06.10.2026

  • 6 Г-н Радев,Гюров изпитва

    4 7 Отговор
    неистово желание да воюва срещу Русия!Моля ви,удовлетворете го!

    13:48 06.10.2026

  • 7 Шорт

    6 3 Отговор
    Гюро Михайлов се бори и той за мравката!

    13:48 06.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 иван костов

    2 0 Отговор
    Какво искат останалите кандидати за президент няма ли да ни информирате?

    14:02 06.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Георги

    1 2 Отговор
    груьо, какви кораби край Бяла? На 130км от Бяла са били в ОТКРИТО МОРЕ, да ИИЗ на България, но там е свободно корабоплаване и никой не е длъжен да иска от нас разрешение за преминаване от там. А това, че чичо румен боташоглу и рошлата няма да свикат КСНС е ясно на всички, малко ще се издънят заради подобни преиначени изказвания на жълтопаветните.

    14:07 06.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Горно Уйно

    0 0 Отговор
    Тоя каков е, че да иска?

    14:22 06.10.2026

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