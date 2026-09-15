Министър Георги Вълчев към учениците: Бъдете любопитни. Питайте, търсете и не се страхувайте да грешите

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев поздрави учениците, учителите, директорите и родителите по повод началото на новата учебна година. В обръщението си за 15 септември той постави акцент върху любопитството на децата, ролята на преподавателите и необходимостта от силна връзка между училището и семейството, информират от Нова телевизия.
Според Вълчев училището не трябва просто да дава готови отговори, а да учи децата сами да ги откриват, да задават въпроси, да отстояват позицията си и едновременно с това да уважават различното мнение.
„Бъдете любопитни. Питайте, търсете, опитвайте и не се страхувайте да грешите“, призова министърът учениците, цитиран от пресцентъра на МОН. По думите му смисълът на образованието не е единствено в запомнянето на правилните отговори, а в придобиването на способност те да бъдат намирани самостоятелно.
Вълчев благодари на учителите за ежедневните усилия, които често остават незабелязани – да задържат вниманието на децата, да ги мотивират, да бъдат взискателни, без да ги обезкуражават, и да намират подход към всеки ученик. Именно тази постоянна работа, според него, превръща учителската професия в мисия.
Просветният министър подчерта и значението на останалите педагогически специалисти и директорите, чиято задача е да изграждат работещи екипи в образователните институции.
Специален акцент в посланието му е партньорството между родители и учители. Вълчев призова преподавателите активно да търсят диалог със семействата, тъй като доверието между двете страни увеличава възможността всяко дете да разгърне потенциала си.
Към родителите министърът отправи благодарност за доверието и усилията им и призова училището и семейството да продължат да работят заедно, така че децата да израстват уверени, знаещи и способни сами да определят пътя си.
Вълчев се обърна специално и към първокласниците, които за първи път прекрачват училищния праг. Той им пожела да срещнат учители, които ще ги накарат да обикнат знанието, да намерят нови приятели и да почувстват училището като свой втори дом.
Министърът поздрави и детските градини, спортните образователни институции, частните училища и детски градини, както и българските неделни училища зад граница.
„На добър час през новата учебна година!“, завършва обръщението си проф. Георги Вълчев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Хуморески
07:50 15.09.2026
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4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Да бе
Дай ми излишни пари и тогава ще видим,ако се купи грешния учебник,а не този който искат от училището
07:54 15.09.2026
6 Рамбо
07:54 15.09.2026
7 родителска отговорност
07:55 15.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
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10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
търсех неробски труд и
накрая сгреших че останах в бг
08:02 15.09.2026
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17 12345
08:04 15.09.2026
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21 стих
08:17 15.09.2026
22 Митко
08:19 15.09.2026
23 кошница с грижа за първия ден
от сто евро и си във час.
Тук включва се бюфета
за всекиго от вас.
Кайметата прекрасни
овреме приготви.
Та в дългове ужасни
да не потънеш ти.
08:21 15.09.2026
24 Жабок
08:23 15.09.2026
25 дедо Флашко
08:36 15.09.2026
26 Фют
Аз от години питам в коя банка са ми милионите и никой не казва.
08:40 15.09.2026