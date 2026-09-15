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Министър Георги Вълчев към учениците: Бъдете любопитни. Питайте, търсете и не се страхувайте да грешите

Министър Георги Вълчев към учениците: Бъдете любопитни. Питайте, търсете и не се страхувайте да грешите

15 Септември, 2026 07:33 482 26

  • министър георги вълчев-
  • послание-
  • ученици-
  • 15 септември-
  • любопитство

Специален акцент в посланието на образователния министър е партньорството между родители и учители. Вълчев призова преподавателите активно да търсят диалог със семействата, тъй като доверието между двете страни увеличава възможността всяко дете да разгърне потенциала си

Министър Георги Вълчев към учениците: Бъдете любопитни. Питайте, търсете и не се страхувайте да грешите - 1
Снимка: МОН
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев поздрави учениците, учителите, директорите и родителите по повод началото на новата учебна година. В обръщението си за 15 септември той постави акцент върху любопитството на децата, ролята на преподавателите и необходимостта от силна връзка между училището и семейството, информират от Нова телевизия.
Според Вълчев училището не трябва просто да дава готови отговори, а да учи децата сами да ги откриват, да задават въпроси, да отстояват позицията си и едновременно с това да уважават различното мнение.
„Бъдете любопитни. Питайте, търсете, опитвайте и не се страхувайте да грешите“, призова министърът учениците, цитиран от пресцентъра на МОН. По думите му смисълът на образованието не е единствено в запомнянето на правилните отговори, а в придобиването на способност те да бъдат намирани самостоятелно.

Вълчев благодари на учителите за ежедневните усилия, които често остават незабелязани – да задържат вниманието на децата, да ги мотивират, да бъдат взискателни, без да ги обезкуражават, и да намират подход към всеки ученик. Именно тази постоянна работа, според него, превръща учителската професия в мисия.

Просветният министър подчерта и значението на останалите педагогически специалисти и директорите, чиято задача е да изграждат работещи екипи в образователните институции.

Специален акцент в посланието му е партньорството между родители и учители. Вълчев призова преподавателите активно да търсят диалог със семействата, тъй като доверието между двете страни увеличава възможността всяко дете да разгърне потенциала си.

Към родителите министърът отправи благодарност за доверието и усилията им и призова училището и семейството да продължат да работят заедно, така че децата да израстват уверени, знаещи и способни сами да определят пътя си.
Вълчев се обърна специално и към първокласниците, които за първи път прекрачват училищния праг. Той им пожела да срещнат учители, които ще ги накарат да обикнат знанието, да намерят нови приятели и да почувстват училището като свой втори дом.

Министърът поздрави и детските градини, спортните образователни институции, частните училища и детски градини, както и българските неделни училища зад граница.

„На добър час през новата учебна година!“, завършва обръщението си проф. Георги Вълчев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хуморески

    5 0 Отговор
    Търсят дебилчетата в тубата, Азис и бангаранга.Държат се по улиците като цигани, какво изобщо ги учат в тези училища не е ясно?! Едно е ясно, че родителите са им диви селяци!

    07:50 15.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да бе

    2 0 Отговор
    Питайте, търсете и не се страхувайте да грешите

    Дай ми излишни пари и тогава ще видим,ако се купи грешния учебник,а не този който искат от училището

    07:54 15.09.2026

  • 6 Рамбо

    3 0 Отговор
    Закривайте ги тия училища вече. Там се прави всичко друго, но не и да се учи.

    07:54 15.09.2026

  • 7 родителска отговорност

    3 2 Отговор
    Много е важно всеки родител да възпитава ученика си за истината на сегашния режим и как е фалшифицирана историята и данните които ще учат .Която да им е за оценка а да знаят истинската ситуация за формиране на обективна ценностна система .

    07:55 15.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    3 0 Отговор
    питах за по висока заплата
    търсех неробски труд и
    накрая сгреших че останах в бг

    08:02 15.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 17 12345

    3 1 Отговор
    В Германия учат от преди един месец и ще имат след месец край на първия срок , а тук в просиянска губерния -бг сега почвате....Дори в братска вам просия годината започна преди 2 седмици...

    08:04 15.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 стих

    1 0 Отговор
    Ваканцията свърши,тралялала-лаааа! Вече сме на даскал,тралялала-лаааа!

    08:17 15.09.2026

  • 22 Митко

    4 0 Отговор
    Аз като ученик искам да питам защо още Бойко и шиши са на свобода защо Радев не ги вкара в затвора да не би и той да е от мафията и да не би сега станаха едно цяло като ламята с три глави или като кафето три в едно кафе мляко и захар

    08:19 15.09.2026

  • 23 кошница с грижа за първия ден

    2 0 Отговор
    Петнадесет каймета
    от сто евро и си във час.
    Тук включва се бюфета
    за всекиго от вас.
    Кайметата прекрасни
    овреме приготви.
    Та в дългове ужасни
    да не потънеш ти.

    08:21 15.09.2026

  • 24 Жабок

    1 0 Отговор
    Виц по темата учениците не ходят на училище а до училището . И един пример ученици 5-6 клас си говорят и един пита къде беше държавата Конго май беше в Африка . И друг веднага в телефона за проверка , и след малко абе къде беше Украйна в Европа ли беше или Азия .

    08:23 15.09.2026

  • 25 дедо Флашко

    0 0 Отговор
    Едно време,като грешахме,учителите ни поправяха и не ни пишеха цвайки веднага.Целият клас реагираше и уточнявахме резултата от въпроса.

    08:36 15.09.2026

  • 26 Фют

    1 0 Отговор
    То това не работи.
    Аз от години питам в коя банка са ми милионите и никой не казва.

    08:40 15.09.2026

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