Министър Георги Вълчев към учениците: Бъдете любопитни. Питайте, търсете и не се страхувайте да грешите

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев поздрави учениците, учителите, директорите и родителите по повод началото на новата учебна година. В обръщението си за 15 септември той постави акцент върху любопитството на децата, ролята на преподавателите и необходимостта от силна връзка между училището и семейството, информират от Нова телевизия.

Според Вълчев училището не трябва просто да дава готови отговори, а да учи децата сами да ги откриват, да задават въпроси, да отстояват позицията си и едновременно с това да уважават различното мнение.

„Бъдете любопитни. Питайте, търсете, опитвайте и не се страхувайте да грешите“, призова министърът учениците, цитиран от пресцентъра на МОН. По думите му смисълът на образованието не е единствено в запомнянето на правилните отговори, а в придобиването на способност те да бъдат намирани самостоятелно.

Вълчев благодари на учителите за ежедневните усилия, които често остават незабелязани – да задържат вниманието на децата, да ги мотивират, да бъдат взискателни, без да ги обезкуражават, и да намират подход към всеки ученик. Именно тази постоянна работа, според него, превръща учителската професия в мисия.

Просветният министър подчерта и значението на останалите педагогически специалисти и директорите, чиято задача е да изграждат работещи екипи в образователните институции.

Специален акцент в посланието му е партньорството между родители и учители. Вълчев призова преподавателите активно да търсят диалог със семействата, тъй като доверието между двете страни увеличава възможността всяко дете да разгърне потенциала си.

Към родителите министърът отправи благодарност за доверието и усилията им и призова училището и семейството да продължат да работят заедно, така че децата да израстват уверени, знаещи и способни сами да определят пътя си.

Вълчев се обърна специално и към първокласниците, които за първи път прекрачват училищния праг. Той им пожела да срещнат учители, които ще ги накарат да обикнат знанието, да намерят нови приятели и да почувстват училището като свой втори дом.

Министърът поздрави и детските градини, спортните образователни институции, частните училища и детски градини, както и българските неделни училища зад граница.

„На добър час през новата учебна година!“, завършва обръщението си проф. Георги Вълчев.