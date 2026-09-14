Проф. Константинов: Борисов бе изправен пред много тежък избор. Той се опитва да запази партията си

Бойко Борисов бе изправен пред много тежък избор. Времето ще покаже дали този негов ход е бил добър и ще е полезен за в бъдеще. Според мен Борисов се опитва да запази партията си. Най-вероятно на балотаж ще отидат Илияна Йотова и Андрей Гюров.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS математикът проф. Михаил Константинов, цитиран от novini.bg. Той коментира решението на ГЕРБ да не издига кандидат за президент.

"Атаката с помилванията на Йотова и атаката с "Петрохан-Околчица" за ПП-ДБ са много лоши идеи за водене на предизборна кампания. Нека се спрем. Избираме кандидат за президент. За мен изборите не се губят или печелят от един дебат. В България не винаги президентските избори са преминавали според очакванията. Спомнете си как Петър Стоянов изгуби изборите през 2001 година. Заради машините няма да има непризнаване на изборите, но на мен ми омръзна да повтарям, че трябва да спрем с машинното гласуване и да изхвърлим машините, както направиха всички в Европа", добави той.

"В момента се подценява международната ситуация. В света текат процеси с много висока скорост и опасност. Говоря за двете войни, а очаквам война и в Далечния изток. Като прибавим и факта, че изкуственият интелект вече мисли, нещата стават ужасяващи", завърши проф. Константинов.