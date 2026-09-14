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Проф. Константинов: Борисов бе изправен пред много тежък избор. Той се опитва да запази партията си

Проф. Константинов: Борисов бе изправен пред много тежък избор. Той се опитва да запази партията си

14 Септември, 2026 18:26 798 19

  • михаил константинов-
  • атаки-
  • помилвания-
  • петрохан- околчица-
  • предизборна кампания

"Атаката с помилванията на Йотова и атаката с "Петрохан-Околчица" за ПП-ДБ са много лоши идеи за водене на предизборна кампания. Нека се спрем", коментира математикът

Проф. Константинов: Борисов бе изправен пред много тежък избор. Той се опитва да запази партията си - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бойко Борисов бе изправен пред много тежък избор. Времето ще покаже дали този негов ход е бил добър и ще е полезен за в бъдеще. Според мен Борисов се опитва да запази партията си. Най-вероятно на балотаж ще отидат Илияна Йотова и Андрей Гюров.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS математикът проф. Михаил Константинов, цитиран от novini.bg. Той коментира решението на ГЕРБ да не издига кандидат за президент.

"Атаката с помилванията на Йотова и атаката с "Петрохан-Околчица" за ПП-ДБ са много лоши идеи за водене на предизборна кампания. Нека се спрем. Избираме кандидат за президент. За мен изборите не се губят или печелят от един дебат. В България не винаги президентските избори са преминавали според очакванията. Спомнете си как Петър Стоянов изгуби изборите през 2001 година. Заради машините няма да има непризнаване на изборите, но на мен ми омръзна да повтарям, че трябва да спрем с машинното гласуване и да изхвърлим машините, както направиха всички в Европа", добави той.
"В момента се подценява международната ситуация. В света текат процеси с много висока скорост и опасност. Говоря за двете войни, а очаквам война и в Далечния изток. Като прибавим и факта, че изкуственият интелект вече мисли, нещата стават ужасяващи", завърши проф. Константинов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оффф ,

    10 0 Отговор
    тоя пак се яви ! В розово ! Фактите са факти и те са на лице , нищо друго ! Камо ли пък твоите опити за манипулации !

    Коментиран от #12

    18:41 14.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Овчар

    10 0 Отговор
    Този като беше честен беше беден , като взе да лъже хапна Синьо Джони , трюфели и яхти с безплатни сливи...!

    18:52 14.09.2026

  • 4 Ти да видиш

    9 0 Отговор
    Каква партия бе галош!?
    Това е организирана престъпна група!!!

    18:56 14.09.2026

  • 5 Това дъртото

    5 1 Отговор
    не се насити да ръси акъл в студията! ББ се опитвал да запази партията си? Как, като дава на йоцата вице и като изпрати разпознаваеми герб остриета в щаба йоцин?

    18:59 14.09.2026

  • 6 Ха ха ха

    5 0 Отговор
    Проф.МАЗНИЯТ ХАМИЛИОН. Отврът.

    19:08 14.09.2026

  • 7 Не Всичко Се Решава С Математика !

    4 0 Отговор
    Въпреки Че !

    За Всяко Нещо !

    е необходима !

    Проста Математика !

    2 и 2 !

    19:10 14.09.2026

  • 8 Оплаквач

    5 1 Отговор
    Измисления професор остава без лапачка. Мъка, тиквенска мъка.

    19:11 14.09.2026

  • 9 пенсионер

    5 0 Отговор
    Този нали е математик,защо се вживява в ролята на адвокат на онзи от Банкя?

    Коментиран от #16

    19:11 14.09.2026

  • 10 Дзак

    2 3 Отговор
    Много хора се прикриваха зад Борисов. Аз още не съм видял доказателство за обогатяването му.

    19:12 14.09.2026

  • 11 ГРАЖДАНИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ

    6 0 Отговор
    Бързо бързо се разбягаха, като няма вече крадене.

    19:20 14.09.2026

  • 12 Даа

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Оффф ,":

    Ами, Константинов докрай винаги си остана верен слугинаж на ГЕРБ- ДПС! Години наред, нагласяше изборни резултати в тяхна полза! Стотици хиляди хартиени бюлетини бяха обявявани за недействителни.... С драскане от комисиите, с манипулаци и нагласяния.... Затова сега ревът за хартиени бюлетини....

    19:26 14.09.2026

  • 13 Възpожденец 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Ами партията на агент Буда много трескаво я трудоустроява по ключови постове в управлението на държавата. 40% са ГЕРБ, 30% са ДПС и останалите са си вечните несменяеми комунисти във властта .
    Дали се казва ГЕРБ, БСП или ПБ няма никакво значение - управляват червените съветски фамилии от поне 65 години.

    19:28 14.09.2026

  • 14 Зорка

    1 0 Отговор
    Щом "лапането"в една партия спре и партията се разпада.Погледнете новообразуваните комитети на кандидатите за президент.Всички до един са кандидати за "лапане".Всеки иска да седне на софрата и очаква длъжност,сладка синекурна длъжност.Така е било,така и ще си върви.Така,че разпада на Герб е очаквано и предвидимо.Драма няма.

    19:28 14.09.2026

  • 15 Ончо

    1 0 Отговор
    Един човек беше казал, Ту-туууууу.😅

    19:30 14.09.2026

  • 16 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "пенсионер":

    Както има Антрополог-Политолог така има и Математик-Адвокат,ама това Дебилската гОлОва оде да го знай...

    19:30 14.09.2026

  • 17 КОГА КРАДНЕХТЕ БЕШЕ ДОБРЕ

    1 0 Отговор
    Сега положението малко се промени.

    19:33 14.09.2026

  • 18 Гост

    1 0 Отговор
    Стига си умувал бе, "професоре"! Не спря цял живот с наколенките пред баце. Ама така, като баце е уредил жената на хубава държавна позицийка

    19:34 14.09.2026

  • 19 тоз пък

    1 0 Отговор
    Борисов има партия? Това не беше ли той и онези, които си карат по схемите? Това никога не е било партия, а акционерно дружество.

    19:35 14.09.2026

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