Проф. Константинов: Борисов бе изправен пред много тежък избор. Той се опитва да запази партията си

Бойко Борисов бе изправен пред много тежък избор. Времето ще покаже дали този негов ход е бил добър и ще е полезен за в бъдеще. Според мен Борисов се опитва да запази партията си. Най-вероятно на балотаж ще отидат Илияна Йотова и Андрей Гюров.
Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS математикът проф. Михаил Константинов, цитиран от novini.bg. Той коментира решението на ГЕРБ да не издига кандидат за президент.
"Атаката с помилванията на Йотова и атаката с "Петрохан-Околчица" за ПП-ДБ са много лоши идеи за водене на предизборна кампания. Нека се спрем. Избираме кандидат за президент. За мен изборите не се губят или печелят от един дебат. В България не винаги президентските избори са преминавали според очакванията. Спомнете си как Петър Стоянов изгуби изборите през 2001 година. Заради машините няма да има непризнаване на изборите, но на мен ми омръзна да повтарям, че трябва да спрем с машинното гласуване и да изхвърлим машините, както направиха всички в Европа", добави той.
"В момента се подценява международната ситуация. В света текат процеси с много висока скорост и опасност. Говоря за двете войни, а очаквам война и в Далечния изток. Като прибавим и факта, че изкуственият интелект вече мисли, нещата стават ужасяващи", завърши проф. Константинов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оффф ,
Коментиран от #12
18:41 14.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Овчар
18:52 14.09.2026
4 Ти да видиш
Това е организирана престъпна група!!!
18:56 14.09.2026
5 Това дъртото
18:59 14.09.2026
6 Ха ха ха
19:08 14.09.2026
7 Не Всичко Се Решава С Математика !
За Всяко Нещо !
е необходима !
Проста Математика !
2 и 2 !
19:10 14.09.2026
8 Оплаквач
19:11 14.09.2026
9 пенсионер
Коментиран от #16
19:11 14.09.2026
10 Дзак
19:12 14.09.2026
11 ГРАЖДАНИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ
19:20 14.09.2026
12 Даа
До коментар #1 от "Оффф ,":Ами, Константинов докрай винаги си остана верен слугинаж на ГЕРБ- ДПС! Години наред, нагласяше изборни резултати в тяхна полза! Стотици хиляди хартиени бюлетини бяха обявявани за недействителни.... С драскане от комисиите, с манипулаци и нагласяния.... Затова сега ревът за хартиени бюлетини....
19:26 14.09.2026
13 Възpожденец 🇧🇬
Дали се казва ГЕРБ, БСП или ПБ няма никакво значение - управляват червените съветски фамилии от поне 65 години.
19:28 14.09.2026
14 Зорка
19:28 14.09.2026
15 Ончо
19:30 14.09.2026
16 оня с коня
До коментар #9 от "пенсионер":Както има Антрополог-Политолог така има и Математик-Адвокат,ама това Дебилската гОлОва оде да го знай...
19:30 14.09.2026
17 КОГА КРАДНЕХТЕ БЕШЕ ДОБРЕ
19:33 14.09.2026
18 Гост
19:34 14.09.2026
19 тоз пък
19:35 14.09.2026