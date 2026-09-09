Експерти за Бюджет 2027: Мистерия е. Трябва да има голямо свиване, голямо съкращаване на държавните разходи.

Подготовката на Бюджет 2027 ще премине по нови правила и при по-засилен европейски контрол върху публичните финанси. До понеделник Министерството на финансите трябва да обобщи предложенията на бюджетните организации за план-сметките им за следващата година и актуализираните прогнози до 2029 г.
Какво означават новите изисквания и къде държавата трябва да търси възможности за ограничаване на разходите? Темата в ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS коментираха бившият социален министър Христина Христова и изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов.
Христова обясни, че промените не са свързани единствено с членството на България в еврозоната или с размера на бюджетния дефицит. Те са част от новата европейска рамка за наблюдение на публичните финанси, която изисква промени и в българското законодателство.
„От една година сме в ситуация на нова надзорна рамка на финансите и бюджетите на държавите от Европейския съюз“, посочи тя. По думите ѝ България трябва да отрази европейските правила чрез промени в Закона за публичните финанси и Закона за Фискалния съвет.
Една от съществените промени е свързана с начина, по който държавата планира финансите си за няколко години напред. Досегашната тригодишна средносрочна бюджетна прогноза се заменя със средносрочен фискално-структурен план.
„Вече всяка държава от Европейския съюз е длъжна да дава фискално-структурен план с перспектива за периода на правителството. Когато едно правителство влезе в ролята си, трябва да представи такъв план до края на мандата си“, обясни Христова.
Добрин Иванов уточни, че за България този период е четиригодишен и в документа трябва да бъдат заложени основните политики на правителството, както и прогнозите за приходите, разходите и бюджетния дефицит.
„Не изготвяме вече средносрочна бюджетна прогноза, която беше тригодишна. Изготвяме средносрочен фискално-структурен план - четиригодишен, в който посочваме основните политики на правителството и предвижданията за ръста на приходите и разходите и съответно на бюджетния дефицит“, каза Иванов.
По думите му новите правила променят и сроковете за Бюджет 2027. Проектът вече трябва да бъде внесен в Народното събрание до 15 октомври вместо до 30 октомври, тъй като преди това предстои съгласуване на европейско ниво.
Европейската комисия ще следи особено внимателно бюджетния дефицит и развитието на разходите, посочи Иванов. Според него новата система дава по-голяма гъвкавост спрямо стария подход, но същевременно европейският контрол върху политиките за приходите, разходите и публичните финанси остава съществен.
Христова допълни, че при оценката на разходите ще се отчита и кои от тях действително са под контрола на правителството. По думите ѝ например разходите за лихви и част от средствата, свързани с европейско финансиране, се разглеждат по различен начин.
Според Добрин Иванов най-големият въпрос е какви реформи ще бъдат заложени в новия бюджет. „Голяма мистерия е какво ще бъде представено в Бюджет 2027. Ние се надявахме и очакванията ни бяха още в Бюджет 2026 да видим основните реформи, които бяха обещани в предизборната кампания и които видяхме в програмата на правителството“, коментира той.
Иванов посочи, че Бюджет 2026 е бил представен с дефицит от 5,7% и почти без реформи. Затова според него очакванията към следващата план-сметка са значително по-големи.
Той даде положителна оценка на постигнатото споразумение за механизма за определяне на минималната работна заплата, тъй като размерът ѝ влияе както върху приходите, така и върху разходите на държавата. Като друга положителна стъпка Иванов посочи работата по Националния план за възстановяване и устойчивост. По думите му очакванията за загуба на средства по плана са намалели значително спрямо прогнозите отпреди няколко месеца.
Сред секторите, в които според работодателите са необходими сериозни промени, Иванов постави на първо място образованието. Той се позова на последните резултати от изследването PISA и предупреди, че проблемите в училище впоследствие се пренасят директно върху пазара на труда и икономиката.
„Тези хора три години по-късно излизат на пазара на труда или влизат в университетите. Това са хората, които след това създават брутния продукт, а те не са конкурентни на своите връстници и като работници не са достатъчно производителни и продуктивни“, заяви Иванов.
Според него именно образователната реформа ще има дългосрочен ефект върху икономиката, доходите, жизнения стандарт и развитието на страната. Промени са необходими и в здравеопазването и държавната администрация.
Христина Христова определи задачата пред правителството и финансовия министър като изключително тежка. Според нея основният проблем е размерът на публичните разходи. „Трябва да се направи голямо свиване, голямо съкращаване на държавните разходи. Това е най-големият проблем. Последните пет-шест години разходвахме средства, които не сме произвели, които нямаме“, заяви бившият социален министър.
По думите ѝ през този период са се натрупали сериозни дисбаланси в държавната администрация, включително при възнагражденията в отделните структури. Христова смята, че трябва да бъдат преразгледани и механизмите, при които определени заплати се увеличават автоматично.
Освен администрацията, тя открои образованието, здравеопазването и пенсионната система като сфери, в които са необходими промени. „Ние вече драстично не произвеждаме хора с необходимите за икономиката ни и за общественото ни развитие качества. Това е много голям проблем“, каза Христова за състоянието на образованието.
Бившият социален министър постави въпроса и за устойчивостта на пенсионната система. По думите ѝ т.нар. швейцарско правило за осъвременяване на пенсиите засега се запазва, но трябва да се направи по-широк анализ на начина, по който функционира системата.
Христова смята, че трябва да бъде преразгледан и обхватът на ранното пенсиониране. Тя припомни препоръки на европейски експерти то да се ограничава преди всичко до професии, при които хората действително са изложени на сериозни рискове – например при работа под земята, във въздуха и под водата.
Според нея проблемът не е само финансов. Ниското доверие в публичните системи и усещането за несправедливост също създават сериозно обществено напрежение.
Добрин Иванов смята, че вече са направени първи стъпки в правилната посока чрез реорганизация на отделни министерства и ведомства, съкращаване на персонал и закриване или обединяване на структури с дублиращи се функции.„Предстои голяма административна реформа“, прогнозира той и допусна, че възможности за обединяване има дори при някои министерства.
Според изпълнителния директор на АИКБ сериозни промени са необходими и в сектор „Сигурност“, включително в МВР. „Там имаме очакване наистина да се извършат съществени реформи, тъй като през последните години бюджетът е огромен и това тежи като воденичен камък на публичните финанси на държавата“, заключи Иванов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
звучи ли познато
Коментиран от #13, #17, #39
16:40 09.09.2026
2 Нори
Коментиран от #10
16:41 09.09.2026
3 Овчар
16:42 09.09.2026
4 мунчо - грабеж - мунчо - регрес
Събрали се масони, гербери и комунисти в един инициативен комитет – президент и вицепрезидент да издигат.
За цвят ги „подправили“ със спортисти, професори, ретро пианисти, гласовити певци, мултаци и бизнесмени. Липсва само водещ от „Балкантон“ и представител на ЦК, за да стане картината напълно завършена.
Гледам списъка и се чудя: къде точно остана преходът?
Толкова години демокрация, толкова битки с миналото, толкова клетви никога повече да не се връщаме назад… И ето ни отново – всички заедно, само че с нови костюми и стари зависимости.
Явно у нас преходът не е приключил. Той просто е направил кръг и се е върнал на изходна позиция.
Разликата е, че едно време имаше ЦК. Днес има инициативен комитет.
Честита прогресия на демокрацията!
Историята не се повтори. Тя просто си смени табелката, сложи костюм и отново застана начело на държавата.
Гласът от последния ред
16:43 09.09.2026
5 Хора
Коментиран от #37
16:44 09.09.2026
6 Калоян Методиев бивш шеф на радев
Снощи напусна журналистът Георги Тошев. Току що актьорът Попандов заяви, че се е погнусил от 3-4 имена като влязъл в залата и на момента излезнал. Чета и други мнения.
🍂Това е за няма и 24 часа. Сигурно вече са започнали да ги профилактират един по един. Има там лица, които знаят как се обработват хора. И се съсипват човешки съдби.
🌚 Не случайно събитието беше мрачно, с малко осветление, приглушено, тъмно. Повечето там мразят светлината.
🧀 Цялото беше като повей на нещо старо, ретроградно, вмирисано, овехтяло, мухлясало, гранясало като старо сирене.
👍Добрата новина е, че не е имало такава концентрация на преходния политико-бизнес планктон. Осветиха се! Скупчиха се. Дяволът е страшен, когато е невидим. Пише го в дебелите средновековни книги.
🏃♂️Ако има някакви хора с достойнство, здрав разум и смелост да се махат оттам. Това е крясъкът на сбъркания преход и конвулсиите на откраднатото настояще. Йотова е техният инструмент за още едно раздаване.
Да не им го позволяваме!
Коментиран от #8, #29
16:45 09.09.2026
7 Трол
16:46 09.09.2026
8 Точен е
До коментар #6 от "Калоян Методиев бивш шеф на радев":Инициативният комитет на Йотова и Радев
Коментиран от #21
16:46 09.09.2026
9 Последния Софиянец
16:47 09.09.2026
10 Ми като са бедни
До коментар #2 от "Нори":Защо гласуват за дясно управление което ясно каза че защитава бизнеса.
Нед и да но защо не протестираха срещу еврото. Лично аз сто пъти предупреждавах по форумите че не трябва да се приема еврото. Точно бедните мълчаливо го приеха.
16:48 09.09.2026
11 Владимир Костов - Българския чадър
Направи се огромна грешка, като се даде пълно мнозинство на „Прогресивна България“. Ако сега спечелят и президентството, това вече няма да е грешка, а доказателство колко лесно един народ може доброволно да предаде цялата власт в едни и същи ръце.
Аз не искам президентството да се превръща в последния пристан на старата комунистическа школа.
Цялата власт плюс президентството в един политически лагер не е „стабилност“. Това е опасна концентрация на власт.
А ако въпреки всичко сами си го причиним, после няма да има кого да обвиняваме.
Коментиран от #30
16:49 09.09.2026
12 Никой
16:49 09.09.2026
13 Хммммм
До коментар #1 от "☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️":Тотално изчистване на борисово-пеевските крадливи калинки.
16:50 09.09.2026
14 Ми като са бедни
Бедни са но защо не протестираха срещу еврото. Лично аз сто пъти предупреждавах по форумите че не трябва да се приема еврото. Точно бедните мълчаливо го приеха.
16:51 09.09.2026
15 Единствения проблем който не е споменат
16:56 09.09.2026
16 Пука Ми !
И аз За Държавата !
Няма Да правя ! Нищо !
17:01 09.09.2026
17 Българско !
До коментар #1 от "☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️":Робство !
17:06 09.09.2026
18 Макс
17:08 09.09.2026
19 Питащ
17:13 09.09.2026
20 Хайде
17:14 09.09.2026
21 Прави сте всички
До коментар #8 от "Точен е":Не страшно...зловещо е
17:19 09.09.2026
22 Защо да има съкращения?
17:26 09.09.2026
23 Мимо
17:27 09.09.2026
24 Когато Харчиш !
Наляво и надясно !
Няма как парите да Стигнат !
За Каквото Трябва !
17:29 09.09.2026
25 Тити
17:30 09.09.2026
26 Няааа
17:31 09.09.2026
27 ихуйййййййййй
Коментиран от #32
17:31 09.09.2026
28 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
17:32 09.09.2026
29 В сайта на Дарик
До коментар #6 от "Калоян Методиев бивш шеф на радев":Чийто бивш шеф сега е вицепрезидент на Йотова.
2400 човека се смеят а 3- ма са го подкрепили
Коментиран от #34
17:34 09.09.2026
30 миме
До коментар #11 от "Владимир Костов - Българския чадър":обаче щеше да е вълшебно ако целата влас беше у вашите крадливи педухански ръчички, нали?
17:38 09.09.2026
31 Не е трудно да се направи бюджета
Да се намалят заплатите на полицаите - какво са тия 4000 лв дето им даде последно тиквуна нагъл.
Готово.
Коментиран от #33
17:39 09.09.2026
32 миме
До коментар #27 от "ихуйййййййййй":то ако чорапа беше по умен говедарите немаше да го направат натовски фатмак
17:42 09.09.2026
33 миме
До коментар #31 от "Не е трудно да се направи бюджета":умнокрасивите ппдбраси докат седехте у скута на🐖 що нищо от това не направихте?А?
17:47 09.09.2026
34 Гледам го и се чудя
До коментар #29 от "В сайта на Дарик":Да се смея ли...да плача ли...😂
17:47 09.09.2026
35 Трап
17:50 09.09.2026
36 миме
17:51 09.09.2026
37 я помисли
До коментар #5 от "Хора":преди да посегнеш на себе си,посегни първо на съседите,така се извоюва свобода и демокрация!
17:51 09.09.2026
38 Има Закон !
Кое Може Да Отпадне !
И Кое Задължително !
Трябва Да се Плати !
17:51 09.09.2026
39 гост
До коментар #1 от "☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️":Това го направи банкянският идиот!
18:06 09.09.2026
40 гост
18:08 09.09.2026
41 Кво да обсъждаме тая Държава !
От Алчността си Пати !
18:20 09.09.2026