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До края на 2026 г. се предвижда да бъде разработен проект на нова Национална жилищна стратегия

До края на 2026 г. се предвижда да бъде разработен проект на нова Национална жилищна стратегия

8 Септември, 2026 17:54 751 8

  • национална жилищна стратегия-
  • рамка-
  • бездомност

Новата стратегия ще постави рамката, в която ще се провежда жилищната политика в страната до 2040 – 2050 година

До края на 2026 г. се предвижда да бъде разработен проект на нова Национална жилищна стратегия - 1
Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

До края на 2026 г. се предвижда да бъде готов първият вариант на нова национална жилищна стратегия. След това проектът ще бъде подложен на обсъждане с всички заинтересовани страни – общини, Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), неправителствени организации, институции. Проектодокументът ще бъде представен и пред Конгреса на местните и регионални власти към Съвета на Европа. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Павлета Пеловска по време на среща с Гудрун Мослер-Тьорнстрьом – заместник постоянен докладчик по правата на човека на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа. По време на разговора бе обсъден проблемът с незаконните жилища в страната и възможностите за предотвратяване на бездомността на хора, живеещи в подобни постройки, заради тяхното премахване.

Пред участниците в срещата – представители на Конгреса, Банката за развитие на Съвета на Европа, Министерство на правосъдието на България, НСОРБ, общини и неправителствени организации, зам.-министър Пеловска подчерта, че разработването на новата стратегия е заложено в програмата за управление на правителството и в бюджета, като подготовката ѝ ще бъде публично достъпен процес.

Новата стратегия ще постави рамката, в която ще се провежда жилищната политика в страната до 2040 – 2050 година. В нея ще бъде направен анализ на проблемите в жилищния сектор. Предвижда се тя да доразвие Националния план за саниране на сградите, който вече е представен пред Европейската комисия.

По време на срещата бе обсъдена възможността за реализиране на пилотен проект за предотвратяване на бездомността заради премахване на незаконно обитавани сгради в една или няколко общини, който да използва като база и да доразвие вече прилаганите добри практики в страната ни.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 5 Отговор
    2040-2050г Радевисти смятат да илиядат.

    Коментиран от #3, #4

    17:56 08.09.2026

  • 2 зоро

    4 0 Отговор
    Кой ще построи измислените жилища..? Работещите специалисти в бранша отдавна строят далеч от България за чужди икономики.!В България останаха неуки африканци , талибани и гладни маймуни от Украйна..

    Коментиран от #7, #8

    17:59 08.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Любопитен

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Май-май не го знаеш добре българския език, прав ли съм?

    18:06 08.09.2026

  • 5 Шишо Бакшишо

    3 0 Отговор
    Проектиране му е майката и 10-те% за проектиране.

    18:10 08.09.2026

  • 6 Гробар

    3 0 Отговор
    Жилищната политика на Софето е да се застрои и Черни връх.

    18:11 08.09.2026

  • 7 Ален Балон

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "зоро":

    Кой ти говори за строителство? Проектиране на на нова жилищна стратегия ! Шишо е неудържим.

    18:14 08.09.2026

  • 8 Агент

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "зоро":

    С други обещания за следващите 20-30 години. Има ли хора, които вярват

    18:28 08.09.2026

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