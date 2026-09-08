До края на 2026 г. се предвижда да бъде разработен проект на нова Национална жилищна стратегия

До края на 2026 г. се предвижда да бъде готов първият вариант на нова национална жилищна стратегия. След това проектът ще бъде подложен на обсъждане с всички заинтересовани страни – общини, Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), неправителствени организации, институции. Проектодокументът ще бъде представен и пред Конгреса на местните и регионални власти към Съвета на Европа. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Павлета Пеловска по време на среща с Гудрун Мослер-Тьорнстрьом – заместник постоянен докладчик по правата на човека на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа. По време на разговора бе обсъден проблемът с незаконните жилища в страната и възможностите за предотвратяване на бездомността на хора, живеещи в подобни постройки, заради тяхното премахване.

Пред участниците в срещата – представители на Конгреса, Банката за развитие на Съвета на Европа, Министерство на правосъдието на България, НСОРБ, общини и неправителствени организации, зам.-министър Пеловска подчерта, че разработването на новата стратегия е заложено в програмата за управление на правителството и в бюджета, като подготовката ѝ ще бъде публично достъпен процес.

Новата стратегия ще постави рамката, в която ще се провежда жилищната политика в страната до 2040 – 2050 година. В нея ще бъде направен анализ на проблемите в жилищния сектор. Предвижда се тя да доразвие Националния план за саниране на сградите, който вече е представен пред Европейската комисия.

По време на срещата бе обсъдена възможността за реализиране на пилотен проект за предотвратяване на бездомността заради премахване на незаконно обитавани сгради в една или няколко общини, който да използва като база и да доразвие вече прилаганите добри практики в страната ни.