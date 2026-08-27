Румен Радев: Бюджет 2027 ще бъде приет навреме. Ще бъде реалистичен и ще гарантира стабилността

Бюджет 2027 ще бъде приет навреме. Новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността. Това заяви в началото на правителственото заседание министър-председателят Румен Радев, цитиран от Нова телевизия. Той призова депутатите „да се настроят към усърдна работа”, защото предстои правосъдната реформа и оптимизацията на администрацията, гледане на бюджета и други заявени в програмата на „Прогресивна България” реформи.

„Вярвам, че изборите за президент през октомври ще потвърдят устойчивия курс към нормализация, който следваме с влизането на „Прогресивна България” в МС”, каза Радев.

„България се завръща към нормалния политически цикъл след години на нестабилност. Вече няма недосегаеми и акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в „Драгалевци” показва, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона”, увери премиерът.

Той посочи, че най-важната инвестиция в бъдещето на България е образованието. Въпреки нарасналото финансиране обаче, качеството не се подобрявало. „Последният тест PISA показа ясно, че сме на последно място в Европейския съюз по математика, на последно място по четене и сред най-слабите по науки. Утре, когато тези деца се влеят на пазара на труда, ние ще бъдем на дъното по конкурентоспособност, способности, производителност и иновации. Всъщност това означава на дъното по стандарт и качество на живот”, подчерта Радев.

Премиерът коментира, че не по-малко важно от образованието е възпитанието. На миналото заседание на Министерския съвет е обсъден въпросът може ли да се замени моделът „парите следват ученика“ с друг модел, в чийто център да бъде качеството на образованието и изграждането на личности. „Министърът на образованието отговори уверено, че можем да го направим. Така че МОН и целият Министерски съвет вече работи”, каза Радев.

На днешното заседание ще се обсъдят и възможностите за отпускане на допълнителна финансова помощ на най-тежко пострадалите от наводненията през тази седмица.