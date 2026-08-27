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Румен Радев: Бюджет 2027 ще бъде приет навреме. Ще бъде реалистичен и ще гарантира стабилността

Румен Радев: Бюджет 2027 ще бъде приет навреме. Ще бъде реалистичен и ще гарантира стабилността

27 Август, 2026 11:41 1 306 73

  • румен радев-
  • бюджет 2027-
  • навреме-
  • стабилност

„България се завръща към нормалния политически цикъл след години на нестабилност. Вече няма недосегаеми и акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в „Драгалевци” показва, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона”, увери премиерът.

Румен Радев: Бюджет 2027 ще бъде приет навреме. Ще бъде реалистичен и ще гарантира стабилността - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бюджет 2027 ще бъде приет навреме. Новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността. Това заяви в началото на правителственото заседание министър-председателят Румен Радев, цитиран от Нова телевизия. Той призова депутатите „да се настроят към усърдна работа”, защото предстои правосъдната реформа и оптимизацията на администрацията, гледане на бюджета и други заявени в програмата на „Прогресивна България” реформи.

„Вярвам, че изборите за президент през октомври ще потвърдят устойчивия курс към нормализация, който следваме с влизането на „Прогресивна България” в МС”, каза Радев.
„България се завръща към нормалния политически цикъл след години на нестабилност. Вече няма недосегаеми и акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в „Драгалевци” показва, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона”, увери премиерът.

Той посочи, че най-важната инвестиция в бъдещето на България е образованието. Въпреки нарасналото финансиране обаче, качеството не се подобрявало. „Последният тест PISA показа ясно, че сме на последно място в Европейския съюз по математика, на последно място по четене и сред най-слабите по науки. Утре, когато тези деца се влеят на пазара на труда, ние ще бъдем на дъното по конкурентоспособност, способности, производителност и иновации. Всъщност това означава на дъното по стандарт и качество на живот”, подчерта Радев.

Премиерът коментира, че не по-малко важно от образованието е възпитанието. На миналото заседание на Министерския съвет е обсъден въпросът може ли да се замени моделът „парите следват ученика“ с друг модел, в чийто център да бъде качеството на образованието и изграждането на личности. „Министърът на образованието отговори уверено, че можем да го направим. Така че МОН и целият Министерски съвет вече работи”, каза Радев.

На днешното заседание ще се обсъдят и възможностите за отпускане на допълнителна финансова помощ на най-тежко пострадалите от наводненията през тази седмица.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иванчо

    21 5 Отговор
    Дано в новия бюджет да има поврче за нуждаещите се, и нищо, а крадците.

    Коментиран от #5, #13, #37

    11:50 27.08.2026

  • 2 Дзак

    23 4 Отговор
    Които във всички области се уреждат с връзки, няма откъде да се научат!

    11:50 27.08.2026

  • 3 Нафърфорий

    43 4 Отговор
    Чичо Румен да обясни защо от разбитото мафиотско свърталище в Драгалевци няма нито един арестуван и с повдигнато обвинение. Иначе е велик в лозунгите и манифестите. Пълни анимационни герои от 10-ия пленум на партията-майка.

    Коментиран от #40

    11:50 27.08.2026

  • 4 провинциалист

    7 26 Отговор
    След приемането на бюджета чакаме критики от опозицията защо българската икономика не е задминала немската с 200 и защо хиляди млади специалисти от Западна Европа не търсят реализация у нас.

    Коментиран от #29

    11:50 27.08.2026

  • 5 Анонимен

    10 6 Отговор

    До коментар #1 от "Иванчо":

    Поредният нуждаещ се!

    Коментиран от #12

    11:51 27.08.2026

  • 6 Радкото

    25 6 Отговор
    не се замисля, че нищо не е вечно и никой не е вечен, дори в путиниска България. Стабилността може да я гарантират само хората. Гьонсуратлъкът ще му "изяде главата"

    11:51 27.08.2026

  • 7 Анонимен

    27 6 Отговор
    Оставка Оставка оставка на регресия на червени другари на служебници Оставка

    11:52 27.08.2026

  • 8 Крум

    39 4 Отговор
    Шушляк нали трябваше да се бориш с олигарсите или смяташ с един заглушител дето го търсихте като черната пантера и строшихте сума ти държавна пара е достатъчно. Или съкращенията в администрацията или с ново помпанв на заплатите на милиционерите дето спят в колите или новия всс, в който ще 2ключите стари муцуни. Или най новата глупост за 1/3 жени за директори,а не да се избират знаещи и можещи хора. Май ти ще надминеш и царя и тигъра от банкя.

    Коментиран от #17, #27

    11:52 27.08.2026

  • 9 Майора

    25 5 Отговор
    Кой говори за стабилност-този с дигнатият юмрук и платените от подсъдими олигарси протести свалил законният кабинет на Борисов и предизвикал я с със служебните си кабинети , есин от които подписал неизгодният договора “Боташ” , ощетяващ всеки ден страната с над 500 000 €! Срамота!

    11:53 27.08.2026

  • 10 Развитие

    31 4 Отговор
    Радев и стабилност хахахахаха Оставка и освободете държавата ни другари Със счупените мадуровки и диктати няма стабилност

    Коментиран от #15

    11:54 27.08.2026

  • 11 Пинокио с ген. пагони

    21 2 Отговор
    Ту-тууууууу, пак и прецаках...

    11:55 27.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Факт

    12 6 Отговор

    До коментар #1 от "Иванчо":

    Нормален човек, преминал прехода в България, би се срамувал да го нарекат "нуждаещ се"!

    Коментиран от #50

    11:57 27.08.2026

  • 14 Муньо Рундев

    33 2 Отговор
    Бюджет 2027 ще е като бонус-малус схемата. Мангизите пак ще са за олигархията ми, а за народа ще е голия ми фaлоc.

    11:58 27.08.2026

  • 15 Анонимен

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Развитие":

    Май не стана туй,пкоето искаше!

    11:59 27.08.2026

  • 16 Милицай

    21 0 Отговор
    Реалистично е да продължат да ни дават по 4500 евро заплата + 1600 евро пенсия, и да има още допълнителни облаги

    12:00 27.08.2026

  • 17 Е, оня ден нали се изряза в ефир,

    24 3 Отговор

    До коментар #8 от "Крум":

    че я е преборил. Боко и той така беше казал, че корупция няма. Значи, щом им вервате, така ще да е.

    Муньото е Боко 2 и пак Шиши дърпа конците зад завесата.

    Коментиран от #25

    12:00 27.08.2026

  • 18 Анонимен

    21 3 Отговор
    Със Гълъбов бюджетар ли хахаха и със замразените доходи и гаврата с 20 евро подаяние ли или със защитата на руските интереси или със счупените мадуровки или със ала балата Оставка а да не говорим за разрухата и нищоправенето ви и недосегаемостта ви Оставка

    12:02 27.08.2026

  • 19 ОФФФ

    21 1 Отговор
    Цял живот шапкар инсталиран от Москва като ми говори за бюджет хич не ми е стабилно,тези ще минат тиквата по поразии!

    12:05 27.08.2026

  • 20 ПБ-НО ВИ ЯТ Г € Р Б

    21 1 Отговор
    -ТАТЕ,ТАТЕ, ЗАЩО ТАКА ЛОШО МИРИШ€€€ НАПО$Л€ДЪК?
    -АМИ ЗАЩОТО ТАТИ, р"ум€н" БО(га)ТАШ ОТ НАПЪВАН€ ПРЪ Д НАЛ на К.Ра на ОЛИГАР$ИТ€,
    А НА €ДИН ПЛОВДИВ$КИ ма $он( г. г.) ,р.р. НАПРАВО МУ ИЗЯЛ "Б А Х У Р А" !

    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ .УРВИ и нато-П€ Д€ Р. $ТИ!

    12:06 27.08.2026

  • 21 Сзо

    21 0 Отговор
    На нас стабилност не ни трябва. От тази стабилност, за 35 години сме стабилно на дъното.

    12:06 27.08.2026

  • 22 Рефер

    28 1 Отговор
    Понеже пребори "олигархията", Боташ откри заглушител и само за него говори....Класическо постижение!

    12:08 27.08.2026

  • 23 Васил

    23 2 Отговор
    С две думи очаквайте да тегли нови дългове.

    12:09 27.08.2026

  • 24 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    23 1 Отговор
    Зеления чорап е най-големия лъжец...!

    12:13 27.08.2026

  • 25 Анонимен

    7 5 Отговор

    До коментар #17 от "Е, оня ден нали се изряза в ефир,":

    Явно знаете кой дърпа конците!

    12:14 27.08.2026

  • 26 Как сте мунчови избиратели бедни

    19 1 Отговор
    Отборът „Боташ“: милиони по сметките, 24 000 евро заплата и скандали за стотици милиони

    Докато България продължава да плаща цената на договора с турската „Боташ“, имуществените декларации на две от ключовите фигури около сделката показват доста по-приятна лична финансова картина.

    Бившият служебен енергиен министър Росен Христов декларира 1 млн.863 хил. евро в брой и по банкови сметки, както и вземане за дивидент от 1,45 млн. евро от чуждестранно лице по „тристранно споразумение“. Отделно има вземане по заем за близо 900 хил. евро.

    Другият човек от „отбора Боташ“ – доскорошният шеф на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов, е получавал възнаграждение, достигащо близо 24 хил. евро месечно. През 2025 г. той и съпругата му са придобили и имот в Гърция.

    И двамата са пряко свързани със сделката с „Боташ“. Христов беше министърът, при чието управление „Булгаргаз“ подписа 13-годишния договор, а Малинов, тогава начело на „Булгартрансгаз“, подписа отделното споразумение, необходимо за реализацията му.

    Резултатът за България е договор, по който държавната компания се задължи да плаща огромни суми за резервиран капацитет независимо дали го използва.

    Но около Малинов „Боташ“ вече далеч не е единственият скандал.

    На 1 август той беше отстранен от поста изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“ след повече от седем години начело на компанията.

    Името му е в центъра и на разследването на Европейската прокуратура за разширението на газохранилището „Чирен

    12:14 27.08.2026

  • 27 Стенли

    21 1 Отговор

    До коментар #8 от "Крум":

    Да и предишните правителства не бяха стока , но Радев лъжеца не прави изключение ,и каква беше голямата борба с олигархията , да се захване с МРЗ , трябваше механизмите свързвани с МРЗ да се отменят а , самия механизъм за МРЗ да остане и да се мисли нов механизъм от догодина за МРЗ , защото няма какво да се лъжем , много цени на стоки и услуги просто си смениха знака от лв на евро а цифрата остана същата,били на 70-80% примерно нещо ако струвало 10лв , сега е 7-8евро , а пък и цените с грижа и без грижа си растат

    12:16 27.08.2026

  • 28 Прогресивни съветски шарлатани !

    21 2 Отговор
    Знаем, знаем. Виждаме какво прави.
    Ще продължи да бори олигарсите пенсионери, олигарсите с ниски доходи, олигарсите майки с деца, олигарсите с микро и малък бизнес.

    12:17 27.08.2026

  • 29 Факт

    21 0 Отговор

    До коментар #4 от "провинциалист":

    Полската икономика е напът да задмине немската,но след падането на комунизма не оправляват червените кратуни наведени към Москва!

    12:18 27.08.2026

  • 30 Муньо Боташов Копринков-Кеша

    18 1 Отговор
    Това според путиниските зомби, които го овластиха е стабилност

    12:19 27.08.2026

  • 31 Ааааа

    20 1 Отговор
    Идва време за ново крадене! Пари за братята масони, Боташ..!.... Дръжте си джоба, олигарсите с Радев ще бъркат дълбоко!

    12:20 27.08.2026

  • 32 грийн сок

    13 1 Отговор
    Ще Ще Ще
    нещо да си свършил
    Виновни са предишните
    Неможач

    12:22 27.08.2026

  • 33 Българин

    18 1 Отговор
    Каква борба с мафията като границите още са на мафиоти? Даде ли панаира в Пловдив на чичо Гошо? Вдигнахте всичко което може да се вдигне, докарахте инфлация от 100%, разбивате печеливши агенции, а такива които не стават за нищо друго освен за репресии ги оставяте!

    12:22 27.08.2026

  • 34 Оха

    21 0 Отговор
    Забрави да вдигне юмрука!

    12:23 27.08.2026

  • 35 Никой

    19 0 Отговор
    Още ли му вЕрвате?

    12:24 27.08.2026

  • 36 за общ поръчкари и бивши тикви

    15 1 Отговор
    необезпокоявани Ще бъде реалистична кьор софрата и ще гарантира стабилността на новите чекмеджета

    12:24 27.08.2026

  • 37 Дано

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Иванчо":

    надяй се коньо на зелена трява

    почти навсякъде по света който е на власт
    облажва първо себе си и шуробаджанаци и огризките на наивните избиратели

    12:27 27.08.2026

  • 38 Сделано в СССР

    13 1 Отговор
    Докато имаме съветска прокуратура, докато имаме съветски управници - 3-та цедка шумкари, България ще бъде ограбвана, българите бедни с права само на книга.
    Прехода от недоностчето социализъм към мyтpo капитализъм бе организиран и осъществен от СССР, посредством националните предатели от ДС-БКП, под зоркия надзор на съветските "съветници".
    Това е истината !
    Пък това, че ви занимават с конспирации и несъществуващи заплахи са си по учебника на КГБ:
    Ще ви вземат децата, джендъри, 5G, кемтрейлс... или омаскаряването на кадърните, можещи и СВОБОДНО мислещите - бил грозен, бил reй с 3 деца и здраво семейство, бил слаб-дебел, имал пърхот или е плешив ... залъгалки за плитки yмове.

    12:28 27.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 чичко

    2 9 Отговор

    До коментар #3 от "Нафърфорий":

    Румен ще арестува по закон . Ти ПИТАЙ БОКО и ШИШИ какво правеха толкова години и защо пазеха мутрите като ценни личности . Народа и ЧИЧКОТО знаем , но бързата кучка слепи ги ражда . Нека почакаме година две поне . !8 бокови години трудно се чистят .

    Коментиран от #47

    12:31 27.08.2026

  • 41 до година

    11 1 Отговор
    данъците нагоре по две

    12:31 27.08.2026

  • 42 Лично до Премиера,

    4 1 Отговор
    Господин Радев направете нещо за Красно Село Пазара, значи трябват подобрения за Купувачи, за Продавачи❗️

    В момента е абсолютна Сигания, бездомни кучета, мръсотия около Пазара.

    За 35 години Пазара на Красно Село е допринесъл с Данъци и Такси за Столицата и Държавата стотици хиляди лв. а е такъв батак че жалта им Майка на всички живущи и пазаруващи там.
    Цялата мръсотия от Пазара се пренася в Метрото❗️
    Елате в Овча Купел където е Циганската Махала и ще видите че е в пъти по чисто и по подредено.

    Пазара на Красно Село е заприличало на некъв азиатски сук, от най лошите.

    12:31 27.08.2026

  • 43 Пазара на Красно Село е пример как се

    6 0 Отговор
    експлоатира Общинска Собственост за сметка на гражданите на Столицата.

    12:33 27.08.2026

  • 44 Невдигащ се самолет

    12 0 Отговор
    Мунчака е от новата урсуляшка квота за минимум 1/3 фусти.

    12:34 27.08.2026

  • 45 Не Си Дал ! Повод !

    13 0 Отговор
    Да Ти Вярваме !

    Отряза Хората !

    От Жизнено Необходимото !

    12:36 27.08.2026

  • 46 КПСС

    13 0 Отговор
    Нас червеното знаме роди ни... Най- добре не пипайте нищо в държавата докато народа ви измете, защото сте пълни неможачи!Пълни.

    12:37 27.08.2026

  • 47 Стига !

    11 0 Отговор

    До коментар #40 от "чичко":

    Експериминти !

    12:38 27.08.2026

  • 48 Цвете

    10 0 Отговор
    АЗ ЛИ НЕРАЗБРАХ, ЧЕ СМЕ " ПРЕБОРИЛИ " КОРУПЦИЯТА И МАФИЯТА? А " БОТАШ " ,КАКВО Е? А КТБ, КАКВО Е? А КАКВО БИ КАЗАЛ ЗА ДРОНА, КОЙТО ЗАСЕГНА АЕРОГАРАТА И КАКВО БИ СЕ СЛУЧИЛО ,АКО НЕ БЕШЕ СТИГНАЛ СИГНАЛЪТ ОТ РВД ? А СЛУЧАЯТ С ФОН ДЕР ЛАИЕН ? ТОГАВА МОЖЕ ДА СЕ ХВАЛИ ,ЧЕ НЕЩИЧКО СЛЕД 36 ГОДИНИ, МАЛКО Е ДРЪПНАЛО ЗА ДА ЗАЖИВЕЕМ ИСТИНСКИ .НАЛИ?

    12:38 27.08.2026

  • 49 Цвете

    3 0 Отговор
    АЗ ЛИ НЕРАЗБРАХ, ЧЕ СМЕ " ПРЕБОРИЛИ " КОРУПЦИЯТА И МАФИЯТА? А " БОТАШ " ,КАКВО Е? А КТБ, КАКВО Е? А КАКВО БИ КАЗАЛ ЗА ДРОНА, КОЙТО ЗАСЕГНА АЕРОГАРАТА И КАКВО БИ СЕ СЛУЧИЛО ,АКО НЕ БЕШЕ СТИГНАЛ СИГНАЛЪТ ОТ РВД ? А СЛУЧАЯТ С ФОН ДЕР ЛАИЕН ? ТОГАВА МОЖЕ ДА СЕ ХВАЛИ ,ЧЕ НЕЩИЧКО СЛЕД 36 ГОДИНИ, МАЛКО Е ДРЪПНАЛО ЗА ДА ЗАЖИВЕЕМ ИСТИНСКИ .НАЛИ?

    12:41 27.08.2026

  • 50 От Цял Народ !

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Факт":

    за някорко месеца !

    Половината !

    Станаха!

    Крайно Нуждаещи Се !

    12:44 27.08.2026

  • 51 Такава кочина като Пазара на Красно

    5 0 Отговор
    Село няма никъде, идете на Пазарите в другите Квартали на Столицата и вижте колко в пъти по добре са от Пазара на Красно Село.

    12:46 27.08.2026

  • 52 "стабилност" не ни трябва

    8 0 Отговор
    А развитие и догонващи доходи щото сме като клошари в Европа. Вече гоним Африка и сме след цяла Азия

    12:47 27.08.2026

  • 53 "нормалния политически цикъл"

    6 0 Отговор
    хората не ги интересува ! Сигурност и доходи са нужни а не политически сглобки и милитаризация.

    12:49 27.08.2026

  • 54 Иначе

    6 0 Отговор
    винаги говори "с точност" !

    12:51 27.08.2026

  • 55 мимиш

    6 0 Отговор
    мизерията продължава,никаква светлина в тунела

    12:56 27.08.2026

  • 56 Не чакайте нещо

    5 0 Отговор
    Отдавна е разбрал че трябва да не правиш нищо,за да си народен човек.

    12:57 27.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Дон Калверо

    4 0 Отговор
    Лафовете за ,, стабилност " са взаимка от ,, мъдрите " трактати на Баце.
    Приказките за неуките деца и негативното им влияние в последствие към икономиката е взаимка от виждането на Ивелин Михайлов . Очаквах Румен да прояви малко индивидуалност , но се оказва , че само си е водил записки ,които после наизустява...

    13:00 27.08.2026

  • 60 оки

    5 0 Отговор
    този цял живот е бил държавен рантутник ,,незнае ,неможе и не е изкарал и 2 лв.през през живота си,цял живот народа го е хранил,на такъв мързелив човек не може да се разчита,

    13:04 27.08.2026

  • 61 И бъкел

    9 0 Отговор
    не му вярвам , както и на сбирщината около него ! Само лъжи , лъжи и пак лъжи до сега !

    13:05 27.08.2026

  • 62 моделът „парите следват ученика“ с

    4 0 Отговор
    друг модел а? .... "парите следват назначеният от нас директор" до новият му 5 стаен апартамент в съседната кооперация който цяло лято ремонтира докато е в платена ваканция и се чуди кво да прави вместо един лагер на учениците да организира ... Рундювци, същите като предишните сте ама 1 към 1

    13:05 27.08.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 муньо

    1 0 Отговор
    ше ва изтрепим от кражби и лъжи!!

    13:07 27.08.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Дърдорко

    4 0 Отговор
    Само тъпотии ръси. Конкретика нула

    13:08 27.08.2026

  • 67 Картаген

    5 0 Отговор
    ,,Дела трябват , а не думи " - бе казал един Велик човек.
    До тук виждаме голяма кошница с намерения и дела,с големина на гнездо на синигерче.

    13:12 27.08.2026

  • 68 пенбен мазнев

    5 0 Отговор
    постната пица ще е без пица.само картона

    Коментиран от #69, #70

    13:13 27.08.2026

  • 69 Калоян

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "пенбен мазнев":

    Ха,ха,
    В най-добрия случай :
    Постна пица
    с големината на мекица...

    13:16 27.08.2026

  • 70 картона за народа

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "пенбен мазнев":

    пицата за червения вожд и лакеите му както винаги

    13:17 27.08.2026

  • 71 Има ли уволнени учители щом

    3 0 Отговор
    сме на последно място в Европейския съюз по математика, на последно място по четене ? Имале бре Рундю ? А в МОН бонуси за тези велики геройства получават ли?

    13:17 27.08.2026

  • 72 ,,ТОШОВИЗЪМ

    4 0 Отговор
    Наш премиер е незаконния син на бай Тошо ...така прочетох..а кой ни забавлява още??? На първо място ПОЛКОВНИК ЛИЛЯНА ИВАНОВА ПЕТРОВА ОТ Кубрат тя е била снаха на Пеко Таков...после другарката ЙОРДАНКА ХРИСТОВА...СЛЕД НЕЯ БОГДАНА КАРАДОЧЕВА....А ??????

    13:18 27.08.2026

  • 73 Глупости

    0 0 Отговор
    Няма нито "нормален политически цикъл" нито "НЕнормален политически цикъл" Има едни олигофрени които гласуват каквото им се каже без въобще да мислят. Нито пък изборите за президент през октомври ще потвърдят някакъв там "устойчивия курс към нормализация". Всичко това са глупости. В момента когато хората се разочароват от вас цикъла ви ще приключи и то много бързо. За сега виждаме само как Баба Алино си стои а Ченгене скеле под Бургас даже е вече с ПУП и се извърши кражба за милиарди. Виждаме как 20 милиона подарихте на бургаското кметче че да си довърши канализацията и строежите през подставени лица в кв. Мадика. Това виждаме ... Виждаме как захранвате олигарсите и то много яко ....Как и банките пари на украинската мафия перат, ама с милиарди и никой дума не обелва ...

    13:31 27.08.2026

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