Румен Радев: Бюджет 2027 ще бъде приет навреме. Ще бъде реалистичен и ще гарантира стабилността

Бюджет 2027 ще бъде приет навреме. Новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността. Това заяви в началото на правителственото заседание министър-председателят Румен Радев, цитиран от Нова телевизия. Той призова депутатите „да се настроят към усърдна работа”, защото предстои правосъдната реформа и оптимизацията на администрацията, гледане на бюджета и други заявени в програмата на „Прогресивна България” реформи.
„Вярвам, че изборите за президент през октомври ще потвърдят устойчивия курс към нормализация, който следваме с влизането на „Прогресивна България” в МС”, каза Радев.
„България се завръща към нормалния политически цикъл след години на нестабилност. Вече няма недосегаеми и акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в „Драгалевци” показва, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона”, увери премиерът.
Той посочи, че най-важната инвестиция в бъдещето на България е образованието. Въпреки нарасналото финансиране обаче, качеството не се подобрявало. „Последният тест PISA показа ясно, че сме на последно място в Европейския съюз по математика, на последно място по четене и сред най-слабите по науки. Утре, когато тези деца се влеят на пазара на труда, ние ще бъдем на дъното по конкурентоспособност, способности, производителност и иновации. Всъщност това означава на дъното по стандарт и качество на живот”, подчерта Радев.
Премиерът коментира, че не по-малко важно от образованието е възпитанието. На миналото заседание на Министерския съвет е обсъден въпросът може ли да се замени моделът „парите следват ученика“ с друг модел, в чийто център да бъде качеството на образованието и изграждането на личности. „Министърът на образованието отговори уверено, че можем да го направим. Така че МОН и целият Министерски съвет вече работи”, каза Радев.
На днешното заседание ще се обсъдят и възможностите за отпускане на допълнителна финансова помощ на най-тежко пострадалите от наводненията през тази седмица.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иванчо
Коментиран от #5, #13, #37
11:50 27.08.2026
2 Дзак
11:50 27.08.2026
3 Нафърфорий
Коментиран от #40
11:50 27.08.2026
4 провинциалист
Коментиран от #29
11:50 27.08.2026
5 Анонимен
До коментар #1 от "Иванчо":Поредният нуждаещ се!
Коментиран от #12
11:51 27.08.2026
6 Радкото
11:51 27.08.2026
7 Анонимен
11:52 27.08.2026
8 Крум
Коментиран от #17, #27
11:52 27.08.2026
9 Майора
11:53 27.08.2026
10 Развитие
Коментиран от #15
11:54 27.08.2026
11 Пинокио с ген. пагони
11:55 27.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Факт
До коментар #1 от "Иванчо":Нормален човек, преминал прехода в България, би се срамувал да го нарекат "нуждаещ се"!
Коментиран от #50
11:57 27.08.2026
14 Муньо Рундев
11:58 27.08.2026
15 Анонимен
До коментар #10 от "Развитие":Май не стана туй,пкоето искаше!
11:59 27.08.2026
16 Милицай
12:00 27.08.2026
17 Е, оня ден нали се изряза в ефир,
До коментар #8 от "Крум":че я е преборил. Боко и той така беше казал, че корупция няма. Значи, щом им вервате, така ще да е.
Муньото е Боко 2 и пак Шиши дърпа конците зад завесата.
Коментиран от #25
12:00 27.08.2026
18 Анонимен
12:02 27.08.2026
19 ОФФФ
12:05 27.08.2026
20 ПБ-НО ВИ ЯТ Г € Р Б
-АМИ ЗАЩОТО ТАТИ, р"ум€н" БО(га)ТАШ ОТ НАПЪВАН€ ПРЪ Д НАЛ на К.Ра на ОЛИГАР$ИТ€,
А НА €ДИН ПЛОВДИВ$КИ ма $он( г. г.) ,р.р. НАПРАВО МУ ИЗЯЛ "Б А Х У Р А" !
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ .УРВИ и нато-П€ Д€ Р. $ТИ!
12:06 27.08.2026
21 Сзо
12:06 27.08.2026
22 Рефер
12:08 27.08.2026
23 Васил
12:09 27.08.2026
24 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
12:13 27.08.2026
25 Анонимен
До коментар #17 от "Е, оня ден нали се изряза в ефир,":Явно знаете кой дърпа конците!
12:14 27.08.2026
26 Как сте мунчови избиратели бедни
Докато България продължава да плаща цената на договора с турската „Боташ“, имуществените декларации на две от ключовите фигури около сделката показват доста по-приятна лична финансова картина.
Бившият служебен енергиен министър Росен Христов декларира 1 млн.863 хил. евро в брой и по банкови сметки, както и вземане за дивидент от 1,45 млн. евро от чуждестранно лице по „тристранно споразумение“. Отделно има вземане по заем за близо 900 хил. евро.
Другият човек от „отбора Боташ“ – доскорошният шеф на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов, е получавал възнаграждение, достигащо близо 24 хил. евро месечно. През 2025 г. той и съпругата му са придобили и имот в Гърция.
И двамата са пряко свързани със сделката с „Боташ“. Христов беше министърът, при чието управление „Булгаргаз“ подписа 13-годишния договор, а Малинов, тогава начело на „Булгартрансгаз“, подписа отделното споразумение, необходимо за реализацията му.
Резултатът за България е договор, по който държавната компания се задължи да плаща огромни суми за резервиран капацитет независимо дали го използва.
Но около Малинов „Боташ“ вече далеч не е единственият скандал.
На 1 август той беше отстранен от поста изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“ след повече от седем години начело на компанията.
Името му е в центъра и на разследването на Европейската прокуратура за разширението на газохранилището „Чирен
12:14 27.08.2026
27 Стенли
До коментар #8 от "Крум":Да и предишните правителства не бяха стока , но Радев лъжеца не прави изключение ,и каква беше голямата борба с олигархията , да се захване с МРЗ , трябваше механизмите свързвани с МРЗ да се отменят а , самия механизъм за МРЗ да остане и да се мисли нов механизъм от догодина за МРЗ , защото няма какво да се лъжем , много цени на стоки и услуги просто си смениха знака от лв на евро а цифрата остана същата,били на 70-80% примерно нещо ако струвало 10лв , сега е 7-8евро , а пък и цените с грижа и без грижа си растат
12:16 27.08.2026
28 Прогресивни съветски шарлатани !
Ще продължи да бори олигарсите пенсионери, олигарсите с ниски доходи, олигарсите майки с деца, олигарсите с микро и малък бизнес.
12:17 27.08.2026
29 Факт
До коментар #4 от "провинциалист":Полската икономика е напът да задмине немската,но след падането на комунизма не оправляват червените кратуни наведени към Москва!
12:18 27.08.2026
30 Муньо Боташов Копринков-Кеша
12:19 27.08.2026
31 Ааааа
12:20 27.08.2026
32 грийн сок
нещо да си свършил
Виновни са предишните
Неможач
12:22 27.08.2026
33 Българин
12:22 27.08.2026
34 Оха
12:23 27.08.2026
35 Никой
12:24 27.08.2026
36 за общ поръчкари и бивши тикви
12:24 27.08.2026
37 Дано
До коментар #1 от "Иванчо":надяй се коньо на зелена трява
почти навсякъде по света който е на власт
облажва първо себе си и шуробаджанаци и огризките на наивните избиратели
12:27 27.08.2026
38 Сделано в СССР
Прехода от недоностчето социализъм към мyтpo капитализъм бе организиран и осъществен от СССР, посредством националните предатели от ДС-БКП, под зоркия надзор на съветските "съветници".
Това е истината !
Пък това, че ви занимават с конспирации и несъществуващи заплахи са си по учебника на КГБ:
Ще ви вземат децата, джендъри, 5G, кемтрейлс... или омаскаряването на кадърните, можещи и СВОБОДНО мислещите - бил грозен, бил reй с 3 деца и здраво семейство, бил слаб-дебел, имал пърхот или е плешив ... залъгалки за плитки yмове.
12:28 27.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 чичко
До коментар #3 от "Нафърфорий":Румен ще арестува по закон . Ти ПИТАЙ БОКО и ШИШИ какво правеха толкова години и защо пазеха мутрите като ценни личности . Народа и ЧИЧКОТО знаем , но бързата кучка слепи ги ражда . Нека почакаме година две поне . !8 бокови години трудно се чистят .
Коментиран от #47
12:31 27.08.2026
41 до година
12:31 27.08.2026
42 Лично до Премиера,
В момента е абсолютна Сигания, бездомни кучета, мръсотия около Пазара.
За 35 години Пазара на Красно Село е допринесъл с Данъци и Такси за Столицата и Държавата стотици хиляди лв. а е такъв батак че жалта им Майка на всички живущи и пазаруващи там.
Цялата мръсотия от Пазара се пренася в Метрото❗️
Елате в Овча Купел където е Циганската Махала и ще видите че е в пъти по чисто и по подредено.
Пазара на Красно Село е заприличало на некъв азиатски сук, от най лошите.
12:31 27.08.2026
43 Пазара на Красно Село е пример как се
12:33 27.08.2026
44 Невдигащ се самолет
12:34 27.08.2026
45 Не Си Дал ! Повод !
Отряза Хората !
От Жизнено Необходимото !
12:36 27.08.2026
46 КПСС
12:37 27.08.2026
47 Стига !
До коментар #40 от "чичко":Експериминти !
12:38 27.08.2026
48 Цвете
12:38 27.08.2026
49 Цвете
12:41 27.08.2026
50 От Цял Народ !
До коментар #13 от "Факт":за някорко месеца !
Половината !
Станаха!
Крайно Нуждаещи Се !
12:44 27.08.2026
51 Такава кочина като Пазара на Красно
12:46 27.08.2026
52 "стабилност" не ни трябва
12:47 27.08.2026
53 "нормалния политически цикъл"
12:49 27.08.2026
54 Иначе
12:51 27.08.2026
55 мимиш
12:56 27.08.2026
56 Не чакайте нещо
12:57 27.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Дон Калверо
Приказките за неуките деца и негативното им влияние в последствие към икономиката е взаимка от виждането на Ивелин Михайлов . Очаквах Румен да прояви малко индивидуалност , но се оказва , че само си е водил записки ,които после наизустява...
13:00 27.08.2026
60 оки
13:04 27.08.2026
61 И бъкел
13:05 27.08.2026
62 моделът „парите следват ученика“ с
13:05 27.08.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 муньо
13:07 27.08.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Дърдорко
13:08 27.08.2026
67 Картаген
До тук виждаме голяма кошница с намерения и дела,с големина на гнездо на синигерче.
13:12 27.08.2026
68 пенбен мазнев
Коментиран от #69, #70
13:13 27.08.2026
69 Калоян
До коментар #68 от "пенбен мазнев":Ха,ха,
В най-добрия случай :
Постна пица
с големината на мекица...
13:16 27.08.2026
70 картона за народа
До коментар #68 от "пенбен мазнев":пицата за червения вожд и лакеите му както винаги
13:17 27.08.2026
71 Има ли уволнени учители щом
13:17 27.08.2026
72 ,,ТОШОВИЗЪМ
13:18 27.08.2026
73 Глупости
13:31 27.08.2026